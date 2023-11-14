Jaki jest najskuteczniejszy sposób czyszczenia sprzętu kempingowego w podróży?

Sprzęt kempingowy brudzi się podczas użytkowania. Niekoniecznie musisz być na pieszej wycieczce, podczas której zaskoczy Cię deszcz, aby skończyć z zabłoconym i zanieczyszczonym sprzętem kempingowym. Sprzęt kempingowy brudzi się podczas codziennego użytkowania. Sprzęt kempingowy musi zostać umyty, a składane krzesła lub rowery powinny zostać wyczyszczone po użyciu. Osoby spędzające urlop nad morzem i lubiące surfować, prawdopodobnie wiedzą, że po surfowaniu na falach kombinezony i deski surfingowe powinny zostać wypłukane z pozostałości słonej wody oraz piasku, co umożliwi użytkowanie ich przez długi czas.

Dotyczy to praktycznie wszystkich akcesoriów kempingowych. Najlepiej wyczyścić i umyć je natychmiast po użyciu, zamiast czekać do następnego razu. Przechowywać odpowiedni sprzęt czyszczący i produkty do pielęgnacji w tym samym miejscu, aby zawsze były pod ręką. Podczas biwakowania należy mieć w pogotowiu szczotkę, gąbki, wiadro, konewkę, wąż z wodą, miotłę, a także płyn do mycia naczyń i ewentualnie inne środki czyszczące.