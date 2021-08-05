Jaki odkurzacz dla alergika wybrać? Wodny, bezworkowy, HEPA
Zwykłe odkurzacze mogą nie sprawdzić się w domu, gdzie jest osoba uczulona. Alergikom poleca się specjalne odkurzacze, które są wyposażone w niezbędne filtry i inne przydatne funkcje. Dzięki nim kontakt z niebezpiecznymi alergenami jest maksymalnie ograniczony, a same zanieczyszczenia, bakterie i wirusy efektywnie usuwane, również z powietrza. Jaki odkurzacz się tu sprawdzi? Wybrać workowy czy bez worka?
Alergicy muszą szczególnie dbać o higieniczną czystość w domu, dlatego odkurzanie nie jest tylko utrzymywaniem porządku, ale przede wszystkim dbałością o zdrowie. Z pomocą przychodzą odkurzacze, które są wydajnymi urządzeniami i pomocnikami w oczyszczaniu powietrza. Jaki odkurzacz dla alergika będzie najlepszy?
Dlaczego warto często odkurzać dom lub mieszkanie podczas alergii?
Alergicy zwłaszcza w sezonie wiosennym powinni dbać o czystość w domu, bo wtedy alergizują pyłki drzew i kwiatów. Jednak szczególnie groźny jest kurz, ponieważ ten uczula cały rok. Im mniejsze cząsteczki zabrudzeń, tym głębiej dostają się do płuc i są groźne dla zdrowia. Najdrobniejsze cząsteczki mogą nawet dostać się do krwiobiegu. Drobny pył < 2,5 μm, powoduje choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.
Pamiętajmy, że ważna jest zarówno ilość, jak i wielkość i charakter cząstek pyłu. W przypadku alergików regularne odkurzanie jest bardzo ważne, ponieważ zabieg ten usuwa nawet niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, w tym bakterie, wirusy, odchody roztoczy i pleśń. Podstawowym narzędziem zarówno do walki z kurzem, jak i sierścią czy patogenami jest odkurzacz dla alergików.
Czym się kierować przy wyborze odkurzacza dla alergika?
Odkurzacz dla alergika powinien spełniać rygorystyczne wymogi i odznaczać się wysoką klasą reemisji. Klasa A (dawniej określana jako HEPA H13) zatrzymuje nawet 99,95% zanieczyszczeń, a w tym kurz, bakterie, grzyby, wirusy, pyłki kwiatowe i drzewne oraz pierwotniaki, bez rozpraszania ich w powietrzu. Dodatkowo odkurzacz dla alergików powinien zawierać filtry, które m.in. oczyszczają powietrze wydostające się z odkurzacza.
Warto przed zakupem sprawdzić, czy wybrany model odkurzacza ma dodatkowe certyfikaty potwierdzające skuteczność w walce z alergenami.
Odkurzacz na roztocza z filtrem EPA czy HEPA?
Najbardziej rozpoznawalnym, a jednocześnie najbardziej polecanym filtrem do odkurzacza dla alergika, jest filtr HEPA. Nazwa pochodzi z języka angielskiego (High Efficiency Particulate Air), co oznacza filtr cząsteczkowy o wysokiej skuteczności. Składa się z trzech warstw połączonych syntetycznymi żywicami i zatrzymuje cząsteczki większe niż 0,3 µm. Jego zadaniem jest wyłapywanie mikrozanieczyszczeń i ochrona silnika. Skuteczność określa się klasami i tak klasa HEPA H14 osiąga najwyższą skuteczność całkowitą filtracji 99,99%.
Dostępne są też filtry EPA (Efficiency Particulate Air). Są to klasy filtrów poniżej 12 (nazwa HEPA pojawia się od klasy 13). Tutaj tak samo mamy filtry określane klasą dla oznaczenia skuteczności redukcji zanieczyszczeń i np. dla EPA 12 wynosi 99,9%.
Który filtr będzie idealny dla alergika? Ważna jest tutaj skuteczność, więc celuj w wyższe klasy i filtry HEPA. Najwyższą skutecznością wyróżnia się obecnie HEPA H14. Jeszcze lepsze efekty filtracji uzyskamy w połączeniu z workami syntetycznymi, które blokują alergeny i zarodniki, mają też większą powierzchnię filtracji.
Fot.: Woda w zbiorniku odkurzacza wodnego stanowi barierę dla zanieczyszczeń i alergenów
Odkurzacz dla alergików z filtrem wodnym: jak działa, czy warto?
Ciekawym rodzajem systemu filtracji charakteryzuje się odkurzacz wodny >>. To właśnie woda jest podstawowym filtrem. Zasada działania jest bardzo prosta – wszystko, co odkurzacz wciągnie, trafia nie do worka, ale do zbiornika wypełnionego wodą. W ten sposób mikrodrobinki są zanurzone w wodzie i w niej pozostają, co oznacza, że na zewnątrz nic się nie wydobywa z wydmuchiwanym powietrzem.
Dodajmy, że antyalergiczny odkurzacz wodny może być dodatkowo wyposażony w filtr, dzięki czemu jest jeszcze skuteczniejszy – warto to uwzględnić przy zakupie i upewnić się, że takie rozwiązanie w danym modelu jest możliwe. Dzięki temu zyskamy pewność, że wszelkie drobinki kurzu lub roztocza zostały zassane przez odkurzacz i na pewno w nim pozostaną. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu.
Odkurzacz workowy czy bezworkowy dla alergików?
Odkurzacze workowe są bardzo higieniczne. Rozwój technologiczny na przestrzeni lat pomaga w bezpiecznym utrzymywaniu brudu, zanieczyszczeń i ewentualnych alergenów wewnątrz worka, zarówno podczas odkurzania, jak i utylizacji worka. Jeżeli już decydujemy się na odkurzacz workowy, najlepiej wybrać worek flizelinowy zamiast papierowego. Dlaczego? Flizelinowe worki filtracyjne wyłapują o 10% zanieczyszczeń więcej niż wersje papierowe. Do tego warto zastosować osobno dobry filtr, który jeszcze bardziej zwiększy efektywność filtrującą.
Dlaczego warto wybrać odkurzacz workowy dla alergika:
- Bardzo higieniczny w użytkowaniu i konserwacji.
- Pomaga zachować czyste środowisko w domu.
- Możliwość zastosowania filtrów HEPA.
- Mniej czasu przeznacza się na czyszczenie i konserwację.
Niektóre worki uszczelniają się po wyjęciu z odkurzacza, co niemal całkowicie eliminuje ekspozycję na pył i brud przy wymianie worka. Dzięki materiałom pochłaniającym zapach podczas odkurzania nie wydobywa się nieprzyjemna woń, charakterystyczna przy np. tanich workach papierowych.
Jeżeli jednak wolisz odkurzacz bezworkowy, wybierzmy odkurzacz wodny. Zanieczyszczenia gromadzą się w pojemniku z wodą, skąd nie mogą wydostać się na zewnątrz.
Odkurzacz z filtrem dla alergików. Ranking najlepszych
Poniżej prezentujemy listę najlepszych odkurzaczy dla alergików z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań hipoalergicznych.
Najlepszy odkurzacz dla alergika z filtrem wodnym i wielostopniową filtracją
Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. Taki system ma odkurzacz DS 6. Co więcej, jest on polecany również do domów ze zwierzętami. Odkurzacz nie tylko zatrzymuje zanieczyszczenia w środku, ale też umożliwia zbieranie niewielkich ilości wody (do 0,5 l), dzięki czemu sprawnie i szybko posprzątamy, gdy zdarzy się mały wypadek w kuchni.
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Fot.: Odkurzacz dla alergików z filtrem wodnym – Kärcher DS 6 – wielostopniowa filtracja sprawia, że powietrze opuszczające odkurzacz jest czyste i bezpieczne nawet dla najwrażliwszych alergików
Niezwykle skuteczny antyalergiczny odkurzacz parowy
Innym rozwiązaniem jest antyalergiczny odkurzacz parowy SV 7, który zbiera suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości wody oraz zapewnia czyszczenie i odkurzanie parowe. Odkurzanie parowe polega na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym. Wyposażony jest w filtr HEPA 12 zatrzymujący 99,5% pyłu z powietrza.
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Fot.: Niezwykle skuteczny antyalergiczny odkurzacz parowy
Dobry odkurzacz bezworkowy z filtrem HEPA dla alergików
W przypadku częstego odkurzania, co jest polecane w domu, gdzie przebywa alergik, ważna staje się waga urządzenia. Mały, poręczny i zwrotny odkurzacz sprawi, że codzienne sprzątanie stanie się przyjemnością. Takim modelem jest odkurzacz bezworkowy VC 3, który jest kompaktowym sprzętem z przezroczystym pojemnikiem, dzięki czemu zawsze wiemy, kiedy go należy opróżnić. Odkurzacz ma gumowe kółka, zatem nie rysuje podłóg i sprawnie się prowadzi. Wyposażony w filtr HEPA 12.
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Tradycyjny odkurzacz workowy z filtrem HEPA
Alergicy powinni uważać nie tylko podczas odkurzania, ale też podczas opróżniania i czyszczenia odkurzacza. Najlepszą barierą są worki do odkurzacza dla alergików, które znajdziemy m.in. niewielkim odkurzaczu VC 2, który znakomicie się sprawdza w codziennych porządkach. Ma trójwarstwowy system oczyszczania powietrza wylotowego i można w nim zastosować worki flizelinowe.
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Poręczny odkurzacz pionowy z trójstopniową filtracją
Warto rozważyć odkurzacz pionowy, który świetnie nadaje się na małe metraże lub do szybkiego sprzątania. Bezprzewodowy pionowy odkurzacz VC 5 (kliknij aby sprawdzić ofertę >>) pozwala na pracę do 40 minut na ok. 150 m² powierzchni. Nie posiada worka, a pojemnik, jak i sam elementy systemu filtracji, wyciąga się sprawnie bez kontaktu z zabrudzeniami, czyści się szybko i wygodnie. Dzięki trójstopniowej filtracji (filtr główny, zmywalny filtr tzw. cartridge i filtr powietrza wylotowego) zapewnia aż 99,98% skuteczności filtracji.
Czyszczenie, konserwacja i eksploatacja odkurzacza dla alergików
Biorąc pod uwagę wydajność urządzenia, skuteczność wyłapywania brudu i alergenów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, najlepszy odkurzacz dla alergika to odkurzacz workowy z filtrem HEPA. Ewentualnie możemy rozważyć odkurzacz na wodę, który dodatkowo oczyszcza i nawilża powietrze. Niektóre odkurzacze wodne mają również dodatkowe filtry.
Pamiętajmy, że nawet najlepszy odkurzacz dla alergików wymaga odpowiedniej konserwacji i dbałości, inaczej przestanie spełniać swoją funkcję. Należy regularnie czyścić komory i zbiorniki oraz wymieniać worki i filtry.
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