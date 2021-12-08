Jak odkurzać książki? Sprzątanie domowej biblioteczki
Domowa biblioteczka to miejsce, które wymaga regularnego czyszczenia. Na grzbietach książek osadza się kurz, który jest silnym alergenem, ale także powoduje niszczenie księgozbioru. Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące sprzątania biblioteczki. Sprawdź, jak dbać o książki i czym je czyścić, aby przez długi czas zachowały nienaganny stan.
Domowa biblioteczka – skarbnica… kurzu! Jak ograniczyć kurzenie się półek z książkami?
Domowa biblioteczka to zbiór cennych dla właściciela książek, ale także miejsce, w którym gromadzi się kurz. Jeśli posiadasz kilkanaście czy kilkadziesiąt tytułów, sprzątanie nie jest uciążliwe, ale problem pojawia się, gdy tomów jest kilkaset. Wówczas półki z książkami stają się siedliskiem kurzu. Systematyczne czyszczenie każdego pojedynczego woluminu jest bardzo czasochłonne. Dlatego posiadacze obszernych biblioteczek często decydują się na rozwiązania, dzięki którym książki pokrywają się kurzem w mniejszym stopniu.
Popularnym rozwiązaniem są gabloty lub witryny pełniące funkcję biblioteczki. Drzwiczki ograniczają kurzenie się książek, ale nie eliminują tego problemu całkowicie z uwagi na szpary. Znacząco opóźniają jednak konieczność sprzątania. Przy tym szklana witryna-biblioteczka pięknie eksponuje książki i stanowi dekorację wnętrza.
Sposobem na ograniczenie kurzenia się książek na otwartych półkach jest ułożenie na wierzchu tomów w laminowanej oprawie. Ostatecznym rozwiązaniem jest zmniejszenie liczby tytułów w biblioteczce. Ponadto w pomieszczeniach z dużą ilością książek można również zastosować oczyszczacz powietrza, który na bieżąco usuwa roztocza, pyły i inne zanieczyszczenia. Urządzenie nie rozwiąże problemu całkowicie, ale kurz na półkach będzie się osadzał w mniejszym stopniu.
Cenne okazy w księgozbiorze można pokryć folią ochronną, która stanowi barierę nie tylko dla kurzu, ale również dla innych zanieczyszczeń, np. Tłuszczowych, i promieniowania UV. Niektóre woluminy przechowuje się w specjalnym etui lub pudełku.
Trzeba jednak mieć świadomość, że niestety nie ma sposobu na wyeliminowanie wszechobecnego kurzu, który osadza się także na książkach. Jedyną metodą jest regularne sprzątanie, które można ułatwić, wybierając odpowiednie urządzenie czyszczące.
Jak odkurzać książki?
Odkurzanie książek jest konieczne, aby pozbyć się kurzu i tym samym wyeliminować czynnik wywołujący alergie oraz niszczący księgozbiór. Sprzątać można na wiele sposobów i przy użyciu różnych akcesoriów.
Najprostszym sposobem na sprzątanie w biblioteczce jest użycie miotełki do kurzu (tzw. kurzawki). Podczas czyszczenia książka powinna być zamknięta, aby nie uszkodzić kartek. Wadą tej metody jest unoszenie się kurzu w powietrzu, co jest szkodliwe nie tylko dla alergików. Niektórzy stosują zwilżoną szmatkę, która absorbuje pył, ale może przyczyniać się do rozwoju pleśni na książkach. Lepszym wyborem jest miękka ściereczka, najlepiej o właściwościach elektrostatycznych, która nie będzie wzbijać kurzu w powietrze.
Najszybszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest czyszczenie książek przy pomocy odkurzacza i odpowiednio dostosowanej końcówki, która łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc. Ten sposób jest niezastąpiony, gdy na książkach nagromadziła się gruba warstwa kurzu.
Jak często odkurzać książki? Najlepiej usuwać kurz z grzbietów woluminów raz w tygodniu. Dokładniejsze czyszczenie warto przeprowadzać raz na pół roku, a w ostateczności raz na rok. Wówczas konieczne jest zestawienie książek z regałów i czyszczenie każdej sztuki pojedynczo. Egzemplarz należy skierować kartkami w dół i energicznie przekartkować. Dzięki temu zostaje usunięta część kurzu. Następnie należy sięgnąć po odkurzacz, aby dokładnie wyczyścić książki i regał.
Jaki odkurzacz będzie najlepszy do książek?
Odkurzanie książek to zadanie wymagające staranności i precyzji. Nieodpowiedni sprzęt i niewłaściwe posługiwanie się nim niesie ryzyko uszkodzenia księgozbioru. Najlepiej wybrać lekki, łatwy w manewrowaniu odkurzacz. Bardzo ważna jest funkcja regulacji mocy ssania, aby nie zniszczyć kartek (moc ssania można przetestować na starej gazecie). Istotny jest również dobór akcesoriów i ssawek, które zmienią zwykły odkurzacz w sprzęt do czyszczenia biblioteczki.
Dobrym wyborem jest odkurzacz pionowy Kärcher VC 5, który jest wyjątkowo kompaktowy, dzięki czemu łatwo nim manewrować, odkurzając książki. Co więcej, posiada 3-stopniową regulację wysokości teleskopowej rury ssącej (za naciśnięciem jednego przycisku), dzięki czemu zapewnia komfort pracy. Kompaktowe rozmiary to także oszczędność miejsca przy przechowywaniu. VC 5 zmieści się nawet w szufladzie.
Odkurzacz Kärcher wyróżnia się imponującą mocą ssania, którego siłę można regulować w zakresie 4 poziomów. Pozwala to odkurzać różne powierzchnie, w tym także delikatne, jak książki. Z kolei 3-stopniowa bezworkowa technologia filtracji składająca się z filtra głównego, zmywalnego filtra kartridżowego oraz filtra wylotowego gwarantuje czystość powietrza w 99,98%.
Wyjmowana kaseta filtra umożliwia szybkie i łatwe wyciąganie filtra jedną ręką, bez kontaktu z zabrudzeniami. Olbrzymią zaletą jest też podwójny automatyczny system oczyszczania filtra po otwarciu pokrywy, bez konieczności ręcznego mycia. Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia jest wystarczająca do wyczyszczenia ok. 150 m² powierzchni.
VC 5 wyposażony jest standardowo w ssawkę podłogową z ruchomym przegubem, która ułatwia sprzątanie pod meblami oraz dokładnie czyści dywany i wszystkie twarde podłogi. Zaś ssawka do tapicerki doskonale zbiera zanieczyszczenia, np. z zakamarków sofy. Ponadto wśród asortymentu akcesoriów dodatkowych dostępna jest miękka ssawka szczotkowa z delikatnym włosiem, która jest idealna do odkurzania książek. Przeznaczona jest bowiem do usuwania kurzu z powierzchni wrażliwych, bez obaw o ich zniszczenie czy zarysowanie.
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Fot.: Miękka ssawka jest odpowiednia do mebli podatnych na zarysowania
Odkurzacz pionowy VC 5 to doskonały model do sprzątania w całym domu, nie tylko w biblioteczce. Wyposażony jest w szereg rozwiązań, które ułatwiają pracę, np. magnetyczną blokadę pozycji parking dla szybkiego i bezpiecznego odstawiania urządzenia podczas przerw w pracy czy kabel zasilający o długości 7,5 m zapewniający swobodę ruchów. Niezwykle wszechstronny VC 5 Kärcher udowadnia, że odkurzacz o imponującej skuteczności nie musi być duży.
Jak zadbać o dobry stan domowej biblioteczki?
Czyszczenie biblioteczki domowej i odkurzanie książek to kluczowy zabieg pozwalający utrzymać księgozbiór w dobrym stanie. Są także inne sposoby dbania o kondycję ulubionych lektur.
Ważne jest ułożenie książek na półkach. Bez znaczenia jest, czy ustawione są grzbietem prostopadle do regału, czy równolegle. Natomiast niewskazane jest, aby książki były pochylone, ponieważ powoduje to odkształcenia i zagięcia. Warto stosować ograniczniki, które stabilizują je w pozycji pionowej, dzięki czemu się nie przewracają.
Kolejna kwestia to miejsce przechowywania księgozbioru. Regały nie powinny stać w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu grzejników. Promieniowanie słoneczne sprawia, że książki blakną, natomiast ciepło przyczynia się do kruszenia kleju drukarskiego, a efektami są: wypadanie stron, pękanie okładek i rozsychanie się grzbietów.
Warto także zadbać o odpowiedni poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu z książkami. Ważne jest systematyczne wietrzenie i utrzymywanie prawidłowej temperatury. Jeżeli księgozbiór przechowywany jest w witrynach z drzwiami, od czasu do czasu należy zostawić je otwarte na cały dzień, aby powietrze mogło krążyć swobodnie. Nadmierna wilgoć przyczynia się bowiem do powstawania pleśni, a to powoduje gnicie papieru.
Fot.: Dla czystości biblioteczki ważne jest także regularne sprzątanie jej najbliższego otoczenia
Ważne jest również zabezpieczenie książek przed molami oraz innymi owadami niszczącymi papier. Posiadacze zwłaszcza starych woluminów przecierają powierzchnie półek miękką ściereczką nasączoną terpentyną. Zapach tego preparatu odstrasza mole. Innym sposobem jest wkładanie między kartki suszonych płatków pelargonii, róż lub lawendy. Sprawdzą się też suszone zioła, np. ziele angielskie czy rozmaryn. Ich zapach odstrasza szkodniki. Podobnie działają intensywnie pachnące mydełka lub woreczki z suszonymi skórkami cytrynowymi i pomarańczowymi.
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