Zraszacz pulsacyjny PS 300
Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.
Mocna szpilka mocująca. Obszar nawadniania do 706 m2 (przy ciśnieniu 4 bar). System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek.
Cechy i zalety
Regulowany kąt spryskiwania
- np. do podlewania pod drzewami
Solidna szpilka do nierównego lub pochyłego gruntu
- Gwarantowana stabilność i solidność
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość wody
|18,5 l/min
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|≤ 25 m
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|≤ 30 m
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|52 x 113 x 212
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Trawnik
- Średnie i duże obszary