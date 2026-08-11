Dysza do piany FJ 24
Ręczna dysza pianowa FJ 24 do dozowania środków czyszczących Home & Garden w modelach KHB i OC 6-18.
Czasami do osiągnięcia naprawdę dobrych rezultatów potrzebna jest nie tylko woda. Ręczna dysza do piany FJ 24 do myjek ręcznych Kärcher ułatwia to zadanie. Wystarczy napełnić zbiornik 0,3 litra detergentem Home & Garden, podłączyć dyszę do piany do rury przedłużającej i wziąć się do pracy. Dzięki pianie zapewniającej dokładne czyszczenie i poziomowi strumienia, którym można obracać wedle wymagań, czyszczenie nigdy nie było tak łatwe. Dozowanie detergentu można wygodnie kontrolować za pomocą żółtego przycisku na dyszy. Natomiast sprawdzony system Quick Connect umożliwia odłączenie dyszy do piany od rury przedłużającej jedną ręką, aby móc zamontować inne wyposażenie do ręcznej myjki Kärcher. Ręczna dysza do piany FJ 24 pasuje do myjek ręcznych Kärcher (modele akumulatorowe KHB 5 Battery i nowsze), lecz nie do myjek ciśnieniowych klasy K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Pojemnik o pojemności 0,3 litra
- Pojemnik zawiera ilość detergentu wystarczającą na całą pojemność akumulatora.
Łatwa wymiana na inny detergent
- Bezproblemowe czyszczenie za pomocą kompatybilnego detergentu Kärcher.
Silna piana
- Bezproblemowe czyszczenie wszystkich powierzchni.
Przeźroczysty zbiornik ze środkiem czyszczącym
- Poziom napełnienia pojemnika jest widoczny cały czas.
Regulowany kąt spryskiwania
- Ułatwia pracę na powierzchniach pionowych i poziomych.
Adapter Quick Connect
- Dzięki sprawdzonemu systemowi Quick Connect wymiana akcesoriów nie sprawia żadnych problemów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|205 x 93 x 132
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Balkon
- Kwietniki
- Elementy dekoracyjne (doniczki)
- Rowery
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Zabawki ogrodowe
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Kosze na śmieci
- Żaluzje/rolety
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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