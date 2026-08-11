Wąż ssący SH 5
Wąż ssący przeznaczony do zasilania wodą myjki ciśnieniowej KHB 5 ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Wąż nie zawiera ftalanów ani PVC.
Wąż ssący o długości 5 metrów umożliwia zasysanie wody z alternatywnych źródeł, takich jak beczek z deszczówką lub zbiorników z wodą. Wąż jest bardzo elastyczny, co czyni go idealnym do myjek ręcznych Kärcher.
Cechy i zalety
Proste zasysanie wody
- Do zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Mobilność
- Brak konieczności korzystania ze stałego przyłącza wody, KHB 5 jest w pełni mobilnym urządzeniem.
Elastyczny i lekki
- Elstyczny wąż jest łatwo zwinąć i przechowywać.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|250 x 250 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
Części zamienne
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