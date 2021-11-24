Myjka wysokociśnieniowa sterowana aplikacją na smartfon (bluetooth). Co należy wiedzieć?

Aplikacja Kärcher Home & Garden – do czego służy?

Marka Kärcher jako twórca myjki ciśnieniowej posiada rozległą wiedzę na temat czyszczenia wysokociśnieniowego. Wprowadzając aplikację Home & Garden, dzieli się fachowymi wskazówkami ze wszystkimi użytkownikami urządzeń. Dzięki temu proces czyszczenia zawsze będzie przebiegał w odpowiedni i bezpieczny sposób, gwarantując najlepsze rezultaty usuwania zabrudzeń.

Aplikacja to jednak nie tylko wskazówki na temat czyszczenia (manager zastosowań). Oferuje o wiele więcej:

dostarcza instrukcję krok po kroku, jak przygotować i uruchomić po raz pierwszy urządzenie wysokociśnieniowe,

po raz pierwszy urządzenie wysokociśnieniowe, daje dostęp do serwisu i sklepu internetowego 24/7,

24/7, pozwala udostępnić efekty czyszczenia „przed i po” w mediach społecznościowych ,

, oferuje r ozrywkę w postaci gier ,

, pozwala na bieżąco sprawdzać statystyki i dodatkowe informacje,

i dodatkowe informacje, użytkownicy urządzeń wysokociśnieniowych z funkcją Bluetooth mogą wygodnie przenosić odpowiednie ustawienia z aplikacji do myjki.

Aplikacja Home & Garden to innowacja na rynku, jakiej nie oferuje żaden inny producent. Kärcher nie tylko dostarcza niezawodne urządzenia czyszczące, ale także dba, by użytkownik miał dostęp do całej fachowej wiedzy w jednym miejscu i zawsze pod ręką. W efekcie czyszczenie jest jeszcze bardziej wydajnie i pod pełną kontrolą.