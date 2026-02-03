Zraszacz pulsacyjny PS 300

Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.

Mocna szpilka mocująca. Obszar nawadniania do 706 m2 (przy ciśnieniu 4 bar). System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek.

Cechy i zalety
Regulowany kąt spryskiwania
  • np. do podlewania pod drzewami
Solidna szpilka do nierównego lub pochyłego gruntu
  • Gwarantowana stabilność i solidność
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość wody 18,5 l/min
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar ≤ 25 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar ≤ 30 m
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 52 x 113 x 212
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Trawnik
  • Średnie i duże obszary
