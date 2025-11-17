Akumulatorowe myjki ciśnieniowe. Ranking TOP 5

Nasz ranking otwiera bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery Set – zasilana bateryjnie, odpowiednia do rozmaitych zastosowań przydomowych. Sprawdzi się doskonale do mycia samochodów, motocykli, rowerów, łodzi, czyszczenia tarasów, mebli ogrodowych, narzędzi, zabawek ogrodowych czy koszy na śmieci.

Urządzenie jest wyposażone w baterię 36 V / 5 Ah, która wystarcza na 14 minut pracy urządzenia w trybie ciągłym. Czas ładowania wyczerpanej baterii wynosi około 9 godzin (z wykorzystaniem dołączonej do zestawu ładowarki).

Myjka jest również kompatybilna z wężem do zasysania wody (dostępny w dodatkowej ofercie). Po podłączeniu do niego może pobierać wodę z sieci wodociągowej, jak i z innych, niezależnych źródeł – zbiorników wodnych, beczek, kanistrów itp. Lance zawarte w zestawie oferują 3 poziomy ciśnienia wody, które można regulować w zależności od potrzeb.

Wydajność tłoczenia wody wynosi aż 340 litrów na godzinę, a maksymalne ciśnienie – 110 barów. Oznacza to, że myjka K 2 Battery Set z powodzeniem dorównuje swoją wydajnością klasycznym myjkom zasilanym elektrycznie lub spalinowo.

Specyfikacja techniczna:

Platforma bateryjna: 36 V

Zakres ciśnienia: wysokie

Ciśnienie maksymalne: 110 bar

Wydajność tłoczenia wody: 340 l/h

Maksymalna temperatura wody: 40°C

Czas pracy na jednym ładowaniu: 14 minut

Czas ładowania baterii: 9 godzin

Waga bez akcesoriów: 4,5 kg

Zalety: