O jakie urządzenia Kärcher warto uzupełnić wyposażenie garażu?

Jaki odkurzacz do garażu i samochodu?

W dobrze urządzonym garażu nie powinno zabraknąć odkurzacza, który pozwoli nam zadbać o czystość w samochodzie czy warsztacie. Przyda się zwłaszcza wielofunkcyjny odkurzacz uniwersalny. W ofercie Kärcher znajdziemy szeroki wybór modeli do pracy na mokro i na sucho, które zapewniają dużą moc ssania i mają pojemne zbiorniki umożliwiające też zbieranie wody.

Jednym z takich odkurzaczy uniwersalnych jest model WD 2 Plus V-15/4/18/C, który łączy w sobie skuteczność z oszczędnością energii. To urządzenie bardzo dobrze poradzi sobie z usuwaniem zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń o różnej wielkości. Ponadto funkcja wydmuchu jest niezastąpiona przy czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Udogodnienia takie, jak schowek na drobne narzędzia czy składany uchwyt sprawiają, że odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-15/4/18/C perfekcyjnie sprawdzi się w każdej przestrzeni garażowej.

Jeśli zależy nam na rozwiązaniu zaprojektowanym z myślą o czyszczeniu tapicerki, Kärcher wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oferując odkurzacz piorący SE 2 Car. Ekstrakcja natryskowa zapewnia precyzyjne czyszczenie włókien, dzięki czemu tapicerka i siedzenia w samochodzie będą lśniły jak nowe. Ponadto odkurzacz wyposażono w: ergonomiczny uchwyt, schowek na akcesoria, różne rodzaje ssawek i płaski filtr do łatwego przełączania między trybem odkurzania na mokro i na sucho.