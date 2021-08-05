Jaki odkurzacz dla alergika wybrać? Wodny, bezworkowy, HEPA

Dlaczego warto często odkurzać dom lub mieszkanie podczas alergii?

Alergicy zwłaszcza w sezonie wiosennym powinni dbać o czystość w domu, bo wtedy alergizują pyłki drzew i kwiatów. Jednak szczególnie groźny jest kurz, ponieważ ten uczula cały rok. Im mniejsze cząsteczki zabrudzeń, tym głębiej dostają się do płuc i są groźne dla zdrowia. Najdrobniejsze cząsteczki mogą nawet dostać się do krwiobiegu. Drobny pył < 2,5 μm, powoduje choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pamiętajmy, że ważna jest zarówno ilość, jak i wielkość i charakter cząstek pyłu. W przypadku alergików regularne odkurzanie jest bardzo ważne, ponieważ zabieg ten usuwa nawet niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, w tym bakterie, wirusy, odchody roztoczy i pleśń. Podstawowym narzędziem zarówno do walki z kurzem, jak i sierścią czy patogenami jest odkurzacz dla alergików.