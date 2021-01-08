Odkurzacz do sierści zwierząt: jak wybrać najlepszy?
Właściciele zwierząt domowych, takich jak psy lub koty, mierzą się z problemem nadmiernej ilości sierści w przestrzeni domowej. Doradzamy, czym się kierować, wybierając domowy odkurzacz do sierści zwierząt.
Czy dowolny odkurzacz domowy poradzi sobie z łatwością ze zwierzęcą sierścią?
Mieszkający w domu pies lub kot oznacza wszechobecną sierść. Jeżeli chcemy się jej pozbyć, musimy regularnie i dokładnie odkurzać dywany, podłogi i meble. Czy jednak każdy odkurzacz poradzi sobie z takim zadaniem? Niekoniecznie. Sierść wbija się w dywany, wykładziny i obicia mebli, dlatego odkurzacz musi mieć wysoką moc ssącą i specjalną szczotkę, by skutecznie pozbyć się kłaczków. Słabej jakości urządzenie wyposażone w klasyczne akcesoria i końcówki pozostawia większość sierści na czyszczonych powierzchniach i w zakamarkach.
Odkurzacz, który dobrze zbiera sierść, to nieoceniona pomoc w usuwaniu brudu. Odkurzanie wymaga znacznie mniej wysiłku i jest zdecydowanie bardziej skuteczne. Jaki odkurzacz wybrać do domu ze zwierzętami?
Bezprzewodowy odkurzacz do sierści
Odkurzacz bezprzewodowy do sierści wydaje się doskonałym pomysłem. Poręczny i wygodny w użytkowaniu znacznie ułatwi utrzymanie czystości w domu. To praktyczne rozwiązanie na problem wszechobecnych zwierzęcych włosków. Jednak tanie bezprzewodowe odkurzacze niewiadomego producenta są często rozczarowaniem ze względu na małą siłę ssącą. Jeżeli chcemy mieć urządzenie, które rzeczywiście poradzi sobie z sierścią, musimy zainwestować w dobrej jakości sprzęt.
Jeżeli jesteśmy posiadaczami psa lub kota, wybór odkurzacza powinniśmy rozpatrywać pod kątem jego skuteczności w usuwaniu sierści. To kryterium powinno być kluczowe. Na co zwrócić uwagę, wybierając bezprzewodowy odkurzacz do sierści? Jakie powinny być jego parametry techniczne?
Przede wszystkim kluczowym parametrem jest moc silnika i moc ssania. Jest to szczególnie istotne, gdy w domu mamy dywany. Odkurzacz do sierści zwierząt powinien mieć dużą moc – im wyższa, tym skuteczniej usunie brud. Praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość regulacji mocy. Innej siły ssania potrzebujemy do dywanów, a innej do podłóg gładkich. Warto wiedzieć, że moc odkurzaczy pionowych bezprzewodowych jest nieco niższa niż tradycyjnych urządzeń. Dlatego warto wybrać taki sprzęt, który jest wyposażony w turboszczotkę lub elektroszczotkę (albo można ją dokupić). Takie dodatkowe akcesoria sprawiają, że odkurzacze do sierści psa lub kota zbierają zabrudzenia szybciej i skuteczniej.
Ważny jest też odpowiedni rodzaj filtra w odkurzaczu do sierści. Dla posiadaczy zwierząt polecane są szczególnie filtry klasy HEPA, zwłaszcza w przypadku alergików. Skutecznie zatrzymują brud oraz zanieczyszczenia i nie pozwalają im wydostać się na zewnątrz. Filtry HEPA stanowią skuteczną barierę dla kurzu, roztoczy, bakterii, pierwotniaków, grzybów, a także wirusów. Dzięki temu powietrze w sprzątanym pomieszczeniu jest świeże i wolne od alergenów.
Wybierając odkurzacz bezprzewodowy do sierści, warto także zwrócić uwagę na poziom hałasu, jaki emituje. Zwierzęta często źle reagują na odgłosy generowane przez urządzenia. Cichy odkurzacz, czyli emitujący poniżej 75 dB, będzie przyjazny dla domowych pupili, ale zadba także o komfort innych domowników.
Odkurzacz pionowy do sierści z potrójną filtracją HEPA
Godnym polecenia bezprzewodowym odkurzaczem do sierści kota lub psa jest Kärcher VC 5. Sprzęt ten, mimo niewielkich rozmiarów, charakteryzuje się doskonałą siłą ssącą i niezawodnością. Idealnie sprawdzi się w niewielkim mieszkaniu lub jako podręczne urządzenie do szybkiego czyszczenia. Będzie świetny dla właścicieli zwierząt, ponieważ umożliwi natychmiastowe sprzątnięcie sierści.
Odkurzacz VC 5 Kärcher ma kompaktową budowę i jest wyjątkowo wygodny w obsłudze. Pionowa konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę ruchu i łatwe manewrowanie wokół przeszkód, a także dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Umożliwia także bezproblemowe odkurzanie schodów. Dodatkową zaletą jest regulacja siły ssącej w zależności od zapotrzebowania i powierzchni.
Fot.: odkurzacz pionowy do sierści z potrójną filtracją HEPA
Dobry odkurzacz do sierści cechuje także odpowiedni system filtracji. VC 5 wyposażony jest w innowacyjną bezworkową technologię. Trójstopniowy system, który zapewnia 99,98% skuteczność filtracji, składa się z filtra głównego (do dużych zanieczyszczeń), zmywalnego filtra typu kartridż (wychwytujący drobny pył) oraz mikrofiltra powietrza wylotowego typu HEPA. Zbiornik opróżnia się szybko i łatwo, bez kontaktu z zabrudzeniami, a przy tym jest na tyle duży, że umożliwia wyczyszczenie ok. 150 m² powierzchni.
Do odkurzacza VC 5 można zamontować ssawkę do tapicerki Turbo, która skutecznie usuwa sierść zwierząt, włosy i inne zabrudzenia z tapicerowanych kanap, krzeseł, poduszek, łóżek i foteli samochodowych. Napędzana powietrzem szczotka obrotowa efektywnie zbiera brud. Podnosi runo, przez co odsysanie zabrudzeń i sierści z dywanu jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Turboszczotki szczególnie polecane są właścicielom zwierząt domowych.
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Pionowy odkurzacz ręczny do sierści zwierząt – lekki i poręczny
Jak i czym szybko pozbyć się sierści? Przydatny będzie lekki i poręczny odkurzacz pionowy, ale doskonałym rozwiązaniem są także szczotki elektryczne. Te urządzenia o prostej konstrukcji sprawdzą się w domach, w których mieszkają zwierzęta. Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 Kärcher świetnie nadaje się do szybkich i drobnych porządków. Z jej pomocą bez problemu pozbędziesz się sierści zwierząt z dywanów i podłóg, ale także okruszków po jedzeniu i innych zabrudzeń. Dzięki kompaktowym wymiarom zawsze jest pod ręką, przy czym jest dokładniejsza niż tradycyjna miotła i wygodniejsza niż odkurzacz.
Szczotka elektryczna KB 5 zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki nowatorskiemu systemowi Kärcher Adaptive Cleaning. Dokładnie zamiata nawet przy krawędziach, a ulepszony kształt zbiornika na brud gwarantuje lepsze zbieranie śmieci. Zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do pojemnika, bez wzniecania kurzu. Niska głowica i długi teleskopowy uchwyt umożliwiają wygodne zamiatanie pod meblami i kaloryferami. Idealnie nadaje się też do czyszczenia schodów.
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Pionowy odkurzacz zbierający kurz, małe okruchy i sierść zwierząt domowych oraz myjący podłogi w jednym ruchu
Fot.: mop elektryczny zbierający kurz, małe okruchy i sierść zwierząt domowych oraz myjący podłogi w jednym ruchu
Właścicieli zwierząt domowych z pewnością zainteresuje urządzenie, które jednocześnie odkurza i myje podłogi. Odkurzacze z funkcją mycia pozwalają zaoszczędzić czas i energię, a przy tym są skuteczne w walce z brudem. Pozbycie się sierści i śladów łap na podłodze w tym samych czasie jest możliwe.
Mop elektryczny FC 5 Kärcher myje podłogi bez uprzedniego ich odkurzania. Występuje w wersji bezprzewodowej i z kablem zasilającym. Wyposażony jest w system dwóch pojemników oraz pady z mikrofibry, które obracają się z prędkością 500 obrotów na minutę. Woda ze zbiornika na czystą ciecz automatycznie zwilża pady, system odkurzający jednocześnie zasysa brud, który trafia do zbiornika brudnej wody. Wszytko to w jednym przejściu roboczym. Dzięki temu sprzątanie jest dwukrotnie szybsze niż w przypadku metod tradycyjnych.
Mop elektryczny FC 5 nadaje się do każdego rodzaju podłóg twardych, ponieważ pozostawia niewielką ilość wilgoci po sprzątaniu (podłoga jest sucha po 2 minutach). Skutecznie zbiera kurz, rozlane płyny, małe okruchy i sierść zwierząt domowych. Przy tym dzięki innowacyjnemu napędowi na środku głowicy czyszczącej usuwa zabrudzenia przy ścianach i w rogach. Poza tym dokładne sprząta też pod meblami i w trudno dostępnych miejscach.
Urządzenie także samo się czyści (funkcja samoczyszczenia w stacji czyszczącej). Wystarczy opróżnić tylko zbiornik na brudną wodę (bez kontaktu z zabrudzeniami) i wypłukać osłonę głowicy pod bieżącą wodą. Pady można także prać w pralce w 60°C.
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Automatyczny robot sprzątający: systematyczne sprzątanie sierści i paprochów zwierząt
Automatyczne roboty sprzątające także mogą zainteresować posiadaczy zwierząt domowych. Pozwalają oczyścić dom z wszechobecnej sierści bez wysiłku. Samodzielnie utrzymują powierzchnie w nienagannym stanie, nawet w czasie nieobecności domowników. Roboty sprzątające są funkcjonalne i praktyczne.
Automatyczne odkurzacze sprawdzą się dla zapracowanych osób, które nie mają czasu na regularne sprzątanie. Są także idealne dla tych, którzy nie lubią porządków. Tego typu urządzenia ułatwiają dbanie o czystość w domu. Wystarczy co jakiś czas odkurzyć tradycyjnym odkurzaczem ze specjalną szczotką do sierści oraz wyczyścić tapicerkę mebli, by w domu było dokładnie posprzątane.
Decydując się na zakup automatycznego robota sprzątającego do domu, w którym są zwierzęta, trzeba wziąć je pod uwagę. Psy i koty mogą bać się takich urządzeń, szczególnie wtedy, gdy pracują one samodzielnie pod nieobecność domowników.
Poradnik:
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Odkurzacze wodne, parowe i piorące: czym się różnią? Który wybrać do zbierania sierści zwierząt?
Odkurzacze wodne, parowe i piorące należą do kategorii bezworkowych. Wyposażone są w zbiorniki wodne (filtr wodny), do których trafiają zanieczyszczenia. Poza tym, że każdy może pełnić rolę odkurzacza z filtrem wodnym, swoje podstawowe funkcje mają różne. Czy nadają się do usuwania sierści z domu?
Odkurzacze wodne wyposażone są w filtr wodny. Brud podczas sprzątania zasysany jest do pojemnika z wodą. Powietrze, które wydostaje się na zewnątrz urządzenia, jest nawilżone i czyste, ponieważ kurz i zanieczyszczenia pozostają w wodzie. Odkurzacze z filtrem wodnym polecane są alergikom i astmatykom, ponieważ uznawane są za skuteczne w walce ze szkodliwymi alergenami.
Odkurzacze parowe łączą w sobie zalety parownic i odkurzaczy. Co to znaczy? Czyszczą gorącą parą wodną i zasysają ją wraz z zanieczyszczeniami do zbiornika wewnątrz. Sprzątanie z ich pomocą nie wymaga używania środków chemicznych, a dodatkowo działają dezynfekująco.
Z kolei główne przeznaczenie wielofunkcyjnych odkurzaczy piorących to gruntowne odświeżenie dywanów, wykładzin i tapicerek mebli. Przy tym zasysają brudną wodę do zbiornika, przez co czyszczone powierzchnie nie wymagają długiego schnięcia. Odkurzacze piorące przydadzą się zwłaszcza w domach, w których mieszkają duże psy wychodzące swobodnie na zewnątrz.
Fot.: odkurzacz wodny do domu ze zwierzętami
Jaki odkurzacz wodny do domu ze zwierzętami?
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6 Kärcher w szczególności polecany jest alergikom oraz właścicielom zwierząt domowych. Skutecznie odkurza dywany, wykładziny, tapicerkę i podłogi twarde. Usuwa nie tylko zabrudzenia, ale także roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Innowacyjny filtr wodny zatrzymuje 99,9% zanieczyszczeń. Dzięki czemu powietrze w odkurzanym pomieszczeniu jest czyste i świeże.
Jak działa odkurzacz DS 6? Urządzenie nie ma worka na zabrudzenia, tylko filtr wodny. Do zbiornika wlewamy wodę i odkurzamy. Ds 6 wyposażony jest w wielostopniowy system filtracji. To gwarantuje, że powietrze wylotowe jest oczyszczone nawet z mikroskopijnych cząstek brudu. Główna filtracja ma miejsce w filtrze wodnym, do którego trafiają największe zanieczyszczenia. Kolejny etap to filtr pośredni (jest zmywalny i wielokrotnego użytku), który wyłapuje unoszący się nad wodą kurz. Z kolei mikrofiltr HEPA 12 zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów oraz inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Po zakończeniu sprzątania w łatwy sposób pozbywamy się zawartości filtra wodnego. Zbiornik czyści się pod bieżącą wodą.
DS 6 jest niezwykle wydajny i oszczędny. Dzięki technologii filtra wodnego nie musimy kupować worków. Odkurzacz oferuje też maksymalną siłę ssąca przy minimalnym zużyciu energii. Umożliwia również zbieranie niewielkich ilości wody (do 0,5 l). Odkurzacz DS 6 Kärcher to nie tylko czyste podłogi, ale także świeże powietrze.
Jaki odkurzacz piorący do sierści?
Dobry odkurzacz piorący powinien być w każdym domu, w którym mieszkają zwierzęta i swobodnie przemieszczają się między dworem a pomieszczeniami. Psy i koty to nie tylko wszechobecna sierść, ale także inne zabrudzenia. Szczególnie na zanieczyszczenia narażone są dywany i inne tekstylne powierzchnie. Zabrudzoną podłogę szybko można umyć, ale co z dywanem? Pranie manualne jest uciążliwe i czasochłonne. Poza tym dywan długo schnie.
Odpowiedzią na potrzebę ciągłego prania dywanów są odkurzacze piorące z linii SE firmy Kärcher. Urządzenia gruntownie czyszczą dywany, wykładziny, tapicerkę meblową, a także samochodową (psy brudzą także w autach). Dzięki doskonałym właściwościom ssącym oraz dobrze zaprojektowanym ssawkom czas schnięcia wypranych powierzchni jest krótki.
Jak działa odkurzacz piorący? Urządzenie wyposażone jest w system dwóch zbiorników. Do jednego wlewamy czystą wodę z detergentem, a do drugiego trafia brudna ciecz, która jest zasysana w czasie pracy odkurzacza. Czyszczenie odbywa się metodą ekstrakcji. Zabrudzona powierzchnia jest spryskiwana roztworem wody i środka czyszczącego. Wytwarza się piana, która wraz z brudem jest odsysana do zbiornika. Wszystko to dzieje się jednocześnie w jednym przejściu roboczym. Trzeba pamiętać, żeby przed praniem dokładnie odkurzyć dywan na sucho. Dzięki temu efekty będą jeszcze lepsze.
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Odkurzacz fantastycznie zbierający sierść zwierząt: najlepszy w Rankingu
Fot.: odkurzacz parowy, który dezynfekuje i fantastycznie zbiera sierść zwierząt
W rankingu odkurzaczy do sierści godne miejsce zajmuje SV 7 Kärcher. Odkurzacz parowy to urządzenie wielofunkcyjne – 3 w 1: czyści parowo, odsysa oraz zbiera suche zabrudzenia jednocześnie. Dlatego idealnie sprawdzi się w domu, w którym mieszkają zwierzęta.
Jak działa odkurzacz parowy? Głównymi jego elementami są dwa zbiorniki na wodę, która jest podgrzewana. Gorącą parę wodną kieruje się na zabrudzenia. Dzięki temu nawet uporczywy i zaschnięty brud jest usuwany z łatwością. Funkcja zasysania sprawia, że zanieczyszczenia trafiają do zbiornika na brudną wodę. Wszystko to odbywa się jednocześnie, w jednym przejściu roboczym. Nanoszenie pary i zasysanie jej wraz z zabrudzeniami zapewnia skuteczne pozbycie się brudu z podłogi. Odkurzacz parowy Kärcher ma możliwość regulacji siły ssania oraz wydatku pary wodnej. Pozwala to na dokładne wyczyszczenie powierzchni niezależnie od stopnia jej zabrudzenia.
Odkurzacz parowy umożliwia dokładne i skuteczne czyszczenie bez stosowania środków chemicznych. Jest to szczególnie istotne dla alergików, ale także dla posiadaczy zwierząt domowych. Gorąca para wodna ma działanie dezynfekujące, co zapewnia higieniczną czystość i daje gwarancję pozbycia się drobnoustrojów. Warto także zwrócić uwagę na wielofunkcyjność odkurzacza parowego SV 7. Dzięki dodatkowym akcesoriom i końcówkom urządzenie to może być wykorzystane do czyszczenia kuchni, łazienki, tapicerki, luster, a nawet okien. Odkurzacz parowy odkurza też na sucho z filtrem wodnym (bez worków).
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Odkurzacz bezworkowy do małego lub średniego mieszkania, bardzo dobrze zbierający sierść
Odkurzacz bezworkowy do sierści także się sprawdzi. Jego zaletą są niskie koszty eksploatacji. Nie trzeba kupować worków. Aby pozbyć się zanieczyszczeń, wystarczy opróżnić pojemnik. Warto także zauważyć, że w tradycyjnych odkurzaczach workowych siła ssania spada w miarę jak worek się zapełnia. W urządzeniach bezworkowych ten problem nie występuje.
Jeżeli szukasz odkurzacza bezworkowego, który sprawdzi się w niewielkim mieszkaniu, warto zwrócić uwagę na multicyklonowy odkurzacz VC 3 Kärcher. Charakteryzuje go wysoka moc ssania, która pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. Dzięki czemu skutecznie usuwa sierść i inne zabrudzenia. Posiada także łatwy w czyszczeniu zbiornik (technologia multicyklonowa), który jest przezroczysty. Dzięki temu możemy zaobserwować efekty sprzątania.
Odkurzacz VC 3 jest odpowiedni dla alergików, ponieważ posiada filtr HEPA 12. Dokładnie filtruje nawet najmniejsze cząstki brudu np. pyłki lub inne alergeny. Zapewnia czyste i świeże powietrze wylotowe.
Poza tym można do niego zamocować ssawkę podłogową Turbo, która jest przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin tekstylnych. Dokładnie usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i inne zabrudzenia nawet z dywanów o wysokim runie. Szczotka ma zintegrowany wałek obrotowy napędzany powietrzem, na którym znajduje się włosie. Podczas odkurzania obraca się z dużą prędkością i efektywne usuwa nawet znajdujące się głęboko we włóknach zabrudzenia. Turboszczotka sprawdzi się gruntownego i higienicznego czyszczenia powierzchni w domu, w którym są zwierzęta.