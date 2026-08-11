Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów. Zintegrowana dysza płaskostrumieniowa skutecznie usuwa brud, a adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Ręczna lanca VJ 24 pasuje do ręcznych myjek Kärcher. Do czyszczenia wymagana jest również ręczna lanca przedłużająca. Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Zintegrowana dysza płaskostrumieniowa skutecznie usuwa brud, a adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Lanca spryskująca VJ 24 pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18.