Myjka wysokociśnieniowa sterowana aplikacją na smartfon (bluetooth). Co należy wiedzieć?
Kärcher jako światowy lider na rynku czyszczenia wysokociśnieniowego wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom oraz trendom, wprowadzając pierwszą innowacyjną myjkę z funkcją Bluetooth i aplikacją Home & Garden. To ważny krok w kierunku rozwoju inteligentnych urządzeń. Aplikacja oferuje możliwość czerpania z bogatego doświadczenia firmy Kärcher i jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń wysokociśnieniowych. Czyść jak ekspert, osiągając najlepsze efekty!
Aplikacja Kärcher Home & Garden – do czego służy?
Marka Kärcher jako twórca myjki ciśnieniowej posiada rozległą wiedzę na temat czyszczenia wysokociśnieniowego. Wprowadzając aplikację Home & Garden, dzieli się fachowymi wskazówkami ze wszystkimi użytkownikami urządzeń. Dzięki temu proces czyszczenia zawsze będzie przebiegał w odpowiedni i bezpieczny sposób, gwarantując najlepsze rezultaty usuwania zabrudzeń.
Aplikacja to jednak nie tylko wskazówki na temat czyszczenia (manager zastosowań). Oferuje o wiele więcej:
- dostarcza instrukcję krok po kroku, jak przygotować i uruchomić po raz pierwszy urządzenie wysokociśnieniowe,
- daje dostęp do serwisu i sklepu internetowego 24/7,
- pozwala udostępnić efekty czyszczenia „przed i po” w mediach społecznościowych,
- oferuje rozrywkę w postaci gier,
- pozwala na bieżąco sprawdzać statystyki i dodatkowe informacje,
- użytkownicy urządzeń wysokociśnieniowych z funkcją Bluetooth mogą wygodnie przenosić odpowiednie ustawienia z aplikacji do myjki.
Aplikacja Home & Garden to innowacja na rynku, jakiej nie oferuje żaden inny producent. Kärcher nie tylko dostarcza niezawodne urządzenia czyszczące, ale także dba, by użytkownik miał dostęp do całej fachowej wiedzy w jednym miejscu i zawsze pod ręką. W efekcie czyszczenie jest jeszcze bardziej wydajnie i pod pełną kontrolą.
Jak myć samochód myjką ciśnieniową? Jak używać swojego urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher? Aplikacja podpowie!
Najważniejsza funkcja aplikacji Home & Garden to manager zastosowań, który dostarcza fachowych wskazówek na temat czyszczenia typowych przedmiotów i powierzchni (lista jest stale poszerzana). Użytkownik otrzymuje prawidłową procedurę czyszczenia w kilku krokach.
Wystarczy na ekranie smartfona wybrać czyszczony obiekt, po czym wyświetli się zalecany poziom ciśnienia i rodzaj dyszy. Następnie pojawiają się kroki, które doprowadzą do idealnego efektu czyszczenia. Można obejrzeć obrazek lub przeczytać krótki opis, a także pominąć stronę, jeśli pomoc nie jest potrzebna.
Fot. Aplikacja mobilna Home & Garden od Kärcher dobiera parametry urządzenia wysokociśnieniowego do zastosowania
W przypadku posiadania urządzeń z linii Smart Control, które połączone są z aplikacją poprzez Bluetooth, wystarczy wysłać zalecany poziom ciśnienia ze smartfona do pistoletu spryskującego. Nie trzeba regulować ustawień przyciskami.
Aplikacja Home & Garden i konsultant mobilny to duże ułatwienie w procesie czyszczenia, ale także poprawa efektów usuwania brudu w bezpieczny dla obiektu sposób. Pomaga zapobiegać błędom i przypadkowym uszkodzeniom wynikającym z niewiedzy. Zapewnia pełną kontrolę nad czyszczeniem.
Inne funkcje aplikacji Kärcher Home and Garden
Aplikacja Home & Garden pomaga w pierwszym uruchomieniu myjki ciśnieniowej. Dzięki praktycznym wskazówkom w końcu nie trzeba czytać instrukcji. Na początku wyświetlane są zdjęcia poglądowe pozwalające upewnić się, że w pudełku były wszystkie elementy, zaś szczegółowe zdjęcia wraz z krótkim opisem pokazują i wyjaśniają każdy krok. Dostępny jest także opis wszystkich najważniejszych elementów urządzenia oraz wyposażenia.
Kolejna funkcja to serwis i wsparcie klienta 24/7. Znajduje się tam również bezpośredni link do strony internetowej. Natomiast w obszernej sekcji FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań, dostępne są informacje zebrane z różnych baz danych. Dzięki temu w szybki sposób można rozwiązać ewentualny problem.
W aplikacji znajduje się także lista wszystkich zarejestrowanych urządzeń Kärcher. Na jej podstawie manager zastosowań tworzy indywidualną i najlepszą metodę czyszczenia. Otrzymuje się także rekomendacje produktów. Jedną z funkcji jest dostęp do wskazówek na temat konserwacji i pielęgnacji urządzenia dla długoletniego działania.
W sekcji statystyki użytkownika znajdują się szczegóły dotyczące pracy urządzenia. Można sprawdzić, np. ilość zaoszczędzonej wody w porównaniu do pracy z użyciem węża ogrodowego czy średni czas użytkowania.
Aplikacja daje możliwość podzielenia się wynikami czyszczenia ze znajomymi za pomocą mediów społecznościowych. Oferuje także dostęp do sklepu internetowego, różnych promocji i spersonalizowanych rekomendacji zakupowych.
Myjka wysokociśnieniowa z funkcją Bluetooth – łączenie ze smartfonem
Podstawowe opcje aplikacji Home & Garden są dostępne dla wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych. Innowacją są myjki Kärcher wyposażone w funkcję Bluetooth. Dzięki niej łączą się z aplikacją, co daje zupełnie nowe możliwości.
Fot. Mycie ogrodzenia kamiennego – w doborze idealnych parametrów czyszczenia pomogła aplikacja Home & Garden
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy wydajności K 5 i K 7 z serii Smart Control można konfigurować bezpośrednio przez interfejs Bluetooth za pomocą smartfona i aktywować dodatkowe funkcje.
Przykładowo, po wybraniu w aplikacji przedmiotu do czyszczenia, odpowiednie ustawienie poziomu ciśnienia jest przenoszone bezpośrednio do urządzenia. Aby rozpocząć mycie, wystarczy nacisnąć spust pistoletu wysokociśnieniowego.
Ponadto modele Smart Control posiadają tryb Boost, czyli dodatkową moc +15 bar przez 30 sekund. Pozwala to szybko i skutecznie usunąć szczególnie uciążliwe zabrudzenia. Funkcję można wygodnie aktywować i kontrolować za pomocą aplikacji.
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Innowacyjne modele K 5 i K 7 Smart Control to pierwsze na rynku myjki, które wyposażone są w funkcję łączności z aplikacją mobilną. Dzięki temu stają się urządzeniami smart, które są coraz bardziej popularne w codziennym życiu.
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Pobierz aplikację
Aplikacja Kärcher Home & Garden jest dostępna na smartfony i inne urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Można ją pobrać za darmo w:
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