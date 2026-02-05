Dzięki niskiej wadze i idealnej długości ostrza bateryjna piła łańcuchowa CNS 18-30 firmy Kärcher jest idealna do wygodnego i wszechstronnego zastosowania przy pielęgnacji drzew. Wyjątkowo wysoka prędkość łańcucha sprawia, że każde cięcie jest szybkie i bezwysiłkowe. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu. Połączenie hamulca i oburęcznego włącznika sprawia, że jest ona szczególnie bezpieczna. Zestaw zawiera urządzenie, ostrze, łańcuch, osłonę oraz butelkę oleju.