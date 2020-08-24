Jak czyścić palniki i ruszt kuchenki gazowej?

Jak i czym wyczyścić palniki w kuchence gazowej?

Mimo tego, że palniki w kuchence są trudne do wyczyszczenia, nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Ważne są systematyczność i odpowiednie metody, które pomogą pozbyć się uporczywych zabrudzeń.

Czym wyczyścić palniki gazowe? Przed przystąpieniem do działania warto zaopatrzyć się w kilka niezbędnych akcesoriów, takich jak:

porządna twarda gąbka lub szczoteczka,

ściereczka kuchenna,

folia aluminiowa,

myjka parowa,

środki chemiczne, soda i ocet.

W zależności od wybranej metody czyszczenia palników gazowych potrzebujesz innego sprzętu oraz środków, dzięki którym usuniesz brud. Możesz postawić na preparaty chemiczne, domowe sposoby na czyszczenie palników lub gorącą parę wodną, która bezpiecznie usuwa zabrudzenia.