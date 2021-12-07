Myjka parowa do sprzątania domu: jaką wybrać? Zastosowania

Czyszczenie parowe w domu: jak działa, kiedy warto?

Tradycyjne metody czyszczenia często usuwają brud jedynie powierzchownie. Przy tym sprzątanie jest czaso- i pracochłonne. Parownice Kärcher to urządzenia, które przenoszą czyszczenie na inny poziom. Para skutecznie usuwa zabrudzenia, nawet te uporczywe i z trudno dostępnych miejsc, bez stosowania jakichkolwiek środków czyszczących. Myjki parowe pozostawiają powierzchnie higienicznie czyste, a przy tym sprzątanie nie wymaga nakładów czasu i wysiłku.

Jak działa parownica? Proces czyszczenia opiera się na działaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem.

Woda jest podgrzewana w bojlerze do temperatury wrzenia około 100ºC, po czym w sprężonej formie wydostaje się przez dyszę.

Cząsteczki pary wodnej z prędkością 170 km/h uderzają w zabrudzoną powierzchnię.

Woda w postaci gorącej pary ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe, co pozwala cząsteczkom „wśliznąć się” pod brud i dokładnie penetrować każdą szczelinę, nawet niewidoczną gołym okiem.

Brud nagrzewa się szybciej niż czyszczona powierzchnia, a różnica temperatur powoduje odkształcenia termiczne (cząsteczki brudu rozszerzają się mocniej), co z kolei powoduje niemal samoczynne odspajanie się zanieczyszczeń.

Dodatkowo powierzchnia jest czyszczona mechanicznie przy pomocy szczotki albo ściereczki, co zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń.

Ponadto wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące (przy spełnieniu określonych warunków) – usuwa do 99,999%* koronawirusów, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach 1 .

. Efektem jest higienicznie czysta powierzchnia.

Wysoka skuteczność czyszczenia to główna korzyść, jaką oferują myjki parowe. Specyfika ich działania sprawia, że usuwanie zabrudzeń nie wymaga intensywnego szorowania, co oszczędza czas sprzątania o połowę. Ponadto podczas czyszczenia nie stosuje się żadnych detergentów, a ich wyeliminowanie niesie kolejne benefity dla zdrowia człowieka i środowiska.

Kondensat pary wodnej nie zostawia na powierzchni resztek, które mogą uczulać, a dodatkowo wiąże cząsteczki kurzu, przez co wpływa na dobrą jakość powietrza w pomieszczeniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku alergików oraz małych dzieci, a nawet zwierząt domowych. Środki chemiczne mogą wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne, dlatego najlepiej unikać ich używania.

Co więcej, parownice z 1 litra wody generują aż 1700 l pary wodnej, a to przekłada się na wydajność powierzchniową wynoszącą 60 m², czyli średniej wielkości mieszkanie. Mycie myjką parową oszczędza zużycie wody o 80% w porównaniu do czyszczenia ręcznego. Oznacza to, że parownice są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Ponadto czyszczenie parowe sprawia, że do ścieków nie trafia zanieczyszczona woda.

To jeszcze nie koniec zalet urządzeń parowych do sprzątania. Trzeba podkreślić ich niezliczone możliwości zastosowania.

Co więcej, parownice z 1 litra wody generują aż 1700 l pary wodnej, a to przekłada się na wydajność powierzchniową wynoszącą 60 m², czyli średniej wielkości mieszkanie. Mycie myjką parową oszczędza zużycie wody o 80% w porównaniu do czyszczenia ręcznego. Oznacza to, że parownice są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Ponadto czyszczenie parowe sprawia, że do ścieków nie trafia zanieczyszczona woda.

To jeszcze nie koniec zalet urządzeń parowych do sprzątania. Trzeba podkreślić ich niezliczone możliwości zastosowania.





* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).