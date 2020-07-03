Czyszczenie wnętrza samochodu: jak sprzątać i odkurzać auto?
Każdy posiadacz samochodu chce cieszyć się jego czystym i zadbanym wnętrzem. Wpływa ono na nasze samopoczucie w czasie jazdy. Niestety, samodzielne wyczyszczenie wszystkich zakamarków nie jest proste. Czy oznacza to, że musimy udać się na myjnię i skorzystać z usług profesjonalistów? Niekoniecznie. Zobacz, jak wygląda mycie wnętrza auta.
Co powinno obejmować mycie wnętrza samochodu?
Czyszczenie wnętrza samochodu powinno obejmować kilka rodzajów prac. Wiele osób ogranicza się do odkurzenia i wyprania tapicerki w samochodzie. Jest to zdecydowanie za mało, jeśli zależy Ci na uzyskaniu idealnego efektu.
Zabierając się za czyszczenie samochodu, pamiętaj, że o estetyce pojazdu decydują między innymi:
- stan plastików i kokpitu,
- przejrzyste szyby,
- zadbana podsufitka, szczególnie jeśli jest jasna,
- solidnie odkurzone i wytarte schowki, ponieważ to w ich kącikach gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń.
Sprzątając wnętrze auta, pamiętaj o dokładnym umyciu elementów, których dotykasz najczęściej, takich jak kierownica czy gałka zmiany biegów. Warto przetrzeć je środkiem do dezynfekcji. Przyjrzyjmy się dokładnie, jak wykonać poszczególne prace, aby cieszyć się idealnie czystym i zadbanym pojazdem.
Jak często sprzątać samochód w środku?
Częstotliwość sprzątania wnętrza auta zależy od sposobu użytkowania samochodu. Jeżeli jeździsz codziennie, przewozisz dzieci, zwierzęta albo często parkujesz na piasku i błocie, warto odkurzyć wnętrze nawet raz w tygodniu. Przy mniejszym użytkowaniu auta zwykle wystarcza gruntowne sprzątanie co 2-4 tygodnie, a szybkie przetarcie kokpitu, kierownicy i najczęściej dotykanych elementów dobrze wykonać wcześniej, gdy tylko pojawią się zabrudzenia.
Nie warto odkładać czyszczenia na moment, w którym zanieczyszczenia są już mocno widoczne. Kurz, okruchy i tłuste ślady szybko gromadzą się w szczelinach, schowkach i na plastikach, a wtedy sprzątanie zajmuje więcej czasu. Regularne mycie wnętrza samochodu:
- pozwala utrzymać porządek,
- ogranicza osadzanie się zabrudzeń,
- ułatwia bieżącą pielęgnację tapicerki, szyb oraz kokpitu.
Czyszczenie wnętrza samochodu krok po kroku
Sprzątanie samochodu warto przeprowadzić w pewnej kolejności. Wtedy łatwiej doczyścić całe wnętrze i nie przenosić zabrudzeń z jednego miejsca na drugie. Mycie wnętrza samochodu nie powinno ograniczać się do samych foteli i podłogi. Jeżeli zastanawiasz się, jak dokładnie posprzątać samochód, zacznij od usunięcia luźnych zanieczyszczeń i kurzu, a dopiero potem przejdź do czyszczenia kolejnych elementów.
Oto plan na sprzątanie wnętrza samochodu krok po kroku
Przygotowanie wnętrza i wstępne odkurzanie
1.Wyjmij z samochodu wszystkie luźne przedmioty, śmieci, butelki, paragony, dywaniki i rzeczy ze schowków. Dzięki temu zyskasz swobodny dostęp do całego wnętrza.
2.Odkurz wnętrze samochodu od góry do dołu. Zacznij od siedzeń, podsufitki i boczków drzwi, a następnie przejdź do podłogi, bagażnika oraz przestrzeni pod fotelami.
3.Użyj wąskiej końcówki do odkurzenia trudno dostępnych miejsc. Dokładnie usuń kurz i drobinki z okolic tunelu środkowego, prowadnic foteli, kieszeni w drzwiach oraz szczelin przy konsoli.
4.Wytrzep i odkurz dywaniki. Jeżeli są gumowe, umyj je wodą z odpowiednim środkiem czyszczącym i odstaw do całkowitego wyschnięcia.
Detailing kokpitu i dezynfekcja elementów
5. Przetrzyj kokpit, deskę rozdzielczą i plastiki miękką ściereczką z mikrofibry. Do mocniejszych zabrudzeń użyj środka przeznaczonego do elementów z tworzyw sztucznych.
6. Wyczyść kierownicę, gałkę zmiany biegów, klamki, przyciski i uchwyty na napoje. To elementy, których dotykasz najczęściej, dlatego warto przetrzeć je także preparatem do dezynfekcji.
Prace końcowe: szyby, tapicerka i podsufitka
7. Umyj szyby od środka. Najlepiej użyć płynu do szyb i czystej mikrofibry, aby nie zostawić smug na przedniej szybie i bocznych oknach.
8.Oczyść schowki, kieszenie i podłokietniki. W tych miejscach często gromadzą się kurz, okruszki i drobne zabrudzenia, których łatwo nie zauważyć podczas szybkiego sprzątania.
9.Zajmij się tapicerką. Materiałową odkurz i w razie potrzeby wypierz odpowiednim środkiem, a skórzaną przetrzyj preparatem do skóry i zabezpiecz środkiem pielęgnującym.
10.Delikatnie wyczyść podsufitkę. Nie przemaczaj jej; najlepiej pracować lekko zwilżoną ściereczką albo środkiem do tapicerki nanoszonym w niewielkiej ilości.
11.Na końcu włóż suche dywaniki, uporządkuj schowki i sprawdź, czy na plastikach oraz szybach nie zostały smugi. Taki ostatni przegląd pozwala zakończyć sprzątanie samochodu bez konieczności późniejszych poprawek.
Jak odkurzać auto? Instrukcja
Odkurzanie wnętrza samochodu zacznij od auta, a potem przechodź od foteli i szczelin do podłogi oraz bagażnika. Przyda Ci się tu poręczny i wyposażony w odpowiednie końcówki odkurzacz do samochodu.
Odkurzacze Kärcher WD 3 i WD 5 – idealny wybór do garażu
Do takiego sprzątania świetnie nadaje się WD 3 S V-17/6/20 Car ze ssawką samochodową, długą ssawką szczelinową i dwiema ssawkami szczotkowymi, a przy większej ilości zabrudzeń pomocny będzie też WD 5 Control 25/5/22 z regulacją mocy ssania. Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrz samochodowych od Kärcher zapewnia dodatkowo przedłużkę węża 1,5 m, długą ssawkę szczelinową, ssawkę samochodową i szczotki do różnych powierzchni.
Jak odkurzać samochód w środku krok po kroku?
1.Wyjmij z auta dywaniki, śmieci, butelki i rzeczy ze schowków, żeby odsłonić całą powierzchnię do odkurzania.
2.Zacznij od foteli i oparć. Do tapicerki dobrze sprawdzi się ssawka samochodowa z WD 3 S V-17/6/20 Car albo z zestawu akcesoriów.
3.Następnie odkurz szczeliny przy siedzeniach, prowadnicach i tunelu środkowym. W tych miejscach przydaje się długa ssawka szczelinowa.
4.Przejdź do kokpitu, schowków i kieszeni w drzwiach. Przedłużka węża 1,5 m z zestawu akcesoriów ułatwia manewrowanie we wnętrzu.
5.Odkurz podłogę z przodu i z tyłu, a potem zajmij się dywanikami. Przy większym aucie albo większej ilości piasku wygodny będzie WD 5 Control 25/5/22, bo pozwala dopasować siłę ssania do rodzaju zabrudzeń.
6.Na końcu odkurz bagażnik i jeszcze raz sprawdź narożniki przy drzwiach oraz przestrzeń pod fotelami. To właśnie tam najczęściej zostają resztki kurzu i piasku.
Czym doczyścić dywaniki i podłogę w samochodzie?
Dywaniki samochodowe brudzą się bardzo szybko. Na szczęście nie ma większych problemów z ich odświeżeniem. Sposób, w jaki je wyczyścisz, powinien zależeć od materiału, z jakiego są wykonane.
Pielęgnacja dywaników gumowych
Gumowe dywaniki samochodowe są najłatwiejsze w utrzymaniu. Wystarczy je dokładnie odkurzyć oraz umyć na mokro.
Odświeżanie dywaników tekstylnych i wykładziny
W przypadku dywaników wykonanych z tkanin oraz obitych elementów podłogi samochodu należy pracować ostrożnie, aby nie zniszczyć materiału. Sprzątanie zacznij od dokładnego odkurzenia dywaników. Następnie usuń zabrudzenia za pomocą odkurzacza piorącego lub odśwież tkaninę myjką parową. To ostatnie pozwoli uniknąć użycia detergentów.
Jak wyczyścić plastiki we wnętrzu auta?
W każdym samochodzie znajduje się sporo elementów z plastiku. Bardzo często są one traktowane nieco po macoszemu i jedynie przecierane z kurzu. Na czarnych elementach nie widać zabrudzeń. Nie oznacza to jednak, że ich tam nie ma.
Parowe czyszczenie plastików – higiena bez chemii
Czyszczenie plastikowych elementów w samochodzie powinno być dokładne, ponieważ osiadają na nich drobnoustroje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Na szczęście nie musisz używać silnych detergentów. Dobrym rozwiązaniem jest mycie kokpitu i plastików za pomocą pary wodnej. Nowoczesne myjki parowe bez trudu dotrą do nawet najtrudniej dostępnych miejsc i dokładnie odkażą plastikową powierzchnię, jednocześnie jej nie uszkadzając.
Czym czyścić kokpit w samochodzie?
Kolejnym elementem, którego nie wolno pominąć w trakcie sprzątania samochodu, jest kokpit. Bardzo często w jego zakamarkach gromadzi się trudny do usunięcia kurz. Tutaj też wykorzystasz możliwości, jakie daje myjka parowa. Dzięki specjalnym dyszom gorąca para dotrze w każde trudno dostępne miejsce, takie jak kratki w nawiewach powietrza.
Dodatkowo możesz wytrzeć wszystkie elementy kokpitu szmatką z mikrofibry zwilżoną wodą z kroplą środka do czyszczenia samochodów. Dobrym pomysłem jest również zabezpieczenie kokpitu za pomocą sprayu o właściwościach antystatycznych – kurz nie będzie tak szybko osiadał na powierzchni.
Dezynfekcja kierownicy i wnętrza auta
Czyszczenie wnętrza auta zacznij od usunięcia kurzu, tłustych śladów i codziennych zabrudzeń. Dopiero potem zajmij się kierownicą, gałką zmiany biegów, klamkami i innymi elementami, których dotykasz najczęściej. Przydadzą się tu środki do detailingu.
Do kokpitu, uszczelek, tapicerki i skórzanych fragmentów możesz użyć środka RM 651. Szyby i lusterka umyj preparatem RM 650, a na koniec zabezpiecz plastiki oraz gumowe detale środkiem RM 652, który pozostawia matowe wykończenie. Świetny efekt dezynfekcyjny daje także parownica, np. SC 5 EasyFix.
Mycie szyb samochodowych od środka
Mycie wnętrza samochodu powinno obejmować dokładne wyczyszczenie szyb od środka. Bardzo często są one zakurzone i pojawiają się na nich smugi, które wyglądają nieestetycznie i pogarszają widoczność. Szyby warto dokładnie umyć i wypolerować.
Popularnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze środków do mycia szyb i wytarcie ich ręcznie. Jeśli jednak masz taką możliwość, użyj myjki parowej. Za jej pomocą okna umyjesz nie tylko szybko i dokładnie, ale też bez silnych detergentów. Przeszklenia umyte myjką parową należy wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry. A gdy na szybach i lusterkach znajdują się pozostałości owadów, które trudno usunąć, wykorzystaj specjalny środek RM 618.
Jak wyczyścić tapicerkę w aucie?
Czyszczenie tapicerki samochodowej to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stajesz, chcąc zadbać o czystość pojazdu. Po odkurzeniu samochodu czas na usuwanie plam i zabrudzeń na tapicerce. W tym przypadku możesz wykorzystać specjalne środki, których szeroką ofertę znajdziesz w sklepach z chemią samochodową. Jednym z nich jest np. środek do czyszczenia wnętrza RM 651, który nadaje się nawet do odświeżenia tapicerki czy skóry. Pamiętaj o tym, żeby preparat był dopasowany do rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest tapicerka. Jest to szczególnie ważne w przypadku skórzanych foteli.
Czyszczenie tapicerki materiałowej i welurowej
Jeśli siedzenia są obite welurem, możesz wykorzystać odkurzacz piorący, który skutecznie usunie wszystkie zabrudzenia, nie uszkadzając tkaniny. Tu doskonale sprawdzi się np. odkurzacz piorący SE 3 Compact Home. Odkurzacze piorące zwykle wykorzystują ekstrakcję natryskową, więc wypłukuje zabrudzenia z włókien i od razu odsysa wilgoć, co dobrze sprawdza się przy czyszczeniu tapicerki. Jego zaletą są także kompaktowe wymiary oraz system automatycznego czyszczenia, który ułatwia utrzymanie urządzenia w dobrym stanie po zakończeniu pracy. Odświeżanie takiej tapicerki przeprowadzisz także za pomocą parownicy.
Niezależnie od tego, jaką metodę czyszczenia tapicerki wybierzesz, pamiętaj o tym, aby unikać nadmiaru wody, a po czyszczeniu auta odczekać, aż wszystkie tapicerowane elementy dokładnie wyschną. Dzięki temu nie dopuścisz do powstania nieestetycznych zacieków.
Jak odświeżyć i wyczyścić podsufitkę?
Kolejnym etapem jest czyszczenie podsufitki samochodu. Jeśli jest jasna, szybko zauważysz na niej kurz oraz inne zabrudzenia. Podsufitka brudzi się również od wydychanego powietrza, dymu papierosowego, oparów z gorących dań i napoi, które przewozimy w aucie. Najczęściej wykonana jest z tkanin, które chłoną wszystkie te zanieczyszczenia, przez co ich usunięcie może być trudne.
W jaki sposób najlepiej odświeżyć i wyczyścić podsufitkę w aucie? Mycie na mokro albo z wykorzystaniem pianki może nie być najlepszym sposobem. Wszystkie preparaty będą ściekać z sufitu wprost na tapicerkę. Warto zacząć od dokładnego odkurzenia podsufitki odkurzaczem samochodowym, a następnie użyć pary wodnej z parownicy – odświeży ona tkaninę i przywróci jej kolor.
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
Jak widać, czyszczenie samochodu od wewnątrz wymaga zadbania o wiele różnych elementów oraz dotarcia do bardzo trudno dostępnych miejsc. Dlatego warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt.
Podstawą jest, oczywiście, odkurzacz do samochodu. Warto wybierać lekkie przenośne modele. To urządzenia, które sprawdzą się nie tylko podczas sprzątania auta, ale również w przypadku wielu innych prac przydomowych.
Niezbędne ssawki i końcówki do zadań specjalnych
Warto wyposażyć się w myjkę parową, która pozwoli odświeżyć tapicerkę, dywaniki materiałowe i podsufitkę samochodową bez używania detergentów. Przydadzą się również akcesoria do myjki: przedłużki, nakładki i dysze, dzięki którym dotrzemy nawet do najbardziej niedostępnych miejsc.
Przykład akcesoriów do czyszczenia samochodu, w które warto się wyposażyć: Zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrz samochodowych – pasuje idealnie do odkurzaczy Kärcher.
Jak zachować czystość samochodu na dłużej?
Żeby wnętrze auta dłużej pozostało czyste, warto wprowadzić do swojej rutyny kilka nawyków. Jakich?
Wytrzepuj dywaniki i usuwaj drobne śmieci na bieżąco, zamiast czekać na większe sprzątanie.
- Przecieraj kierownicę, gałkę zmiany biegów i kokpit co kilka dni, zwłaszcza jeśli samochód jest intensywnie używany.
- Nie zostawiaj w aucie pustych butelek, paragonów, opakowań i innych drobiazgów, które szybko tworzą wrażenie bałaganu.
- Schowki i kieszenie w drzwiach opróżniaj regularnie, ponieważ właśnie tam najłatwiej gromadzą się kurz, okruchy i drobne zabrudzenia.
- W sezonie jesienno-zimowym częściej odkurzaj podłogę oraz okolice progów, gdzie wnosi się najwięcej piasku, błota i wilgoci.
- Raz na jakiś czas umyj szyby od środka, bo osadzający się film z kurzu i wilgoci pogarsza wygląd wnętrza.
- Po czyszczeniu zabezpieczaj plastiki odpowiednim preparatem, który ogranicza osadzanie się brudu i ułatwia późniejsze sprzątanie.
- Im szybciej usuniesz świeże zabrudzenie z tapicerki lub kokpitu, tym łatwiej będzie doprowadzić wnętrze do porządku bez intensywnego szorowania.
Podsumowując, czyszczenie auta w środku niełatwe i może Ci zająć sporo czasu. Jeśli zdecydujesz się nabyć dobry odkurzacz do samochodu oraz zestaw przydatnych akcesoriów, możesz znacząco skrócić czas sprzątania, a jednocześnie zapewnić sobie dużo lepsze efekty prac i przyjemniejsze podróże.
Przeczytaj także:
- Pranie tapicerki samochodowej: samodzielnie czy w serwisie? Ceny
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy zwykły domowy odkurzacz wystarczy do posprzątania samochodu?
Tradycyjny odkurzacz domowy może mieć problem z dotarciem do wąskich szczelin przy fotelach oraz z wciąganiem cięższego piasku czy błota. Odkurzacze uniwersalne oferują większą siłę ssania, są odporne na wilgotne zabrudzenia i posiadają dedykowane, długie ssawki szczelinowe, które przydają się w ciasnym wnętrzu pojazdu.
Jak wyczyścić kratki nawiewu, aby nie uszkodzić mechanizmu?
Kratki nawiewu najlepiej czyścić za pomocą suchego pędzla z miękkim włosiem lub sprężonego powietrza. Najskuteczniejszą i najbardziej higieniczną metodą jest użycie parownicy z dyszą punktową – gorąca para zabija drobnoustroje i usuwa kurz z najgłębszych zakamarków bez konieczności szorowania.
Czy mycie szyb samochodowych od środka zwykłym płynem do okien jest bezpieczne?
Tak, ale należy uważać na preparaty z amoniakiem, jeśli posiadasz przyciemniane szyby. Najważniejsza jest technika – używaj dwóch ściereczek z mikrofibry:
- jednej do mycia na mokro,
- drugiej do polerowania na sucho, aby uniknąć smug, które są szczególnie uciążliwe podczas jazdy pod słońce.
Jak usunąć nieprzyjemny zapach z tapicerki bez jej przemaczania?
Jeśli zapach jest powierzchowny, pomoże odświeżenie parownicą, która zneutralizuje bakterie. W przypadku trudniejszych zanieczyszczeń (np. po papierosach lub jedzeniu) warto użyć odkurzacza piorącego z funkcją ekstrakcji, który wciąga wilgoć wraz z zanieczyszczeniami, skracając czas schnięcia i zapobiegając stęchliźnie.
Czy można czyścić podsufitkę odkurzaczem piorącym?
Nie jest to zalecane. Podsufitka jest zazwyczaj przyklejona do cienkiej warstwy gąbki i kartonu – nadmiar wody i silne ssanie mogą spowodować jej odklejenie. Podsufitkę najlepiej czyścić lekko zwilżoną mikrofibrą lub bardzo delikatnie samą parą, unikając jej przemoczenia.