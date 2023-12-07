Jaki zraszacz do trawnika wybrać?

Rodzaje zraszaczy ogrodowych

Właściwa pielęgnacja ogrodu nie kończy się na dobraniu odpowiedniej gleby, nawożeniu czy koszeniu.. Chcąc cieszyć się zadbanym trawnikiem i pięknie prezentującymi się roślinami, konieczne jest dbanie o ich prawidłowe nawodnienie. Jeżeli na zewnątrz panują wysokie temperatury, a opady deszczu nie są wystarczające, konieczne jest wykorzystanie zraszacza ogrodowego.

Wybór najlepszego zraszacza powinien być uwarunkowany kilkoma aspektami, takimi jak:

· wielkość obszaru, który wymaga podlania,

· ukształtowanie terenu,

· gatunek roślin oraz ich indywidualne zapotrzebowanie na wodę.

Do wyboru mamy wiele rodzajów zraszaczy, dzięki czemu każdy może dopasować urządzenie do potrzeb ogrodu oraz znajdującej się w nim roślinności. Oto jeden z najpopularniejszych podziałów:

● zraszacze rotacyjne,

● zraszacze statyczne,

● zraszacze wahadłowe.

Jakie zraszacze ogrodowe warto rozważyć, zastanawiając się nad kupnem odpowiedniego modelu?