Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618, 500ml

Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 270

Właściwości

  • Aktywna formuła dla szybkiego i skutecznego usuwania owadów
  • niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
  • Szczególnie wydajny
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Powierzchnie lakierowane
  • Metal
  • Chrom
  • Tworzywo sztuczne