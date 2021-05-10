Co to jest mulczowanie? Jaką kosiarkę z mulczowaniem trawy wybrać?
Mulczowanie trawy pozwala wykorzystać pozostałości koszenia z korzyścią dla trawnika. Ułatwia też prace nad utrzymaniem pięknej, soczyście zielonej darni. Kiedy ta metoda utylizacji skoszonej trawy się sprawdza? Jakie urządzenia umożliwiają rozdrabnianie pokosu?
Mulczowanie trawy – co to jest?
Latem sprzyjające warunki pogodowe sprawiają, że trawę trzeba kosić przynajmniej raz w tygodniu. Regularne przycinanie trawnika produkuje jednak dużą ilość pokosu. Stanowi on znaczną część odpadów ogrodowych – szacunkowo nawet ⅔.
Oczywiście, istnieje wiele sposobów na pozbycie się skoszonej trawy. Ściółkowanie rabat, okrywanie roślin na zimę, kompostowanie czy przekazywanie służbom komunalnym to tylko niektóre z nich. Jednym z praktycznych sposobów na wykorzystanie skoszonej trawy jest mulczowanie. Co to jest?
Mulczowanie to prosta i w pełni ekologiczna metoda zagospodarowania pokosu, która polega na rozdrobnieniu skoszonej trawy przez kosiarkę. Rozdrobnione źdźbła rozsypywane są na trawniku. Wskutek tego powstaje naturalny nawóz, który ma bardzo korzystne działanie.
Co daje mulczowanie trawy? Jakie przynosi korzyści?
Korzyści wynikających z mulczowania trawy jest wiele i mają ogromne znaczenie. Przede wszystkim pozostawiony na trawniku rozdrobniony pokos po pewnym czasie zamienia się w naturalny nawóz, który dostarcza glebie wartościowych składników odżywczych. Powstała próchnica wpływa na żyzność gleby, ogranicza utratę składników mineralnych, takich jak azot czy potas. Dzięki temu, że wolniej się wypłukują i trudniej przenikają do głębszych warstw, wzrastająca na nowo trawa ma stały dostęp do łatwo przyswajalnych składników odżywczych. Mulczowanie trawnika eliminuje więc potrzebę jego sztucznego nawożenia.
Mulczowanie trawnika ogranicza także parowanie wody z ziemi. Próchnica sprzyja tworzeniu się gruzełkowatej struktury podłoża. Dzięki temu poprawia jego napowietrzenie, które korzystnie wpływa na gospodarkę wodną. Oznacza to, że mulczowany trawnik wymaga mniej intensywnego i rzadszego podlewania.
Kolejna korzyść wynikająca z mulczowania to ekologiczne pozbycie się pokosu. Skoszonej trawy nie trzeba zbierać w worki ani nigdzie wynosić. Pozostawienie jej na trawniku oszczędza zatem czas. Co istotne, koszenie staje się wygodniejsze, ponieważ w trakcie nie trzeba opróżniać kosza kosiarki. To duże ułatwienie, zwłaszcza gdy ma się dużo terenu do wykoszenia.
Podsumowując, prawidłowo wykonywane mulczowanie przynosi wymierne korzyści, takie jak:
- dostarczenie glebie cennego naturalnego nawozu,
- poprawa jakości gleby,
- ograniczenie parowania wody z gleby,
- zmniejszenie częstotliwości podlewania trawnika,
- zmniejszenie ilości odpadów ogrodowych,
- szybsze i łatwiejsze koszenie.
Zasady prawidłowego mulczowania trawy
Aby mulczowanie trawy przynosiło oczekiwane korzyści, musi być wykonane prawidłowo. To znaczy, że konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Poprawnie przeprowadzone mulczowanie pozostawia cienką i równomiernie rozłożoną warstwę pokosu, która szybko zamieni się w cenny nawóz, jakim jest próchnica.
- Przede wszystkim mulczowanie nie jest wskazane za każdym razem, gdy kosi się trawę.
Pozostawiony co tydzień pokos nie zdąży się rozłożyć. Gruba warstwa rozdrobnionej trawy może powodować gnicie i filcowanie darni. Zbite fragmenty suchych roślin utrudniają wzrost trawie, przez co w niektórych miejscach może ona zanikać.
- Mulczowanie najlepiej wykonywać, gdy pogoda przez kilka dni była słoneczna.
Sucha trawa rozkłada się bowiem bardzo szybko. Pozostawienie mokrego pokosu powoduje jego gnicie i łysienie trawnika. Może też sprzyjać pojawianiu się ślimaków.
Trzeba wiedzieć, że nie każda trawa nadaje się do mulczowania. Oprócz tego, że musi być sucha, powinna być też młoda, zdrowa, bez kwiatostanów i nasion. Grube łodygi oraz stare i przesuszone źdźbła długo się rozkładają. Trawa, która ma być mulczowana, nie powinna mieć więcej niż 4 cm długości, a najlepiej około 1 cm. Im dłuższe źdźbła, tym dłużej się rozkładają. Warto też wspomnieć, że do mulczowania najlepiej nadają się naturalne trawniki, na których rosną także inne rośliny, np. koniczyna.
Warto też pamiętać, że zanim przystąpi się do koszenia trawy po zimie, trawnik trzeba dokładnie wygrabić, usunąć pozostałości liści i innych zgniłych odpadków. Planując pozostawianie pokosu, nie należy także zbyt często nawozić trawnika. Trzeba również mieć świadomość, że mulczować trawnik musi być koszony częściej – nawet 2 razy w tygodniu.
Jak i czym mulczować trawnik? Kosiarka elektryczna z funkcją mielenia trawy
Mulczowanie trawy wykonuje się przy pomocy kosiarki. Najlepiej radzą sobie z tym urządzenia wyposażone w funkcję rozdrabniania trawy. Zwykła kosiarka nie jest do tego przystosowana. Można zdjąć kosz i kosić trawę bez niego. Efekt takiego mulczowania może być jednak różny.
Dla uzyskania korzyści wynikających z pozostawania pokosu na trawniku warto wybrać kosiarkę z funkcją mulczowania. Takie urządzenia są przystosowane do tego, by mielić i ciąć źdźbła trawy na odpowiednio drobne części oraz rozrzucać pokos po trawniku w czasie koszenia. Dzięki temu warstwa jest cienka i równomiernie rozłożona.
Wszystkie kosiarki elektryczne marki Kärcher standardowo wyposażone są w funkcję mulczowania. Jest to duża zaleta, ponieważ dzięki systemowi koszenia 2 w 1 użytkownik ma możliwość wyboru. Może ścinać trawę, która będzie wydajnie zbierana do pojemnika lub rozdrabniana i rozrzucana na trawnik. Decydując się na mulczowanie, wystarczy zamontować zatyczkę. Instalacja klina mulczującego jest bardzo prosta. Trzeba otworzyć klapę wyrzutu trawy, zamocować zatyczkę i zamknąć pokrywę. Oczywiście, kosz nie jest montowany w takim przypadku. Funkcja mulczowania w kosiarce może służyć także do rozdrabniania suchych liści.
Elektryczne kosiarki bateryjne marki Kärcher mają także szereg innych funkcji, które ułatwiają koszenie. Przede wszystkim dzięki temu, że są zasilane akumulatorem, cechuje je mobilność i możliwość wykorzystania w każdym miejscu ogrodu. Zaletami są także lekkość i zwrotność. Brak przewodów to większe bezpieczeństwo, ponieważ nie ma ryzyka przypadkowego przecięcia kabla. W porównaniu z kosiarkami spalinowymi urządzenia Kärcher cicho pracują i nie emitują spalin. Zasilanie akumulatorowe nie oznacza jednak mniejszej mocy i krótkiej pracy. Dzięki wytrzymałym bateriom litowo-jonowym (18- lub 36-woltowe), kosiarki idealnie nadają się do pielęgnacji zarówno małych, jak i dużych trawników.
Ścinanie trawy z użyciem kosiarki Kärcher jest dokładne. Wbudowane grzebienie automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach. Ostry stalowy nóż efektywnie i bez strzępienia przycina trawę. Centralna regulacja wysokości koszenia ułatwia ustawienie odpowiednie do warunków. Funkcja Push Assist (dostępna w niektórych modelach), czyli wsparcie napędu, sprawia, że koszenie nie wymaga wysiłku i jest możliwe nawet na nierównym terenie.
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Pielęgnacja trawnika, o czym warto wiedzieć?
Wielu właścicieli ogrodów marzy o ładnym i zadbanym trawniku. Aby móc podziwiać zielony dywan przed domem, trzeba zadbać o rosnącą trawę. Pielęgnacja trawnika wymaga wykonywania wielu czynności. Podstawę stanowią: podlewanie, koszenie i nawożenie.
Kluczową czynnością pielęgnacyjną wpływającą na ładny wygląd trawnika jest jego podlewanie. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego wzrostu trawy. Ważne, by podlewanie było regularne, ponieważ nie można dopuszczać do przesuszania gleby. Trawę najlepiej nawadniać rozproszonym strumieniem wody wcześnie rano lub po zachodzie słońca.
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Kolejny istotny zabieg pielęgnacyjny to koszenie trawnika. Bardzo ważne jest, by kosiarka miała ostre noże, ponieważ ma to duży wpływ na ładny wygląd murawy. Zazwyczaj trawnik przycina się na wysokość 3–6 cm, jednak w czasie suszy lepiej zachować dłuższe źdźbła.
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Po koszeniu trawy zostaje pokos. Zwykle jest to problem dla właścicieli ogrodów, ponieważ to znaczna część odpadów ogrodowych. Mulczowanie to niejedyny sposób na zagospodarowanie skoszonej trawy.
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Ładny trawnik wymaga także nawożenia. Dzięki temu trawa odpowiednio się rozkrzewia i zdrowo rośnie. Najlepszym sposobem na naturalne nawożenie jest mulczowanie. Dlatego, decydując się na zakup kosiarki, warto wybrać taką z funkcją rozdrabniania.