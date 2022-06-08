Jaka myjka ciśnieniowa do kostki brukowej i podjazdu?
Kostka brukowa to jeden z najpopularniejszych materiałów nawierzchniowych stosowanych do wykańczania podjazdów, chodników czy alejek. Doceniana jest zwłaszcza za niezliczone możliwości aranżacyjne, ale także za trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Aby zachować ładny wygląd i właściwości „polbruku”, należy go regularnie czyścić. Spośród różnych metod usuwania zabrudzeń najskuteczniejszą i najczęściej wybieraną jest czyszczenie wysokociśnieniowe. Poznaj myjki ciśnieniowe Kärcher polecane do mycia kostki.
Jak wyczyścić brudną kostkę brukową, czego potrzebujemy?
Wbrew obiegowym opiniom kostka brukowa wymaga pielęgnacji. Zbagatelizowanie regularnego czyszczenia zwykle kończy się powstaniem trudnych do usunięcia zabrudzeń. Wówczas możemy być zmuszeni do skorzystania z usług profesjonalnych firm zajmujących się myciem powierzchni twardych. Co gorsza, zaniedbana kostka niszczeje i traci swoje właściwości. W takiej sytuacji wymiana nawierzchni może nastąpić szybciej, niż zakładaliśmy, co wiąże się także z dużymi kosztami.
Nawierzchnia z kostki nie wymaga jednak skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy regularne zamiatanie w celu pozbycia się luźnych zabrudzeń, okresowe czyszczenie na mokro (1–2 razy w roku) oraz ewentualne uzupełnianie fug. Trzeba mieć świadomość, że każdego dnia na kostce gromadzą się różne zanieczyszczenia. Do najczęściej spotykanych należą:
- piach, żwir, kurz, pyłki roślinne, błoto, liście, igliwie;
- mech, porosty, chwasty w szczelinach między kostkami;
- plamy z oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych wyciekających z samochodu;
- plamy po jedzeniu i napojach, gumy do żucia;
- cement, kleje, zaprawy, farby elewacyjne i inne zabrudzenia powstające w wyniku prac remontowych wokół domu;
- wykwity solne pojawiające się wskutek działania soli używanej do niwelowania oblodzeń zimą;
- biały osad, czyli tzw. wykwity wapienne, które powstają wskutek naturalnych procesów fizycznych i chemicznych – znikają samoczynnie po 1–3 latach, ale proces ich likwidacji można przyspieszyć.
Podstawowym zabiegiem, który pomaga utrzymać kostkę brukową w czystości, jest zamiatanie, które ma na celu zebranie zgrubnych zanieczyszczeń. Możemy użyć zwykłej miotły lub zamiatarki Kärcher, która znacząco ułatwia pracę i eliminuje pylenie.
Do usuwania chwastów i mchu ze szczelin kostki przydatny jest akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher z szybko obracającą się głowicą z nylonowym włosiem. W walce z niepożądaną roślinnością stosowane są także metody chemiczne. W ich przypadku istnieje jednak ryzyko uszkodzenia roślinności w otoczeniu.
Fot. Czyszczenie kostki brukowej z chwastów za pomocą akumulatorowego wycinaka Kärcher
Chwasty i mech można usuwać także mechanicznie, jednak nie jest to metoda polecana. Ostre narzędzia mogą naruszyć warstwę licową kostki, powodując osłabienie jej struktury. W efekcie obniża się odporność na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Ponadto metoda ta jest czaso- i pracochłonna, podobnie jak wypalanie uciążliwych chwastów za pomocą palnika.
Powyższe sposoby pomagają usunąć zwykle tylko jeden rodzaj zanieczyszczeń. Jeżeli mamy dużo zabrudzeń różnego pochodzenia, najlepiej wyczyścić kostkę za pomocą myjki ciśnieniowej. Mocny strumień wody poradzi sobie nie tylko z niechcianą roślinnością, ale także plamami po oleju, farbach czy zaschniętym cementem. Myjka ciśnieniowa jest nie tylko skuteczna, ale także w krótkim czasie pozwala wyczyścić większy obszar, oszczędzając czas i energię.
Co więcej, czyszczenie wysokociśnieniowe jest ekologiczne. Do usuwania zabrudzeń wykorzystywana jest wyłącznie woda pod wysokim ciśnieniem. Myjka ciśnieniowa jest też delikatna dla kostki brukowej i nie obniża jej odporności na działanie czynników zewnętrznych. W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń można zastosować biodegradowalne środki czyszczące Kärcher.
Czyszczenie kostki betonowej z użyciem myjki ciśnieniowej jest kompleksowe i daje długotrwały efekt. Trzeba jednak wybrać model, który ułatwia pracę i pozwala na bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń.
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Na co zwrócić uwagę, wybierając myjkę ciśnieniową do kostki brukowej?
Do czyszczenia „polbruku” w zasadzie nadaje się większość myjek ciśnieniowych. Jednak aby usuwanie zabrudzeń przebiegało sprawnie i w bezpieczny dla powierzchni sposób, warto wybrać model o odpowiedniej mocy i wydajności oraz z odpowiednim wyposażeniem.
Jaką moc oraz wydajność powinna mieć myjka ciśnieniowa, jeśli chcemy używać jej do czyszczenia kostki brukowej?
Wybierając myjkę ciśnieniową do czyszczenia kostki brukowej, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wielkość utwardzonej powierzchni i stopień jej zabrudzenia. Od tego zależą parametry techniczne urządzenia. Ogólnie rzecz biorąc, do mycia kostki nadają się myjki o ciśnieniu od 100 do 180 barów.
Jeżeli chcemy myć niewielki chodnik przy domu, który nie jest silnie zanieczyszczony, wystarczy myjka ciśnieniowa o niskiej klasie wydajności. Przykładem może być urządzenie wysokociśnieniowe K 2 o mocy 1400 W, generujące ciśnienie 110 barów i tłoczące wodę w tempie 360 l/h. Przy pomocy takiej myjki w ciągu godziny wyczyścimy 20 m².
Najczęściej jednak tereny pokryte kostką brukową mają dużą powierzchnię. Dlatego do ich czyszczenia warto wybrać myjkę ciśnieniową o większej mocy i wydajności. Dzięki temu praca będzie zdecydowanie krótsza, a efekty usuwania nawet uciążliwych zabrudzeń lepsze. Do mycia kostki brukowej przeznaczone są myjki ciśnieniowe Kärcher klasy wydajności K 5 lub K 7, które charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi.
Myjka ciśnieniowa klasy K 5:
- ciśnienie 145 barów,
- wydajność tłoczenia wody 500 l/h,
- wydajność powierzchniowa 40 m²,
- moc 2100 W.
Myjka ciśnieniowa klasy K 7:
- ciśnienie 180 barów,
- wydajność tłoczenia wody 600 l/h,
- wydajność powierzchniowa 60 m²,
- moc 3000 W.
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Długość węża myjki – czy ma znaczenie?
Wąż do myjki wysokociśnieniowej, bez względu na zastosowanie, powinien być wytrzymały, elastyczny i odporny na skręcanie. Jego długość wpływa natomiast na przepływ wody (im dłuższy wąż, tym mniejszy przepływ), ale także komfort pracy i swobodę ruchów. Optymalną przepustowość wody zapewnia wąż, który ma co najmniej 7,5 m.
Dodatkowe dysze, szczotki i detergenty
Na skuteczność usuwania zabrudzeń z kostki brukowej oraz komfort pracy wpływają także dodatkowe akcesoria i środki chemiczne. Do mycia podjazdu stosuje się zwykle dyszę rotacyjną, ale warto także wykorzystać przystawkę T-Racer. Ta specjalnie zaprojektowana do czyszczenia płaskich powierzchni przystawka pozwala usuwać zabrudzenia 2 razy szybciej bez rozprysków wody.
T-Racer ma dwie płaskie dysze wysokociśnieniowe zamontowane na obracającym się śmigle, które gwarantują wysoką wydajność i skuteczność czyszczenia. Ponadto dysze można regulować w zależności od rodzaju podłoża. Co więcej, zastosowanie T-Racer zapobiega rozpryskom wody, ponieważ strumień jest skierowany dokładnie w miejsce, które chcemy wyczyścić. Zapewnia także wygodną i niewymagającą nadmiernego wysiłku pracę.
W ofercie Kärcher dostępne są dwa rodzaje przystawek T-Racer:
- T 5 – przeznaczona do urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 do K 7,
- T 7 Plus – kompatybilna z urządzeniami wysokociśnieniowymi klas K 4 do K 7, a dodatkowo zaopatrzona w dyszę Power, która efektywnie czyści kąty i krawędzie, oraz dyszę do spłukiwania zabrudzeń z czyszczonej powierzchni.
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W przypadku bardzo mocnych i uciążliwych zabrudzeń na kostce należy sięgnąć po specjalny środek do czyszczenia kamienia Kärcher RM 611. Formuła 3 w 1 sprawia, że preparat nie tylko doskonale usuwa zanieczyszczenia atmosferyczne, mech i porosty, ale także pielęgnuje oraz zabezpiecza powierzchnie przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych.
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Jaką myjkę ciśnieniową do kostki brukowej i podjazdu wybrać?
W ofercie Kärcher znajdziemy wiele zróżnicowanych cenowo modeli myjek ciśnieniowych, które nadają się do czyszczenia kostki betonowej. Przy wyborze, oprócz parametrów technicznych, ważny jest także zakres wyposażenia standardowego. Do usuwania zabrudzeń z kostki szczególnie polecana jest dysza rotacyjna. Warto, aby była dołączona do zestawu.
Fot. Myjka ciśnieniowa czyści z brudu i błota płyty chodnikowe w ogrodzie
Uwaga: przy wyborze odpowiedniej myjki ciśnieniowej pomocna jest opcja filtrowania. To narzędzie do wyszukiwania urządzeń w oparciu o sprecyzowane kryteria. Możemy wybrać np. zakres cenowy, wartość ciśnienia, wydajność powierzchniową czy obszar zastosowań. Korzystanie z filtrów zawęża możliwości i pozwala przeglądać tylko oferty myjek, które spełniają nasze oczekiwania.
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Podstawowa myjka ciśnieniowa do kostki brukowej w cenie około 700 zł
Do czyszczenia niewielkich powierzchni z kostki brukowej, które nie są silnie zabrudzone, przeznaczona jest myjka ciśnieniowa K 2 Home. To podstawowy model w atrakcyjnej cenie, który ma wiele zalet. Należą do nich:
- ciśnienie na poziomie 110 barów i wydajność tłoczenia wody 360 l/h,
- mobilność – kompaktowa budowa ułatwia pracę na niewielkim obszarze,
- lekka konstrukcja – wygodne manewrowanie i łatwy transport,
- bogate wyposażenie standardowe – czterometrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca jednostrumieniowa, dysza rotacyjna, przystawka T-Racer, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck.
Myjka ciśnieniowa z silnikiem chłodzonym wodą – Kärcher K 4 z dyszą rotacyjną T 5
Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Compact Home zaprojektowane zostało do okazjonalnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu kostki brukowej. Decydują o tym takie cechy, jak:
- ciśnienie robocze na poziomie 130 barów i wydajność tłoczenia wody wynoszącą 420 l/h,
- kompaktowa konstrukcja – łatwe przechowywanie i transport,
- silnik chłodzony wodą – trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia przez wiele lat,
- bogate wyposażenie standardowe – sześciometrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca spryskująca Vario Power z regulacją, dysza rotacyjna, zestaw domowy z przystawką T 5 i środkiem do czyszczenia kamienia.
Myjka ciśnieniowa z lepszą dyszą rotacyjną i pistoletem Power Control
Mocna myjka do kostki, która doskonale radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń, to model K 5 Power Control. Użytkownicy doceniają zwłaszcza:
- wysokie ciśnienie na poziomie 145 barów oraz imponującą wydajność tłoczenia wody wynoszącą 500 l/h,
- wsparcie podczas czyszczenia w postaci aplikacji Home & Garden – jedną z opcji jest manager zastosowań, czyli praktyczne wskazówki na temat skutecznego i bezpiecznego czyszczenia określonych powierzchni, w tym kostki brukowej,
- możliwość ręcznej regulacji poziomu ciśnienia poprzez obracanie lancy spryskującej Vario Power,
- system podawania środka czyszczącego Plug’n’Clean bezpośrednio z opakowania,wytrzymały silnik chłodzony wodą,
- bogate wyposażenie standardowe – pistolet spryskujący G 145 Q Power Control, lanca Vario Power, dysza rotacyjna, zestaw do domu z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 i środkiem do czyszczenia kamienia 3 w 1.
Najlepsza wielofunkcyjna myjka ciśnieniowa nie tylko do mycia kostki brukowej – sterowana aplikacją na smartfona
Jeżeli szukasz najlepszej myjki do mycia kostki brukowej, to postaw na urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Smart Control. Doskonałe efekty czyszczenia i wygodę pracy zapewniają m.in.:
- imponujące ciśnienie na poziomie 180 barów oraz wydajność tłoczenia wody wynosząca 600 l/h,
- tryb Boost do uporczywych zabrudzeń – dodatkowa moc +15 barów zwiększa wydajność czyszczenia i pozwala zaoszczędzić czas,
- aplikacja Home & Garden z dostępem m.in do konsultanta mobilnego,
- system podawania detergentu Plug’n’Clean,
- pistolet spryskujący G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem i możliwością ustawiania poziomu ciśnienia za pomocą przycisków,
- lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet – zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia do wielu różnych zastosowań,
- zestaw domowy z przystawką T 7 i środkiem do czyszczenia kamienia 3 w 1.
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