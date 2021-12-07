Myjka parowa do sprzątania domu: jaką wybrać? Zastosowania
Urządzenia parowe do czyszczenia cieszą się ogromną popularnością z uwagi na liczne korzyści, które oferują. Dogłębnie czyszczą bez środków chemicznych i jednocześnie ograniczają zużycie wody, co czyni je przyjaznymi dla zdrowia i środowiska. Gwarantują doskonałe efekty usuwania nawet uporczywych zabrudzeń w krótkim czasie. Parownice nie tylko pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu higieny w domu, ale także dezynfekują, wygładzają tkaniny, odświeżają, prasują oraz neutralizują przykre zapachy. Jaką myjkę parową wybrać?
Czyszczenie parowe w domu: jak działa, kiedy warto?
Tradycyjne metody czyszczenia często usuwają brud jedynie powierzchownie. Przy tym sprzątanie jest czaso- i pracochłonne. Parownice Kärcher to urządzenia, które przenoszą czyszczenie na inny poziom. Para skutecznie usuwa zabrudzenia, nawet te uporczywe i z trudno dostępnych miejsc, bez stosowania jakichkolwiek środków czyszczących. Myjki parowe pozostawiają powierzchnie higienicznie czyste, a przy tym sprzątanie nie wymaga nakładów czasu i wysiłku.
Jak działa parownica? Proces czyszczenia opiera się na działaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem.
- Woda jest podgrzewana w bojlerze do temperatury wrzenia około 100ºC, po czym w sprężonej formie wydostaje się przez dyszę.
- Cząsteczki pary wodnej z prędkością 170 km/h uderzają w zabrudzoną powierzchnię.
- Woda w postaci gorącej pary ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe, co pozwala cząsteczkom „wśliznąć się” pod brud i dokładnie penetrować każdą szczelinę, nawet niewidoczną gołym okiem.
- Brud nagrzewa się szybciej niż czyszczona powierzchnia, a różnica temperatur powoduje odkształcenia termiczne (cząsteczki brudu rozszerzają się mocniej), co z kolei powoduje niemal samoczynne odspajanie się zanieczyszczeń.
- Dodatkowo powierzchnia jest czyszczona mechanicznie przy pomocy szczotki albo ściereczki, co zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń.
- Ponadto wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące (przy spełnieniu określonych warunków) – usuwa do 99,999%* koronawirusów, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach1.
- Efektem jest higienicznie czysta powierzchnia.
Wysoka skuteczność czyszczenia to główna korzyść, jaką oferują myjki parowe. Specyfika ich działania sprawia, że usuwanie zabrudzeń nie wymaga intensywnego szorowania, co oszczędza czas sprzątania o połowę. Ponadto podczas czyszczenia nie stosuje się żadnych detergentów, a ich wyeliminowanie niesie kolejne benefity dla zdrowia człowieka i środowiska.
Kondensat pary wodnej nie zostawia na powierzchni resztek, które mogą uczulać, a dodatkowo wiąże cząsteczki kurzu, przez co wpływa na dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku alergików oraz małych dzieci, a nawet zwierząt domowych. Środki chemiczne mogą wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne, dlatego najlepiej unikać ich używania.
Co więcej, parownice z 1 litra wody generują aż 1700 l pary wodnej, a to przekłada się na wydajność powierzchniową wynoszącą 60 m², czyli średniej wielkości mieszkanie. Mycie myjką parową oszczędza zużycie wody o 80% w porównaniu do czyszczenia ręcznego. Oznacza to, że parownice są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Ponadto czyszczenie parowe sprawia, że do ścieków nie trafia zanieczyszczona woda.
To jeszcze nie koniec zalet urządzeń parowych do sprzątania. Trzeba podkreślić ich niezliczone możliwości zastosowania.
Co więcej, parownice z 1 litra wody generują aż 1700 l pary wodnej, a to przekłada się na wydajność powierzchniową wynoszącą 60 m², czyli średniej wielkości mieszkanie. Mycie myjką parową oszczędza zużycie wody o 80% w porównaniu do czyszczenia ręcznego. Oznacza to, że parownice są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Ponadto czyszczenie parowe sprawia, że do ścieków nie trafia zanieczyszczona woda.
To jeszcze nie koniec zalet urządzeń parowych do sprzątania. Trzeba podkreślić ich niezliczone możliwości zastosowania.
* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Co można umyć parownicą? Zastosowania
Parownice Kärcher mają bardzo szeroki zakres zastosowania. Sprawdzają się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni w kuchni i łazience oraz w pozostałej części domu. Możliwości wykorzystania urządzeń parowych jest jednak więcej. Dodatkowe akcesoria do parownic znacznie poszerzają obszar ich zastosowań.
Jakie rodzaje zabrudzeń czyści parownica? Myjki parowe doskonale usuwają wszelkie zabrudzenia, w tym ślady palców, przypalony tłuszcz, osad z mydła czy zacieki z kamienia.
Jakie powierzchnie można czyścić przy pomocy parownicy? Urządzenia parowe nadają się do usuwania brudu z różnorodnych powierzchni, które są odporne na wodę i ciepło. Skutecznie myją podłogi – kamienne, płytki, gres, laminowane, PVC oraz drewniane lakierowane. Przeznaczone są także do czyszczenia okien i innych powierzchni szklanych, a także metalowych. Świetnie usuwają brud z kabin prysznicowych, sanitariatów, armatury łazienkowej, piekarników, okapów, płytek, fug, zlewu i wielu innych.
Kolejnym zastosowaniem parownic domowych jest odświeżanie tkanin i usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Myjki znakomicie nadają się do prawie wszystkich rodzajów tkanin. Stosowane są do odświeżania dywanów, wykładzin tekstylnych, materacy, wózków dziecięcych, zasłon czy mebli tapicerowanych, a nawet ubrań (rozprostowują zagniecenie dzięki specjalnej dyszy). Poza tym niektóre modele parownic umożliwiają także prasowanie parowe.
Fot.: Parownica może stać się stacją parową do prasowania – i to prasowania o połowę szybszego!
Niewiele osób wie, ale parownice są wykorzystywane również do nietypowych zadań. Podczas remontu pomogą szybko i sprawnie usunąć ze ścian starą tapetę. Ponadto sprawdzają się do czyszczenia akwarium, profili okiennych, kwiatów, żaluzji czy kaloryferów.
Jakie są ograniczenia przy stosowaniu urządzeń parowych? Myjki, pomimo imponującej wielofunkcyjności, nie są zalecane do usuwania brudu, który gromadził się przez długi czas, np. smoła, uporczywe osady z kamienia. Ponadto para wodna może uszkodzić powierzchnie wrażliwe na temperaturę i wodę, np. parkiety woskowane i olejowane, a także wełniane dywany. Parownicą nie czyści się także urządzeń elektronicznych.
Przejdź do poradników i dowiedz się, jak w praktyce używać myjki parowej Kärcher:
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Jaką myjkę parową do domu wybrać? Rodzaje myjek parowych
Marka Kärcher jako lider na rynku technologii czyszczących oferuje bogatą gamę myjek parowych do domu. Od kompaktowych urządzeń do sporadycznego użytku aż po wydajne parownice, które służą także do prasowania.
Warto też dodać, że wszystkie parownice spełniają standardy bezpieczeństwa. Elektrycznie przewodzące części są zabezpieczone przed zalaniem. Sprzęty mają też zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem (np. przez dzieci) oraz zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający otwarcie zbiornika wody, gdy znajduje się w nim para pod wysokim ciśnieniem.
Kompaktowa ręczna myjka parowa
Kompaktowe parownice Kärcher SC 1 to najmniejsze myjki w ofercie, które przeznaczone są do szybkiego i sporadycznego czyszczenia w kuchni czy łazience. Skuteczne sprzątanie zapewnia ciśnienie o mocy 3 barów. Parownice są gotowe do pracy w zaledwie 3 minuty i mają zbiornik o pojemności 0,2 l, co przekłada się na wydajność powierzchniową 20 m².
Ręczne myjki parowe zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i komfortowym użytkowaniu. Ergonomiczny kształt i zredukowana waga ułatwiają codzienne porządki. Dzięki kompaktowym rozmiarom są też wygodne w przechowywaniu zawsze „pod ręką”, zmieszczą się nawet w niewielkiej szafce czy schowku.
Fot. Mała ręczna myjka parowa odpowiednia do sporadycznych szybkich prac porządkowych
Myjki SC 1 standardowo wyposażone są w: okrągłą szczotkę, dyszę Power, dyszę do detali i dyszę ręczną z powłoczką z mikrofibry. Dostępna jest także opcja z zestawem do czyszczenia podłóg EasyFix oraz wersja Premium Home Line z dodatkowymi akcesoriami.
Uniwersalna myjka parowa
Parownice Kärcher SC 2 to urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu. Wytwarzają ciśnienie o mocy 3,2 bara, a czas nagrzewania wynosi 6,5 min. Posiadają także duży zbiornik o pojemności 1 litra, który jest wystarczający do posprzątania powierzchni 75 m².
Myjki z serii SC 2 mają funkcję regulacji wydatku pary wodnej (na rękojeści) w zależności od stopnia zabrudzenia. Komfort pracy podnosi możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia.
Fot.: Myjka parowa Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix – wszechstronna, designerska, łatwa w przechowywaniu
Standardowe wyposażenie obejmuje dyszę ręczną z powłoczką z mikrofibry, dyszę do detali, okrągłą szczotkę oraz zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix. Ponadto w ofercie dostępna jest wersja SC 2 Deluxe EasyFix, czyli innowacyjna myjka o designerskim wyglądzie ze wskaźnikiem LED wyświetlającym aktualny tryb pracy. Obie myjki dostępne są także w linii Premium Home Line.
Błyskawiczna myjka parowa
Urządzenia parowe Kärcher z serii SC 3 to wielofunkcyjne myjki nowej generacji, których cechą charakterystyczną jest błyskawiczna gotowość do pracy w ciągu zaledwie 30 sekund. Poza tym generują ciśnienie 3,5 bara oraz mają zbiornik o pojemności 1 l, który zapewnia wydajność powierzchniową 75 m².
Fot. Parownica Kärcher SC 3 jest odpowiednia do regularnego i ciągłego sprzątania
Parownice SC 3 wyróżniają się także funkcją regulacji wydatku pary wodnej w zależności od stopnia zabrudzenia oraz typu powierzchni oraz możliwością uzupełniania zbiornika na wodę w trakcie pracy, bez przerwania sprzątania i czekania na ostygnięcie bojlera. Co ważne, posiadają innowacyjny system automatycznego odkamieniania, co przedłuża żywotność urządzenia.
Parownice SC 3 dostępne są w wersji standardowej z dyszą ręczną, dyszą do detali, okrągłą szczotką oraz zestawem EasyFix, jak również Premium Home Line
Komfortowa myjka parowa
Seria SC 4 to komfortowe w obsłudze myjki o szerokim zakresie zastosowania. Generują ciśnienie 3,5 bara i są gotowe do pracy w ciągu 4 minut. Innowacją jest system 2 zbiorników (0,5 l + 0,8 l) o łącznej pojemności 1,3 l, co przekłada się na długi czas pracy i zwiększa wydajność powierzchniową (aż 100 m²). Dodatkowy pojemnik można w każdej chwili wyjąć i napełnić, bez przerywania czyszczenia i czekania na ostygnięcie bojlera. Parownice posiadają także funkcję regulacji wydatku pary w zależności od stopnia zabrudzenia.
Fot.: SC 4 – parownica odpowiednia do dużych domów
Myjki parowe SC 4 dostępne są w 2 wersjach – ze standardowym wyposażeniem (dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka, zestaw EasyFix) oraz z żelazkiem parowym EasyFinish, które sprawia, że prasowanie jest szybsze o 50%. Obie opcje występują w linii Premium Home Line.
Najmocniejsza myjka parowa
Najmocniejsze urządzenia parowe w ofercie Kärcher to te z serii SC 5, która gwarantuje niezawodność oraz najwyższą wydajność higienicznego czyszczenia. Wytwarzają ciśnienie na poziomie aż 4,2 bara, błyskawicznie się nagrzewają w ciągu 3 minut oraz posiadają system 2 zbiorników o łącznej pojemności aż 2 l, co przekłada się na wydajność powierzchniową 150 m².
Atutem mocnych parownic SC 5 jest innowacyjna funkcja VapoHydro, czyli aktywacja gorącej wody do usuwania uporczywych zabrudzeń. Ponadto urządzenia posiadają wielostopniową regulację ilości pary, która umożliwia dostosowanie intensywności wydatku do rodzaju powierzchni i stopnia zanieczyszczenia oraz bardzo długi kabel zasilający 6 m dla maksymalnej swobody pracy.
Fot.: Mocna myjka parowa SC 5 od Kärcher szybko wyczyści fugi – bez wysiłku!
Parownice SC 5 wyposażone są standardowo w dyszę ręczną, dyszę do detali, okrągłą szczotkę, zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix oraz wtyczkę umożliwiającą podpięcie żelazka. Poza tym dostępna jest też wersja z żelazkiem parowym EasyFinish, które pozwala prasować o 50% szybciej. Myjki występują również w linii Premium Home Line.
Mop parowy – parownica do podłóg
W ofercie Kärcher dostępne są mopy parowe, które zostały skonstruowane z myślą o higienicznym czyszczeniu wszystkich rodzajów podłóg twardych. Wyposażone są w innowacyjną dyszę podłogową EasyFix z technologią lameli. Dzięki kanalikom para jest znacznie lepiej rozprowadzana na całej powierzchni pada i utrzymuje się dłużej. W efekcie intensywniej działa na zabrudzenia i skuteczniej je usuwa, bez potrzeby szorowania.
Co więcej, maksymalną higienę podczas sprzątania zapewnia mocowanie ściereczek podłogowych za pomocą rzepów. Dzięki temu wymiana jest szybka i wygodna – bez kontaktu z brudem oraz schylania się.
Mop parowy Kärcher SC 2 Upright EasyFix ma zbiornik o pojemności 0,4 l, co przekłada się na wydajność powierzchniową 50 m². Jest gotowy do pracy w zaledwie 30 sekund. Umożliwia 2-stopniową regulację wydatku pary wodnej w zależności od typu powierzchni – poziom 1 do drewna, poziom 2 do płytek ceramicznych i kamienia.
Fot.: Mop parowy – łączy to, co najlepsze w parownicy i mopie elektrycznym!
Sprzątanie ułatwiają kolorowe kontrolki LED na uchwycie wskazujące aktualny stan pracy oraz wyjmowany zbiornik na wodę, który można napełniać w trakcie pracy (para non-stop). Zintegrowany filtr odkamieniający przedłuża trwałość urządzenia.
Z kolei mop parowy SC 3 EasyFix przeznaczony jest do mycia podłóg oraz odświeżania dywanów i wykładzin tekstylnych (specjalna nakładka w zestawie). Posiada 3-stopniową regulację wydatku pary. Najwyższy poziom przeznaczony jest do płytek, średni do dywanów, a najniższy do drewna. SC 3 EasyFix dostępny jest także w linii Premium Home Line.
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Jak wybrać myjkę parową do swojego domu?
Bogaty asortyment parownic w ofercie Kärcher sprawia, że każdy użytkownik może wybrać urządzenie maksymalnie dopasowane do swoich potrzeb. W celu ich określenia warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących planowanego zastosowania myjki parowej.
Jak dużą powierzchnię będziemy czyścić przy pomocy parownicy?
Im większa powierzchnia, tym bardziej wydajna powinna być parownica. SC 1 i SC 2 doskonale sprawdzą się w niewielkich gospodarstwach domowych. Do większych domów warto wybrać parownicę z dużym zbiornikiem. Zaletą jest także możliwość dolewania wody bez konieczności czekania na ostygnięcie bojlera czy system 2 zbiorników. Polecane myjki to SC 3, SC 4, SC 5.
Jakie będzie główne zastosowanie parownicy?
Jeżeli domowa myjka parowa ma służyć przede wszystkim do czyszczenia podłóg, lepiej wybrać mop parowy. Model SC 3 Upright EasyFix Premium Home Line wyposażono dodatkowo w nakładkę ułatwiającą odświeżanie dywanów.
Czy parownica ma służyć także jako stacja parowa do prasowania?
Myjki SC 4 i SC 5 dostępne są w wersji z żelazkiem parowym. To praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie eliminujące konieczność kupowania 2 urządzeń.
Jaką wybrać linię – standardową czy Premium Home Line?
Parownice w żółtym kolorze posiadają wyposażenie podstawowe przeznaczone do czyszczenia powierzchni. Wersje EasyFix zawierają także dyszę podłogową. Natomiast białe parownice Premium Home Line oferują dodatkowe akcesoria w zestawie, co sprawia, że pakiet Premium jest atrakcyjny finansowo w porównaniu do późniejszego kupowania końcówek pojedynczo.
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