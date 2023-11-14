Gdzie należy myć i czyścić pojazd: kamper lub przyczepę kempingową?

Jeżeli chodzi o czyszczenie kampera lub przyczepy kempingowej, pierwszą rzeczą do rozważenia jest odpowiednie miejsce. Zabronione jest mycie w dowolnym miejscu, a nawet na własnej posesji. Jest to spowodowane faktem, że szkodliwe środki czyszczące mogą trafić do środowiska. W wielu miejscach zabronione jest także mycie pojazdu na terenie posesji. Aby zachować bezpieczeństwo, najlepiej czyścić kamper lub przyczepę kempingową w wyznaczonej myjni samochodowej.

Specjalne samoobsługowe myjnie dla samochodów kempingowych, np.: w myjni samoobsługowej Kärcher Clean Parks są do tego odpowiednie. Umożliwiają łatwe i samodzielnie wyczyszczenie przyczepy kempingowej. Myjnia dla dużych pojazdów oferuje więcej miejsca, dzięki czemu przyczepa kempingowa może się pod nią zmieścić, ponieważ ma ponad 2 metry wysokości. Szczotki w myjni powinny być zawsze sprawdzane pod kątem czystości i krótko przed użyciem płukane wodą, ponieważ małe cząsteczki zanieczyszczeń na szczotkach myjących mogą zarysować delikatne powierzchnie.

Dla właścicieli przyczep kempingowych, którzy nie chcą robić tego samodzielnie, opcjonalne mogą również być myjnie samochodowe dla ciężarówek i autobusów. Konieczne jest jednak wcześniejsze sprawdzenie, czy obiekt jest również odpowiedni dla przyczep kempingowych. Ważne jest również zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez producenta, ponieważ nie każdy pojazd nadaje się do myjni samochodowej. Problemem mogą być zwłaszcza okna, uszczelki i konstrukcja dachu.