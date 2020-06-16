Czyszczenie grilla: jak i czym skutecznie wyczyścić grill?
Podstawą pysznego i zdrowego jedzenia z grilla jest czystość rusztu, na którym je przygotowujemy. Utrzymanie higieny sprawi, że przygotowywane potrawy będą miały wyjątkowy smak. Warto zadbać także o pozostałe elementy grilla, aby służył nam przez długie lata. Jak i czym skutecznie wyczyścić grill? Sprawdź wskazówki dotyczące prawidłowej konserwacji sprzętu.
Kiedy zabierać się za czyszczenie grilla?
Podczas gotowania dbamy, by przygotowywać potrawy w czystych i higienicznych naczyniach. Myjemy garnki, patelnie i deski do krojenia, dbamy o blaty kuchenne i wnętrza zlewów. Niestety, nie zawsze pamiętamy o czyszczeniu brudnego grilla – zapominamy, że na ruszcie osadzają się resztki spalonego tłuszczu i pozostałości z poprzedniego grillowania. Spalony tłuszcz pełen jest polimerów kwasów tłuszczowych, czyli związków bardzo szkodliwych dla naszego zdrowia.
Dlatego właśnie czyszczenie grilla jest tak ważne. Pozostałości po grillowaniu powinny być dokładnie usunięte przed ponownym użyciem, najlepiej po samym grillowaniu gdy ruszt już lekko przestygnie. Powinniśmy zadbać również o inne elementy grilla, takie jak obudowa. Osadzają się na nich tłuszcz i brud, a także szkodliwe substancje z podpałek.
Kiedy w takim razie zabierać się za czyszczenie grilla? Najlepiej robić to każdorazowo po zakończeniu grillowania. Gdy tłuszcz i resztki jedzenia są jeszcze lekko ciepłe, zdecydowanie prościej usuniemy je z powierzchni rusztu od grilla. Pamiętajmy także o okresowych generalnych porządkach, podczas których dokładnie wyczyścimy wszystkie elementy. Przed każdym sezonem warto również sprawdzić stan techniczny urządzenia i ewentualnie naprawić usterki lub zainwestować w nowy sprzęt.
Jak i czym wyczyścić ruszt z grilla?
Czyszczenie rusztu z grilla jest bardzo ważne dla naszego zdrowia oraz smaku przygotowywanych potraw. Czym wyczyścić kratkę od grilla? Po każdym grillowaniu powinniśmy najpierw przetrzeć ją delikatnie papierowym ręcznikiem lub wilgotną ścierką. Kolejnym etapem jest dokładne umycie rusztu. Do tego celu można wykorzystać specjalistyczny preparat w sprayu do tłustych zabrudzeń, płyn do mycia naczyń lub jeden z domowych sposobów.
Zatem, czym wyczyścić ruszt? Powinniśmy najpierw przygotować pomocne akcesoria:
- szczotka z twardym włosiem,
- metalowy drapak,
- ściereczkę i szmatkę,
- porządną gąbkę.
Przydadzą się także miska lub wiaderko oraz ręcznik papierowy, którym delikatnie osuszymy elementygrilla.
Domowe sposoby na czyszczenie rusztu z wykorzystaniem sody oczyszczonej
Jak wyczyścić ruszt grilla z pomocą produktów, które znajdziemy w kuchni? Do tego celu najlepiej nada się soda oczyszczona. Możemy wykorzystać ją, przygotowując płynny roztwór do spryskania kratki, który składa się z sody, octu i ciepłej wody, którą posmarujemy zabrudzenia z rusztu.
Jest to domowy sposób na czyszczenie grilla i rusztu, który szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia i tłuszcz, a także zapobiega namnażaniu się bakterii w zakamarkach kratki do grillowania.
Jest to skuteczny sposób na wyczyszczenie grilla, dzięki któremu możliwe będzie zastąpienie środków do czyszczenia grilla.
Jak dokładnie przygotować preparat do czyszczenia grilla? Aby pozbyć się zabrudzeń, potrzebujemy opakowania sody oczyszczonej na litr wody. Składniki należy dokładnie wymieszać, a następnie wystarczy spryskać za pomocą spryskiwacza po stali nierdzewnej i pozostawić na kilka minut. Kolejnym krokiem jest dokładne wyczyszczenie za pomocą szczotki lub druciaka i spłukanie rusztu czystą wodą. Regularne czyszczenie grilla, po każdym użyciu, pozwoli uniknąć narastających pozostałości przypalonego tłuszczu i usunąć brud przed kolejnym grillowaniem.
Pozbądź się tłuszczu i brudu z rusztu za pomocą parownicy
Jeżeli nie chcesz używać specjalistycznych środków chemicznych, które nie zawsze są obojętne dla zdrowia, Innym, szybszym i bardziej wydajnym sposobem na pozbycie się tłuszczu z grilla jest wykorzystanie do tego celu parownicy. Jest to sprawdzony sposób, który usunie nie tylko resztki tłuszczu, ale również brud i bakterie, dzięki mocy pary wyrzucanej pod wysokim ciśnieniem. W tym przypadku nie potrzebujemy specjalnych płynów i detergentów do czyszczenia, ominie nas także męczące szorowanie rusztu. Za pomocą specjalnej dyszy dołączonej do parownicy usuwamy zabrudzenia gorącą parą wodną. To ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia sposób, który nie wymaga od nas zbyt wiele zaangażowania.
Fot.: czyszczenie rusztu za pomocą parownicy
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Parownica działa podobnie do szybkowaru. Najpierw podgrzewa wodę do 100ºC, a następnie, wykorzystując wysokie ciśnienie, wyrzuca gorącą parę wodną. Dobry sprzęt będzie gotowy nawet w minutę, te o nieco słabszych parametrach będą potrzebowały do 10 minut. Sposób ten gwarantuje nie tylko odczepienie się tłuszczu i brudu, ale pozbycie się wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów. Warto wykorzystywać parownicę do czyszczenia grilla przynajmniej okresowo, aby zadbać o jego odpowiednią higienę.
Zaletą myjki parowej jest również to, że wykorzystamy ją podczas innych domowych porządków. Świetnie czyści podłogi, okna, lustra, a także kafelki czy terakotę. Mikroskopijne cząsteczki wytwarzanej przez nią pary docierają nawet w głębokie szczeliny i trudno dostępne miejsca, takie jak fugi w kuchni lub łazience.
Do czyszczenia grilla może przydać się także myjka wysokociśnieniowa, której używamy do czyszczenia powierzchni wokół domu. Oczywiście pod warunkiem, że nasz grill można czyścić pod wysokim ciśnieniem (najczęściej grille węglowe i gazowe). Dla wzmocnienia efektu warto wykorzystać uniwersalny środek czyszczący, który usuwa nawet tłuste i oleiste zanieczyszczenia.
Czyszczenie grilla węglowego
Grill węglowy to proste w obsłudze urządzenie. Na rynku znajdziemy takie, które są niewielkich rozmiarów, ale również nieco większe i bardziej zaawansowane technologicznie. Możemy zaopatrzyć się w podstawowego grilla na nóżkach bez pokrywy lub zdecydować się na model wyposażony w dodatkowe półki przypominający wyglądem grill gazowy. Bez względu jednak na to, jakim grillem węglowym dysponujemy, potrzebuje on regularnego czyszczenia.
Podczas grillowania brudzi się ruszt, a także inne elementy, takie jak:
- pokrywa,
- obudowa,
- półka pod misą grilla.
Musimy pamiętać nie tylko o kratce, ale też o reszcie sprzętu. Do przygotowywania potraw niezbędny jest węgiel drzewny, który rozpalamy w misie grilla. Podczas spalania węgla na grillu osadzają się popiół i sadza, które przywierają do tłustej powierzchni. Pamiętajmy także o resztkach podpałki i szkodliwych substancjach w niej zawartych.
Czyszczenie grilla węglowego zaczynamy od wyjęcia rusztu i usunięcia popiołu z misy. Małe i proste grille bez problemu obrócimy lekko i pozbędziemy się ich zawartości. Do tego celu możemy użyć również niewielkiej szufelki, którą zgarniemy popiół. Jeśli jednak grill jest pokaźnych rozmiarów, usunięcie popiołu może okazać się problemem. W takiej sytuacji warto skorzystać ze specjalnego odkurzacza kominkowego. Nazwa wskazuje na czyszczenie domowego kominka, ale taki sprzęt bez problemu poradzi sobie też z popiołem z grilla węglowego.
Fot.: odkurzanie popiołu z grilla
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Najlepsze modele wyposażone są w żaroodporny system filtrowania oraz metalowy zbiornik i wąż ssący. Dzięki temu możemy odkurzyć ciepły jeszcze popiół bez czekania na zupełne wystygnięcie. Zaletą dobrego odkurzacza kominkowego jest również to, że zanieczyszczenia nie wydobywają się z jego wnętrza, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy.
Czyszczenie grilla gazowego
Grill gazowy jest prostszy w czyszczeniu i konserwacji od grilla węglowego. Największym ułatwieniem jest to, że nie musimy usuwać popiołu. Nie oznacza to jednak, że taki grill możemy czyścić rzadziej. Zdrowe i smaczne potrawy przygotujemy tylko na czystym i zadbanym grillu, a co za tym idzie – niezbędne jest jego regularne mycie. Zadbajmy o ruszt oraz pokrywę i obudowę sprzętu.
Możemy wykorzystać też domowe sposoby, aby ograniczyć chemiczne preparaty i zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Jak czyścić grill gazowy? Tu również będzie pomocny roztwór z wody i sody oczyszczonej, który rozpylamy na ruszt zdjęty z grilla. Niektóre kratki można też z powodzeniem myć w zmywarce, o ile producent nie odradza tego w instrukcji.
Domowym płynem do czyszczenia z powodzeniem wyczyścimy także pokrywę. Jest na to prosty i szybki sposób. Najwyższej klasy grille gazowe wykonane są ze stali, dzięki czemu możemy wyczyścić je pod ciśnieniem. Wystarczy zdjąć pokrywę i użyć wysokociśnieniowej myjki.
Fot.: czyszczenie grilla myjką ciśnieniową
Pamiętajmy o regularnym generalnym czyszczeniu grilla gazowego oraz każdorazowym myciu rusztu. Ważne są także konserwacja urządzenia i sprawdzenie stanu technicznego przed każdym sezonem. Warto upewnić się co do szczelności przewodu doprowadzającego gaz do grilla oraz działania palników. Nie zapomnijmy także o uzupełnieniu butli gazowej.
Czyszczenie grilla elektrycznego
Grill elektryczny jest zazwyczaj mniejszy niż jego gazowy lub węglowy odpowiednik. Dzięki temu wyczyścimy go szybciej i sprawniej. Czyszczenie grilla elektrycznego warto zacząć od usunięcia resztek jedzenia specjalną szpatułką. Łatwiej to zrobić, gdy ruszt jest jeszcze ciepły. Następnie powierzchnię grilla należy wytrzeć dokładnie ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
Pamiętajmy jednak, że powłoka grilla elektrycznego przypomina tę na patelni grillowej. Uważajmy zatem podczas czyszczenia, by jej nie uszkodzić. Warto wybierać miękkie ściereczki i gąbki oraz delikatne płyny do mycia. Podczas czyszczenia grilla elektrycznego zazwyczaj wystarczy usunięcie zaschniętych resztek jedzenia i przetarcie rusztu. Jeśli jednak nie da się w prosty sposób pozbyć zabrudzeń, warto sięgnąć po bardziej zaawansowane metody.
Tak jak w przypadku czyszczenia rusztu z grilla, tutaj także idealnie sprawdzi się metoda czyszczenia parowego. Nie musimy obawiać się o zarysowania i uszkodzenie powłoki. Szybko i sprawnie usuniemy nawet najgorsze przypalenia i zaschnięty tłuszcz wyłącznie przy użyciu wody. Para wodna pod dużym ciśnieniem pozwala bezpiecznie korzystać z grilla nawet chwilę po jego umyciu.
Czyszczenie grilla elektrycznego nie powinno się jednak ograniczać do wymycia rusztu. Dokładnie przetrzyjmy także obudowę urządzenia i zadbajmy o higienę pojemniczka na sok z mięsa i tłuszcz. Tam również gromadzą się kurz, brud i drobnoustroje.