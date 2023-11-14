SKUTECZNE I ŁATWE CZYSZCZENIE AKCESORIÓW KEMPINGOWYCH
Zabierz rodzinę oraz pupila i wyrusz w plener w swojej przyczepie kempingowej! Niezależnie od tego, czy chodzi o weekendową wycieczkę, czy starannie zaplanowany urlop - przed Wami kolejna wyprawa kempingowa i przygoda na świeżym powietrzu. Aby wszystko było tak czyste jak w domu, akcesoria i sprzęt kempingowy muszą być regularnie czyszczone. Oto przydatne wskazówki, jak ponownie wyczyścić sprzęt kempingowy, buty turystyczne, rower itp.
Jaki jest najskuteczniejszy sposób czyszczenia sprzętu kempingowego w podróży?
Sprzęt kempingowy brudzi się podczas użytkowania. Niekoniecznie musisz być na pieszej wycieczce, podczas której zaskoczy Cię deszcz, aby skończyć z zabłoconym i zanieczyszczonym sprzętem kempingowym. Sprzęt kempingowy brudzi się podczas codziennego użytkowania. Sprzęt kempingowy musi zostać umyty, a składane krzesła lub rowery powinny zostać wyczyszczone po użyciu. Osoby spędzające urlop nad morzem i lubiące surfować, prawdopodobnie wiedzą, że po surfowaniu na falach kombinezony i deski surfingowe powinny zostać wypłukane z pozostałości słonej wody oraz piasku, co umożliwi użytkowanie ich przez długi czas.
Dotyczy to praktycznie wszystkich akcesoriów kempingowych. Najlepiej wyczyścić i umyć je natychmiast po użyciu, zamiast czekać do następnego razu. Przechowywać odpowiedni sprzęt czyszczący i produkty do pielęgnacji w tym samym miejscu, aby zawsze były pod ręką. Podczas biwakowania należy mieć w pogotowiu szczotkę, gąbki, wiadro, konewkę, wąż z wodą, miotłę, a także płyn do mycia naczyń i ewentualnie inne środki czyszczące.
Zabrudzony sprzęt kempingowy? Jak wyczyścić namiot, naczynia i krzesła?
Czyszczenie markizy przyczepy kempingowej: po zdemontowaniu markizy należy ją dokładnie wytrzepać, a następnie ostrożnie zapakować z powrotem (na sucho). Jeżeli na markizie lub namiocie nagromadził się pył lub luźne zanieczyszczenia, można go ostrożnie usunąć miękką, ręczną miotłą. Środki czyszczące mogą uszkodzić powłokę markizy lub namiotu. Przy okazji: częstsze czyszczenie markizy lub namiotu pozwoli dłużej cieszyć się ich wodoodporną powłoką. Wynika to z faktu, że zanieczyszczenia powstające na skutek działania warunków atmosferycznych mogą zmniejszyć skuteczność wodoodpornej powłoki. Dobrym sposobem sprawdzenia, czy namiot lub markiza powinny zostać zaimpregnowane, jest zwilżenie ich wężem ogrodowym albo wiadrem z wodą. Jeżeli woda spływa po powierzchni, namiot jest nadal wodoodporny.
Mycie naczyń kempingowych: na większości kempingów lub podczas podróży często nie ma możliwości korzystania ze zmywarki. Przyczepy kempingowe i domki mobilne są najprawdopodobniej wyposażone w zbiornik czystej wody oraz zlew, dzięki czemu talerze, garnki i kubki można umyć ręcznie. Aby cieszyć się czystym wnętrzem, naczynia lepiej myć na zewnątrz w misce z letnią wodą. Najlepiej sprawdzi się gąbka, szczotka i płyn do mycia naczyń. Oczywiście można również użyć węża z wodą, zwłaszcza jeżeli resztki zaschniętego jedzenia są trudne do usunięcia. Popularna wskazówka wśród fanów biwakowania: zagotować wodę, wymieszać z kwaskiem cytrynowym i polać nią brudne naczynia. Pozostawić na kilka minut, a następnie dokładnie wytrzeć ściereczką.
Czyszczenie krzeseł kempingowych: aluminiowe i plastikowe krzesła kempingowe są dość łatwe w czyszczeniu. Zazwyczaj wystarczy przetrzeć je wilgotną ściereczką z odrobiną płynu do mycia naczyń. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń najlepiej użyć węża z pistoletem spryskującym. Alternatywnie do czyszczenia powierzchni można użyć myjki akumulatorowej. Rozprowadzić uniwersalny środek czyszczący za pomocą butelki z rozpylaczem lub alternatywnie dyszą pianową i myjką akumulatorową. Następnie spłukać wszystko czystą wodą. Na koniec czyszczone powierzchnie należy dokładnie wytrzeć suchą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu nieestetycznych zacieków.
Jeżeli nie chcesz marnować czasu na czyszczenie sprzętu kempingowego, po prostu chwyć myjkę ciśnieniową. Szybko i skutecznie wyczyścisz sprzęt kempingowy. Jeżeli jednak jesteś w drodze i nie masz dostępu do prądu, sprytni fani biwakowania powinni skorzystać z akumulatorowej myjki ciśnieniowej w połączeniu z wężem ssącym lub myjki terenowej z wbudowanym akumulatorem i zbiornikiem na wodę. Czyszczenie akcesoriów kempingowych jest dziecinnie proste dzięki tym terenowym rozwiązaniom czyszczącym!
Jak ponownie wyczyścić buty turystyczne, rower i deskę surfingową podczas podróży?
Czyste buty turystyczne: aby długo cieszyć się wysokiej jakości butami turystycznymi, należy je dokładnie czyścić i konserwować po każdym użyciu. Najpierw usunąć grubsze zanieczyszczenia. W przypadku poliestru zwykle wystarczy usunąć zanieczyszczenia gąbką i odrobiną wody z mydłem. W przypadku skórzanych butów zalecana jest szczotka z nieco twardszym włosiem. Jeżeli buty turystyczne są bardzo zanieczyszczone, można je wyczyścić za pomocą węża z wodą lub terenowej myjki niskociśnieniowej ze szczotką. Przed czyszczeniem należy również wyjąć z butów sznurowadła i wkładki. Następnie wodą z mydłem umyć wnętrze buta. Potem ponownie czystą wodą wypłukać wewnętrzną i, w razie potrzeby, zewnętrzną część buta, aż do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń i środka czyszczącego. Aby wysuszyć buty, wypchać je gazetami i najlepiej nie umieszczać ich bezpośrednio na słońcu lub pod grzejnikiem, ponieważ to może zniszczyć materiał. Stosować pastę do butów, aby chronić buty turystyczne i utrzymać je dłużej w czystości.
Wyczyść swój rower: Po długiej przejażdżce rowerowej przez lasy i pola, to zupełnie normalne, że rower jest zanieczyszczony. Aby zapobiec rdzewieniu i utrzymać przerzutki oraz hamulce w dobrym stanie, najlepiej wyczyścić wszystkie elementy bezpośrednio po przejażdżce rowerowej. Wymaga to użycia wiadra z wodą i dwóch gąbek. Najpierw jedną gąbką wyczyść ramę, a pozostałe elementy osobną gąbką. W ten sposób smar lub pozostałości oleju nie ubrudzą ramy roweru. Do czyszczenia najlepiej jest użyć specjalnego środka do czyszczenia rowerów.
Po opłukaniu i wyczyszczeniu wszystkich elementów, wiadrem z wodą lub wężem ogrodowym, opłukać rower. Z łatwością można to zrobić myjką terenową. W domu możesz poświęcić trochę czasu na dokładne czyszczenie roweru, na przykład za pomocą myjki ciśnieniowej.
Czysta deska surfingowa i pianka: po pływaniu lub surfowaniu w morzu należy dokładnie wyczyścić piankę i deskę surfingową oraz pozbyć się piasku, a także pozostałości słonej wody, ponieważ mogą one uszkodzić materiał. Sól może sprawić, że pianka sparcieje. Deskę surfingową i kombinezon można szybko spryskać wężem ogrodowym. Jeżeli jednak jesteś w drodze, często nie masz takiej możliwości. W takim przypadku dobrym pomysłem jest terenowa myjka niskociśnieniowa. Aby wysuszyć piankę, należy przewrócić ją na lewą stronę, choć w zasadzie dzieje się to automatycznie po jej zdjęciu. Ponadto kombinezon nigdy nie powinien być pozostawiony do wyschnięcia w palącym słońcu, ponieważ ciepło i promienie UV mogą uszkodzić neoprenowy materiał. Znaleźć zacienione miejsce.
Biwakowanie z psem? Jak umyć czworonożnego przyjaciela?
Długie spacery to ulubione zajęcie większości psów. Brudne łapy i sierść zupełnie im nie przeszkadzają. Aby po spacerze zanieczyszczenia nie trafiły do bagażnika samochodu lub wnętrza przyczepy kempingowej, właściciele psów powinni wyczyścić łapy, a jeżeli to konieczne, także sierść pupila. Zanieczyszczenia lubią się gromadzić zwłaszcza na łapach. Można je delikatnie wyczyścić, na przykład przy użyciu niewielkiej ilości ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
Wskazówka
Z opcjonalnymi akcesoriami dla zwierząt do terenowej myjki, nawet w podróży zadbasz o swojego ukochanego czworonożnego przyjaciela. Jest to m.in.: dysza stożkowa opracowana specjalnie dla psów z przyjemnym, miękkim strumieniem do czyszczenia sierści i łap. Ponadto zestaw zawiera szczotkę do usuwania uporczywej sierści zwierząt oraz wyjątkowo chłonny ręcznik z mikrofibry do wycierania.