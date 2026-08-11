Lanca spryskująca MJ 24 5-w-1 Multi Jet

Wszechstronna lanca spryskująca 5-w-1 Multi-Jet do myjek KHB i OC 6-18: ręczna lanca MJ 24 zapewniająca strumień punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania. Łatwa regulacja strumienia poprzez przekręcenie głowicy dyszy.

Ręczna lanca Multi Jet zapewnia pięć rodzajów strumienia w jednej lancy spryskującej: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania Lanca spryskująca Multi Jet idealnie nadaje się zatem do wielu różnych zastosowań. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Lanca spryskująca MJ 24 pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18.

Cechy i zalety
Lanca 5 w 1
  • 5 różnych typów strumienia w jednej lancy
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Jednoczesne czyszczenie i nawadnianie
  • Nie ma konieczności zmiany na wąż ogrodowy i pistolet spryskujący.
Strumień punktowy
  • Czyszczenie szczelin, usuwanie zabrudzeń.
Strumień płaski
  • Czyszczenie powierzchni.
Do płukania
  • Wypłukiwanie luźnych zanieczyszczeń
Rozproszony (mgiełka)
  • Czyszczenie z kurzu lub z pyłków i jednoczesne nawadnianie.
Do nawadniania
  • Nawadnianie roślin.
Adapter Quick Connect
  • Prosta w wymianie
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 58 x 60
Zastosowania
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Zabawki
  • Kwietniki
  • Do czyszczenia liści
  • Nawadnianie roślin
Akcesoria