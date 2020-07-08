Jak i czym wyczyścić podjazd z kostki brukowej, betonu, klinkieru, granitu?

Zamiatanie podjazdu — jak zrobić to szybko?

Zamiatanie to absolutnie podstawowa czynność, która pozwoli Ci usunąć wszelkie suche drobiny i luźne części roślin pogarszające estetykę i stan nawierzchni. Regularna praca z miotłą pozwala na znaczne opóźnienie zużycia się nawierzchni. Tradycyjna, czyli ręczna metoda zamiatania, to zwykle pierwsze, co przychodzi nam do głowy. Na dłuższą metę będzie to jednak zajęcie mało efektywne, a już na pewno wymagające sporo czasu.

Jeśli chcesz zamiatać podjazd szybko, sprawdź, co do zaproponowania ma technika. Pomocna może okazać się zamiatarka. Urządzenie to doskonale radzi sobie z: opadłymi liśćmi, papierkami, żwirem, piaskiem, a nawet kapslami. Co istotne (zwłaszcza dla alergików), robi to bez wzniecania tumanów kurzu! Zamiatarka pozwala usunąć również wilgotne zanieczyszczenia – do tego typu operacji przeznaczone są dodatkowe szczotki ze standardowego włosia oraz takiego trzykrotnie twardszego.

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