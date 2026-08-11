Czysta wydajność: Dzięki obracającemu się strumieniowi wody dysza rotacyjna DB 24 wyjątkowo skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia, a także idealnie nadaje się do czyszczenia szczelin, szpar i innych wąskich przestrzeni. Adapter Quick Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę na inne akcesoria. Dysza obrotowa jest kompatybilna ze wszystkimi ręcznymi, bezprzewodowymi myjkami średniociśnieniowymi z serii KHB oraz ze wszystkimi modelami myjki terenowej OC 6-18.