Prasowanie parą: w pionie, na wieszaku czy na desce?

Prasowanie parą – dlaczego warto?

Prasowanie z użyciem pary jest bardziej efektywne niż przy pomocy tradycyjnego żelazka. Jaka jest różnica? Zwykłe żelazko prasuje dzięki wysokiej temperaturze i sile nacisku stopy. Oczywiście, tego typu urządzenia wyposażone są w zbiorniki na wodę i także wytwarzają parę wodną. Jednak jej strumień jest słaby. Inaczej jest w przypadku urządzeń, do prasowania wykorzystują tylko i wyłącznie parę.

Cząsteczki gorącej pary wodnej wnikają we włókna tkaniny i błyskawicznie wygładzają zagniecenia. To powoduje, że prasowanie parą jest znacznie szybsze i dokładniejsze, a co za tym idzie – czynność ta wymaga mniej czasu i wysiłku. Poza tym ten sposób jest bezpieczny dla każdego rodzaju tkanin. Co warto zauważyć, żelazkiem tradycyjnym nie da się wyprasować, np. płaszczy, kurtek, garniturów czy wieczorowych sukien, a także falbanek czy innych tego typu ozdobnych elementów ubrań. Problem ten znika przy prasowaniu parą. Dodatkową zaletą jest możliwość prasowania w pozycji pionowej, np. zasłon czy ubrań na wieszaku.

Jakie są jeszcze zalety prasowania parą? Para wodna ma właściwości dezynfekujące, a to oznacza, że można w ten sposób pozbyć się z ubrań wielu bakterii, wirusów i innych szkodliwych drobnoustrojów. Ma to duże znaczenie w przypadku pościeli, bielizny czy ubranek dziecięcych. Warto wiedzieć, że para wodna usuwa także pozostałości środków chemicznych, przez co to najlepszy sposób na prasowanie dla alergików i osób cierpiących na różne dolegliwości skórne. Poza tym ten sposób prasowania odświeża odzież i pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, np. dymu papierosowego czy specyficznej woni ubrań długo leżących w szafie.