DOKŁADNE CZYSZCZENIE KOSZA NA ŚMIECI I SKUTECZNIE ZWALCZANIE NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
Kosze na śmieci są niezbędne w każdym gospodarstwie domowym. Jednak oprócz prawidłowego segregowania i utylizowania odpadów, ważne jest także regularne czyszczenie koszy na śmieci. W przeciwnym razie konieczne będzie nie tylko stawienie czoła nieprzyjemnym zapachom, ale również robactwu, które żeruje w koszach na śmieci. Jak zapewnić właściwe utrzymanie czystości w koszach na smieci? Oprócz stosowania domowych sposobów do zwalczania nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń, istnieje również wiele różnych urządzeń, które można wykorzystać do czyszczenia koszy na śmieci. Poznaj nasze wskazówki i sztuczki!
Ręczne czyszczenie kosza na śmieci
Zwłaszcza w gorące, letnie dni wyrzucenie śmieci może być nie lada wyzwaniem ze względu na wydzielające się z kosza przykre zapachy lub jego nieznaną zawartość. Odpady organiczne lub biodegradowalne, takie jak mięso, bardzo szybko zaczynają się rozkładać. Rezultatem jest nie tylko nieprzyjemny zapach, ale czasami w koszu mogą zagnieździć się larwy owadów. Regularne czyszczenie kosza eliminuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega ich powstawaniu. Należy zacząć od oczyszczenia kosza z zewnątrz i usunięcia wszystkich luźnych resztek żywności. Następnie można dokładne wyczyścić jego wnętrze. Przy pomocy węża ogrodowego, szczotki do szorowania lub szczotki ręcznej (opcjonalnie także odrobiny płynu do mycia naczyń), będziesz w stanie oczyścić kosz z większości zanieczyszczeń. Użyć węża, aby z góry na dół, spryskać wnętrze kosza na śmieciu, co sprawi, że duże zanieczyszczenia trafią na jego dno. Brudnej wody nie wylewać na kwietnik lub ulicę. Powinna trafić do kanalizacji.
Aby usunąć ze śmietnika uporczywe zanieczyszczenia, można użyć domowych produktów. Koszt na śmieci można łatwo i skutecznie wyczyścić przy pomocy octu. Zmieszanie równych części octu i wody pozwoli na dłużej pozbyć się zanieczyszczeń, ale także nieprzyjemnych zapachów, które mogą się pojawić w wyniku rozwoju bakterii czy pleśni. W ten sposób można wyczyścić nawet najbardziej brzydko pachnące kosze. Ponadto ocet jest ekologiczny, a zatem stanowi dobrą alternatywę dla przemysłowych środków czyszczących. Po wypłukaniu kosza za pomocą węża, domowy środek czyszczący na bazie octu należy wlać do kosza i wymieszać z odrobiną wody. W przypadku lekkich zanieczyszczeń pozostawić mieszaninę w zamkniętym koszu na jedną lub dwie godziny. Jeżeli kosz na śmieci jest bardzo zanieczyszczony, po zastosowaniu mieszaniny, konieczne może być usunięcie zaschniętych zanieczyszczeń. Podczas ręcznego szorowania kosza należy jednak zachować ostrożność: zawsze nosić rękawice i gogle ochronne, ponieważ ocet może podrażnić skórę.
Do czyszczenia kosza oprócz octu można również użyć kwasu cytrynowego. Wystarczy zgodnie z instrukcjami producenta rozpuścić kwas cytrynowy w wodzie i użyć go w taki sam sposób, jak octu.
W walce z nieprzyjemnym zapachem z kosza w kuchni i łazience doskonale sprawdzi się natomiast soda oczyszczona. Możesz wymieszać ją z octem lub wodą, a następnie umieścić na dnie kosza, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie wypłukać pojemnik ciepłą lub gorącą wodą i osuszyć.
Wskazówka
Organiczne odpady należy utylizować w przeznaczonych do tego workach lub przed wyrzuceniem zawijać je w gazety. Dzięki temu kosz na śmieci dłużej pozostanie czysty.
Specjalne czyszczenie koszy na śmieci, w których zagnieździły się szkodniki
Przed czyszczeniem pojemnika domowego na śmieci należy zawsze sprawdzić, czy nie zamieszkały w nim szkodniki. Jest to bardziej prawdopodobne latem, kiedy organiczne odpady zaczynają się szybciej rozkładać. Szkodniki mogą zalęgnąć się w koszu na śmieci. Ze względu na wyższe temperatury i wilgotne środowisko wewnątrz kosza, muchy czasami decydują się na złożenie tam jaj, co powoduje inwazję tych owadów. Ponieważ mogą szybko rozprzestrzenić się na pobliskie kosze, białe larwy należy usunąć przed rozpoczęciem czyszczenia. W opróżnianiu kosza z insektów pomocna może okazać się szczotka z twardym włosiem. Do wyczyszczenia i dezynfekcji kosza na śmieci doskonale sprawdzą się proste, domowe sposoby. Kosz na śmieci z powodzeniem możesz umyć mieszaniną soli, octu i ciepłej wody.
To pomoże zdezynfekować powierzchnię wykonaną z tworzywa sztucznego i zneutralizować nieprzyjemne zapachy. Alternatywnie można użyć specjalnego środka do czyszczenia plastiku 3 w 1, którym należy spryskać kosz, a następnie wypłukać go czystą wodą.
Mycie kosza na śmieci przy pomocy wody pod ciśnieniem
Jeżeli chcesz dokładnie wyczyścić kosz, wybierz myjkę akumulatorową. Strumień wody może być używany do skutecznego usuwania nawet uporczywych osadów, a także wszelkich zaschniętych pozostałości, a nawet mchu.
Myjka terenowa jest szczególnie odpowiednia do użytkowania na zewnątrz, ponieważ nie wymaga podłączenia do zasilania. Jeśli chodzi o dopływ wody, można użyć standardowego przyłącza lub za pomocą węża ssącego SH 6 wykorzystać alternatywne źródła wody takie jak: beczki na deszczówkę lub kanistry na wodę. Ciśnienie wody jest niższe niż w urządzeniu wysokociśnieniowym, dzięki czemu idealnie sprawdzi się do czyszczenia koszy na śmieci. Urządzenie oferuje maksymalną moc na poziomie 24 barów. Dzięki temu gwarantuje, że nie uszkodzi tworzywa sztucznego, z którego został wykonany kosz, ale nadal skutecznie spryska luźne zanieczyszczenia.
Jak wyczyścić kosz za pomocą myjki akumulatorowej:
1. Zacząć od połączenia złącza z wężem ogrodowym. Aby uruchomić urządzenie z w pełni naładowanym 18 V akumulatorem, należy najpierw zwolnić blokadę. Aby rozpocząć czyszczenie, wystarczy nacisnąć włącznik.
2. Strumieniem wody, z góry do dołu, umyć wnętrze kosza. Zanieczyszczenia trafią na dno kosza na śmieci. W razie potrzeby kosz należy opróżnić, a jego zawartość wylać do kanalizacji.
3. Potem pojemnik należy ponownie dokładnie wypłukać, tak aby znowu stał się czysty.
4. Teraz nadszedł czas na szybkie spryskanie zewnętrznej części kosza na śmieci myjką średniociśnieniową.
Wskazówka
Aby podczas czyszczenia woda nie gromadziła się w koszu na śmieci, wcześniej można położyć go na boku, co ułatwi wypływanie jej na zewnątrz. Dla wygodnego czyszczenia polecamy sięgnąć po regulowaną lancę 360°. Po podłączeniu do lancy przedłużającej i ustawieniu pod odpowiednim kątem, kosz na śmieci można wygodnie czyścić w pozycji stojącej.
Jeśli chcesz usunąć wyjątkowo uporczywe zapachy, wypróbuj środek czyszczący, który można nakładać za pomocą dyszy pianowej FJ 24 . Do czyszczenia koszy na śmieci warto wybrać środek do czyszczenia plastiku 3 w 1. Oprócz zapewnienia najwyższej wydajności czyszczenia, nie tylko skutecznie usuwa zaschnięte zanieczyszczenia, ale także zapewnia długotrwałą ochronę koloru i materiału, z którego wykonany został kosz na śmieci.
W przypadku bardzo uporczywych zanieczyszczeń, których nie można usunąć strumieniem wody, warto sięgnąć po szczotkę do mycia WB 24, co umożliwia dokładne czyszczenie bez rozpryskiwania. W tym celu należy podłączyć szczotkę do myjki średniociśnieniowej i wsunąć bardzo długie włosie do wnętrza kosza na śmieci. Dysza na szczotce umożliwia naprzemienne szorowanie i czyszczenie strumieniem. Obrotowa głowica umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Alternatywnie, można użyć dyszy rotacyjnej dostarczanej z urządzeniem. Obrotowy strumień dyszy gwarantuje dokładne czyszczenie.
Kosze na śmieci można również wyczyścić przy pomocy myjki ciśnieniowej. Jednak rura strumieniowa lub pistolet powinny być ustawione na najniższe możliwe ciśnienie, aby ograniczyć rozpryskiwanie wody. Funkcja nanoszenia środka czyszczącego urządzenia wysokociśnieniowego przy pomocy niskiego ciśnienia, umożliwia nałożenie go na powierzchnię. Pozostawić na chwilę do nasiąknięcia, a następnie spłukać czystą wodą, aż do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. Do usunięcia lekkich zanieczyszczeń wystarczy wąż ogrodowy, na przykład w połączeniu z pistoletem spryskującym, który umożliwia czyszczenie bez wysiłku dzięki obrotowemu strumieniowi.
Po umyciu kosz na śmieci należy pozostawić do wyschnięcia
Niezależnie od tego, czy kosz na śmieci został umyty ręcznie, czy przy użyciu urządzenia, zawsze należy pozostawić go do dokładnego wyschnięcia przed umieszczeniem w nim nowych worków na śmieci. Jeżeli wewnątrz pozostanie trochę wilgoci, może to stanowić doskonałą pożywkę dla pleśni. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, najlepiej postawić kosz na śmieci do góry nogami przy ścianie. Umożliwi to usunięcie wody, a jednocześnie zapewni dobrą cyrkulację powietrza wewnątrz kosza. Można również użyć starej gazety, aby przyspieszyć ten proces. Jest bardzo chłonna, więc może być jednocześnie używana do wycierania i osuszania kosza na śmieci. Alternatywnie, można również usunąć wodę z kosza na śmieci za pomocą odkurzacza na mokro i sucho.