Wąż ssący SH 5

Wąż ssący przeznaczony do zasilania wodą myjki ciśnieniowej KHB 5 ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Wąż nie zawiera ftalanów ani PVC.

Wąż ssący o długości 5 metrów umożliwia zasysanie wody z alternatywnych źródeł, takich jak beczek z deszczówką lub zbiorników z wodą. Wąż jest bardzo elastyczny, co czyni go idealnym do myjek ręcznych Kärcher.

Cechy i zalety
Proste zasysanie wody
  • Do zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Mobilność
  • Brak konieczności korzystania ze stałego przyłącza wody, KHB 5 jest w pełni mobilnym urządzeniem.
Elastyczny i lekki
  • Elstyczny wąż jest łatwo zwinąć i przechowywać.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 250 x 60
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
Części zamienne

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