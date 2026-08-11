Miękka ssawka szczotkowa
Miękka ssawka szczotkowa do delikatnego odkurzania mebli, lamp, urządzeń elektrycznych i powierzchni wrażliwych na uszkodzenia.
Kurz na meblach, lampach i urządzeniach elektronicznych może pozostawiać za sobą nieatrakcyjne ślady lub nawet zarysowania, jeśli używa się nieodpowiednich metod czyszczenia. Wykonaną z miękkiego włosia szczotkę do mebli można używać do dokładnego i delikatnego czyszczenia różnych powierzchni bez obaw o ich zniszczenie. Miękką szczotkę do mebli można zakupić jako dodatkowe wyposażenie do odkurzacza VC 5 i z łatwością ją zamocować.
Cechy i zalety
Odpowiedni dla odkurzacza Kärcher VC 5
Łatwa w montażu
Delikatne czyszczenie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|117 x 41 x 71
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- czyszczenie mebli
- Delikatne powierzchnie