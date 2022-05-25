Dzięki wysokiej mocy ssania i energooszczędności odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 zapewnia doskonałe efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Podłączając pilot zdalnego sterowania 2 w 1 do węża ssącego, odkurzacz uniwersalny można wygodnie uruchamiać i zatrzymywać, oszczędzając czas na dojście do odkurzacza. Podczas pracy z elektronarzędziami akumulatorowymi odkurzacz uniwersalny włącza się automatycznie dzięki automatycznemu wykrywaniu wibracji, umożliwiając płynną pracę. Doskonałe czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra oznaczają, że płaski filtr falisty można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami; następnie funkcja czyszczenia filtra z łatwością przywraca moc ssania. Zawiera również funkcję Power Control do płynnej regulacji ssania. Oprócz silnego ssania oferuje również praktyczną funkcję dmuchawy do delikatniejszych zadań czyszczenia. Odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 zawiera pojemny 25-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 5 metrów kabla i wąż ssący o długości 2,2 m. Ponadto wąż, kabel i akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu, co zapewnia dodatkową wygodę i oszczędność miejsca.