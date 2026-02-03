Zraszacz wielofunckyjny MS 100

Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.

6 trybów pracy. Z uchwytem ściennym do przechowywania. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 78 m2 (przy cisnieniu 4 bar).

Cechy i zalety
6 different nozzle shapes permit various irrigation types
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Ucho do powieszenia urządzenia
  • Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość wody 21 l/min
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar ≤ 8,4 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar ≤ 10 m
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 208 x 199 x 71
Zraszacz wielofunckyjny MS 100
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Trawnik
  • Niewielkie obszary
Akcesoria