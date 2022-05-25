Odkurzacz uniwersalny WD 5 Control 25/5/22
Odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 z 25-litrowym pojemnikiem, zdalnym sterowaniem 2 w 1 do zdalnego odsysania, technologią czyszczenia i usuwania filtra oraz regulacją mocy ssania.
Dzięki wysokiej mocy ssania i energooszczędności odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 zapewnia doskonałe efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Podłączając pilot zdalnego sterowania 2 w 1 do węża ssącego, odkurzacz uniwersalny można wygodnie uruchamiać i zatrzymywać, oszczędzając czas na dojście do odkurzacza. Podczas pracy z elektronarzędziami akumulatorowymi odkurzacz uniwersalny włącza się automatycznie dzięki automatycznemu wykrywaniu wibracji, umożliwiając płynną pracę. Doskonałe czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra oznaczają, że płaski filtr falisty można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami; następnie funkcja czyszczenia filtra z łatwością przywraca moc ssania. Zawiera również funkcję Power Control do płynnej regulacji ssania. Oprócz silnego ssania oferuje również praktyczną funkcję dmuchawy do delikatniejszych zadań czyszczenia. Odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 zawiera pojemny 25-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 5 metrów kabla i wąż ssący o długości 2,2 m. Ponadto wąż, kabel i akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu, co zapewnia dodatkową wygodę i oszczędność miejsca.
Cechy i zalety
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1Funkcja 1: umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie odkurzacza uniwersalnego za pośrednictwem połączenia Bluetooth, po prostu naciskając pilota zdalnego sterowania na samym wężu ssącym.
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1: automatyczne wykrywanie wibracjiFunkcja 2: w trybie automatycznym funkcja wykrywania wibracji automatycznie włącza i wyłącza odkurzacz uniwersalny, gdy tylko elektronarzędzie bezprzewodowe zostanie włączone lub wyłączone. W trybie automatycznym odkurzacz uniwersalny kontynuuje odkurzanie przez kilka sekund po wyłączeniu elektronarzędzia bezprzewodowego, aby zapewnić zebranie całego pozostałego kurzu i zanieczyszczeń. Do bezpyłowej pracy.
Kontrola mocyMoc ssącą urządzenia można ustawić w dowolnym zakresie za pomocą przełącznika obrotowego (od min. do maks.), dzięki czemu można ją dopasować do każdego zastosowania.
Czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra
- Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
- Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
- Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Hamulec kółek samonastawnych
- Odkurzacz uniwersalny zachowuje stabilność nawet na pochyłościach do 10°.
Przechowywanie węża, kabla i akcesoriów na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjne opcje mocowania dla osób lewo- i praworęcznych.
- Oszczędność miejsca, bezpieczne i łatwo dostępne przechowywanie akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechowywać za pomocą zintegrowanych zaczepów.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 20% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1200
|Moc ssania (W)
|280
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 260
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 70
|Pojemność zbiornika (l)
|25
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
- Ssawka szczelinowa
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
- Funkcja oczyszczania filtra
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Regulacja mocy zasysania
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
- Kółka samonastawne z hamulcem: 1 szt.
Wideo
Zastosowania
- Prace remontowe
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Tarasy
- Płyny
- Piwnica
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.