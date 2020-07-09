Jaki robot sprzątający wybrać? Ranking robotów sprzątających Kärcher
Mało kto jest fanem robienia domowych porządków, robot odkurzający wydaje się zatem idealnym rozwiązaniem. Takie urządzenie jest w stanie samodzielnie odkurzać podłogę, a Ty w tym czasie możesz zająć się innymi sprawami albo po prostu trochę odpocząć. W jaki sposób działa inteligentny robot samosprzątający? Czym się kierować podczas zakupu najlepszego sprzętu? Jaki robot sprzątający kupić, aby urządzenie precyzyjnie spełniło Twoje potrzeby?
Dlaczego warto wybrać odkurzacz automatyczny?
Na rynku znajdziemy wiele różnych urządzeń do sprzątania. Śmiało można zadać sobie pytanie, czemu właściwie warto postawić na odkurzacz samojeżdżący. Największą zaletą odkurzającego robota jest to, że działa samoczynnie i nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku fizycznego. W porównaniu do odkurzaczy tradycyjnych, przy modelach automatycznych zyskujesz sporo dodatkowego czasu, który możesz wykorzystać na zajmowanie się czymś przyjemniejszym niż sprzątanie. Większość robotów z powodzeniem poradzi sobie z usuwaniem mniejszych i większych zanieczyszczeń z dywanów, wykładziny dywanowej i innych twardych posadzek. Ponadto roboty myjące (wyposażone w funkcję mopowania) mogą także umyć podłogę na mokro.
Kolejnym plusem jest zasilanie akumulatorowe. Mogłoby się wydawać, że zastosowanie baterii w urządzeniu może być kłopotliwe – przecież trzeba ją regularnie ładować i ma ograniczony czas działania. Akumulator sprawia jednak, że sprzęt staje się bardziej mobilny i może dotrzeć do każdego zakamarka nawet w największym domu. Nigdy więcej problemów z ciągnącym się kablem! Dzięki funkcji automatycznego powrotu, jeżeli bateria zacznie się wyczerpywać, zaawansowany robot sprzątający automatycznie skieruje się do stacji ładowania.
Warto również wspomnieć o niewielkich rozmiarach tego typu sprzętu, dzięki którym odkurzacze bezobsługowe mogą z łatwością dostać się pod szafę, łóżko czy inne meble. Takie modele zwykle pracują cicho, nie rysują podłóg oraz cechuje je niewielki pobór energii. Co więcej, można nimi sterować zdalnie za pomocą aplikacji. W ten sposób bez problemu zaplanujesz, by robot włączał się sam o danej godzinie i w konkretne dni.
Jak działa robot odkurzający?
Zasada działania odkurzacza automatycznego może wydawać się dość tajemnicza. Jak to się dzieje, że urządzenie wie, w jakich miejscach ma poodkurzać? Czy podczas korzystania ze sprzętu może się zdarzyć, że spadnie ze schodów? Czy dobry robot sprzątający nadaje się również do miękkich powierzchni, jak dywany lub wykładziny? Takich wątpliwości jest wiele, ale, na szczęście, wszystkie da się łatwo wyjaśnić. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące odkurzaczy samosprzątających!
Skąd robot do sprzątania wie, gdzie odkurzać?
Funkcjonalny robot sprzątający do dywanów skanuje oraz mapuje pomieszczenia i samodzielnie wyznacza najlepszą trasę, którą będzie pokonywać podczas pracy. Dzięki zastosowaniu czujników uskoku oraz nawigacji laserowej robot poradzi sobie z przeszkodami i nie zderzy się z nimi. Po skończeniu sprzątania robot zawsze wraca do stacji ładującej. Urządzenie możesz obsługiwać przy użyciu specjalnej aplikacji działającej na smartfonach oraz tabletach.
Czy automatyczny odkurzacz wymaga pilnowania?
Robot jest w stanie pracować także wtedy, kiedy nie ma Cię w domu. W każdej chwili możesz zerknąć do mapy powierzchni, którą stworzył odkurzacz, i sprawdzić, czy na pewno jest prawidłowa. Nie musisz się martwić, że skuteczny robot sprzątający ominie jakieś zakamarki. Aplikacja pozwala bowiem na kontrolowanie, które miejsca zostały już odkurzone. Jeżeli będziesz ciekaw wydajności pracy urządzenia lub po prostu zechcesz sprawdzić, ile jeszcze zostało do końca odkurzania, możesz zrobić to swoim smartfonem.
Dlaczego odkurzacz samosprzątający nie spada ze schodów?
Fot.: Odkurzacz automatyczny, który nie spada ze schodów.
Odkurzający robot posiada nawigację laserową oraz wiele różnych sensorów. Dzięki zastosowaniu czujnika wysokości nie musisz martwić się o to, że urządzenie spadnie ze schodów podczas pracy. Na podobnej zasadzie działa również czujnik odległości, który pilnuje, żeby odkurzacz nie wpadał na meble i inne domowe sprzęty.
Czy odkurzacz automatyczny jest dobry do dywanów?
Najlepsze odkurzacze automatyczne świetnie sprawdzą się również podczas czyszczenia miękkich powierzchni, jak dywany czy wykładziny. Musisz jednak pamiętać, że z takimi zadaniami poradzi sobie tylko sprzęt wysokiej jakości. Jeżeli postawisz na tani model, możesz mieć problem z tego typu odkurzaniem albo będzie ono zupełnie niemożliwe.
Jak często trzeba ładować robot odkurzający?
Odkurzacz sprzątający jest w stanie samodzielnie kontrolować, kiedy jest odpowiedni czas na naładowanie baterii. Jeśli akumulator jest już na wyczerpaniu, robot sprawnie połączy się ze stacją ładującą w przerwach między czyszczeniem. W sytuacji, kiedy bateria może działać jeszcze przez dłuższy czas, ładowanie zostanie zaplanowane dopiero po odkurzeniu całego mieszkania. Ten system gwarantuje, że nie zetkniesz się z problemem akumulatora rozładowanego w połowie pracy.
Czy robot odkurzający może oczyścić podłogę na mokro?
Czy warto kupić robot sprzątający z funkcją mopowania? Zdecydowanie tak! Wysokiej klasy robot wyposażony w zbiornik na wodę może odkurzać i mopować. Pomoże więc oszczędzić czas i zachować wzorową czystość we wnętrzach. Funkcja mopowania nie jest jednak dostępna we wszystkich modelach.
Czy mam kontrolę nad odkurzaczem inteligentnym?
Fot.: Aplikacja na smartfona do monitorowania pracy odkurzacza automatycznego.
Oczywiście! Dzięki aplikacji w każdej chwili możesz sprawdzić, które miejsca są już czyste, a które wymagają wyczyszczenia. Robot tworzy także inteligentną mapę powierzchni, którą w każdej chwili możesz podglądać. Wszystko można łatwo obsłużyć za pomocą telefonu lub tabletu.
Czym się kierować przy wyborze odkurzacza automatycznego? Poradnik Kärcher
Chcesz wybrać najlepszy robot sprzątający? Marzysz o zakupie pierwszego robota sprzątającego, ale zupełnie nie wiesz, jakie parametry powinno mieć urządzenie? Oto krótki poradnik Kärcher.
Aby móc cieszyć się wszystkimi możliwościami robota do sprzątania podłóg, musisz postawić na model o odpowiednich parametrach. Przede wszystkim sprawdź czas pracy na jednym ładowaniu oraz moc ssania (zasysania) urządzenia. W obu tych przypadkach sprawdza się zasada, że im więcej, tym lepiej! Ważne są również wymiary automatycznego odkurzacza, bo jeżeli wybierzesz zbyt duży sprzęt, może się on nie zmieścić pod meblami. Dlatego dobrze dopasuj wysokość robota do swojego mieszkania.
Bardzo przydatne są mapowanie jest także zarządzanie urządzeniem przez aplikację. Dzięki takiej funkcji obsługa robota jest jeszcze prostsza i szybsza i może odbywać się z dowolnego miejsca poza domem.
Co jeszcze warto sprawdzić podczas kupowania odkurzacza autonomicznego? Na pewno: poziom hałasu, czas jednego pełnego ładowania oraz pojemność zbiornika na zebrane śmieci oraz dodatkowe funkcje (np. funkcja mopowania). Robot mopujący nie tylko odkurzy podłogę na sucho, ale także oczyści ją na mokro. Nie zapomnij także się upewnić, czy wybrany sprzęt jest wyposażony w system nawigacji: czujniki zbliżeniowe oraz wykrywacze uskoku terenu, które uchronią go przed wpadaniem na meble oraz upadkiem ze schodów. Dobrymi dodatkami są również wymienne akcesoria, np. zapasowe filtry czy szczotki.
Jaki robot sprzątający wybrać? Ranking robotów sprzątających Kärcher
Fot.: Odkurzacz automatyczny RC 3 Home Line
Wiemy już, że odkurzacz, który sam odkurza, nie może być przypadkowym sprzętem o niskiej mocy, kiepskiej baterii i bez odpowiednich czujników. Dlatego najlepiej stawiać na topowy robot sprzątający wysokiej jakości, który będzie służył przez długi czas i pozwoli na bardzo dokładne sprzątanie różnych powierzchni. Takie są odkurzacze automatyczne marki Kärcher – modele RCV 3 oraz RCV 5 – zaawansowane technicznie urządzenia wyposażone w system mopowania. To właśnie one zajmują najwyższe miejsca w rankingu robotów sprzątających Kärcher. Oba niezawodne roboty omijają wszelkie przeszkody i możesz uruchomić je z poziomu aplikacji. Różnią się wyłącznie niewielkimi detalami.
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