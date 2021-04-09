Elektryczna miotła: jaka szczotka do zamiatania podłogi i dywanów?
Czy jest ktoś, kogo nie frustrują paprochy i okruszki na podłodze? Każdemu z nas nieraz w trakcie codziennych czynności zdarzyło się coś rozsypać. Uprzątnięcie takiego bałaganu wymaga od nas albo użycia tradycyjnej miotły i zmiotki, albo wyciągnięcia odkurzacza, który wymaga więcej wysiłku, ale dokładniej usuwa zabrudzenia. A co, gdyby dało się połączyć zalety obu tych rozwiązań? Idealnym kompromisem między miotłą a odkurzaczem są dostępne od pewnego czasu na rynku szczotki elektryczne do sprzątania.
Elektryczne szczotki do zamiatania – jak to działa?
Szczotka elektryczna do podłogi to nic innego jak elektryczna miotła. Zbudowana jest z teleskopowego uchwytu, na którego końcu znajduje się niska głowica działająca jak miniodkurzacz. Poręczna i ergonomiczna, zmieści się praktycznie w każdym kącie, a jej użytkowanie jest bajecznie proste. Zasilana akumulatorowo ułatwia szybkie codzienne porządki, bez względu na to, czy jest to zamiatanie pomiędzy meblami czy też uprzątnięcie rozsypanych produktów.
Pomimo kompaktowych rozmiarów elektryczna szczotka do zamiatania charakteryzuje się dużą mocą, dzięki czemu dokładnie usunie zanieczyszczenia nie tylko z twardych podłóg, lecz także z dywanów – bez wielokrotnego szorowania w jednym miejscu. Szczotki do sprzątania zasilane elektrycznie mają wbudowany w głowicę zbiornik na zanieczyszczenia, który można łatwo opróżnić bez bezpośredniego kontaktu ze śmieciami.
Tradycyjna zmiotka z szufelką czy elektryczna szczotka do zamiatania?
Jak już wspomniano, elektryczne szczotki do sprzątania stanowią połączenie tradycyjnej miotły i odkurzacza, w kompaktowym ergonomicznym wydaniu. Podobnie jak tradycyjna szczotka, także elektryczna miotła posiada długi teleskopowy uchwyt gwarantujący wygodę sprzątania, a niewielka ruchoma głowica z kółkami zapewnia łatwość manewrowania.
Elektryczna szczotka do sprzątania gwarantuje jednak większą dokładność czyszczenia i możliwość dotarcia nawet w trudno dostępne miejsca, a wbudowany pojemnik nie tylko eliminuje problem wzniecania kurzu, ale również konieczność zbierania zabrudzeń na szufelkę, co znacznie skraca czas sprzątania. Warto podkreślić, że elektryczna szczotka do podłogi jest łatwa w demontażu i utrzymaniu czystości, a opróżnianie zbiornika z nagromadzonych zanieczyszczeń zajmuje zaledwie kilka sekund.
Jaką szczotkę do zamiatania podłóg i dywanów wybrać? Zastosowania szczotki elektrycznej
Szczotka elektryczna do zamiatania to urządzenie, które doskonale sprawdzi się w każdym domu, bez względu czy jest to mieszkanie singla, osoby starszej, właścicieli zwierząt czy rodziny z gromadką dzieci.
Fot. Elektryczna miotła - szczotka do wykładzin, dywanów, podłóg twardych
Idealna szczotka do zbierania sierści z podłóg i dywanów
Każdy właściciel czworonoga wie, jak uciążliwe jest utrzymanie czystości przy liniejącym zwierzęciu. Pomimo regularnych porządków każdego dnia znajdziemy na podłodze kłębki sierści lub pojedyncze włosy, które trudno usunąć zwłaszcza z powierzchni dywanów czy wykładzin.
Szczotka elektryczna do sprzątania dzięki odpowiedniej mocy ssącej stanowi w tym przypadku idealne rozwiązanie, ponieważ pozwala w krótkim czasie skutecznie usunąć sierść z dywanów nawet o długim włosiu, bez konieczności wyciągania i montowania tradycyjnego odkurzacza.
Co ważne, pracuje ona również o wiele ciszej niż odkurzacz, dzięki czemu oszczędzimy zwierzęciu dodatkowego stresu.
Porządki na bieżąco
Szczotka do zamiatania elektryczna stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które uwielbiają czystość. Dzięki niej doraźne sprzątanie jest lekkie i przyjemne, a zaoszczędzony w ten sposób czas możemy przeznaczyć na zasłużony relaks. Bez względu na to czy mamy do czynienia z piaskiem w przedpokoju czy chipsami w salonie elektryczna szczotka do zamiatania poradzi sobie z nimi bez najmniejszego problemu. To rozwiązanie, które docenią także zapracowane mamy. Dzięki szczotce akumulatorowej okruszki rozsypane przez dzieci po całym domu w trakcie codziennej zabawy przestaną już być uciążliwym problemem.
Zamiast zestawu do zamiatania – jeden sprzęt
Wymieniając zalety elektrycznej szczotki do zamiatania, nie sposób nie wspomnieć o korzystnym wpływie na nasze zdrowie. Taka szczotka nie tylko nie wznieca nagromadzonego na podłodze kurzu, ale przede wszystkim pozwala uniknąć schylania się czy uciążliwego zamiatania zanieczyszczeń na szufelkę, jak to ma miejsce przy tradycyjnej miotle.
To także oszczędność miejsca, ponieważ zamiast trzech sprzętów (miotły, zmiotki oraz szufelki) potrzebny jest tylko jeden, który w dodatku sprząta o wiele dokładniej. Warto zaznaczyć również, że szczotka elektryczna do podłogi jest lekka i łatwa w użyciu, doskonale sprawdzi się więc jako alternatywa odkurzacza zwłaszcza u osób starszych.
Jak pracuje elektryczna miotła? Materiał wideo
Jak pracuje elektryczna szczotka do podłogi? Oto film przedstawiający wszechstronne zastosowanie elektrycznej miotły Karcher: