Jak i czym wyczyścić patelnię od spodu? Domowe sposoby

Jak wyczyścić patelnię na zewnątrz? Domowe sposoby

Czyszczenie przypalonej patelni może się wydawać trudne i czasochłonne. Jednak warto włożyć trochę wysiłku, by naczynia odzyskały dawny wygląd i służyły jeszcze przez długi czas. Tym bardziej, że nie musimy szukać na sklepowych półkach specjalistycznych preparatów. Możemy wykorzystać popularne produkty, które mamy w domu – sodę oczyszczoną, ocet czy płyn do mycia naczyń. Do czyszczenia można użyć folii aluminiowej. Wystarczy zrobić z niej kulkę. Taki czyścik jest skuteczny w usuwaniu brudu, ale nie rysuje powierzchni. Oczywiście można sięgnąć po środki chemiczne. Jednak w trosce o zdrowie (mogą być żrące i podrażniać skórę) i środowisko, a także budżet, warto wypróbować domowe sposoby na czyszczenie przypalonej patelni. Efekty będą równie rewelacyjne, jak po zastosowaniu detergentów.



Pasta z sody oczyszczonej

Jednym z licznych zastosowań sody oczyszczonej jest wykorzystanie jej w walce z przypaleniami. Jest substancją delikatnie żrącą, dlatego sprawdza się jako środek czyszczący. Soda oczyszczona ma zasadowy odczyn (skala pH), dlatego świetnie nadaje się do usuwania takich zanieczyszczeń, jak: tłuszcze, oleje, farby, woski i inne uporczywe zabrudzenia.

Jak wyczyścić patelnię sodą? Jednym ze sposobów czyszczenia patelni od spodu jest zrobienie pasty z sody. Wystarczy wymieszać ją z wodą, by powstała dość gęsta papka. Można także dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń, który rozpuści tłuszcz. Taką pastę należy rozsmarować na spodzie patelni i pozostawić na kilka godzin. Po upływie tego czasu szorujemy spód patelni zmywakiem, delikatną szczotką lub czyścikiem z folii aluminiowej, a potem myjemy wodą z płynem do naczyń.

Jeżeli chcemy, aby pasta z sody miała właściwości szorujące, wystarczy dodać do niej zwykłą sól kuchenną. Wówczas będzie działała jak popularne mleczko do czyszczenia. Należy jednak uważać na powierzchnię, z której chcemy usunąć zabrudzenia, by nie uległa zniszczeniu i porysowaniu. Warto wiedzieć, że sody nie wolno stosować na aluminium, ponieważ może powodować przebarwienia.



Ocet do czyszczenia

Ocet to kolejny produkt, który każdy ma w domu i może służyć jako ekologiczny środek do czyszczenia przypaleń. Ma kwaśny odczyn i dlatego świetnie usuwa osad z kamienia, mydła czy rdzę. Sprawdzi się w łazience.

Ocet można wykorzystać do czyszczenia spodu patelni, ponieważ zabrudzenia tam się znajdujące to nie tylko sam tłuszcz. Nie należy go jednak stosować na powierzchnie emaliowane, gdyż może powodować ich matowienie. Natomiast świetnie usunie brud z patelni aluminiowej czy stalowej.

Jak myć octem? Zabrudzoną zewnętrzną stronę paleni można wyczyścić samym octem lub jego roztworem z wodą. Wystarczy wlać go do miski lub zlewu i moczyć dno patelni. Można także użyć mieszanki wody z octem (2 łyżki octu na pół szklanki wody) i czyścić przypaloną powierzchnię gąbką, szczoteczką lub kulką z folii aluminiowej. Gruba warstwa brudu powinna odejść przy użyciu kuchennej łopatki. Na koniec umyj patelnię wodą z płynem do naczyń.

Soda i ocet do czyszczenia używane są bardzo często. Warto wspomnieć o popularnej recepturze na domowy środek czyszczący łączący obie substancje. Z chemicznego punktu widzenia nie należy go stosować. Istnieje przekonanie, że ma super właściwości czyszczące ze względu na to, że intensywnie się pieni. W rzeczywistości soda jako substancja zasadowa i kwaśny ocet po zmieszaniu i burzliwej reakcji chemicznej (reakcja zobojętniania) dają octan sodu (lekko zasadowy), wodę (neutralny) i dwutlenek węgla. Powstaje zatem substancja o mniejszej skuteczności w usuwaniu brudu niż oddzielnie stosowane soda i ocet. Dlatego, stosując te produkty do czyszczenia, powinniśmy mieć wiedzę do jakiej powierzchni można ich użyć i jakie połączenia są niewskazane. Czy istnieje inny prosty i ekologiczny sposób na pozbycie się przypaleń ze spodu patelni?