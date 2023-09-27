Jak założyć żyłkę do podkaszarki? Praktyczna instrukcja i wskazówki
Podkaszarka to narzędzie ogrodnicze, które nie stanowi konkurencji dla kosiarki, ale wraz z nią tworzy idealny zestaw do pielęgnacji trawnika, ponieważ dociera wszędzie tam, gdzie kosiarka nie może się dostać: w najbliższą okolicę płotów, murków, alejek, wszelkich elementów małej architektury ogrodowej, ale także pod krzewy czy między gęsto rosnące drzewa. Lżejsza i bardziej poręczna niż kosiarka, umożliwia wygodne manewrowanie na trudnym terenie, a efekty jej pracy są tak samo zadowalające jak w przypadku użycia kosiarki. Inna jest za to zasada działania: tu mamy do czynienia nie z nożami, ale z nylonową lub metalową żyłką tnącą, która wiruje z dużą prędkością w zabezpieczonej szpuli. Sprawdź, jak założyć żyłkę do podkaszarki, i dowiedz się, jak przeprowadzić nawijanie żyłki do podkaszarki, aby uniknąć urazów i aby praca urządzenia była maksymalnie efektywna.
Co to jest żyłka do podkaszarki i dlaczego jest ważna?
Żyłka do podkaszarki jest tym jej elementem, który umożliwia precyzyjne, skuteczne i bezpieczne cięcie trawy i chwastów w trudno dostępnych miejscach. Wykonana z wytrzymałego materiału, najczęściej nylonu lub rozmaitych kompozytów, rzadziej z metalu, może mieć różny przekrój – zarówno jeśli chodzi o kształt, jak i o średnicę. To właśnie te dwa parametry decydują o tym, do czego znajduje zastosowanie konkretna żyłka.
Początkujący ogrodnicy zwykle używają najpierw żyłki dołączonej do podkaszarki i przez jakiś czas podczas wymiany używają kolejnych o tym samym kształcie przekroju i tej samej średnicy. Fakt, że żyłka zamknięta jest w zabezpieczonej (zamkniętej, „zaklikniętej”) szpuli, sprawia, że podkaszarka jest narzędziem bezpiecznym nawet dla niewprawnego użytkownika. Jednak wraz z upływem czasu i nabraniem doświadczenia każdy ogrodnik zaczyna sięgać po różne rodzaje żyłki, wiedząc, że:
- żyłki o średnicy od 1,3 do 2 mm są używane do cięcia niskiej i cienkiej trawy lub mniej wytrzymałych roślin;
- żyłki o średnicy od 2 do 2,6 mm potrafią poradzić sobie z cięciem gęstej trawy czy mniej odpornych chwastów, np. pokrzyw;
- żyłki o średnicy od 2,7 do 3 mm są idealne do twardszych gatunków roślin, np. do ostów, oraz potrafią wycinać splątane zarośla.
Starannie dobrana żyłka do podkaszarki pozwoli na uzyskanie optymalnych efektów koszenia w trudno dostępnych miejscach. Jeśli od czasu do czasu musisz poradzić sobie z wyjątkowo gęstymi chwastami o twardych łodygach, pamiętaj, że na rynku dostępne są żyłki o kwadratowym lub pięciokątnym przekroju, których krawędzie lepiej sobie z nimi radzą niż żyłki o przekroju okrągłym.
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Jak wymienić żyłkę w podkaszarce? Przygotowanie podkaszarki do zamontowania żyłki
Wymiana żyłki w podkaszarce nie jest trudna i nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych narzędzi. Aby przebiegała szybko i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do montażu nowej żyłki należy:
- wyłączyć podkaszarkę z sieci bądź wyjąć akumulator;
- ściągnąć pokrywę głowicy i wyjąć szpulę;
- oczyścić głowicę podkaszarki ze ścinków trawy, kory czy drobnych patyczków i przetrzeć wilgotną szmatką.
Jak nawinąć żyłkę do podkaszarki? Zasady montażu nowej żyłki
Po oczyszczeniu głowicy i wyjęciu szpuli należy przyciąć odpowiedni kawałek żyłki — zazwyczaj ok. 5–6 metrów, ale wybór właściwej długości żyłki zależy ostatecznie od wymagań konkretnego modelu podkaszarki. Pamiętaj, aby do cięcia żyłki użyć ostrych nożyc.
Teraz pora na zastosowanie odpowiedniej techniki nawijania żyłki na głowicę podkaszarki.
Nawijanie żyłki do podkaszarki krok po kroku:
- Złóż odcięty fragment żyłki na pół w taki sposób, by móc nawinąć linkę równo po obu stronach szpuli.
- Nawijaj ją ciasno, zgodnie z kierunkiem, który wyznacza strzałka, i pamiętając, że kolejne warstwy żyłki nie mogą wchodzić pod te, które są już nawinięte.
- Luźne końce żyłki (ok. 15 cm z każdej strony) wsuń w przelotki po zewnętrznej stronie szpuli i przeciągnij je.
- Włóż szpulę do głowicy, nie zapominając o sprężynie oraz podkładkach.
- Przeprowadź końcówki żyłki przez oczka głowicy, pociągnij i uwolnij je z wypustek na szpuli.
- Dociśnij głowicę ze szpulą i… gotowe.
Jak dbać o żyłkę do podkaszarki, aby była wydajna i długo służyła? Utrzymanie i konserwacja żyłki
Żyłka jest elementem podkaszarki, który ulega ścieraniu w trakcie pracy. Wprawdzie materiały, z których produkowane są linki tnące do podkaszarek, są odporne na rozerwanie czy strzępienie, ale tarcie wytwarzane podczas cięcia powoduje podniesienie się temperatury, przez co żyłka może się stopić. Najtrwalsze są żyłki wzmocnione metalem – nieco droższe i cięższe od standardowych.
Jeśli chcesz uniknąć plątania się żyłki czy tworzenia się supłów:
- zwracaj uwagę na jakość żyłki – im wyższej jakości żyłka, tym bardziej odporna na splątania i łatwiej się prowadzi;
- przy wymianie żyłki upewnij się, że jest ona odpowiedniej długości – zbyt krótka może utrudnić pracę, a zbyt długa będzie mieć tendencję do plątania się;
- sprawdź, czy żyłka jest poprawnie nawinięta na szpulę, gdyż niewłaściwy montaż także zwiększa ryzyko splątania;
- podczas koszenia staraj się utrzymywać podkaszarkę w odpowiedniej odległości od powierzchni, aby uniknąć zbyt dużego obciążenia żyłki – jeśli będziesz trzymać urządzenie za nisko, może to spowodować zahaczanie żyłki o przeszkody i splątywanie;
- przycinaj trawę i chwasty w jednym kierunku, unikając ruchów w przeciwną stronę – to także może prowadzić do zaplątania żyłki.
Podczas koszenia warto co jakiś czas zatrzymać pracę podkaszarki i sprawdzić stan żyłki. Jeśli zauważysz, że zaczyna się plątać lub jest uszkodzona, wymień ją na nową od razu.
Pamiętaj: zapasowe żyłki do swoich narzędzi ogrodowych zawsze przechowuj w bezpiecznym miejscu: powinno tam być sucho i w miarę ciepło, a do pomieszczenia nie powinny mieć dostępu gryzonie.