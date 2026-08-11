Ręczna lanca Multi Jet zapewnia pięć rodzajów strumienia w jednej lancy spryskującej: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania Lanca spryskująca Multi Jet idealnie nadaje się zatem do wielu różnych zastosowań. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inną końcówkę ręcznej myjki za pomocą jednej ręki. Lanca spryskująca MJ 24 pasuje do wszystkich myjek KHB i OC 6-18.