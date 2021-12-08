Jak odkurzać książki? Sprzątanie domowej biblioteczki

Domowa biblioteczka – skarbnica… kurzu! Jak ograniczyć kurzenie się półek z książkami?

Domowa biblioteczka to zbiór cennych dla właściciela książek, ale także miejsce, w którym gromadzi się kurz. Jeśli posiadasz kilkanaście czy kilkadziesiąt tytułów, sprzątanie nie jest uciążliwe, ale problem pojawia się, gdy tomów jest kilkaset. Wówczas półki z książkami stają się siedliskiem kurzu. Systematyczne czyszczenie każdego pojedynczego woluminu jest bardzo czasochłonne. Dlatego posiadacze obszernych biblioteczek często decydują się na rozwiązania, dzięki którym książki pokrywają się kurzem w mniejszym stopniu.

Popularnym rozwiązaniem są gabloty lub witryny pełniące funkcję biblioteczki. Drzwiczki ograniczają kurzenie się książek, ale nie eliminują tego problemu całkowicie z uwagi na szpary. Znacząco opóźniają jednak konieczność sprzątania. Przy tym szklana witryna-biblioteczka pięknie eksponuje książki i stanowi dekorację wnętrza.

Sposobem na ograniczenie kurzenia się książek na otwartych półkach jest ułożenie na wierzchu tomów w laminowanej oprawie. Ostatecznym rozwiązaniem jest zmniejszenie liczby tytułów w biblioteczce. Ponadto w pomieszczeniach z dużą ilością książek można również zastosować oczyszczacz powietrza, który na bieżąco usuwa roztocza, pyły i inne zanieczyszczenia. Urządzenie nie rozwiąże problemu całkowicie, ale kurz na półkach będzie się osadzał w mniejszym stopniu.

Cenne okazy w księgozbiorze można pokryć folią ochronną, która stanowi barierę nie tylko dla kurzu, ale również dla innych zanieczyszczeń, np. Tłuszczowych, i promieniowania UV. Niektóre woluminy przechowuje się w specjalnym etui lub pudełku.

Trzeba jednak mieć świadomość, że niestety nie ma sposobu na wyeliminowanie wszechobecnego kurzu, który osadza się także na książkach. Jedyną metodą jest regularne sprzątanie, które można ułatwić, wybierając odpowiednie urządzenie czyszczące.