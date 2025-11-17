Akumulatorowe myjki ciśnieniowe. Ranking TOP 5
Myjki akumulatorowe zyskują coraz większą popularność – są lekkie, mobilne i gotowe do pracy nawet tam, gdzie nie ma dostępu do prądu czy bieżącej wody. Doskonale sprawdzają się przy myciu samochodu, roweru, mebli ogrodowych czy tarasu. Sprawdź, czym różnią się od tradycyjnych myjek spalinowych i na co zwrócić uwagę przy zakupie. Oto nasze najlepsze akumulatorowe myjki ciśnieniowe – ranking, który ułatwi Ci podjęcie decyzji!
Myjka akumulatorowa czy spalinowa?
Wybór pomiędzy myjką akumulatorową a spalinową zależy przede wszystkim od zakresu zastosowań i rodzaju zabrudzeń, z którymi urządzenie ma sobie radzić.
- Największą zaletą myjek akumulatorowych jest ich mobilność. Są stosunkowo lekkie i nie wymagają dostępu do gniazdka elektrycznego ani paliwa.
- Sprawdzają się w miejscach, gdzie liczy się wygoda i szybkość czyszczenia, np. przy myciu samochodów, rowerów, motocykli, mebli ogrodowych, tarasów czy sprzętu sportowego.
Dzięki temu są optymalnym sprzętem do zastosowań domowych i ogrodowych.
Z kolei myjki spalinowe:
- Dysponują zazwyczaj większą mocą – nawet powyżej 200 barów.
- Radzą sobie z usuwaniem zaschniętego błota, smarów i pyłu z dużych powierzchni.
- Ich wadą jest większy hałas, emisja spalin i konieczność regularnej konserwacji.
Poznaj wydajne akumulatorowe myjki ciśnieniowe! Ranking TOP 5
W rankingu przedstawiamy propozycje myjek akumatorowych, które z powodzeniem pozwolą Ci wyczyścić sprzęty ogrodowe, taras, czy rower.
1. Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher K 2 Battery Set
Nasz ranking otwiera bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery Set – zasilana bateryjnie, odpowiednia do rozmaitych zastosowań przydomowych. Sprawdzi się doskonale do mycia samochodów, motocykli, rowerów, łodzi, czyszczenia tarasów, mebli ogrodowych, narzędzi, zabawek ogrodowych czy koszy na śmieci.
Urządzenie jest wyposażone w baterię 36 V / 5 Ah, która wystarcza na 14 minut pracy urządzenia w trybie ciągłym. Czas ładowania wyczerpanej baterii wynosi około 9 godzin (z wykorzystaniem dołączonej do zestawu ładowarki).
Myjka jest również kompatybilna z wężem do zasysania wody (dostępny w dodatkowej ofercie). Po podłączeniu do niego może pobierać wodę z sieci wodociągowej, jak i z innych, niezależnych źródeł – zbiorników wodnych, beczek, kanistrów itp. Lance zawarte w zestawie oferują 3 poziomy ciśnienia wody, które można regulować w zależności od potrzeb.
Wydajność tłoczenia wody wynosi aż 340 litrów na godzinę, a maksymalne ciśnienie – 110 barów. Oznacza to, że myjka K 2 Battery Set z powodzeniem dorównuje swoją wydajnością klasycznym myjkom zasilanym elektrycznie lub spalinowo.
Specyfikacja techniczna:
- Platforma bateryjna: 36 V
- Zakres ciśnienia: wysokie
- Ciśnienie maksymalne: 110 bar
- Wydajność tłoczenia wody: 340 l/h
- Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 14 minut
- Czas ładowania baterii: 9 godzin
- Waga bez akcesoriów: 4,5 kg
Zalety:
- Wymienna bateria 36 V z wyświetlaczem – na bieżąco wskazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Pistolet wysokociśnieniowy – ze wskaźnikiem ciśnienia podawanej wody.
- Zasysanie wody – funkcja umożliwiająca pobieranie wody z innych źródeł niż kran.
- Zasysanie środków czyszczących – możliwe przy użyciu dołączonego wężyka.
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia – zapewnia oszczędność miejsca.
2. Myjka terenowa Kärcher OC 4
Kolejną naszą propozycją jest myjka terenowa OC 4 – urządzenie w pełni mobilne, wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 8 litrów. Obecność zbiornika jest równoznaczna z brakiem potrzeby korzystania z sieci wodociągowej czy też pobierania wody z innych źródeł.
Myjka terenowa OC 4 sprawdzi się doskonale na kempingu, działce lub w ogrodzie, gdy nie masz dostępu do sieci wodociągowej. Nadaje się do czyszczenia rowerów, namiotów, butów, sprzętu sportowego, kwietników, mebli ogrodowych czy narzędzi.
Urządzenie posiada zintegrowaną baterię litowo-jonową, która wymaga naładowania po każdym użyciu. Czas pracy myjki na jednym ładowaniu wynosi 22 minuty, a o aktualnym stanie baterii informuje wbudowana dioda LED. Do naładowania baterii do pełna potrzeba około 3,5 godziny.
Ze względu na specyfikę myjki terenowej, wydajność tłoczenia wody wynosi maks. 2 litry na minutę.
Specyfikacja techniczna:
- Zakres ciśnienia: niskie
- Wydajność tłoczenia wody: 2 l/min
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 22 minuty
- Czas ładowania baterii: 3,5 godziny
- Waga bez akcesoriów: 3,1 kg
Zalety:
- Zbiornik na wodę o pojemności 8 l – umożliwia czyszczenie mobilne, bez dostępu do bieżącej wody.
- Zintegrowana bateria litowo-jonowa – z uniwersalnym gniazdem USB-C do ładowania.
- Łatwe przechowywanie akcesoriów – w skrytce umiejscowionej pod zbiornikiem na wodę.
- Delikatne, ale skuteczne czyszczenie – dzięki niewielkiemu ciśnieniu, myjka jest delikatna dla czyszczonych powierzchni, a jednocześnie skuteczna i oszczędna.
3. Myjka terenowa Kärcher OC 6-18 Premium
Trzecie miejsce w rankingu zajmuje myjka terenowa OC 6-18 Premium – stworzona do użytku w ogrodzie, na działce lub w podróży – bez konieczności podłączenia jej do prądu czy bieżącej wody. Została wyposażona w delikatną dyszę płaską, która skutecznie usuwa zabrudzenia z rowerów, mebli ogrodowych, sprzętu kempingowego czy zabawek.
Myjka OC 6-18 Premium posiada mobilny zbiornik na wodę o pojemności 12 litrów, zamontowany na wózku z dużymi kołami i uchwytem teleskopowym, który ułatwia transport. Opcjonalnie, urządzenie może też pracować bez zbiornika – po podłączeniu do sieci wodociągowej lub z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł wody, np. beczki lub naturalnego zbiornika wodnego. Ciśnienie myjki określane jest jako średnie – wynosi maks. 24 bary, przy wydajności tłoczenia wody na poziomie maks. 200 litrów na godzinę.
Model OC 6-18 Premium współpracuje z akumulatorem z platformy Kärcher Battery Power 18 V, który zasila także inne urządzenia tej serii. Na wbudowanym wyświetlaczu LCD prezentowany jest poziom naładowania w czasie rzeczywistym. Akumulator i ładowarkę należy dokupić osobno.
Specyfikacja techniczna:
- Platforma bateryjna: 18 V
- Zakres ciśnienia: średnie
- Ciśnienie maksymalne: 24 bar
- Wydajność tłoczenia wody: 200 l/h
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 12 min (2,5 Ah) / 24 min (5,0 Ah)
- Waga bez akcesoriów: 5,7 kg
Zalety:
- Samowystarczalne i mobilne czyszczenie – zintegrowany zbiornik na 12 litrów, bez konieczności podłączania myjki do sieci wodociągowej.
- Mobilność i ergonomia – aluminiowy uchwyt teleskopowy i duże koła.
- Uchwyty na wyposażenie – akcesoria do myjki można przechowywać bezpośrednio w urządzeniu.
4. Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher KHB 4-18 Plus Battery Set
Czwarta propozycja w naszym rankingu to kompaktowa myjka ręczna KHB 4-18, która swoim wyglądem i sposobem użytkowania przypomina wkrętarkę. Została zaprojektowana z myślą o szybkim czyszczeniu, bez zbędnych przygotowań.
Dzięki płaskiej dyszy skutecznie usuwa zabrudzenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy czy innych powierzchni użytkowych. Urządzenie jest w pełni mobilne, wyposażone w składany zbiornik na wodę oraz wąż ssący, który umożliwia pobieranie wody z dowolnego źródła, bez potrzeby podłączania do sieci wodociągowej. Ciśnienie myjki wynosi 21 barów, przy maksymalnej wydajności tłoczenia wody na poziomie 170 litrów na godzinę.
Możliwości myjki można rozszerzyć za pomocą dodatkowych akcesoriów, takich jak dysza pianowa, szczotka do mycia czy końcówka 5w1. W zestawie znajdziesz akumulator 18 V i ładowarkę, które umożliwią natychmiastowe rozpoczęcie pracy po rozpakowaniu urządzenia.
Wbudowany akumulator na bieżąco wyświetla pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz pojemność baterii. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 14 minut, natomiast czas ładowania ok. 5 godzin.
Specyfikacja techniczna:
- Platforma bateryjna: 18 V
- Zakres ciśnienia: średnie
- Ciśnienie maksymalne: 21 bar
- Wydajność tłoczenia wody: 170 l/h
- Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 14 minut
- Czas ładowania baterii: 5 godzin
- Waga bez akcesoriów: 1,3 kg
Zalety:
- Wymienna bateria 18 V z wyświetlaczem – na bieżąco wskazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody – zapewnia delikatne, ale skuteczne czyszczenie.
- Lekka waga – zaledwie 1,3 kg wagi zapewnia łatwe przenoszenie i użytkowanie.
5. Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher KHB 6 Battery Set
Nasz ranking zamyka bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Battery Set – zaawansowany odpowiednik myjki z poprzedniego miejsca. Urządzenie działa całkowicie bez dostępu do sieci elektrycznej i umożliwia szybkie czyszczenie niemal każdej powierzchni wokół domu – wystarczy podłączyć wąż z wodą i myjka jest gotowa do pracy.
W zestawie znajdują się dwie lance natryskowe: delikatna jednostrumieniowa do codziennego mycia oraz dysza rotacyjna do usuwania uporczywych zabrudzeń, np. z mebli ogrodowych czy zabawek. Lanca rotacyjna wytwarza strumień aż o 5 różnych kształtach, dzięki czemu delikatnie i skutecznie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
Wydajność tłoczenia wody wynosi maks. 200 litrów na godzinę, a ciśnienie pracy maks. 24 bary.
W komplecie znajduje się również wymienna bateria litowo-jonowa 18 V i ładowarka. Akumulator współpracuje z innymi urządzeniami z serii Kärcher 18 V, a wyświetlacz LCD informuje o poziomie naładowania w czasie rzeczywistym – zarówno podczas pracy, jak i ładowania. Czas pracy myjki na jednym ładowaniu wynosi 12 minut.
Specyfikacja techniczna:
- Platforma bateryjna: 18 V
- Zakres ciśnienia: średnie
- Ciśnienie maksymalne: 24 bar
- Wydajność tłoczenia wody: 200 l/h
- Czas pracy na jednym ładowaniu: 12 minut
- Waga bez akcesoriów: 1,3 kg
Zalety:
- Wymienna bateria 18 V z wyświetlaczem – na bieżąco wskazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody – zapewnia delikatne, ale skuteczne czyszczenie.
- Lekka waga – zaledwie 1,3 kg wagi zapewnia łatwe przenoszenie i użytkowanie.
Jaka akumulatorowa myjka ciśnieniowa? Porównanie najważniejszych funkcji
Kryteria wyboru akumulatorowej myjki ciśnieniowej
Wybierając myjkę akumulatorową, weź pod uwagę jej parametry techniczne i użytkowe – to właśnie od nich zależy skuteczność czyszczenia i komfort pracy.
Ciśnienie robocze i przepływ wody
Są to dwa podstawowe wskaźniki określające siłę strumienia wody. Do mycia roweru lub mebli ogrodowych wystarczy ciśnienie ok. 20-40 barów, natomiast do karoserii samochodu lepiej wybrać model o mocy 50-60 barów i przepływie powyżej 200 l/h.
Niektóre urządzenia oferują kilka poziomów ciśnienia, np. tryb delikatny do szyb i lakieru oraz tryb mocniejszy do felg czy kostki brukowej.
Pojemność i napięcie akumulatora
Najczęściej stosowane są akumulatory litowo-jonowe od 18 V do nawet 36 V, zapewniające zazwyczaj kilkanaście minut pracy na jednym ładowaniu. Wydajność zależy od pojemności: 2,0 Ah wystarczy do szybkiego mycia, natomiast 4,0 Ah i więcej pozwala na dłuższe sesje bez przerw.
Źródło wody i sposób zasysania
Większość myjek akumulatorowych nie wymaga stałego podłączenia do sieci wodociągowej. Wodę można pobierać z wiadra, beczki lub zbiornika – przy użyciu węża z filtrem. Jest to duże udogodnienie w terenie, np. na ogródku działkowym.
Waga i ergonomia
Myjki akumulatorowe ważą zwykle od 1,5 kg (w przypadku kompaktowych myjek ręcznych) do 5 kg (w przypadku myjek tradycyjnych). W obu przypadkach jest to masa, która pozwala na swobodne manewrowanie, adekwatne do przeznaczenia urządzenia.
Modele z teleskopową lancą i regulowanym kątem dyszy umożliwiają wygodne czyszczenie pojazdów lub przedmiotów z dalszej odległości. Z kolei do bliższego manewrowania wokół czyszczonych powierzchni lepiej nadają się ręczne myjki kompaktowe.
Dysze i akcesoria
Dobre myjki oferują kilka wymiennych końcówek, np. dyszę punktową do uporczywego brudu, wachlarzową do dużych powierzchni oraz szczotki do felg czy tapicerki. Często dostępny jest też zbiornik na detergent, który umożliwia mycie z pianą.
Funkcje dodatkowe i bezpieczeństwo
Niektóre modele wyposażone są w system automatycznego wyłączania po zwolnieniu spustu, co chroni silnik i oszczędza energię. Przydatna bywa też blokada spustu zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu, a także wskaźnik poziomu baterii, który jest standardem w większości urządzeń akumulatorowych.
Już wiesz, jaka akumulatorowa myjka ciśnieniowa sprawdzi się w Twojej branży!
Akumulatorowe myjki ciśnieniowe łączą dwie ważne cechy: mobilność i moc, która jest wystarczająca do większości codziennych zadań. Dzięki zasilaniu bateryjnemu mogą pracować w dowolnym miejscu – bez kabli, paliwa oraz hałasu typowego dla modeli spalinowych lub przewodowych.
Wybierając konkretny model, koniecznie dopasuj jego parametry do rodzaju wykonywanych prac. Mniejsze urządzenia będą odpowiednie do zastosowań domowych i rekreacyjnych, z kolei mocniejsze – do pracy w terenie, serwisach lub przy pielęgnacji floty pojazdów.
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