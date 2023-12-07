Wyposażenie, które warto mieć w samochodzie

Obowiązkowe rzeczy w samochodzie

Absolutnie niezbędnym wyposażeniem samochodu w Polsce są trzy rzeczy:

● tablica rejestracyjna – musi być tak zamontowana, aby bez trudu można było odczytać widniejący na niej numer, co siłą rzeczy wiąże się także z dbaniem o jej czystość;

● trójkąt ostrzegawczy – jest używany w różnych sytuacjach, aby ostrzec innych uczestników ruchu o zagrożeniu na drodze;

● gaśnica — koniecznie sprawna i dobrze zabezpieczona.

Zastanawiasz się, czy to aby na pewno już wszystkie obowiązkowe rzeczy w samochodzie? Śpieszymy z odpowiedzią: apteczka nie jest wymaganym wyposażeniem pojazdu, jednak zdecydowanie warto ją mieć.