Prasowanie parą: w pionie, na wieszaku czy na desce?
Prasowanie to jeden z najbardziej nielubianych obowiązków domowych. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnego żelazka jest parownica. Dowiedz się, jak szybko i efektywnie prasować parą.
Prasowanie parą – dlaczego warto?
Prasowanie z użyciem pary jest bardziej efektywne niż przy pomocy tradycyjnego żelazka. Jaka jest różnica? Zwykłe żelazko prasuje dzięki wysokiej temperaturze i sile nacisku stopy. Oczywiście, tego typu urządzenia wyposażone są w zbiorniki na wodę i także wytwarzają parę wodną. Jednak jej strumień jest słaby. Inaczej jest w przypadku urządzeń, do prasowania wykorzystują tylko i wyłącznie parę.
Cząsteczki gorącej pary wodnej wnikają we włókna tkaniny i błyskawicznie wygładzają zagniecenia. To powoduje, że prasowanie parą jest znacznie szybsze i dokładniejsze, a co za tym idzie – czynność ta wymaga mniej czasu i wysiłku. Poza tym ten sposób jest bezpieczny dla każdego rodzaju tkanin. Co warto zauważyć, żelazkiem tradycyjnym nie da się wyprasować, np. płaszczy, kurtek, garniturów czy wieczorowych sukien, a także falbanek czy innych tego typu ozdobnych elementów ubrań. Problem ten znika przy prasowaniu parą. Dodatkową zaletą jest możliwość prasowania w pozycji pionowej, np. zasłon czy ubrań na wieszaku.
Jakie są jeszcze zalety prasowania parą? Para wodna ma właściwości dezynfekujące, a to oznacza, że można w ten sposób pozbyć się z ubrań wielu bakterii, wirusów i innych szkodliwych drobnoustrojów. Ma to duże znaczenie w przypadku pościeli, bielizny czy ubranek dziecięcych. Warto wiedzieć, że para wodna usuwa także pozostałości środków chemicznych, przez co to najlepszy sposób na prasowanie dla alergików i osób cierpiących na różne dolegliwości skórne. Poza tym ten sposób prasowania odświeża odzież i pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, np. dymu papierosowego czy specyficznej woni ubrań długo leżących w szafie.
Czego potrzebujemy do prasowania parą?
Najprostszym urządzeniem do prasowania parą jest żelazko parowe. Jednak ze względu na wbudowany zbiornik na wodę jest dość ciężkie. Na rynku dostępne są także ręczne parownice (steamery). Nadają się jednak do sporadycznego odświeżenia garderoby lub wyprasowania pojedynczych sztuk odzieży.
Najlepszym rozwiązaniem są generatory pary, czyli stacje parowe. To urządzenia z dużym zbiornikiem na wodę i żelazkiem (połączone przewodem parowym). Taki sprzęt jest funkcjonalny i nadaje się do prasowania dużej ilości tekstyliów. Jego wadą jest dość wysoka cena.
Być może nie wszyscy wiedzą, ale do prasowania parą można używać myjki parowej Kärcher. To oznacza, że w cenie stacji parowej, która służy wyłącznie do prasowania, można mieć urządzenie o szerokim zakresie zastosowań. Aby używać parownicy do prasowania, wystarczy dokupić (lub nabyć gotowy zestaw) dyszę do tekstyliów lub żelazko parowe. Uzupełnieniem jest praktyczna deska do prasowania. Jak to działa?
Parownica do prasowania ubrań – generator pary
Parownice Kärcher z linii EasyFix są urządzeniami niezwykle funkcjonalnymi. Oprócz tego, że nadają się do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni w domu, mogą także służyć jako generator pary do prasowania. Zasada ich działania jest dokładnie taka sama jak w stacjach parowych przeznaczonych wyłącznie do prasowania. Woda w zbiorniku jest podgrzewana, aż osiągnie stan gazowy, a następnie para wydostaje się pod wysokim ciśnieniem poprzez różnego rodzaju dysze. W przypadku prasowania jest to specjalna dysza do tekstyliów lub żelazko parowe. Para wodna pod odpowiednim ciśnieniem przenika przez prasowane ubranie i błyskawicznie je wygładza. Jej strumień przedostaje się pomiędzy poszczególnymi włóknami tkaniny, rozluźnia je i dzięki temu zagniecenia znikają.
Fot.: Prasowanie parą na desce do prasowania
Deska do prasowania: podstawowa czy z funkcją odsysania pary?
Dobra deska do prasowania znacznie poprawia komfort pracy, ponieważ pełni rolę stabilnej podstawy. Warto wybrać taką z regulacją wysokości i na tyle dużą, by była wygodna w użytkowaniu.
Jaką deskę do prasowania wybrać, gdy posiadamy żelazko z generatorem pary? Przede wszystkim jej blat nie może być wykonany z płyty wiórowej, ponieważ para wodna może go zniszczyć. Odporne na jej działanie są deski wykonane z siatki metalowej. Warto też kupić pokrowiec chroniący przed działaniem pary wodnej. Kolejna kwestia to wielkość blatu. Deska powinna być na tyle szeroka, by bez problemu można było postawić na niej stację parową. Usprawni to prasowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak specjalna deska do prasowania z dedykowanym miejscem na generator pary.
Deska do prasowania AB 1000 Kärcher z funkcją nadmuchu, odsysania pary i 6-stopniową regulacją wysokości to niebywałe ułatwienie. Praca nie jest męcząca, a efekty prasowania są znakomite. Deska marki Kärcher przeznaczona jest do wszystkich rodzajów tkanin. Dzięki funkcji nadmuchu, tworzy się poduszka powietrzna (powierzchnia blatu uwypukla się), dzięki czemu możliwe jest prasowanie bez zagięć nawet grubych tkanin lub kilku warstw materiału. Z kolei funkcja odsysania zapewnia lepsze wnikanie pary w tkaninę i dobre przyleganie materiału do deski (nie ześlizguje się). Przy tym ubrania po prasowaniu są suche. Można od razu schować je do szafy albo założyć.
Dodatkowo deska do stacji parowej wyposażona jest w szereg akcesoriów ułatwiających prasowanie. Hak na parownicę znajdujący się pod blatem, umożliwia zamontowanie generatora pary, przez co nie zajmuje miejsca na desce czy na podłodze. Uchwyt na przewód sprawia, że wąż parowy nie przeszkadza w czasie prasowania. Ergonomiczną pracę zapewnia także regulacja wysokości i uchwyt na żelazko.
Prasowanie parą jest niezwykle efektywne, a dodatkowo czynność tę można usprawnić, wybierając odpowiednią deskę do generatora pary. To nie tylko ułatwi, ale i przyspieszy pracę. Deska do prasowania z odprowadzaniem pary i funkcją nadmuchu marki Kärcher to najlepsze rozwiązanie zwłaszcza dla rodzin.
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Dysza do prasowania w pionie i na wieszaku
Myjka parowa Kärcher z serii EasyFix umożliwia prasowanie i odświeżanie ubrań nawet bez żelazka parowego. Wystarczy specjalna dysza do tekstyliów, która ma szerokie zastosowanie. Pozwala na szybkie odświeżenie odzieży, ponieważ para wodna usuwa przykre zapachy. Dlatego doskonale sprawdzi się do kurtek i płaszczy po wyjęciu ich z szafy i pokrowców. Dysza do prasowania wyposażona jest w element do usuwania przylegających włókien, dzięki czemu usuwa także zmechacenia i delikatnie wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów, garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za pomocą żelazka.
Praktyczna dysza do tekstyliów jest idealna do używania w pionie. Odpowiednia długość końcówki oraz dogodnie rozlokowane na niej ujścia pary umożliwiają szybkie prasowanie firan i zasłon bez ściągania ich z karniszy.
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Gotowy zestaw do prasowania parą
Jeżeli nie posiadamy parownicy Kärcher, najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zakup kompleksowego zestawu do prasowania parą. Wówczas oprócz uniwersalnej myjki zyskamy także wszystkie akcesoria do efektywnego prasowania.
Stanowisko do prasowania SI 4 EasyFix marki Kärcher zostało zaprojektowane, by jak najbardziej ułatwić pracę, a jednocześnie by jej efekty były jak najlepsze. Składa się z deski AB 1000, parownicy SC 4 EasyFix, żelazka parowego EasyFinish, a także zestawu do czyszczenia podłóg oraz kompletu praktycznych dysz, szczotek i ściereczek.
Zaletą deski jest system zintegrowanych wentylatorów, które odsysają nadmiar pary lub wytwarzają poduszkę powietrzną. To sprawia, że prasowanie zarówno tkanin grubych (jeans, len), jak i delikatnych (jedwab, tiul) jest szybkie i bezproblemowe. Nie ma mowy o zagnieceniach. Dodatkowo deska posiada gniazdo, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie podłączenie do niej parownicy.
Żelazko parowe EasyFinish dzięki wysokiemu ciśnieniu pary skraca czas prasowania o 50%. Wpływ na to ma także duża liczba wylotów pary na stopie żelazka oraz funkcja ciągłego podawania pary. Poza tym stopa z powłoką ceramiczną ułatwia ruchy, a optymalne stałe ustawienie temperatury eliminuje konieczność jej ręcznej regulacji. Żelazko zapewnia temperaturę odpowiednią do wszystkich tkanin.
Z kolei parownica SC 4 Kärcher znajdująca się na wyposażeniu stanowiska posiada komplet akcesoriów do czyszczenia wodoodpornych powierzchni w całym domu - od podłóg poprzez kuchnię i łazienkę, okna i tapicerkę mebli. Warto dodać, że czyszczenie odbywa się bez jakichkolwiek środków chemicznych, a para wodna, odpowiednio zastosowana, ma właściwości dezynfekujące i zabija 99,999% bakterii i wirusów.
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Prasowanie parą w pionie – komu się przyda?
Fot.: Ilość pary potrzebna do prasowania w pionie
Prasowanie w pionie kiedyś było możliwe tylko w profesjonalnych zakładach. Obecnie, dzięki żelazkom z generatorem pary, jest to także realne w warunkach domowych. Tradycyjne żelazka wymagają dociskania rozgrzanej stopy do prasowanej tkaniny. To powoduje, że zagniecenia znikają. Prasowanie parowe polega na przenikaniu pary pod dużym ciśnieniem przez włókna tkaniny, które pod jej wpływem się rozprostowują. Nacisk stopy żelazka nie jest konieczny. Zastępuje go siła wyrzutu pary.
Możliwość prasowania w pionie ma wiele zalet. Przede wszystkim eliminuje problem wyświecania tkanin, ponieważ stopa żelazka nie jest dociskana do materiału. Podobnie jest ze śladami odciśniętych wewnętrznych szwów ubrań, które pojawiają się w przypadku tradycyjnego prasowania. Poza tym para jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów tkanin i nie powoduje ich przypalenia. Istnieją także tekstylia, które można perfekcyjnie uprasować tylko w pionie.
Co najlepiej prasować w pionie? Przede wszystkim zasłony i firany. Prasowanie ich tradycyjnym żelazkiem jest niezwykle mozolne i wyczerpujące ze względu na ich duży rozmiar, rodzaj materiału, z którego są uszyte (firanki są delikatne, a zasłony z grubych materiałów) oraz elementy dekoracyjne. Dlatego najprościej zawiesić firanki oraz zasłony na karniszu i uprasować je żelazkiem z generatorem pary.
Prasowanie w pionie sprawdzi się również doskonale w przypadku wymagających ubrań. Przykładami mogą być sukienka z delikatnego materiału z dużą ilością falbanek, zakładek i marszczeń oraz garnitur lub garsonka. Prasowanie w pionie to także sposób na szybkie odświeżenie odzieży bez zdejmowania z wieszaka. W ten sposób można błyskawicznie pozbyć się, np. zapachu dymu z papierosów.
Parownica nie tylko do prasowania ubrań
Czyszczenie parą to jedna z najskuteczniejszych metod sprzątania. Zapewnia higieniczną czystość bez użycia detergentów. Co najważniejsze, para wodna ma właściwości dezynfekujące i jest bezpieczna dla alergików i małych dzieci.
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Mnogość zalet czyszczenia parą sprawia, że warto zainwestować w parownicę. Urządzenia te są niebywale wszechstronne dzięki ogromnej liczbie akcesoriów, które zapewniają szerokie zastosowanie. Myjką parową można wyczyścić cały dom.
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