Jak i czym wyczyścić patelnię od spodu? Domowe sposoby
Czym wyczyścić spód patelni? Przedstawiamy domowe sposoby skuteczne w starciu z mocnymi zabrudzeniami i przypaleniami.
Przypalona patelnia – czy da się ją umyć?
Patelnie przypalają się nie tylko w środku, ale też z zewnątrz. Skąd się biorą tego typu zabrudzenia?
Spód patelni ma kontakt z brudnymi rusztami i palnikami kuchenki. Poza tym w czasie smażenia tłuszcz i gotująca się potrawa mogą spływać i brudzić zewnętrzną część naczynia. Dodatkowo na zabrudzenia oddziałuje wysoka temperatura i nierzadko płomienie. To sprawia, że brud się „zapieka” i jest przez to trudny do usunięcia. Istnieją jednak skuteczne sposoby na wyczyszczenie przypalonej patelni od spodu.
Przede wszystkim lepiej zapobiegać przypaleniom. W czasie smażenia warto pilnować, by nic nie ściekało po ściankach patelni oraz dbać o czystość kuchenki. Jeżeli jednak spód się przypali, należy wyczyścić go jak najszybciej. Gdy tylko patelnia ostygnie, należy umyć ją ciepłą wodą z płynem do naczyń. Wówczas unikniemy nagromadzenia się i utworzenia grubej warstwy zabrudzeń i przypaleń, które zdecydowanie trudniej usunąć. Jest to jednak możliwe.
Jak wyczyścić patelnię na zewnątrz? Domowe sposoby
Czyszczenie przypalonej patelni może się wydawać trudne i czasochłonne. Jednak warto włożyć trochę wysiłku, by naczynia odzyskały dawny wygląd i służyły jeszcze przez długi czas. Tym bardziej, że nie musimy szukać na sklepowych półkach specjalistycznych preparatów. Możemy wykorzystać popularne produkty, które mamy w domu – sodę oczyszczoną, ocet czy płyn do mycia naczyń. Do czyszczenia można użyć folii aluminiowej. Wystarczy zrobić z niej kulkę. Taki czyścik jest skuteczny w usuwaniu brudu, ale nie rysuje powierzchni. Oczywiście można sięgnąć po środki chemiczne. Jednak w trosce o zdrowie (mogą być żrące i podrażniać skórę) i środowisko, a także budżet, warto wypróbować domowe sposoby na czyszczenie przypalonej patelni. Efekty będą równie rewelacyjne, jak po zastosowaniu detergentów.
Pasta z sody oczyszczonej
Jednym z licznych zastosowań sody oczyszczonej jest wykorzystanie jej w walce z przypaleniami. Jest substancją delikatnie żrącą, dlatego sprawdza się jako środek czyszczący. Soda oczyszczona ma zasadowy odczyn (skala pH), dlatego świetnie nadaje się do usuwania takich zanieczyszczeń, jak: tłuszcze, oleje, farby, woski i inne uporczywe zabrudzenia.
Jak wyczyścić patelnię sodą? Jednym ze sposobów czyszczenia patelni od spodu jest zrobienie pasty z sody. Wystarczy wymieszać ją z wodą, by powstała dość gęsta papka. Można także dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń, który rozpuści tłuszcz. Taką pastę należy rozsmarować na spodzie patelni i pozostawić na kilka godzin. Po upływie tego czasu szorujemy spód patelni zmywakiem, delikatną szczotką lub czyścikiem z folii aluminiowej, a potem myjemy wodą z płynem do naczyń.
Jeżeli chcemy, aby pasta z sody miała właściwości szorujące, wystarczy dodać do niej zwykłą sól kuchenną. Wówczas będzie działała jak popularne mleczko do czyszczenia. Należy jednak uważać na powierzchnię, z której chcemy usunąć zabrudzenia, by nie uległa zniszczeniu i porysowaniu. Warto wiedzieć, że sody nie wolno stosować na aluminium, ponieważ może powodować przebarwienia.
Ocet do czyszczenia
Ocet to kolejny produkt, który każdy ma w domu i może służyć jako ekologiczny środek do czyszczenia przypaleń. Ma kwaśny odczyn i dlatego świetnie usuwa osad z kamienia, mydła czy rdzę. Sprawdzi się w łazience.
Ocet można wykorzystać do czyszczenia spodu patelni, ponieważ zabrudzenia tam się znajdujące to nie tylko sam tłuszcz. Nie należy go jednak stosować na powierzchnie emaliowane, gdyż może powodować ich matowienie. Natomiast świetnie usunie brud z patelni aluminiowej czy stalowej.
Jak myć octem? Zabrudzoną zewnętrzną stronę paleni można wyczyścić samym octem lub jego roztworem z wodą. Wystarczy wlać go do miski lub zlewu i moczyć dno patelni. Można także użyć mieszanki wody z octem (2 łyżki octu na pół szklanki wody) i czyścić przypaloną powierzchnię gąbką, szczoteczką lub kulką z folii aluminiowej. Gruba warstwa brudu powinna odejść przy użyciu kuchennej łopatki. Na koniec umyj patelnię wodą z płynem do naczyń.
Soda i ocet do czyszczenia używane są bardzo często. Warto wspomnieć o popularnej recepturze na domowy środek czyszczący łączący obie substancje. Z chemicznego punktu widzenia nie należy go stosować. Istnieje przekonanie, że ma super właściwości czyszczące ze względu na to, że intensywnie się pieni. W rzeczywistości soda jako substancja zasadowa i kwaśny ocet po zmieszaniu i burzliwej reakcji chemicznej (reakcja zobojętniania) dają octan sodu (lekko zasadowy), wodę (neutralny) i dwutlenek węgla. Powstaje zatem substancja o mniejszej skuteczności w usuwaniu brudu niż oddzielnie stosowane soda i ocet. Dlatego, stosując te produkty do czyszczenia, powinniśmy mieć wiedzę do jakiej powierzchni można ich użyć i jakie połączenia są niewskazane. Czy istnieje inny prosty i ekologiczny sposób na pozbycie się przypaleń ze spodu patelni?
Jak i czym wyczyścić przypaloną patelnię od spodu? Myjka parowa do czyszczenia.
Ekologicznym i efektywnym sposobem na czyszczenie spodu patelni jest użycie myjki parowej Kärcher. Urządzenie usuwa brud dzięki gorącej parze wodnej, która wydobywa się pod wysokim ciśnieniem. Nie potrzebujemy żadnej chemii i innych środków, wystarczy sama woda. Mikroskopijne cząsteczki pary wodnej wnikają nawet w najmniejsze szczeliny, rozbijają brud i skutecznie go usuwają. Czyszczenie parownicą jest niezwykle skuteczne, proste i szybkie. Dodatkową zaletą jest to, że para wodna ma niemal 100°C, przez to działa dezynfekująco. Daje to gwarancję higienicznej czystości.
Parownica ma wiele zastosowań i przy jej pomocy można posprzątać cały dom. Jest także skuteczna w usuwaniu wszelkiego rodzaju przypaleń. Dzięki licznym dyszom bez problemu można wybrać odpowiednią do czyszczenia spodu patelni. Na początku warto sięgnąć po okrągłą szczotkę do detali. Aby usunąć przypalenia, wystarczy skierować dyszę na zapieczony brud i użyć dużej ilości pary wodnej. Zabrudzenia powinny odchodzić. Jeśli są uporczywe, możesz delikatnie zacząć szorować.
Jak wyczyścić patelnię wewnątrz, czy da się usunąć stary tłuszcz?
Przypalenia wewnątrz patelni także są powszechne. Wystarczy chwila nieuwagi i potrawa przywrze do dna. Co w takiej sytuacji? Przede wszystkim liczy się czas. Im szybciej przystąpimy do usuwania przypaleń, tym lepiej, ponieważ nie można dopuścić do zastygnięcia resztek. Jednak należy przede wszystkim zachować ostrożność i poczekać, aż patelnia ostygnie. W innym wypadku może się to skończyć poparzeniem. Warto także pamiętać, że wlewanie wody do gorącego oleju jest niebezpieczne i może spowodować pożar. Poza tym czyszczenie gorącej patelni może niekorzystnie wpłynąć na jej stan.
Gdy patelnia ostygnie, można zacząć ją czyścić:
- z lekkimi zabrudzeniami poradzą sobie płyn do mycia naczyń i ciepła woda (zalać i odstawić na kilkanaście minut).
- można także zagotować wodę na przypalonej patelni i potem delikatnie usunąć zabrudzenia łopatką kuchenną (silikonową lub drewnianą) lub wyszorować szorstką stroną gąbki.
Gdy żadna z metod nie skutkuje, warto sięgnąć po sodę lub ocet. Pamiętaj, by zachować ostrożność, ponieważ niewłaściwe czyszczenie patelni może uszkodzić jej powierzchnię, przez utraci swoje właściwości, a potrawy będą szybciej przywierać. Nie należy używać także ostrych przedmiotów do usuwania przypalonych resztek.
Jak dbać o patelnię żeliwną, ceramiczną, granitową i stalową?
Jak dbać o patelnię żeliwną, ceramiczną, granitową i stalową?
Dbanie o patelnie i garnki jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będą w dobrym stanie przez długi czas i nie będzie konieczności ich wymiany. Aby uniknąć uporczywych zabrudzeń, należy regularnie i na bieżąco czyścić patelnię po każdym użyciu, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Warto jednak pamiętać, że zanim zaczniemy czyścić naczynie, należy zwrócić uwagę, z jakiego tworzywa jest wykonane. Ułatwi to dobór właściwego i skutecznego sposobu mycia, a dodatkowo zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom. Niektóre rodzaje patelni w kontakcie z octem, sodą lub innymi środkami mogą stracić swoje właściwości użytkowe przez naruszenie wrażliwych powłok.
Jak dbać o patelnię żeliwną? Tego rodzaju naczynia są odporne na uszkodzenia oraz zarysowania. Przed pierwszym użyciem należy patelnię żeliwną odpowiednio zakonserwować. W tym celu, umytą i natłuszczoną olejem, umieszczamy na godzinę w nagrzanym piekarniku (150°C).
Jak umyć przypaloną patelnię żeliwną? Jednym z domowych sposobów jest włożenie naczynia na kilka minut do nagrzanego piekarnika (200°C). Następnie na dno trzeba wsypać sól, szorować połówką ziemniaka, po czym umyć wodą i płynem do naczyń. Kolejny krok to natłuszczenie patelni olejem i ponowne włożenie jej do piekarnika (100°C) na godzinę. Warto pamiętać, że tego typu naczyń nie myje się w zmywarce i nie używa się detergentów do ich czyszczenia.
Patelnie ceramiczne z kolei pozwalają na przygotowywanie potraw z niewielkim dodatkiem tłuszczu, a poza tym łatwo utrzymać je w czystości. Przed pierwszym użyciem należy umyć ciepłą wodą z płynem do naczyń, osuszyć, rozgrzać przez pół minuty, a następnie natłuścić olejem.
Jak wyczyścić przypaloną patelnię ceramiczną? Nie wolno używać ostrych ani drucianych szczotek. Ostudzoną patelnię należy zalać ciepłą wodą i zostawić na około 2–3 godziny. Można także dodać sody albo octu i podgrzać mieszankę. Na koniec należy umyć patelnię wodą z płynem do naczyń. Nie zaleca się mycia patelni ceramicznych w zmywarce.
Jak dbać o patelnię granitową? Tego rodzaju powłoka cechuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Takie naczynie bez obaw można myć w zmywarce. Warto wiedzieć, że powłoka granitowa jest wrażliwa na nagłe zmiany temperatury – nie należy rozgrzanej patelni wkładać do zimnej wody, gdyż może to spowodować mikropęknięcia. Jak usunąć przypalenia z tego rodzaju naczynia? W takim przypadku należy zrobić papkę z soli kuchennej oraz wody i pozostawić ją na jakiś czas na dnie patelni, po czym umyć ciepłą wodą.
Patelnia ze stali nierdzewnej także jest odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Przed pierwszym użyciem należy ją zahartować. W tym celu przez 15 minut trzeba gotować szklankę wody z obierkami ziemniaków. Po czym umyć, wlać cienką warstwę oleju i podgrzewać przez 5 minut.
Jak wyczyścić przypaloną patelnię ze stali nierdzewnej? Na jej dno wystarczy wlać ocet lub wsypać sodę oczyszczoną. Po około godzinie podgrzać, wystudzić i wyczyścić miękką gąbką. Nie należy używać druciaka ani agresywnych detergentów (kapsułki do zmywarki czy płyn do czyszczenia piekarnika).
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