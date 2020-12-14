Jak uratować przypalony garnek: domyć i usunąć spaleniznę?

Jak i czym wyczyścić przypalony garnek od spodu i z zewnątrz?

Warto dbać, by garnki były w dobrym stanie, ponieważ dzięki temu będą nam służyły przez długi czas. Co więcej, przypalona warstwa na dnie garnka może wpływać na smak potraw – nawet jeżeli znajduje się ona tylko z zewnątrz.

Do czyszczenia przypalonego naczynia z zewnątrz możesz zastosować metody chemiczne oraz mechaniczne. Na czym one polegają?

Metody chemiczne polegają na zmiękczeniu warstwy spalenizny. Na dno garnka nakładasz środek czyszczący i dajesz mu chwilę na działanie. Sprawdzi się np. specjalny preparat do przypaleń piekarnika lub środek do stali nierdzewnej. Większość gotowych preparatów do usuwania przypaleń bazuje na silnych zasadach (związkach sodu lub potasu) połączonych z detergentami, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i spieczony brud. Preparaty do stali nierdzewnej oraz domowe mieszanki zwykle wykorzystują łagodne kwasy (ocet, kwasek cytrynowy) albo sodę oczyszczoną, które zmiękczają osad i ułatwiają jego starcie. Po kilkunastu minutach przypalona warstwa staje się mniej twarda i łatwiej odchodzi od powierzchni.

Metody mechaniczne na usuwanie przypaleń z garnka to po prostu ręczne „skrobanie” osadu. Możesz to zrobić za pomocą gąbki z warstwą ścierną, szczotki, miękkiego skrobaka albo (w przypadku garnków bez delikatnej powłoki) wełny stalowej. Tu ważne jest, żeby dopasować narzędzie do materiału garnka, tak by go nie porysować.

Najczęściej najlepszy efekt daje połączenie obu podejść: najpierw zmiękczasz przypalenie środkiem chemicznym, a dopiero potem ostrożnie „dopracowujesz” dno garnka mechanicznie.

Jak wyczyścić przypalony garnek od spodu krok po kroku?