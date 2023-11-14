CZYSZCZENIE I MYCIE PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I PORADY
Dla wielu osób przyczepy kempingowe lub kampery kojarzą się z wolnością. Dzięki nim również w czasie urlopu, masz dach na głową i pełną swobodę działania. Podobnie jak samochody, kampery i przyczepy kempingowe wymagają regularnego czyszczenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. W końcu pył, deszcz, liście, owady oraz codzienne użytkowanie pozostawiają swój ślad na przestrzeni mieszkalnej. Oto przydatne wskazówki i porady dotyczące czyszczenia przyczepy kempingowej lub kampera.
Dlaczego warto czyścić kampery i przyczepy kempingowe?
Powody, dla których należy czyścić kamper lub przyczepę kempingową są oczywiste. Po pierwsze, jest to kwestia estetyki i dobrego samopoczucia, zwłaszcza jeżeli chodzi o wnętrze. Z drugiej strony, przyczepa kempingowa, która została wyczyszczona z zewnątrz, zwiększa bezpieczeństwo na drodze, ponieważ zanieczyszczone wsteczne lusterka i przednie szyby mogą ograniczać widoczność, a tym samym stanowić źródło zagrożenia. Ponadto regularne czyszczenie pomaga zachować wartość pojazdu. Dlatego warto dokładnie czyścić przyczepę kempingową co najmniej raz, a najlepiej dwa razy w roku. Najlepiej jesienią, kiedy większość właścicieli parkuje swoje przyczepy kempingowe na zimę, a następnie wiosną, zanim ponownie wyruszą w drogę. Wskazane jest również usunięcie śladów ostatnich wakacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, szczególnie po bardzo długim pobycie w przyczepie kempingowej. Z drugiej strony, szyby i lusterka powinny być czyszczone przed każdą podróżą, jeżeli są brudne.
Gdzie należy myć i czyścić pojazd: kamper lub przyczepę kempingową?
Jeżeli chodzi o czyszczenie kampera lub przyczepy kempingowej, pierwszą rzeczą do rozważenia jest odpowiednie miejsce. Zabronione jest mycie w dowolnym miejscu, a nawet na własnej posesji. Jest to spowodowane faktem, że szkodliwe środki czyszczące mogą trafić do środowiska. W wielu miejscach zabronione jest także mycie pojazdu na terenie posesji. Aby zachować bezpieczeństwo, najlepiej czyścić kamper lub przyczepę kempingową w wyznaczonej myjni samochodowej.
Specjalne samoobsługowe myjnie dla samochodów kempingowych, np.: w myjni samoobsługowej Kärcher Clean Parks są do tego odpowiednie. Umożliwiają łatwe i samodzielnie wyczyszczenie przyczepy kempingowej. Myjnia dla dużych pojazdów oferuje więcej miejsca, dzięki czemu przyczepa kempingowa może się pod nią zmieścić, ponieważ ma ponad 2 metry wysokości. Szczotki w myjni powinny być zawsze sprawdzane pod kątem czystości i krótko przed użyciem płukane wodą, ponieważ małe cząsteczki zanieczyszczeń na szczotkach myjących mogą zarysować delikatne powierzchnie.
Dla właścicieli przyczep kempingowych, którzy nie chcą robić tego samodzielnie, opcjonalne mogą również być myjnie samochodowe dla ciężarówek i autobusów. Konieczne jest jednak wcześniejsze sprawdzenie, czy obiekt jest również odpowiedni dla przyczep kempingowych. Ważne jest również zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez producenta, ponieważ nie każdy pojazd nadaje się do myjni samochodowej. Problemem mogą być zwłaszcza okna, uszczelki i konstrukcja dachu.
Sprzątanie i mycie przyczep kempingowych i kamperów krok po kroku
Podczas czyszczenia kamperów i przyczep kempingowych należy wziąć pod uwagę zarówno elementy zewnętrzne, w tym markizy, jak i wnętrze oraz zbiorniki wody. Dzięki poniższym wskazówkom czyszczenie można wykonać szybko, łatwo oraz samodzielnie.
Czyste nadwozie przyczepy kempingowej i kampera
Gdy pogoda dopisze i znajdziesz odpowiednie miejsce na wyczyszczenie kampera lub przyczepy kempingowej, możesz ruszać w drogę. Czyszczenie zewnętrza zacząć od dachu, następnie przejść do boków, a na końcu felg. Bok przyczepy kempingowej należy zawsze czyścić z dołu do góry. Dzięki temu widać, które obszary zostały już wyczyszczone, zwłaszcza w przypadku stosowania środków czyszczących.
Jakich środków czyszczących i akcesoriów warto użyć do usunięcia zabrudzeń?
Do czyszczenia kampera lub przyczepy kempingowej można użyć narzędzi oraz chemii samochodowej i kosmetyków samochodowych:
- Szamponu samochodowego, pianowego środka czyszczącego Ultra Piana lub specjalnych środków do czyszczenia przyczep kempingowych i kamperów (uwaga: nie mogą zawierać żadnych składników ściernych, ponieważ mogą uszkodzić zewnętrzną powłokę)
- Środek do usuwania owadów
- Środek do czyszczenia felg i szczotka do mycia felg
- W razie potrzeby środek do mycia szyb samochodowych i środek do czyszczenia akrylu
- Szczotka do mycia i myjka ciśnieniowa; alternatywnie wąż ogrodowy
- W razie potrzeby teleskopowa rura strumieniowa
- Ciepła woda
- Gąbka lub ściereczka
- Ściereczka z mikrofibry
- Środek dezynfekujący
- Środek dezynfekujący
- Środek odkamieniający
Czyszczenie przyczepy lub kampera za pomocą myjki ciśnieniowej
Najszybszym sposobem na wyczyszczenie zewnętrznej powierzchni przyczepy kempingowej jest użycie myjki ciśnieniowej i szamponu samochodowego. Podczas używania myjki ciśnieniowej do czyszczenia dachu, nie należy stawać ani na nim, ani na drabinie. Istnieje ryzyko przewrócenia się drabiny z powodu silnego strumienia wody. Najbezpieczniejszym sposobem jest praca z ziemi przy użyciu teleskopowej rury strumieniowej. W niektórych myjniach dostępne są również rusztowania, które pomagają bezpiecznie czyścić wysokie pojazdy. Podczas czyszczenia wysokim ciśnieniem ważne jest również, aby postępować ostrożnie i używać możliwie najdelikatniejszego strumienia wody. Należy również zachować minimalną odległość 30 cm. Osobno czyścić elementy dekoracyjne, kratki wentylacyjne i uszczelki. Aby chronić kanały wentylacyjne lodówki, przed czyszczeniem zaleca się zainstalowanie zimowych osłon.
Jeżeli dostępna jest tylko drabina, można użyć pieniącego się środka czyszczącego. Zwilżyć dach i boczne ściany pianowym środkiem czyszczącym. Użyć miękkiej szczotki do mycia a następnie pojazd spłukać wężem. Należy unikać stosowania uszczelek i zamiast tego stosować glicerynę lub talk.
Aby umyć szyby, najlepiej jest użyć środka do mycia szyb samochodowych. Wystarczy spryskać i rozprowadzić czystą ściereczką z mikrofibry. Okna w pomieszczeniach mieszkalnych są wykonane z akrylu lub tworzywa sztucznego. Do mycia okien dostępne są specjalne akrylowe środki czyszczące. Można je jednak również umyć przy pomocy octu. Do mycia okien nie należy używać szczotek, ponieważ mogą porysować powierzchnię. Aby uzyskać efekt bez smug, po czyszczeniu można spłukać okna wodą, a następnie wytrzeć je do sucha irchą lub zwykłym ręcznikiem kuchennym.
Wskazówka
Jeżeli pozostałości owadów przykleją się do szyb, reflektorów lub dachu przyczepy kempingowej, miejsca te można wyczyścić środkiem do usuwania owadów a następnie spłukać myjką ciśnieniową lub wężem.
Myjką ciśnieniową można również czyścić nadkola i felgi. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak nadkola, służy rura o zmiennym strumieniu z przegubem 360°, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej. Do czyszczenia felg warto sięgnąć po środek do czyszczenia felg. Alternatywnie można użyć letniej wody i odrobiny octu. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń szczotka do mycia kół doskonale sprawdzi się także do czyszczenia w szczelinach.
Wskazówka
Przyczepę kempingową lub kamper czyścić w dni suche dni. Zbyt intensywne słońce może za szybko wysuszyć środki czyszczące, co sprawi, że pojawią się nieestetyczne plamy. Z tego samego powodu warto wyczyścić najpierw jedną, a potem drugą stronę przyczepy kempingowej albo kampera.
Czysty zbiornik wody i markiza
Zbiorniki wody w kamperze lub przyczepie kempingowej są siedliskiem mikroorganizmów. Regularnie należy usuwać nie tylko kamień odkładający się w instalacji wodnej, ale także tak zwany biofilm, który tworzy się z czasem i jest miejscem namnażania się bakterii. Jest to śluzowata warstwa na ściankach zbiornika i przebarwienia w rurach. Zbiorniki wody powinny należy czyścić co najmniej raz w roku, ale najlepiej przed i po sezonie kempingowym. zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na produkcie, najpierw należy wysterylizować, a następnie zdezynfekować i użyć środka odkamieniającego, a potem dokładnie wypłukać zbiornik wody.
Markizy również wymagają regularnego czyszczenia. Przy normalnej ilości zanieczyszczeń wystarczy wyczyścić powierzchnię niewielką ilością ciepłej wody i szczotką, ściereczką lub gąbką. W przypadku bardziej uporczywych zanieczyszczeń, można również użyć łagodnego mydła lub płynu do mycia naczyń z wodą. Zanim markiza zostanie ponownie zwinięta lub schowana, tkanina powinna wyschnąć na świeżym powietrzu.
Czyste wnętrze kampera i przyczepy kempingowej
Po dokładnym wyczyszczeniu zewnętrznej części, można skupić się na wnętrzu. Przed rozpoczęciem czyszczenia wnętrza przyczepy kempingowej, należy usunąć wszystkie ruchome przedmioty, a przy okazji, jeżeli to konieczne, natychmiast uporządkować rzeczy, których już nie używamy. Do czyszczenia należy użyć następujących elementów:
- Letniej woda
- Gąbki i ściereczki
- Domowych środków czyszczących
- Odkurzacza, odkurzacza ręcznego lub odkurzacza do pracy na mokro/sucho
- Parownica
- W razie potrzeby użyć odkurzacza do wykładzin lub odplamiacza
Podczas czyszczenia wnętrza należy oszczędnie używać wody, ponieważ wilgoć może szybko przyczynić się do powstania pleśni w przyczepie kempingowej ze względu na jej specjalną konstrukcję, a w najgorszym przypadku do uszkodzenia nadwozia. Pozostałości wody należy zawsze zutylizować. Ponadto podczas czyszczenie warto otworzyć okna, co pozwoli pozbyć się wilgoci.
Przed czyszczeniem tapicerki, materaców i dywanów odkurzyć je za pomocą odkurzacza lub odkurzacza na mokro i sucho, a następnie pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń lub plam można użyć środka do czyszczenia dywanów. Alternatywnie, plamy można czyścić także miejscowo przy pomocy specjalnego środka czyszczącego.
W przypadku mycia wewnętrznej strony szyb, postępować zgodnie z opisanymi powyżej krokami. Do mycia okien i czyszczenia powierzchni z tworzywa sztucznego należy stosować różne produkty.
Następnie dokładnie odkurzyć całe wnętrze. Oprócz posadzki należy również wyczyścić szafki i schowki, nie zapominając o przegródkach i szufladach. Następnie przetrzeć wilgotną ściereczką. Opcjonalnie do wody można dodać łagodny, uniwersalny środek czyszczący. Należy uważać na pianowe środki czyszczące, ponieważ mogą one zawierać rozpuszczalniki i uszkodzić niektóre powierzchnie.
Następnie kolej na lodówkę. Najpierw wyjąć wszystkie półki i umyć je płynem do mycia naczyń oraz ciepłą wodą. Potem użyć czystej ściereczki i wytrzeć tylną ścianę lodówki. Gdy lodówka nie jest używana np.: zimą, drzwi lodówki najlepiej zostawić otwarte. To skutecznie zapobiega powstawaniu pleśni.
Na koniec należy zwrócić uwagę na blat kuchenny i kuchenkę. Jeżeli podniesiesz ruszt i pokrywy palników na kuchence gazowej, z pewnością zauważysz zanieczyszczenia, ale można szybko je usunąć za pomocą niewielkiej ilości środka czyszczącego i ciepłej wody. Do usuwania kamienia i udrażniania odpływów najlepiej użyć octu. Zaschnięte plamy i pozostałości tłuszczu z płyty kuchennej i dookoła niej skutecznie usuniesz parownicą.
Wskazówka
Jeżeli kamper lub przyczepa kempingowa nie są używane zimą, wewnątrz należy umieścić osuszacz powietrza. Zapobiegnie to gromadzeniu się wilgoci.