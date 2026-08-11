Czasami do osiągnięcia naprawdę dobrych rezultatów potrzebna jest nie tylko woda. Ręczna dysza do piany FJ 24 do myjek ręcznych Kärcher ułatwia to zadanie. Wystarczy napełnić zbiornik 0,3 litra detergentem Home & Garden, podłączyć dyszę do piany do rury przedłużającej i wziąć się do pracy. Dzięki pianie zapewniającej dokładne czyszczenie i poziomowi strumienia, którym można obracać wedle wymagań, czyszczenie nigdy nie było tak łatwe. Dozowanie detergentu można wygodnie kontrolować za pomocą żółtego przycisku na dyszy. Natomiast sprawdzony system Quick Connect umożliwia odłączenie dyszy do piany od rury przedłużającej jedną ręką, aby móc zamontować inne wyposażenie do ręcznej myjki Kärcher. Ręczna dysza do piany FJ 24 pasuje do myjek ręcznych Kärcher (modele akumulatorowe KHB 5 Battery i nowsze), lecz nie do myjek ciśnieniowych klasy K 2 do K 7.