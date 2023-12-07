Wyposażenie, które warto mieć w samochodzie
Wyposażenie auta dzieli się na obowiązkowe i takie, które warto posiadać dodatkowo. W przypadku braku tego pierwszego musisz liczyć się z tym, że możesz dostać mandat. Z kolei akcesoria dodatkowe zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz pozwalają dostosować pojazd do indywidualnych potrzeb właściciela. Sprawdź, co warto mieć w samochodzie!
Obowiązkowe rzeczy w samochodzie
Absolutnie niezbędnym wyposażeniem samochodu w Polsce są trzy rzeczy:
● tablica rejestracyjna – musi być tak zamontowana, aby bez trudu można było odczytać widniejący na niej numer, co siłą rzeczy wiąże się także z dbaniem o jej czystość;
● trójkąt ostrzegawczy – jest używany w różnych sytuacjach, aby ostrzec innych uczestników ruchu o zagrożeniu na drodze;
● gaśnica — koniecznie sprawna i dobrze zabezpieczona.
Zastanawiasz się, czy to aby na pewno już wszystkie obowiązkowe rzeczy w samochodzie? Śpieszymy z odpowiedzią: apteczka nie jest wymaganym wyposażeniem pojazdu, jednak zdecydowanie warto ją mieć.
Jaki odkurzacz do samochodu?
Bezprzewodowy odkurzacz do samochodu taki jak model CVH 2 Kärcher to świetna alternatywa dla urządzeń dostępnych na myjniach. Sprawdzi się zwłaszcza w sytuacji, gdy nie posiadasz własnego garażu ani dostępu do zasilania sieciowego. Nie zajmuje dużo miejsca, można go przechowywać w bagażniku i w każdej chwili użyć do wyczyszczenia wnętrza auta. Kompaktowy odkurzacz ręczny bez problemu poradzi sobie z zanieczyszczeniami nawet w trudno dostępnych miejscach takich jak np. przestrzeń pod fotelami.
Odkurzacz do samochodu Kärcher to nie tylko niezawodna pomoc w utrzymaniu czystości we wnętrzu pojazdu. Ten niezwykle lekki i poręczny sprzęt z powodzeniem możesz użyć także w domu.
Zanieczyszczenia sypkie (np. pasiek, sól) zwłaszcza zimą intensywnie zbierają się na podłodze lub dywanikach samochodu. Aby skutecznie poradzić sobie z tym problemem, przed użyciem odkurzacza, warto wstępnie zamieść je twardą szczotką.
Jaka skrobaczka do szyb?
Zimą kierowcom dają się we znaki zwłaszcza oszronione szyby. Najbardziej oczywistym sposobem pozbycia się z nich lodu jest skrobanie. Jak zrobić to w sposób bezpieczny, nie zarysowując przy tym delikatnej powierzchni szkła? Najlepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w dobrej jakości sprzęt.
Skrobaczka akumulatorowa EDI Kärcher poradzi sobie nawet z grubą warstwą lodu dzięki obrotowej tarczy z sześcioma plastikowymi ostrzami, które są bezlitosne dla lodu, ale bezpieczne dla powierzchni szyby.
Akumulatorowa skrobaczka do szyb ma wiele zalet. Oto niektóre z nich:
● możliwość dokładnego oczyszczenia szyb z zalegającego lodu bez ryzyka uszkodzeń;
● niewielka waga i kompaktowe rozmiary – pozwalają na przechowywanie skrobaczki w bagażniku samochodu oraz łatwe jej przenoszenie;
● bezproblemowa wymiana zużytej tarczy;
● łatwe uruchamianie skrobaczki przy niewielkim nacisku;
● wytrzymała bateria pozwalająca na długą pracę.
Myjka terenowa
Myjki ciśnieniowe są znane wielu kierowcom, ponieważ doskonale sprawdzają się do mycia karoserii, ale także innych przedmiotów czy powierzchni. W ofercie Kärcher znajdziesz mobilną wersję tego urządzenia. Myjka terenowa z serii OC powstała z mylą o czyszczeniu w każdym miejscu. To kompaktowe, zasilane akumulatorowo, łatwe w transporcie i ekspresowo gotowe do użycia urządzenie pozwala szybko oczyścić buty, rower czy łapy psa przed wejściem do samochodu. Dzięki temu unikniesz zabrudzenia wnętrza pojazdu.
Myjka terenowa przyda się każdemu, kto lubi biwakować, spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu lub spacerować z psem, a jednocześnie pragnie utrzymać porządek w samochodzie.
Ładowarka samochodowa
Ładowarka samochodowa to jedno z ważniejszych, a zarazem chętnie używanych przez kierowców akcesoriów. Istnieją różne rodzaje ładowarek, które różnią się między sobą funkcjami. Ładowarka samochodowa Kärcher to prosty i niezawodny sposób na naładowanie urządzeń akumulatorowych w tym myjki terenowej i skrobaczki do szyb.
Jakie środki czystości do samochodu?
Środki do detailingu Kärcher to produkty do kompleksowej pielęgnacji pojazdów. Każdy z nich ma nieco inne przeznaczenie. Najczęściej występują w formie pianki, płynu, sprayu, żelu lub wosku.
Rodzaje preparatów do czyszczenia samochodu:
● szampon samochodowy – niezwykle skuteczny, idealny do tłustych, emulsyjnych i olejnych zanieczyszczeń;
● aktywna piana – rozpuszcza brud i ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z karoserii;
● środek do szyb – przejrzyste szyby bez smug;
● preparat do wnętrza – jeden środek a tyle możliwości; nadaje się do czyszczenia: tapicerki, dywaników, deski rozdzielczej, foteli itd.;
● matowy dressing – środek do pielęgnacji tworzyw sztucznych i gum;
● wosk – preparat wykończeniowy, przywraca blask karoserii, tuszuje drobne ryski;
● płyn do spryskiwaczy – w wersji zimowej i letniej; skutecznie czyści szyby, zapewniając dobrą widoczność.
Do mycia samochodu stosuj tylko specjalnie przeznaczone do tego środki. Zwykłe detergenty mogą uszkodzić lakier.
Podsumowanie
W bagażniku samochodowym warto mieć akcesoria nie tylko te, których obowiązek posiadania narzuca prawo, ale także dodatkowe. Przydają się one bowiem, aby szybko pozbyć się lodu z szyb, utrzymać czystość w aucie czy pozbyć się zabrudzeń z jego karoserii. Dodatkowe wyposażenie w samochodzie spełnia wiele funkcji, a przez to zwiększa komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.