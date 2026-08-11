Szczotka WB 24
Szczotka do myjek KHB i OC 6-18. Kärcher uzupełnia zintegrowaną dyszę płaskostrumieniową o możliwość czyszczenia mechanicznego dzięki długim włosiu szczotki.
Niektóre rodzaje uporczywego brudu, takie jak warstwa pyłku kwiatowego osadzająca się na meblach ogrodowych lub zaschnięty brud na donicach kwiatowych, są trudne do usunięcia. Potrzebna jest dobra szczotka. Ręczna szczotka WB 24 Handheld opracowana specjalnie do myjek ręcznych Kärcher zapewnia doskonałe rezultaty w tych zastosowaniach. Użyty na wstępie strumień płaski nawilża czyszczoną powierzchnię, aby następnie długie włosie głowicy szczotkowej, którą można obracać w odstępach 90°, mogło dotrzeć do każdego miejsca. Następnie strumień płaski spłukuje wzruszony brud, a czyszczenie jest zakończone. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Dzięki sprawdzonemu systemowi Quick Connect połączenie między szczotką a rurą przedłużającą można zwolnić jedną ręką, aby wymienić szczotkę na inną końcówkę myjki ręcznej. Szczotka WB 24 pasuje do myjek ręcznych Kärcher (modele akumulatorowe KHB 5 Battery i nowsze) oraz OC 6-18, lecz nie do myjek ciśnieniowych klasy K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Zintegrowana dysza do strumienia płaskiego
- Wydajne zużycie wody i dłuższy czas pracy na akumulatorze.
Bardzo długie, stabilne włosie
- Dokładne usuwanie osadów brudu nawet w trudno dostępnych miejscach.
Głowicę szczotki można obracać w krokach co 90°
- Łatwe poruszanie głowicą szczotki — ergonomia i doskonałe rezultaty.
Adapter Quick Connect
- Dzięki sprawdzonemu systemowi Quick Connect wymiana akcesoriów nie sprawia żadnych problemów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|198 x 79 x 107
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki ogrodowe