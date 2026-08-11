Regulowana lanca spryskująca 360° VJ 24
Lanca z przegubem ruchomym w zakresie 360°: VJ 24 do myjek KHB i OC 6-18 idealnie nadaje się do czyszczenia miejsc trudno dostępnych.
Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów. Zintegrowana dysza płaskostrumieniowa skutecznie usuwa brud, a adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Ręczna lanca VJ 24 pasuje do ręcznych myjek Kärcher. Do czyszczenia wymagana jest również ręczna lanca przedłużająca. Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Zintegrowana dysza płaskostrumieniowa skutecznie usuwa brud, a adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Lanca spryskująca VJ 24 pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18.
Cechy i zalety
Regulowany przegub
- Złącze regulowane w zakresie 360°.
Płaski strumień 25°
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Adapter Quick Connect
- Prosta w wymianie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|159 x 59 x 43
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Kwietniki
- Kosze na śmieci
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.