Mocna myjka ciśnieniowa: ile barów ma domowa myjka ciśnieniowa?

Mocna myjka ciśnieniowa – ile barów powinna mieć i czy tylko ciśnienie jest ważne?

Myjka ciśnieniowa to niezastąpiony pomocnik do utrzymania czystości wokół domu. Skutecznie i w krótkim czasie usuwa zabrudzenia, nawet te uciążliwe czy w miejscach trudno dostępnych, gwarantując natychmiast zauważalne efekty. Przy tym urządzenia wysokociśnieniowe są bardzo łatwe w użyciu, a liczba zastosowań jest praktycznie nieograniczona.

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Decydując się na zakup myjki ciśnieniowej, warto zwrócić uwagę na specyfikację techniczną. Najważniejszym parametrem jest ciśnienie wody. Im większe, tym skuteczniejsze mycie zabrudzonych powierzchni.

Trzeba mieć świadomość, że wartość ciśnienia powinna być dostosowana do głównego przeznaczenia myjki. Zbyt wysoka moc strumienia może bowiem uszkodzić niektóre powierzchnie lub przedmioty. Dlatego myjka ciśnieniowa generująca ciśnienie 200 barów, która przystosowana jest do usuwania szczególnie uciążliwych i mocnych zabrudzeń z odpornych powierzchni, nie znajdzie zastosowania do typowych porządków w otoczeniu domu. Do codziennego użytku, czyli np. mycia samochodu, czyszczenia tarasu, mebli czy narzędzi ogrodowych w zupełności wystarczy ciśnienie do 130 barów.

Kolejnym istotnym parametrem jest wydajność tłoczenia wody. Skuteczność czyszczenia danego urządzenia wysokociśnieniowego jest wypadkową ciśnienia i wydatku wody. Im te parametry są wyższe, tym skuteczniejsze odspajanie uporczywego brudu, a proces czyszczenia staje się krótszy, co pozwala na efektywne mycie większych powierzchni. Urządzenie wyższej klasy to nie tylko lepsza skuteczność i wydajność, ale także szerszy wachlarz zastosowań i większy komfort obsługi.

Kärcher dzieli urządzenia wysokociśnieniowe na 5 klas wydajności:

K 2 to podstawowe urządzenia do użytku przydomowego oferujące ciśnienie 110 barów i wydajność 360 l/h .

to podstawowe urządzenia do użytku przydomowego oferujące ciśnienie i wydajność . K 3 to uniwersalne myjki generujące ciśnienie 120 barów i tłoczące wodę na poziomie 380 l/h . Idealne do małego domu czy na działkę.

to uniwersalne myjki generujące ciśnienie i tłoczące wodę na poziomie . Idealne do małego domu czy na działkę. K 4 to urządzenia średniej klasy. Ciśnienie wynoszące 130 barów i wydajność 420 l/h pozwalają na wszechstronne czyszczenie wielu powierzchni.

to urządzenia średniej klasy. Ciśnienie wynoszące i wydajność pozwalają na wszechstronne czyszczenie wielu powierzchni. K 5 to mocne myjki generujące 145 barów i tłoczące wodę na poziomie 500 l/h .

to mocne myjki generujące i tłoczące wodę na poziomie . K 7 to najmocniejsze myjki ciśnieniowe o imponujących parametrach – 180 barów i 600 l/h. Przeznaczone są do czyszczenia dużych powierzchni w krótkim czasie.

O wyborze urządzenia wysokociśnieniowego decyduje przede wszystkim przeznaczenie myjki, czyli do czyszczenia jakich powierzchni i jakiego typu zabrudzeń będzie najczęściej stosowana. Szeroka oferta Kärcher gwarantuje, że znajdziesz najlepsze rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań.

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