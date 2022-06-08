Jaka myjka ciśnieniowa do kostki brukowej i podjazdu?

Jak wyczyścić brudną kostkę brukową, czego potrzebujemy?

Wbrew obiegowym opiniom kostka brukowa wymaga pielęgnacji. Zbagatelizowanie regularnego czyszczenia zwykle kończy się powstaniem trudnych do usunięcia zabrudzeń. Wówczas możemy być zmuszeni do skorzystania z usług profesjonalnych firm zajmujących się myciem powierzchni twardych. Co gorsza, zaniedbana kostka niszczeje i traci swoje właściwości. W takiej sytuacji wymiana nawierzchni może nastąpić szybciej, niż zakładaliśmy, co wiąże się także z dużymi kosztami.

Nawierzchnia z kostki nie wymaga jednak skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy regularne zamiatanie w celu pozbycia się luźnych zabrudzeń, okresowe czyszczenie na mokro (1–2 razy w roku) oraz ewentualne uzupełnianie fug. Trzeba mieć świadomość, że każdego dnia na kostce gromadzą się różne zanieczyszczenia. Do najczęściej spotykanych należą:

piach, żwir, kurz, pyłki roślinne, błoto, liście, igliwie;

mech, porosty, chwasty w szczelinach między kostkami;

plamy z oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych wyciekających z samochodu;

plamy po jedzeniu i napojach, gumy do żucia;

cement, kleje, zaprawy, farby elewacyjne i inne zabrudzenia powstające w wyniku prac remontowych wokół domu;

wykwity solne pojawiające się wskutek działania soli używanej do niwelowania oblodzeń zimą;

biały osad, czyli tzw. wykwity wapienne, które powstają wskutek naturalnych procesów fizycznych i chemicznych – znikają samoczynnie po 1–3 latach, ale proces ich likwidacji można przyspieszyć.

Podstawowym zabiegiem, który pomaga utrzymać kostkę brukową w czystości, jest zamiatanie, które ma na celu zebranie zgrubnych zanieczyszczeń. Możemy użyć zwykłej miotły lub zamiatarki Kärcher, która znacząco ułatwia pracę i eliminuje pylenie.

Do usuwania chwastów i mchu ze szczelin kostki przydatny jest akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher z szybko obracającą się głowicą z nylonowym włosiem. W walce z niepożądaną roślinnością stosowane są także metody chemiczne. W ich przypadku istnieje jednak ryzyko uszkodzenia roślinności w otoczeniu.