Czyszczenie wnętrza samochodu: jak sprzątać i odkurzać auto?

Czyszczenie wnętrza samochodu krok po kroku

Sprzątanie samochodu warto przeprowadzić w pewnej kolejności. Wtedy łatwiej doczyścić całe wnętrze i nie przenosić zabrudzeń z jednego miejsca na drugie. Mycie wnętrza samochodu nie powinno ograniczać się do samych foteli i podłogi. Jeżeli zastanawiasz się, jak dokładnie posprzątać samochód, zacznij od usunięcia luźnych zanieczyszczeń i kurzu, a dopiero potem przejdź do czyszczenia kolejnych elementów.

Oto plan na sprzątanie wnętrza samochodu krok po kroku



Przygotowanie wnętrza i wstępne odkurzanie

1.Wyjmij z samochodu wszystkie luźne przedmioty, śmieci, butelki, paragony, dywaniki i rzeczy ze schowków. Dzięki temu zyskasz swobodny dostęp do całego wnętrza.

2.Odkurz wnętrze samochodu od góry do dołu. Zacznij od siedzeń, podsufitki i boczków drzwi, a następnie przejdź do podłogi, bagażnika oraz przestrzeni pod fotelami.

3.Użyj wąskiej końcówki do odkurzenia trudno dostępnych miejsc. Dokładnie usuń kurz i drobinki z okolic tunelu środkowego, prowadnic foteli, kieszeni w drzwiach oraz szczelin przy konsoli.

4.Wytrzep i odkurz dywaniki. Jeżeli są gumowe, umyj je wodą z odpowiednim środkiem czyszczącym i odstaw do całkowitego wyschnięcia.

Detailing kokpitu i dezynfekcja elementów

5. Przetrzyj kokpit, deskę rozdzielczą i plastiki miękką ściereczką z mikrofibry. Do mocniejszych zabrudzeń użyj środka przeznaczonego do elementów z tworzyw sztucznych.

6. Wyczyść kierownicę, gałkę zmiany biegów, klamki, przyciski i uchwyty na napoje. To elementy, których dotykasz najczęściej, dlatego warto przetrzeć je także preparatem do dezynfekcji.

Prace końcowe: szyby, tapicerka i podsufitka

7. Umyj szyby od środka. Najlepiej użyć płynu do szyb i czystej mikrofibry, aby nie zostawić smug na przedniej szybie i bocznych oknach.

8.Oczyść schowki, kieszenie i podłokietniki. W tych miejscach często gromadzą się kurz, okruszki i drobne zabrudzenia, których łatwo nie zauważyć podczas szybkiego sprzątania.

9.Zajmij się tapicerką. Materiałową odkurz i w razie potrzeby wypierz odpowiednim środkiem, a skórzaną przetrzyj preparatem do skóry i zabezpiecz środkiem pielęgnującym.

10.Delikatnie wyczyść podsufitkę. Nie przemaczaj jej; najlepiej pracować lekko zwilżoną ściereczką albo środkiem do tapicerki nanoszonym w niewielkiej ilości.

11.Na końcu włóż suche dywaniki, uporządkuj schowki i sprawdź, czy na plastikach oraz szybach nie zostały smugi. Taki ostatni przegląd pozwala zakończyć sprzątanie samochodu bez konieczności późniejszych poprawek.