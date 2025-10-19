odkurzacze do samochodu

Wybrane modele odkurzaczy samochodowych Kärcher

Modele kompaktowe

Przykładem urządzenia może być model WD 3 Car. To odkurzacz o dużej mocy i pojemnym zbiorniku. Świetnie sprawdza się do regularnego czyszczenia wnętrza auta. W zestawie znajdują się akcesoria samochodowe, takie jak ssawki szczelinowe czy szczotki, które ułatwiają dotarcie do każdego zakamarka.

Odkurzacze o zwiększonej mocy

Model taki jak WD 4 Car oferuje wysokie parametry ssania (nawet 220 Air Watt). Urządzenie odznacza się solidną konstrukcją i ma bogaty pakiet końcówek. To wybór dla osób, które szukają sprzętu do intensywniejszych zadań i chcą mieć zawsze pod ręką pełne wyposażenie do czyszczenia auta.

Modele akumulatorowe

Odkurzacz samochodowy bezprzewodowy WD 3 Battery Set gwarantuje pełną mobilność i wygodę pracy tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka. Dzięki wymiennym akumulatorom można korzystać z odkurzacza w trasie, na parkingu czy w przydomowym ogrodzie.

Odkurzacze piorące tapicerkę

Modele takie jak SE 4001 czy SE 4002 to urządzenia stworzone do dogłębnego czyszczenia tkanin. Dzięki funkcji prania skutecznie usuwają zabrudzenia i plamy z foteli, dywaników czy tapicerki samochodowej. Wyposażone w specjalne dysze do ekstrakcji, wprowadzają roztwór czyszczący w głąb włókien i odsysają brud wraz z wodą, pozostawiając powierzchnię czystą i tylko lekko wilgotną. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących świeżość i higienę wnętrza auta.