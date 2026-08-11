Kurz na meblach, lampach i urządzeniach elektronicznych może pozostawiać za sobą nieatrakcyjne ślady lub nawet zarysowania, jeśli używa się nieodpowiednich metod czyszczenia. Wykonaną z miękkiego włosia szczotkę do mebli można używać do dokładnego i delikatnego czyszczenia różnych powierzchni bez obaw o ich zniszczenie. Miękką szczotkę do mebli można zakupić jako dodatkowe wyposażenie do odkurzacza VC 5 i z łatwością ją zamocować.