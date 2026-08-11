Dysza obrotowa DB 24
Dysza obrotowa do myjki średniociśnieniowej KHB i myjki terenowej OC 6-18 usuwa uporczywe zanieczyszczenia z dużą siłą i wydajnością. Idealnie nadaje się również do czyszczenia wąskich przestrzeni.
Czysta wydajność: Dzięki obracającemu się strumieniowi wody dysza rotacyjna DB 24 wyjątkowo skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia, a także idealnie nadaje się do czyszczenia szczelin, szpar i innych wąskich przestrzeni. Adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inne akcesoria. Dysza obrotowa jest kompatybilna ze wszystkimi ręcznymi, bezprzewodowymi myjkami średniociśnieniowymi z serii KHB oraz ze wszystkimi modelami myjki terenowej OC 6-18.
Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
- Większa skuteczność czyszczenia w przypadku uporczywych zanieczyszczeń lub w wąskich przestrzeniach, takich jak szpary i szczeliny.
Adapter Quick Connect
- Prosta i szybka wymiana akcesoriów.
Kompaktowe wymiary
- Proste przechowywanie i transport.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|106 x 42 x 44
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Balkon
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Elementy dekoracyjne (doniczki)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Zabawki ogrodowe
- Meble tapicerowane, krzesła, materace, legowiska dla zwierząt i kosze w domu
- Kosze na śmieci
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Felg