Lanca spryskująca
Do podłączania myjek średniociśnieniowych Kärcher i części wyposażenia dodatkowego z użyciem adaptera Quick Connect. Pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18.
Lancę przedłużającą można podłączać do wszystkich myjek KHB i OC 6-18 i części wyposażenia dodatkowego za pomocą adaptera Quick Connect. Ułatwia ergonomiczną pracę i, dzięki zwiększeniu odległości, także w znacznym stopniu chroni użytkownika przed rozpryskiem wody. Lanca przedłużająca pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18. Jej użycie wymaga akcesoriów łączonych za pomocą adaptera Quick Connect, takich jak MJ 24 Multi Jet.
Cechy i zalety
Podłączanie akcesoriów Kärcher KHB i OC 6-18 za pomocą adaptera Quick Connect
- Ergonomiczna praca i zaawansowana ochrona przed rozpryskiem wody.
Kolorowe kody przy złączu bagnetowym
- Jasne rozróżnienie akcesoriów do myjki ciśnieniowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 40 x 37