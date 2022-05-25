Odkurzacz uniwersalny WD 5 Control 25/5/22

Odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 z 25-litrowym pojemnikiem, zdalnym sterowaniem 2 w 1 do zdalnego odsysania, technologią czyszczenia i usuwania filtra oraz regulacją mocy ssania.

Dzięki wysokiej mocy ssania i energooszczędności odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 zapewnia doskonałe efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Podłączając pilot zdalnego sterowania 2 w 1 do węża ssącego, odkurzacz uniwersalny można wygodnie uruchamiać i zatrzymywać, oszczędzając czas na dojście do odkurzacza. Podczas pracy z elektronarzędziami akumulatorowymi odkurzacz uniwersalny włącza się automatycznie dzięki automatycznemu wykrywaniu wibracji, umożliwiając płynną pracę. Doskonałe czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra oznaczają, że płaski filtr falisty można wymienić bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami; następnie funkcja czyszczenia filtra z łatwością przywraca moc ssania. Zawiera również funkcję Power Control do płynnej regulacji ssania. Oprócz silnego ssania oferuje również praktyczną funkcję dmuchawy do delikatniejszych zadań czyszczenia. Odkurzacz WD 5 Control 25/5/22 zawiera pojemny 25-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, 5 metrów kabla i wąż ssący o długości 2,2 m. Ponadto wąż, kabel i akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu, co zapewnia dodatkową wygodę i oszczędność miejsca.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 5 Control 25/5/22: Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
Funkcja 1: umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie odkurzacza uniwersalnego za pośrednictwem połączenia Bluetooth, po prostu naciskając pilota zdalnego sterowania na samym wężu ssącym.
Odkurzacz uniwersalny WD 5 Control 25/5/22: Pilot zdalnego sterowania 2 w 1: automatyczne wykrywanie wibracji
Pilot zdalnego sterowania 2 w 1: automatyczne wykrywanie wibracji
Funkcja 2: w trybie automatycznym funkcja wykrywania wibracji automatycznie włącza i wyłącza odkurzacz uniwersalny, gdy tylko elektronarzędzie bezprzewodowe zostanie włączone lub wyłączone. W trybie automatycznym odkurzacz uniwersalny kontynuuje odkurzanie przez kilka sekund po wyłączeniu elektronarzędzia bezprzewodowego, aby zapewnić zebranie całego pozostałego kurzu i zanieczyszczeń. Do bezpyłowej pracy.
Odkurzacz uniwersalny WD 5 Control 25/5/22: Kontrola mocy
Kontrola mocy
Moc ssącą urządzenia można ustawić w dowolnym zakresie za pomocą przełącznika obrotowego (od min. do maks.), dzięki czemu można ją dopasować do każdego zastosowania.
Czyszczenie filtra i opatentowana technologia usuwania filtra
  • Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.
  • Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
  • Łagodne czyszczenie delikatnych powierzchni lub przedmiotów o skomplikowanym kształcie.
Hamulec kółek samonastawnych
  • Odkurzacz uniwersalny zachowuje stabilność nawet na pochyłościach do 10°. 
Przechowywanie węża, kabla i akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjne opcje mocowania dla osób lewo- i praworęcznych.
  • Oszczędność miejsca, bezpieczne i łatwo dostępne przechowywanie akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechowywać za pomocą zintegrowanych zaczepów.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 20% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1200
Moc ssania (W) 280
Podciśnienie (mbar) maks. 260
Wydatek powietrza (l/s) maks. 70
Pojemność zbiornika (l) 25
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 7,8
Waga z opakowaniem (kg) 12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Przełączana
  • Ssawka szczelinowa
  • Adapter do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Pilot zdalnego sterowania 2 w 1
  • Funkcja oczyszczania filtra
  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Regulacja mocy zasysania
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Wygodny uchwyt 3 w 1
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
  • Kółka samonastawne z hamulcem: 1 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 5 Control 25/5/22

Wideo

Zastosowania
  • Prace remontowe
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Warsztat
  • Tarasy
  • Płyny
  • Piwnica
  • Warsztat majsterkowicza
  • Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.