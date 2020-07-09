Jaki robot sprzątający wybrać? Ranking robotów sprzątających Kärcher

Dlaczego warto wybrać odkurzacz automatyczny?

Na rynku znajdziemy wiele różnych urządzeń do sprzątania. Śmiało można zadać sobie pytanie, czemu właściwie warto postawić na odkurzacz samojeżdżący. Największą zaletą odkurzającego robota jest to, że działa samoczynnie i nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku fizycznego. W porównaniu do odkurzaczy tradycyjnych, przy modelach automatycznych zyskujesz sporo dodatkowego czasu, który możesz wykorzystać na zajmowanie się czymś przyjemniejszym niż sprzątanie. Większość robotów z powodzeniem poradzi sobie z usuwaniem mniejszych i większych zanieczyszczeń z dywanów, wykładziny dywanowej i innych twardych posadzek. Ponadto roboty myjące (wyposażone w funkcję mopowania) mogą także umyć podłogę na mokro.

Kolejnym plusem jest zasilanie akumulatorowe. Mogłoby się wydawać, że zastosowanie baterii w urządzeniu może być kłopotliwe – przecież trzeba ją regularnie ładować i ma ograniczony czas działania. Akumulator sprawia jednak, że sprzęt staje się bardziej mobilny i może dotrzeć do każdego zakamarka nawet w największym domu. Nigdy więcej problemów z ciągnącym się kablem! Dzięki funkcji automatycznego powrotu, jeżeli bateria zacznie się wyczerpywać, zaawansowany robot sprzątający automatycznie skieruje się do stacji ładowania.

Warto również wspomnieć o niewielkich rozmiarach tego typu sprzętu, dzięki którym odkurzacze bezobsługowe mogą z łatwością dostać się pod szafę, łóżko czy inne meble. Takie modele zwykle pracują cicho, nie rysują podłóg oraz cechuje je niewielki pobór energii. Co więcej, można nimi sterować zdalnie za pomocą aplikacji. W ten sposób bez problemu zaplanujesz, by robot włączał się sam o danej godzinie i w konkretne dni.