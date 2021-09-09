Mocna myjka ciśnieniowa: ile barów ma domowa myjka ciśnieniowa?
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher Home & Garden od lat niezawodnie pomagają w walce z zabrudzeniami wokół domu. Jednym z parametrów decydujących o skuteczności czyszczenia jest ciśnienie strumienia wody. Przedstawiamy przewodnik klasyfikujący myjki ciśnieniowe według klasy wydajności.
Mocna myjka ciśnieniowa – ile barów powinna mieć i czy tylko ciśnienie jest ważne?
Myjka ciśnieniowa to niezastąpiony pomocnik do utrzymania czystości wokół domu. Skutecznie i w krótkim czasie usuwa zabrudzenia, nawet te uciążliwe czy w miejscach trudno dostępnych, gwarantując natychmiast zauważalne efekty. Przy tym urządzenia wysokociśnieniowe są bardzo łatwe w użyciu, a liczba zastosowań jest praktycznie nieograniczona.
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Decydując się na zakup myjki ciśnieniowej, warto zwrócić uwagę na specyfikację techniczną. Najważniejszym parametrem jest ciśnienie wody. Im większe, tym skuteczniejsze mycie zabrudzonych powierzchni.
Trzeba mieć świadomość, że wartość ciśnienia powinna być dostosowana do głównego przeznaczenia myjki. Zbyt wysoka moc strumienia może bowiem uszkodzić niektóre powierzchnie lub przedmioty. Dlatego myjka ciśnieniowa generująca ciśnienie 200 barów, która przystosowana jest do usuwania szczególnie uciążliwych i mocnych zabrudzeń z odpornych powierzchni, nie znajdzie zastosowania do typowych porządków w otoczeniu domu. Do codziennego użytku, czyli np. mycia samochodu, czyszczenia tarasu, mebli czy narzędzi ogrodowych w zupełności wystarczy ciśnienie do 130 barów.
Kolejnym istotnym parametrem jest wydajność tłoczenia wody. Skuteczność czyszczenia danego urządzenia wysokociśnieniowego jest wypadkową ciśnienia i wydatku wody. Im te parametry są wyższe, tym skuteczniejsze odspajanie uporczywego brudu, a proces czyszczenia staje się krótszy, co pozwala na efektywne mycie większych powierzchni. Urządzenie wyższej klasy to nie tylko lepsza skuteczność i wydajność, ale także szerszy wachlarz zastosowań i większy komfort obsługi.
Kärcher dzieli urządzenia wysokociśnieniowe na 5 klas wydajności:
- K 2 to podstawowe urządzenia do użytku przydomowego oferujące ciśnienie 110 barów i wydajność 360 l/h.
- K 3 to uniwersalne myjki generujące ciśnienie 120 barów i tłoczące wodę na poziomie 380 l/h. Idealne do małego domu czy na działkę.
- K 4 to urządzenia średniej klasy. Ciśnienie wynoszące 130 barów i wydajność 420 l/h pozwalają na wszechstronne czyszczenie wielu powierzchni.
- K 5 to mocne myjki generujące 145 barów i tłoczące wodę na poziomie 500 l/h.
- K 7 to najmocniejsze myjki ciśnieniowe o imponujących parametrach – 180 barów i 600 l/h. Przeznaczone są do czyszczenia dużych powierzchni w krótkim czasie.
O wyborze urządzenia wysokociśnieniowego decyduje przede wszystkim przeznaczenie myjki, czyli do czyszczenia jakich powierzchni i jakiego typu zabrudzeń będzie najczęściej stosowana. Szeroka oferta Kärcher gwarantuje, że znajdziesz najlepsze rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań.
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Wprowadzająca myjka ciśnieniowa K 2, 110 bar
Urządzenia wysokociśnieniowe klasy wydajności K 2 charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:
- ciśnienie 110 barów
- wydajność tłoczenia wody 360 l/h
- wydajność powierzchniowa 20 m²/h
- moc 1400 W.
Fot. Kompaktowe wymiary, sprytne rozwiązania – myjka Kärcher K 2
Głównym przeznaczeniem urządzeń wysokociśnieniowych K 2 jest usuwanie lekkich zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni wokół domu czy na działce. Świetnie sprawdzają się do mycia rowerów, narzędzi i mebli ogrodowych.
Każda myjka wyposażona jest w pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q oraz lancę rotacyjną, która wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dodatkowo urządzenia z serii Power Control i Premium Power Control posiadają lancę Vario Power Click z 3-stopniową regulacją ciśnienia wody. Pozostałe modele K 2 wyposażone są w jednostrumieniową lancę spryskującą.
Urządzenia wysokociśnieniowe K 2 dostępne są w wielu wersjach z różnym wyposażeniem oraz w seriach Compact i Power Control. Każdy z użytkowników znajdzie myjkę dostosowaną do swoich potrzeb. Do wyboru są modele z zestawem do czyszczenia samochodu (szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy) lub mycia powierzchni (przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich + środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck). Ponadto w tej klasie wydajności znajdziemy kompaktowe i lekkie urządzenia Compact oraz Power Control z aplikacją Kärcher Home & Garden, która jest wsparciem w procesie czyszczenia.
Myjki ciśnieniowe K 2 wyposażone są w mały, lekki silnik uniwersalny, który pracuje dość głośno i może wymagać konserwacji, ale jednocześnie pobiera mniej prądu. Kompozytowa pompa jest lekka i wytrzymała, a także odporna na korozję, środki czyszczące i oleje, co przekłada się na długoletnie użytkowanie. Pobieranie środka czyszczącego możliwe jest poprzez zasysanie (wyjątek K 2 – Universal Edition).
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Uniwersalna myjka ciśnieniowa K 3, 120 bar
Urządzenia wysokociśnieniowe klasy wydajności K 3 to uniwersalne myjki o następującej specyfikacji:
- ciśnienie 120 barów
- wydajność tłoczenia wody 380 l/h
- wydajność powierzchniowa 25 m²/h
- moc 1600 W.
Fot. Kärcher K 3 – uniwersalna myjka do szybkich porządków wokół niewielkiego domu
Myjki ciśnieniowe K 3 mają uniwersalne zastosowanie. Skutecznie czyszczą rowery, narzędzia i meble ogrodowe, chodniki, balkony, tarasy czy motocykle. Większość modeli wyposażona jest w pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q. Natomiast myjki z serii Power Control posiadają pistolet spryskujący G 120 Q Power Control z wyświetlaczem pokazującym poziom ciśnienia i tryb detergentu. Poza tym w skład wyposażenia standardowego wchodzi dysza rotacyjna z punktowym strumieniem o wysokiej sile odspajania brudu oraz lanca Vario Power z regulacją ciśnienia.
Gama urządzeń wysokociśnieniowych K 3 obejmuje serie: Compact (małe i lekkie myjki), Power Control (z aplikacją Home & Garden) oraz Premium Power Control (z bębnem na wąż), jak również myjki z różnymi zestawami, np. akcesoriami do czyszczenia tarasów (przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich + środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck) lub do mycia samochodu (szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy).
Za wydajną pracę myjek ciśnieniowych K 3 odpowiada mały silnik uniwersalny, który generuje dość wysoki poziom hałasu, ale zużywa mało prądu. Urządzenia posiadają wytrzymałą i bardzo lekką pompę kompozytową, dzięki czemu jest wolna od korozji oraz odporna na środki czyszczące i oleje, co przekłada się na długoletnią żywotność. Środek czyszczący jest pobierany z pojemnika (wyjątek K 3 Compact – wąż zasysający). W przypadku urządzeń z linii Full Control i Power Control zbiornik jest wyjmowany.
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Średniej klasy myjka ciśnieniowa K 4, 130 bar
Myjki ciśnieniowe klasy wydajności K 4 wyróżniają się optymalnymi parametrami technicznymi:
- ciśnienie 130 barów
- wydajność tłoczenia wody 420 l/h
- wydajność powierzchniowa 30 m²
- moc to 1800 W.
Urządzenia wysokociśnieniowe K 4 średniej klasy przeznaczone są do usuwania umiarkowanych zabrudzeń. Znakomicie radzą sobie z myciem rowerów, maszyn i narzędzi ogrodowych, tarasów, mebli ogrodowych, motocykli, małych samochodów i wielu innych powierzchni.
Gama myjek K 3 to głównie seria Compact oraz Power Control z aplikacją Kärcher Home & Garden i Premium Power Control z bębnem na wąż. Dostępne są zestawy startowe z akcesoriami przeznaczonymi do mycia tarasów, które zawierają przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer oraz środek do czyszczenia kamienia 3 w 1.
Urządzenia z serii Compact wyposażone są w pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q z systemem Quick Connect ułatwiającym podłączanie węża wysokociśnieniowego. Z kolei myjki Power Control posiadają pistolet spryskujący G 160 Q Power Control z wyświetlaczem pokazującym aktualne ustawienia. Do wyposażenia standardowego należą także dysza rotacyjna oraz lanca Vario Power z regulacją ciśnienia strumienia wody (3 poziomy i tryb dozowania środka czyszczącego).
Fot.: Kärcher K 4 Full Control – myjka o średniej mocy, poradzi sobie np. z czyszczeniem kostki brukowej czy kamiennych murków
Klasa K4 posiada innowacyjny silnik chłodzony wodą, który wyróżnia się wysoką żywotnością i cichą pracą, oraz trwałą pompę z kompozytu. Na uwagę zasługuje także system podawania środka czyszczącego bezpośrednio z butelki Plug'n'Clean (seria Power Control).
Mocna myjka ciśnieniowa K 5, 145 bar
Myjki wysokociśnieniowe klasy K5 wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi:
- ciśnienie 145 barów
- wydajność tłoczenia wody 500 l/h
- wydajność powierzchniowa 40 m²
- moc 2100 W.
Urządzenia wysokociśnieniowe K 5 mają szerokie spektrum zastosowań. Skutecznie i szybko usuwają zabrudzenia, nawet te uporczywe, z: rowerów, motocykli, mebli i narzędzi ogrodowych, tarasów, podjazdów, samochodów, jak również wydajnie czyszczą schody i murki ogrodowe. W ofercie dostępne są myjki w zestawie z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer oraz środkiem do czyszczenia kamienia 3 w 1.
Gama myjek K 5 obejmuje linie: Compact, Power Control, Smart Control oraz Premium Smart Control. Każda z nich posiada inne wyposażenie standardowe. Kompaktowe urządzenia wyposażone są w pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q z szybkozłączką Quick Connect, lancę z dysza rotacyjną oraz lancę Vario Power z regulacją ciśnienia. Z kolei w zestawie z myjkami Power Control znajduje się pistolet spryskujący G 160 Q Power Control z wyświetlaniem poziomu ciśnienia oraz lanca z dyszą rotacyjną i lanca Vario Power z regulacją ciśnienia wody.
Fot.: Dzięki regulacji mocy i kształtu strumienia umyjesz zarówno delikatne elementy roweru, jak i betonowy murek
Natomiast zaawansowane technologicznie urządzenia Smart Control wyposażone są w pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Poza tym w zestawie znajduje się lanca spryskująca 3 w 1 Multi Jet zawierającą 3 różne dysze (strumień płaski, rotacyjny i niskociśnieniowy do aplikacji środka czyszczącego). Co więcej, urządzenia Smart Control posiadają funkcję Bluetooth, dzięki czemu łączą się z aplikacją Home & Garden w smartfonie, co daje wiele możliwości, np. ustawianie zalecanego poziomu ciśnienia. Innowacją jest także tryb Boost, czyli dodatkowe 15 barów mocy do punktowego czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Urządzenia K 5 (oprócz serii Compact) posiadają system podawania środka czyszczącego Plug'n'Clean. Ponadto zostały zaprojektowane z myślą o długoletnim użytkowaniu. Wyposażone są w innowacyjny cichy silnik chłodzony wodą oraz wytrzymałą pompę aluminiowo-kompozytową, która cechuje się wysoką odpornością na korozję.
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Najmocniejsza domowa myjka ciśnieniowa K 7, 180 bar
Klasa wydajności K 7 to wyjątkowo mocne i niezawodne myjki ciśnieniowe do użytku przydomowego. Wyróżniają się imponującymi parametrami technicznymi:
- ciśnienie 180 barów
- wydajność tłoczenia wody 600 l/h
- wydajność powierzchniowa sięga 60 m²
- moc 3000 W.
Urządzenia wysokociśnieniowe K 7 mają najszerszy zakres zastosowań, doskonale sprawdzają się także do czyszczenia dużych samochodów, kamperów, basenów czy elewacji budynków. W ofercie znajdują się zestawy do sprawnego i wydajnego czyszczenia powierzchni płaskich z przystawką T-Racer i środkiem do czyszczenia kamienia 3 w 1.
Urządzenia wysokociśnieniowe K 7 dostępne są w serii: Compact, Full Control Plus, Premium Full Control oraz Smart Control i Premium Smart Control. Modele z poszczególnych linii różnią się wyposażeniem podstawowym. Myjki Compact posiadają pistolet spryskujący G 180 Q, lancę Vario Power oraz dyszę rotacyjną. Natomiast zestawy Full Control Plus zwierają pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q Full Control Plus z wyświetlaczem LCD pokazującym aktualne ustawienia mycia oraz przyciskami do regulowania ciśnienia wody i dozowania środka czyszczącego, jak również lancę Multi Jet 3-w-1.
Myjki ciśnieniowe z serii Smart Control i Premium Smart Control posiadają pistolet spryskujący G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego oraz lancę spryskująca 3-w-1 Multi Jet z 3 rodzajami strumienia (płaski, rotacyjny i niskociśnieniowy do aplikacji środka czyszczącego). Ponadto wyposażone są w funkcję Bluetooth, aplikację Home & Garden z dostępem do m.in konsultanta mobilnego oraz tryb Boost do uporczywych zabrudzeń.
Fot.: Najmocniejsza domowa myjka K7 Smart Control
Myjki klasy K 7 (oprócz serii Compact) wyposażone są w praktyczny system podawania środka czyszczącego Plug'n'Clean bezpośrednio z butelki. Ponadto wyróżniają się wytrzymałym i cichym silnikiem chłodzonym wodą oraz pompą z wysokiej jakości aluminium (niska zawartość miedzi w stopie), przez co jest odporna na korozję oraz na działanie ciśnienia.
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Jak rozpocząć pracę z nową mocną myjką ciśnieniową?
Rozpoczęcie czyszczenia przy pomocy nowo zakupionej myjki ciśnieniowej Kärcher może się wydawać skomplikowane z uwagi na zaawansowane wyposażenie i innowacyjne funkcje. Nic bardziej mylnego. Szczególnie, gdy wybierzesz myjkę z aplikacją Home & Garden, która krok po kroku pokazuje instalację oraz zawiera ekspercką wiedzę na temat czyszczenia. Zobacz, jak prosty jest montaż i obsługa urządzeń wysokociśnieniowych: