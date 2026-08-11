Dysza obrotowa DB 24

Dysza obrotowa do myjki średniociśnieniowej KHB i myjki terenowej OC 6-18 usuwa uporczywe zanieczyszczenia z dużą siłą i wydajnością. Idealnie nadaje się również do czyszczenia wąskich przestrzeni.

Czysta wydajność: Dzięki obracającemu się strumieniowi wody dysza rotacyjna DB 24 wyjątkowo skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia, a także idealnie nadaje się do czyszczenia szczelin, szpar i innych wąskich przestrzeni. Adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inne akcesoria. Dysza obrotowa jest kompatybilna ze wszystkimi ręcznymi, bezprzewodowymi myjkami średniociśnieniowymi z serii KHB oraz ze wszystkimi modelami myjki terenowej OC 6-18.

Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
  • Większa skuteczność czyszczenia w przypadku uporczywych zanieczyszczeń lub w wąskich przestrzeniach, takich jak szpary i szczeliny.
Adapter Quick Connect
  • Prosta i szybka wymiana akcesoriów.
Kompaktowe wymiary
  • Proste przechowywanie i transport.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 106 x 42 x 44
Zastosowania
  • Balkon
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Elementy dekoracyjne (doniczki)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Zabawki ogrodowe
  • Meble tapicerowane, krzesła, materace, legowiska dla zwierząt i kosze w domu
  • Kosze na śmieci
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Felg
Akcesoria