Lanca spryskująca MJ 24 5-w-1 Multi Jet
Wszechstronna lanca spryskująca 5-w-1 Multi-Jet do myjek KHB i OC 6-18: ręczna lanca MJ 24 zapewniająca strumień punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania. Łatwa regulacja strumienia poprzez przekręcenie głowicy dyszy.
Ręczna lanca Multi Jet zapewnia pięć rodzajów strumienia w jednej lancy spryskującej: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania Lanca spryskująca Multi Jet idealnie nadaje się zatem do wielu różnych zastosowań. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Lanca spryskująca MJ 24 pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18.
Cechy i zalety
Lanca 5 w 1
- 5 różnych typów strumienia w jednej lancy
Oszczędność czasu
- Zmiana lancy nie jest konieczna.
Jednoczesne czyszczenie i nawadnianie
- Nie ma konieczności zmiany na wąż ogrodowy i pistolet spryskujący.
Strumień punktowy
- Czyszczenie szczelin, usuwanie zabrudzeń.
Strumień płaski
- Czyszczenie powierzchni.
Do płukania
- Wypłukiwanie luźnych zanieczyszczeń
Rozproszony (mgiełka)
- Czyszczenie z kurzu lub z pyłków i jednoczesne nawadnianie.
Do nawadniania
- Nawadnianie roślin.
Adapter Quick Connect
- Prosta w wymianie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|70 x 58 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Zabawki
- Kwietniki
- Do czyszczenia liści
- Nawadnianie roślin