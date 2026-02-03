Zraszacz wielofunckyjny MS 100
Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.
6 trybów pracy. Z uchwytem ściennym do przechowywania. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 78 m2 (przy cisnieniu 4 bar).
Cechy i zalety
- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Ucho do powieszenia urządzenia
- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość wody
|21 l/min
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|≤ 8,4 m
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|≤ 10 m
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|208 x 199 x 71
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Trawnik
- Niewielkie obszary