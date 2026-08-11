EDI 4 ładowarka samochodowa

Zawsze gotowe, nawet podczas podróży — dzięki ładowarce samochodowej elektryczną skrobaczkę do szyb oraz myjkę terenową można ładować podczas podróży samochodem z akumulatora samochodowego.

Ładowarka samochodowa firmy Kärcher ładuje elektryczną skrobaczkę do szyb i myjkę terenową z użyciem samochodowego gniazda zapalniczki 12 V. W ten sposób z łatwością ładować oba urządzenia z akumulatora samochodowego nawet podczas jazdy, dzięki czemu są zawsze gotowe. Ładowarka samochodowa gwarantuje zatem większą wygodę i elastyczność.

Cechy i zalety
Podłączenie do standardowego gniazda zapalniczki samochodowej
  • Wygodne podłączanie do gniazda zapalniczki.
Gwarancja gotowości do pracy nawet podczas podróży
  • Zawsze wystarczający poziom naładowania akumulatora dzięki możliwości ładowania z akumulatora samochodowego.
  • Większa elastyczność niezależnie od gniazda zasilającego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 24 x 24