Aby usunąć ze śmietnika uporczywe zanieczyszczenia, można użyć domowych produktów. Koszt na śmieci można łatwo i skutecznie wyczyścić przy pomocy octu. Zmieszanie równych części octu i wody pozwoli na dłużej pozbyć się zanieczyszczeń, ale także nieprzyjemnych zapachów, które mogą się pojawić w wyniku rozwoju bakterii czy pleśni. W ten sposób można wyczyścić nawet najbardziej brzydko pachnące kosze. Ponadto ocet jest ekologiczny, a zatem stanowi dobrą alternatywę dla przemysłowych środków czyszczących. Po wypłukaniu kosza za pomocą węża, domowy środek czyszczący na bazie octu należy wlać do kosza i wymieszać z odrobiną wody. W przypadku lekkich zanieczyszczeń pozostawić mieszaninę w zamkniętym koszu na jedną lub dwie godziny. Jeżeli kosz na śmieci jest bardzo zanieczyszczony, po zastosowaniu mieszaniny, konieczne może być usunięcie zaschniętych zanieczyszczeń. Podczas ręcznego szorowania kosza należy jednak zachować ostrożność: zawsze nosić rękawice i gogle ochronne, ponieważ ocet może podrażnić skórę.

Do czyszczenia kosza oprócz octu można również użyć kwasu cytrynowego. Wystarczy zgodnie z instrukcjami producenta rozpuścić kwas cytrynowy w wodzie i użyć go w taki sam sposób, jak octu.

W walce z nieprzyjemnym zapachem z kosza w kuchni i łazience doskonale sprawdzi się natomiast soda oczyszczona. Możesz wymieszać ją z octem lub wodą, a następnie umieścić na dnie kosza, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie wypłukać pojemnik ciepłą lub gorącą wodą i osuszyć.