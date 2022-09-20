Jak gęsto i kiedy sadzić tuje smaragd lub brabant?

Kiedy sadzić tuje: wiosna czy jesień?

Sadzenie tui może się wydawać prostym zadaniem, jednak błędy popełnione na tym etapie są problematyczne do usunięcia. Warto kierować się kilkoma podstawowymi zasadami. Dzięki temu tuje będą rosły zdrowo i zachwycały pięknym wyglądem. Jednym z czynników, który warunkuje prawidłowy rozwój żywotników, jest odpowiedni termin ich sadzenia.

Kiedy sadzimy tuje? Termin zależy głównie od rodzaju zakupionych sadzonek. W sprzedaży dostępne są:

tuje w doniczkach,

tuje kopane z gruntu – z gołym korzeniem lub balotowane.

Tuje kupowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały okres wegetacyjny, poza okresami suszy i przymrozków. Uprawiane są bowiem w doniczkach, przez co mają cały system korzeniowy, który jest dobrze rozwinięty.

Natomiast tuje z gruntu, zarówno z gołym korzeniem, jak i bryłą korzeniową zawiniętą w jutę (balot), sadzi się wiosną lub jesienią. W zależności od warunków atmosferycznych może to być od połowy marca do przełomu kwietnia i maja. Trzeba mieć świadomość, że tuje kopane z gruntu mają skrócony system korzeniowy, przez co w upalne dni nie są w stanie pobierać odpowiedniej ilości wody i transportować jej do górnych części rośliny. Dodatkowo podczas wysokich temperatur transpiracja (parowanie wody) z masy zielonej jest bardzo duża.

Jesienią termin sadzenia tui także uzależniony jest od temperatur. Warto wiedzieć, że w szkółkach kopane są one dopiero, gdy kończą okres wegetacji (wysokie temperatury sprzyjają dalszemu wzrostowi). Zatem do sprzedaży trafiają pod koniec sierpnia lub na początku września. Tuje można sadzić do przełomu października i listopada. Trzeba jednak pamiętać, że na nowym miejscu powinny znaleźć się najpóźniej sześć tygodni przed pierwszymi mrozami.

Co ważne, tuje sadzone wiosną lub latem są bardziej narażone na przesychanie. Wymagają zatem intensywnego podlewania. Jesienią panują natomiast niższe temperatury, a poziom wilgotności gleby jest większy.