O jakie urządzenia Kärcher warto uzupełnić wyposażenie garażu?
Garaż może służyć nie tylko jako miejsce do przechowywania samochodu. W miarę możliwości warto wyposażyć to pomieszczenie w narzędzia i akcesoria przydatne do utrzymania naszego pojazdu w odpowiednim stanie, a także do prac remontowych czy majsterkowania. Kärcher oferuje całą gamę produktów wysokiej jakości, które idealnie sprawdzają się jako wyposażenie garażu. Dowiedz się więcej!
Jaki odkurzacz do garażu i samochodu?
W dobrze urządzonym garażu nie powinno zabraknąć odkurzacza, który pozwoli nam zadbać o czystość w samochodzie czy warsztacie. Przyda się zwłaszcza wielofunkcyjny odkurzacz uniwersalny. W ofercie Kärcher znajdziemy szeroki wybór modeli do pracy na mokro i na sucho, które zapewniają dużą moc ssania i mają pojemne zbiorniki umożliwiające też zbieranie wody.
Jednym z takich odkurzaczy uniwersalnych jest model WD 2 Plus V-15/4/18/C, który łączy w sobie skuteczność z oszczędnością energii. To urządzenie bardzo dobrze poradzi sobie z usuwaniem zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń o różnej wielkości. Ponadto funkcja wydmuchu jest niezastąpiona przy czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Udogodnienia takie, jak schowek na drobne narzędzia czy składany uchwyt sprawiają, że odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-15/4/18/C perfekcyjnie sprawdzi się w każdej przestrzeni garażowej.
Jeśli zależy nam na rozwiązaniu zaprojektowanym z myślą o czyszczeniu tapicerki, Kärcher wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oferując odkurzacz piorący SE 2 Car. Ekstrakcja natryskowa zapewnia precyzyjne czyszczenie włókien, dzięki czemu tapicerka i siedzenia w samochodzie będą lśniły jak nowe. Ponadto odkurzacz wyposażono w: ergonomiczny uchwyt, schowek na akcesoria, różne rodzaje ssawek i płaski filtr do łatwego przełączania między trybem odkurzania na mokro i na sucho.
Myjka ciśnieniowa do mycia samochodu i podjazdu
Kärcher oferuje całą gamę myjek ciśnieniowych, które wytwarzają silny strumień wody pod wysokim ciśnieniem, skutecznie usuwając różnego rodzaju zabrudzenia, takie jak kurz, błoto czy olej. Te urządzenia przydają się do czyszczenia samochodów, jak również elewacji czy kostki brukowej. Dlatego są istotnym elementem wyposażenia garażu, znacznie ułatwiając utrzymanie czystości samego pomieszczenia i znajdujących się w nim pojazdów.
Myjka ciśnieniowa K 4 Compact to niezwykle kompaktowe i wydajne rozwiązanie Kärcher do czyszczenia samochodu i innych pojazdów. Chłodzony wodą silnik, zintegrowany filtr wody i pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q gwarantują efektywne mycie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Małe gabaryty sprawiają, że myjka K 4 Compact jest wyjątkowo łatwa w transporcie i przechowywaniu – bez problemu mieści się w bagażniku samochodowym.
Natomiast dla miłośników innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań Kärcher oferuje myjkę ciśnieniową K 7 Premium Smart Control Home. Na potrzeby wydajnego i szybkiego czyszczenia wyposażono to urządzenie w lancę Multi-Jet 3-w-1 i wąż o długości aż 10 m, wraz ze zintegrowanym bębnem. Ogromną zaletą K 7 Premium Smart Control Home jest wykorzystanie funkcji Bluetooth i aplikacji Kärcher Home & Garden. Użytkownik nie tylko zyskuje dostęp do wsparcia konsultanta mobilnego i różnych przydatnych instrukcji, ale także jest w stanie, np. ustawiać ciśnienie pistoletu spryskującego.
Akumulatorowa skrobaczka do szyb samochodowych
Dbanie o samochód może stać się bardziej uciążliwe zwłaszcza podczas zimy, kiedy śnieg, mróz i ujemne temperatury utrudniają codzienne użytkowanie pojazdu. W tym okresie absolutnie niezbędna okazuje się skrobaczka do szyb samochodowych. Akumulatorowe modele tych narzędzi znacznie lepiej radzą sobie z usuwaniem lodu i szronu niż ręczne skrobaczki, dzięki czemu można zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku.
Akumulatorowa skrobaczka do szyb EDI 4 Kärcher wykorzystuje obrotową tarczę, aby błyskawicznie wyczyścić szyby. Z łatwością można nią usunąć lód jednym ruchem, bez użycia dużej siły i wykonywania męczącej pracy. Urządzenie obejmuje także zestaw do czyszczenia szyb samochodowych. Znajdziemy w nim: wymienną tarczę, pada czyszczącego, mikrofibrowe ściereczki oraz skuteczny środek do mycia szyb RM 650.
Jakie narzędzia ogrodowe?
Garaż to również miejsce, w którym często przechowuje się wyposażenie przeznaczone do pracy w ogrodzie. Kärcher wykorzystuje w swoich produktach technologię Kärcher Battery Power. Platforma bateryjna umożliwia wykorzystywanie tego samego akumulatora do zasilania różnych sprzętów, np. pił łańcuchowych, nożyc do żywopłotu, dmuchaw, podkaszarek i kosiarek oraz innych narzędzi ogrodowych. Poza tym narzędzia ogrodowe na akumulator to duża wygoda i możliwość wykonywania pracy przy niskim poziomie hałasu, bez potrzeby podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania, a tym samym bez stosowania uciążliwych kabli i przedłużaczy.
Jednym z popularnych narzędzi na akumulator pomocnych w ogrodzie są nożyce do przycinania żywopłotów i drzew. Urządzenie Kärcher TLO 18-32 łączy w sobie funkcje sekatora i nożyc do gałęzi. Jego wyjątkowo precyzyjne ostrze bypass z łatwością upora się z konarami o grubości nawet 3 cm, podczas gdy ergonomiczny uchwyt i design zapewniają rewelacyjną wygodę użytkowania. Zasięg nożyc znacznie zwiększono za pomocą haka, służącego też jako zacisk. Tak więc gałęzie, które utknęły na drzewie, również nie będą stanowić problemu.
Podczas prac w ogrodzie z pewnością przyda się kosiarka do trawy, taka jak model Kärcher LMO 18-33. Lekka, cicha, zwrotna i wydajna – to tylko niektóre z jej zalet. Dzięki akumulatorowej kosiarce pielęgnacja ogrodu staje się prawdziwą przyjemnością. Cztery różne ustawienia umożliwiają bardzo łatwą regulację wysokości koszenia, a solidny stalowy nóż zapewnia precyzyjne ścinanie trawy. Dodatkowa wtyczka pozwala na mulczowanie, a całe urządzenie nie zajmuje dużo miejsca dzięki składanemu uchwytowi.
Podsumowanie
Odpowiednie wyposażenie garażu może znacznie ułatwić konserwację i utrzymanie samochodu, jak również pomóc w pielęgnacji ogrodu lub zachowaniu czystości wokół domu. Dlatego oprócz standardowych narzędzi samochodowych warto zaopatrzyć się w urządzenia takie, jak: odkurzacz uniwersalny, myjka ciśnieniowa czy kosiarka akumulatorowa.