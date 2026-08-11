Ładowarka samochodowa firmy Kärcher ładuje elektryczną skrobaczkę do szyb i myjkę terenową z użyciem samochodowego gniazda zapalniczki 12 V. W ten sposób z łatwością ładować oba urządzenia z akumulatora samochodowego nawet podczas jazdy, dzięki czemu są zawsze gotowe. Ładowarka samochodowa gwarantuje zatem większą wygodę i elastyczność.