EDI 4 ładowarka samochodowa
Zawsze gotowe, nawet podczas podróży — dzięki ładowarce samochodowej elektryczną skrobaczkę do szyb oraz myjkę terenową można ładować podczas podróży samochodem z akumulatora samochodowego.
Ładowarka samochodowa firmy Kärcher ładuje elektryczną skrobaczkę do szyb i myjkę terenową z użyciem samochodowego gniazda zapalniczki 12 V. W ten sposób z łatwością ładować oba urządzenia z akumulatora samochodowego nawet podczas jazdy, dzięki czemu są zawsze gotowe. Ładowarka samochodowa gwarantuje zatem większą wygodę i elastyczność.
Cechy i zalety
Podłączenie do standardowego gniazda zapalniczki samochodowej
- Wygodne podłączanie do gniazda zapalniczki.
Gwarancja gotowości do pracy nawet podczas podróży
- Zawsze wystarczający poziom naładowania akumulatora dzięki możliwości ładowania z akumulatora samochodowego.
- Większa elastyczność niezależnie od gniazda zasilającego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 x 24 x 24