Co to jest mulczowanie? Jaką kosiarkę z mulczowaniem trawy wybrać?

Jak i czym mulczować trawnik? Kosiarka elektryczna z funkcją mielenia trawy

Mulczowanie trawy wykonuje się przy pomocy kosiarki. Najlepiej radzą sobie z tym urządzenia wyposażone w funkcję rozdrabniania trawy. Zwykła kosiarka nie jest do tego przystosowana. Można zdjąć kosz i kosić trawę bez niego. Efekt takiego mulczowania może być jednak różny.

Dla uzyskania korzyści wynikających z pozostawania pokosu na trawniku warto wybrać kosiarkę z funkcją mulczowania. Takie urządzenia są przystosowane do tego, by mielić i ciąć źdźbła trawy na odpowiednio drobne części oraz rozrzucać pokos po trawniku w czasie koszenia. Dzięki temu warstwa jest cienka i równomiernie rozłożona.

Wszystkie kosiarki elektryczne marki Kärcher standardowo wyposażone są w funkcję mulczowania. Jest to duża zaleta, ponieważ dzięki systemowi koszenia 2 w 1 użytkownik ma możliwość wyboru. Może ścinać trawę, która będzie wydajnie zbierana do pojemnika lub rozdrabniana i rozrzucana na trawnik. Decydując się na mulczowanie, wystarczy zamontować zatyczkę. Instalacja klina mulczującego jest bardzo prosta. Trzeba otworzyć klapę wyrzutu trawy, zamocować zatyczkę i zamknąć pokrywę. Oczywiście, kosz nie jest montowany w takim przypadku. Funkcja mulczowania w kosiarce może służyć także do rozdrabniania suchych liści.

Elektryczne kosiarki bateryjne marki Kärcher mają także szereg innych funkcji, które ułatwiają koszenie. Przede wszystkim dzięki temu, że są zasilane akumulatorem, cechuje je mobilność i możliwość wykorzystania w każdym miejscu ogrodu. Zaletami są także lekkość i zwrotność. Brak przewodów to większe bezpieczeństwo, ponieważ nie ma ryzyka przypadkowego przecięcia kabla. W porównaniu z kosiarkami spalinowymi urządzenia Kärcher cicho pracują i nie emitują spalin. Zasilanie akumulatorowe nie oznacza jednak mniejszej mocy i krótkiej pracy. Dzięki wytrzymałym bateriom litowo-jonowym (18- lub 36-woltowe), kosiarki idealnie nadają się do pielęgnacji zarówno małych, jak i dużych trawników.

Ścinanie trawy z użyciem kosiarki Kärcher jest dokładne. Wbudowane grzebienie automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach. Ostry stalowy nóż efektywnie i bez strzępienia przycina trawę. Centralna regulacja wysokości koszenia ułatwia ustawienie odpowiednie do warunków. Funkcja Push Assist (dostępna w niektórych modelach), czyli wsparcie napędu, sprawia, że koszenie nie wymaga wysiłku i jest możliwe nawet na nierównym terenie.

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