Niektóre rodzaje uporczywego brudu, takie jak warstwa pyłku kwiatowego osadzająca się na meblach ogrodowych lub zaschnięty brud na donicach kwiatowych, są trudne do usunięcia. Potrzebna jest dobra szczotka. Ręczna szczotka WB 24 Handheld opracowana specjalnie do myjek ręcznych Kärcher zapewnia doskonałe rezultaty w tych zastosowaniach. Użyty na wstępie strumień płaski nawilża czyszczoną powierzchnię, aby następnie długie włosie głowicy szczotkowej, którą można obracać w odstępach 90°, mogło dotrzeć do każdego miejsca. Następnie strumień płaski spłukuje wzruszony brud, a czyszczenie jest zakończone. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Dzięki sprawdzonemu systemowi Quick Connect połączenie między szczotką a rurą przedłużającą można zwolnić jedną ręką, aby wymienić szczotkę na inną końcówkę myjki ręcznej. Szczotka WB 24 pasuje do myjek ręcznych Kärcher (modele akumulatorowe KHB 5 Battery i nowsze) oraz OC 6-18, lecz nie do myjek ciśnieniowych klasy K 2 do K 7.