Lancę przedłużającą można podłączać do wszystkich myjek KHB i OC 6-18 i części wyposażenia dodatkowego za pomocą adaptera Quick Connect. Ułatwia ergonomiczną pracę i, dzięki zwiększeniu odległości, także w znacznym stopniu chroni użytkownika przed rozpryskiem wody. Lanca przedłużająca pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18. Jej użycie wymaga akcesoriów łączonych za pomocą adaptera Quick Connect, takich jak MJ 24 Multi Jet.