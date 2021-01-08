Odkurzacz do sierści zwierząt: jak wybrać najlepszy?

Bezprzewodowy odkurzacz do sierści

Odkurzacz bezprzewodowy do sierści wydaje się doskonałym pomysłem. Poręczny i wygodny w użytkowaniu znacznie ułatwi utrzymanie czystości w domu. To praktyczne rozwiązanie na problem wszechobecnych zwierzęcych włosków. Jednak tanie bezprzewodowe odkurzacze niewiadomego producenta są często rozczarowaniem ze względu na małą siłę ssącą. Jeżeli chcemy mieć urządzenie, które rzeczywiście poradzi sobie z sierścią, musimy zainwestować w dobrej jakości sprzęt.

Jeżeli jesteśmy posiadaczami psa lub kota, wybór odkurzacza powinniśmy rozpatrywać pod kątem jego skuteczności w usuwaniu sierści. To kryterium powinno być kluczowe. Na co zwrócić uwagę, wybierając bezprzewodowy odkurzacz do sierści? Jakie powinny być jego parametry techniczne?

Przede wszystkim kluczowym parametrem jest moc silnika i moc ssania. Jest to szczególnie istotne, gdy w domu mamy dywany. Odkurzacz do sierści zwierząt powinien mieć dużą moc – im wyższa, tym skuteczniej usunie brud. Praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość regulacji mocy. Innej siły ssania potrzebujemy do dywanów, a innej do podłóg gładkich. Warto wiedzieć, że moc odkurzaczy pionowych bezprzewodowych jest nieco niższa niż tradycyjnych urządzeń. Dlatego warto wybrać taki sprzęt, który jest wyposażony w turboszczotkę lub elektroszczotkę (albo można ją dokupić). Takie dodatkowe akcesoria sprawiają, że odkurzacze do sierści psa lub kota zbierają zabrudzenia szybciej i skuteczniej.

Ważny jest też odpowiedni rodzaj filtra w odkurzaczu do sierści. Dla posiadaczy zwierząt polecane są szczególnie filtry klasy HEPA, zwłaszcza w przypadku alergików. Skutecznie zatrzymują brud oraz zanieczyszczenia i nie pozwalają im wydostać się na zewnątrz. Filtry HEPA stanowią skuteczną barierę dla kurzu, roztoczy, bakterii, pierwotniaków, grzybów, a także wirusów. Dzięki temu powietrze w sprzątanym pomieszczeniu jest świeże i wolne od alergenów.

Wybierając odkurzacz bezprzewodowy do sierści, warto także zwrócić uwagę na poziom hałasu, jaki emituje. Zwierzęta często źle reagują na odgłosy generowane przez urządzenia. Cichy odkurzacz, czyli emitujący poniżej 75 dB, będzie przyjazny dla domowych pupili, ale zadba także o komfort innych domowników.