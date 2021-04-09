Elektryczna miotła: jaka szczotka do zamiatania podłogi i dywanów?

Elektryczne szczotki do zamiatania – jak to działa?

Szczotka elektryczna do podłogi to nic innego jak elektryczna miotła. Zbudowana jest z teleskopowego uchwytu, na którego końcu znajduje się niska głowica działająca jak miniodkurzacz. Poręczna i ergonomiczna, zmieści się praktycznie w każdym kącie, a jej użytkowanie jest bajecznie proste. Zasilana akumulatorowo ułatwia szybkie codzienne porządki, bez względu na to, czy jest to zamiatanie pomiędzy meblami czy też uprzątnięcie rozsypanych produktów.

Pomimo kompaktowych rozmiarów elektryczna szczotka do zamiatania charakteryzuje się dużą mocą, dzięki czemu dokładnie usunie zanieczyszczenia nie tylko z twardych podłóg, lecz także z dywanów – bez wielokrotnego szorowania w jednym miejscu. Szczotki do sprzątania zasilane elektrycznie mają wbudowany w głowicę zbiornik na zanieczyszczenia, który można łatwo opróżnić bez bezpośredniego kontaktu ze śmieciami.