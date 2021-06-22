Jak usunąć klej po naklejce? Czym zmyć ślady?

Usuwanie kleju po naklejce – czego nie należy robić?

Pozbywanie się naklejek z różnych powierzchni bywa uciążliwe oraz pracochłonne i często kończy się pozostawieniem resztek kleju i materiału, z którego wykonana jest ozdoba. Nieestetyczne ślady zbierają kurz i brud, przez co dodatkowo są bardziej widoczne. Jak tego uniknąć?

Do powstania śladów po kleju często prowadzi niewłaściwe zrywanie naklejek, taśmy czy folii ochronnej. Jak nie usuwać nalepek? Oto najczęstsze błędy:

● zrywanie naklejek na sucho – pozostawia widoczne ślady,

● zdrapywanie nożyczkami lub innymi ostrymi narzędziami – zostają rysy,

● usuwanie naklejek nieodpowiednimi urządzeniami – np. opalarka wytwarza zbyt wysoką temperaturę, co prowadzi do uszkodzenia powierzchni,

● zbyt długie zwlekanie z usunięciem naklejki.