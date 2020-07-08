Jak i czym wyczyścić podjazd z kostki brukowej, betonu, klinkieru, granitu?
Wagi porządku wokół domu nie trzeba uświadamiać żadnemu właścicielowi posesji. Podjazd jest powierzchnią, która wita Twoich gości i przyciąga uwagę przechodniów. Jak wyczyścić podjazd wykonany m.in. z kostki brukowej?
Zabrudzeń na ścieżce, chodniku, tarasie czy podjeździe nie da się uniknąć. Są to powierzchnie nie dość, że intensywnie eksploatowane, to jeszcze wystawione na bezustanne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Część plam, zacieków i innych efektów działalności człowieka oraz natury bardzo ławo jest usunąć, inne wymagają większego nakładu sił i środków. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi czyszczenia podjazdu.
Zanieczyszczenia na podjeździe. Co obejmuje czyszczenie podjazdu?
Na łatwość usuwania zabrudzeń z betonowego podjazdu wpływa kilka czynników. Na pierwszym miejscu znajduje się jakość fabrycznego impregnowania. Procesowi temu poddawana jest zarówno kostka brukowa, jak i płyty betonowe, jednak nawet produkt maksymalnie zabezpieczony przed zabrudzeniami po pewnym czasie i tak będzie wymagał od Ciebie dodatkowych działań.
Rodzaje zanieczyszczeń występujących na podjeździe:
- plamy z oleju samochodowego,
- trawa oraz chwasty wyrastające spomiędzy płytek lub kostki brukowej,
- pył, kurz, piasek przynoszone przez najlżejszy nawet wiatr,
- inne, często zupełnie nieprzewidziane zanieczyszczenia.
Jak wyczyścić kostkę brukową?
Czyszczenie kostki brukowej na pozór może wydawać się zupełnie nieskomplikowaną czynnością. Do podstawowego sprzątania wystarczą miotła oraz wiadro z wodą i detergentem. Jest to jednak sposób czasochłonny oraz nieskuteczny przy mocniejszych zabrudzeniach. Poniżej przedstawiamy pomysły na to, jak i czym regularnie czyścić podjazd przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych domowych urządzeń sprzątających.
Zamiatanie podjazdu — jak zrobić to szybko?
Zamiatanie to absolutnie podstawowa czynność, która pozwoli Ci usunąć wszelkie suche drobiny i luźne części roślin pogarszające estetykę i stan nawierzchni. Regularna praca z miotłą pozwala na znaczne opóźnienie zużycia się nawierzchni. Tradycyjna, czyli ręczna metoda zamiatania, to zwykle pierwsze, co przychodzi nam do głowy. Na dłuższą metę będzie to jednak zajęcie mało efektywne, a już na pewno wymagające sporo czasu.
Jeśli chcesz zamiatać podjazd szybko, sprawdź, co do zaproponowania ma technika. Pomocna może okazać się zamiatarka. Urządzenie to doskonale radzi sobie z: opadłymi liśćmi, papierkami, żwirem, piaskiem, a nawet kapslami. Co istotne (zwłaszcza dla alergików), robi to bez wzniecania tumanów kurzu! Zamiatarka pozwala usunąć również wilgotne zanieczyszczenia – do tego typu operacji przeznaczone są dodatkowe szczotki ze standardowego włosia oraz takiego trzykrotnie twardszego.
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Jak usunąć mech z kostki brukowej?
Choć omszały bruk przywołuje raczej romantyczne skojarzenia, nie sprawdza się na przydomowej nawierzchni, gdzie może stanowić prawdziwe niebezpieczeństwo. Mokry mech jest śliski i może prowadzić do poślizgów podczas chodzenia, jazdy autem czy rowerem. Osobną kwestią jest estetyka – mech na chodniku lub podjeździe możne narażać właściciela posesji na oskarżenia o niedbalstwo. Tymczasem tego zielonego kłopotu można się łatwo pozbyć za pomocą myjki ciśnieniowej. Po zaopatrzeniu się w solidne urządzenie wysokociśnieniowe mocne środki biobójcze, nieobojętne dla ludzkiego zdrowia, nie będą konieczne. Chcąc zapewnić sobie większą mobilność, warto rozejrzeć się za bezprzewodową myjką bateryjną.
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Jak usunąć chwasty z kostki brukowej?
Fot.: Bezprzewodowy domowy wycinak do chwastów, trawy i mchu.
Chwasty wyrastające spomiędzy płytek to kolejny problem każdego właściciela posesji, który ambitnie postanowił wybrukować przydomowe nawierzchnie. Samosiejki szpecą otoczenie domu, a ich korzenie naruszają podłoże, czyniąc je niestabilnym. Radzimy sobie z tym na różne sposoby, zwykle poprzestając na wycinaniu ręcznym – kostka po kostce, płytka po płytce. O tym, jak bardzo jest to uciążliwa praca, wie każdy, kto choć raz musiał się z nią mierzyć. Wybawieniem w tym przypadku może być elektryczny bezprzewodowy wycinak do chwastów Kärcher. To zgrabne i łatwe w użyciu urządzenie bez trudu poradzi sobie również z mchem!
Czym wyczyścić olej z kostki brukowej?
Fabryczna impregnacja to proces, któremu poddaje się coraz więcej modeli kostki brukowej. Jeszcze chwila, a stanie się to standardem i ze świecą trzeba będzie szukać produktów niezaimpregnowanych. I dobrze, bo czyszczenie tak zabezpieczonej kostki jest znacznie prostsze! Wystarczy strumień wody wprost z myjki ciśnieniowej z niewielką ilością płynu, aby pozbyć się tłustych plam.
A co, jeśli Twoja kostka jest nieimpregnowana? Specjaliści radzą, żeby świeże plamy z oleju posypać piaskiem, który dobrze wchłania olej i powstrzymuje go przed wnikaniem w głąb podłoża. Później wystarczy ciepła woda ze środkiem odplamiającym i… oczekiwanie na efekt.
Poszukując preparatu do usuwania tłustych plam, możesz wypróbować odtłuszczający spray, który znajdziesz już w cenie nieprzekraczającej 30 zł. Decydując się na takie rozwiązanie, musisz jednak uważać, żeby nie odbarwić powierzchni.
Czyszczenie kostki brukowej można wykonać samemu!
Inwestycja w odpowiednio dobrany sprzęt daje gwarancję, że czyszczenie kostki brukowej będzie proste i skuteczne. Nie musisz od razu decydować się na usługi firm czyszczących, które zwykle okazują się kosztownym luksusem — lepszym rozwiązaniem bywa kupno starannie dobranego sprzętu. Z właściwymi narzędziami na podorędziu oczyścisz nie tylko kostkę, lecz także całe otoczenie domu, elewację, meble ogrodowe i tak dalej.
Jak i czym wyczyścić podjazd z granitu?
W odróżnieniu od kostki brukowej, granit nie przyjmuje łatwo zabrudzeń. Jest dużo mniej chłonny, a więc zachowanie go w schludnym stanie jest łatwiejsze. Chcąc poprawić właściwości użytkowe kamienia, możesz poddać go impregnacji i zastosować preparaty czyszcząco-ochronne. Jednym z takich specyfików jest Kärcher — środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, który nie tylko pomoże Ci uporać się z zanieczyszczeniami, lecz także zabezpieczy kamienne powierzchnie przed wpływem warunków atmosferycznych. Chcąc dokładnie oczyścić granitowy podjazd z osadów, mchu i chwastów, często wystarczą: myjka ciśnieniowa, wycinak i wspominany środek Kärcher.
Jak wyczyścić klinkier?
Klinkier to rodzaj cegły wypalanej z gliny w wyjątkowo wysokich temperaturach. Zwykle stosuje się go zarówno jako materiał na podjazdy, jak i do efektownego wykończenia elewacji. Zaletą klinkieru jest odporność na uporczywe tłuste plamy z oleju. Niestety, nie jest on odporny na białe naloty z soli powstające w efekcie krystalizacji związków mineralnych. Osad taki, jeżeli występuje w śladowych ilościach, usuniesz za pomocą wilgotnej gąbki. Wystrzegaj się jednak ostrych szczotek z metalową szczeciną, gdyż mogą one uszkodzić klinkierową powierzchnię. Klinkieru nie wolno czyścić na sucho ani z użyciem preparatów czyszczących na suchej i nasłonecznionej powierzchni. Zwykle do pozbycia się zabrudzeń wystarczy myjka ciśnieniowa.
Jak i czym usunąć resztki farb i zapraw z klinkieru?
Mieszkając w domu jednorodzinnym, nie unikniesz prac remontowo-budowlanych. Czynności tego typu wiążą się z zabrudzeniami. Zanieczyszczenia z powierzchni klinkieru, twardego drewna, betonu, stali czy cegły usuniesz za pomocą ścierniwa do piaskowania Kärcher. Jest to środek niezwykle funkcjonalny i bezpieczny – współpracuje z myjkami wysokociśnieniowymi, a jego drobiny nie uszkadzają mytych materiałów. Bez obaw możesz go używać do czyszczenia podjazdu, chodnika czy tarasu z kostki brukowej.
To, czego się właśnie dowiedziałeś, na pewno nie wyczerpuje zestawu użytecznych rad, które pozwolą Ci utrzymać porządek przed swoim domem. Zachęcamy do samodzielnego śledzenia stron internetowych z eksperckimi poradami dotyczącymi tego typu prac i korzystania z rozwiązań proponowanych przez renomowanych i sprawdzonych producentów. Powodzenia!
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