Jak usunąć klej po naklejce? Czym zmyć ślady?
Jak i czym usunąć klej po naklejce z mebli, metalu, plastiku? Sprawdzone i skuteczne sposoby.
Usuwanie kleju po naklejce – czego nie należy robić?
Pozbywanie się naklejek z różnych powierzchni bywa uciążliwe oraz pracochłonne i często kończy się pozostawieniem resztek kleju i materiału, z którego wykonana jest ozdoba. Nieestetyczne ślady zbierają kurz i brud, przez co dodatkowo są bardziej widoczne. Jak tego uniknąć?
Do powstania śladów po kleju często prowadzi niewłaściwe zrywanie naklejek, taśmy czy folii ochronnej. Jak nie usuwać nalepek? Oto najczęstsze błędy:
● zrywanie naklejek na sucho – pozostawia widoczne ślady,
● zdrapywanie nożyczkami lub innymi ostrymi narzędziami – zostają rysy,
● usuwanie naklejek nieodpowiednimi urządzeniami – np. opalarka wytwarza zbyt wysoką temperaturę, co prowadzi do uszkodzenia powierzchni,
● zbyt długie zwlekanie z usunięciem naklejki.
Czym zmyć klej po naklejce? Domowe sposoby
Porad na temat tego, jak zmyć klej po naklejce, jest mnóstwo. Najpopularniejsza metoda to moczenie. Sposób ten jest skuteczny zwłaszcza w przypadku naklejek papierowych, które zwilża się gąbką lub spryskiwaczem (nawet kilkukrotnie). Do wody można dodać płyn do mycia naczyń w celu podniesienia skuteczności. Zwilżanie powtarza się do momentu, aż naklejka się rozmoczy. Wówczas można ją zdrapać, najlepiej za pomocą drewnianej łopatki kuchennej bądź plastikowej linijki. Wykluczone są ostre narzędzia, które mogą uszkodzić powierzchnię.
Innym sposobem na zmywanie kleju po naklejkach jest zastosowanie różnego rodzaju środków – tłuszcze, rozpuszczalniki, alkohole czy kwasy. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu preparaty mogą powodować uszkodzenia czyszczonych powierzchni. Zwykle mają także drażniący zapach i mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Tłuszcz i olej do zmywania kleju po naklejce
Jak usunąć klej z naklejki za pomocą tłuszczu? W tym celu można sięgnąć po: masło, olej, wazelinę, tłusty krem czy oliwkę do ciała. Tłuszcz trzeba wetrzeć w powierzchnię naklejki i zostawić na ok. 30 min. W tym czasie wnika w strukturę naklejki i odspaja klej. Dzięki temu można łatwo usunąć ozdobę paznokciem lub innym nieostrym narzędziem.
Metoda ta jest skuteczna zwłaszcza w przypadku naklejek papierowych. Trzeba jednak uważać na ryzyko powstania tłustych plam na powierzchniach. Zatem ten sposób nie sprawdzi się w przypadku ubrań czy drewna naturalnego lub pokrytego olejem bądź lakierem.
Rozpuszczalniki – czy można próbować zmyć nimi klej po naklejce?
Popularnym sposobem na usuwanie kleju po naklejkach jest zastosowanie rozpuszczalników takich, jak:
● zmywacz do paznokci,
● aceton,
● terpentyna,
● nafta,
● benzyna ekstrakcyjna,
● preparat WD-40.
Rozpuszczalniki, jak sama nazwa wskazuje, rozpuszczają klej i dzięki temu łatwo usunąć resztki naklejki. Trzeba jednak pamiętać, by przed ich zastosowaniem sprawdzić na niewidocznej stronie, czy nie powoduje odbarwień. Dla przykładu, aceton może zmatowić plastik lub uszkodzić meble. Podobnie zmywacz do paznokci. Bezpieczniejsze w użyciu są benzyna ekstrakcyjna i terpentyna, ale w ich przypadku także nie można zapominać o próbie na niewidocznej części oczyszczanego przedmiotu.
Podgrzewanie – sposób na odklejenie naklejki razem z klejem
Popularną metodą o wysokiej skuteczności jest podgrzewanie powierzchni, na której znajduje się naklejka. Ciepło sprawia, że klej się rozpuszcza i można łatwo pozbyć się niechcianej ozdoby. Jest to bezpieczna metoda, ponieważ nie niesie ryzyka porysowania. Bez obaw można usuwać resztki kleju z: mebli, ścian, ubrań, plastiku, metalu czy szyb. Trzeba jednak stosować odpowiednie narzędzia do ogrzewania. Mogą to być:
● suszarka do włosów,
● żelazko z generatorem pary,
● parownica do ubrań,
● myjka parowa.
Fot.: parownica pozwoli Ci nie tylko umyć kabinę, ale też usunąć reszki kleju po usunięciu folii zabezpieczającej.
Suszarka to najprostsza metoda na usuwanie naklejek, ale dość czasochłonna. Z kolei wszelkiego rodzaju urządzenia, które generują parę, są jeszcze lepsze, ponieważ dodatkowo zwilżają czyszczoną powierzchnię, przez co łatwiej pozbyć się nalepek, szczególnie tych papierowych.
Warto pamiętać, że zbyt nadmierne ogrzewanie powierzchni może prowadzić do jej zniszczenia lub pęknięcia (w przypadku szyby). Strumień ciepłego powietrza należy kierować z pewnej odległości, a cały proces powinien trwać jednorazowo nie dłużej niż pół minuty. W przypadku usuwania naklejki z szyby samochodu lub okna w chłodne dni, trzeba mieć świadomość, że duża różnica temperatur może spowodować pęknięcie tafli szkła.
Czym usunąć ślady po naklejkach? Skuteczne usuwanie kleju parą wodną
Najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem usuwania naklejek i kleju po nich jest zastosowanie parownicy. Sekretem tej metody jest połączenie nagrzewania, pary wodnej (wilgoci) oraz wysokiego ciśnienia. Dzięki temu klej się rozpuszcza, papier rozmięka, a na wszystko działa duża siła, która pomaga odspajać uciążliwy element dekoracyjny.
Jak odkleić naklejkę z szyby przy pomocy parownicy? To bardzo proste. Wystarczy przyłożyć dyszę do powierzchni z zachowaniem odległości ok. 20 cm i skierować strumień pary wodnej na naklejkę, która błyskawicznie zacznie odchodzić w ciągu kilku chwil.
Fot.: parownica z nakładką z mikrofibry pozwoli usunąć ślady kleju nawet z delikatnych powierzchni jak drewno.
Warto podkreślić, że parownice to urządzenia wielofunkcyjne, które sprawdzają się nie tylko do bezpiecznego zmywania kleju po naklejkach z wielu różnych powierzchni i materiałów. Prosta metoda działania myjek, która opiera się na generowaniu gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, sprawdza się do:
● czyszczenia kuchni – okap, piekarnik, zlew, blaty,
● czyszczenia łazienki – ceramika, płytki, fugi,
● mycia podłóg,
● odświeżania tapicerki i dywanów,
● dezynfekcji dziecięcych zabawek i akcesoriów,
● mycia okien i luster,
● prasowania,
● czyszczenia samochodu.
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Jak usunąć klej z metalu?
Metal to odporny materiał, dlatego bez problemu można zastosować w tym przypadku gorącą parę wodną.
Jak usunąć klej po naklejce z metalowej powierzchni za pomocą parownicy? W tym przypadku trzeba uzbroić myjkę w ściereczkę z mikrofibry i dyszę do detali. Najpierw należy zwilżyć naklejkę wyrzutem gorącej pary, a po chwili można zacząć delikatnie szorować. Na koniec, by pozbyć się resztek, wystarczy przetrzeć powierzchnię ściereczką.
Jak usunąć klej z plastiku?
Pozbycie się resztek kleju z plastiku bywa kłopotliwe z uwagi na specyfikę tego materiału. Najlepiej sięgnąć po parownicę, która skutecznie usuwa naklejki z pojemników.
Jak zmyć klej z plastiku przy pomocy myjki parowej? To bardzo proste. Wystarczy użyć nakładki z mikrofibry i przyłożyć dyszę do uporczywej naklejki. Po kilkunastu sekundach można spróbować usunąć resztki kleju. Cały zabieg należy powtarzać, aż do całkowitego wyczyszczenia plastiku.
Jak pozbyć się kleju i naklejek z mebli?
Wszelkiego rodzaju naklejki na meblach królują szczególnie w dziecięcych pokojach, ale nie tylko, nowe wyposażenie często ma bowiem fabrycznie naklejone oznaczenia, których trzeba się pozbyć. W takim przypadku warto jednak zachować ostrożność. Zaleca się wykonanie próby w celu sprawdzenia, czy meble nie ulegną zniszczeniu pod wpływem gorącej pary wodnej. W wielu przypadkach nie ma jednak przeciwwskazań.
Jak odkleić naklejkę z mebli? Przy pomocy parownicy i nakładki z mikrofibry. Pamiętając o zachowaniu ostrożności, należy kierować strumień pary w miejsce z naklejką, aż do skutecznego pozbycia się resztek. Przy tym nie może to być stały wyrzut, ale w odstępach czasowych.
Jak pozbyć się kleju i naklejek z ubrań?
Naklejki na ubraniach także się zdarzają. Zwykle nie ma problemu z ich zerwaniem, ale czasem trzeba sięgnąć po skuteczniejsze metody.
Czym usunąć klej po naklejce na ubraniach? W tym celu można najpierw namoczyć odzież w wodzie z proszkiem do prania, a następnie spróbować zrolować nalepkę. Jeżeli ta metoda nie jest skuteczna, trzeba spróbować innych sposobów – z zachowaniem ostrożności!
Do usunięcia kleju z ubrań sprawdzi się parownica z nakładką z mikrofibry. Wystarczy przyłożyć dyszę i pozwolić działać gorącej parze wodnej. Cały proces nie powinien trwać dłużej niż kilka minut.
Jak i czym zmyć resztki kleju po etykiecie?
Częstymi problemami w przypadku nowych rzeczy są przyklejona cena i inne oznaczenia, które są zwykle trudne do zerwania.
Czym usunąć klej po etykietach? Także w takich przypadkach wybawieniem od problemu jest parownica, ponieważ jest bezpieczna dla wielu różnych powierzchni. Wystarczy zastosować dyszę do detali lub ścierkę z mikrofibry w zależności od przedmiotu, z którego trzeba pozbyć się kleju. Sposób ten pomoże jest skuteczny także przy usuwaniu etykiety ze słoika.
Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku sprzętów RTV, AGD czy komputerów należy zachować ostrożność, ponieważ te urządzenia nie są odporne na wilgoć.
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