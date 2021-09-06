Jaką myjkę ciśnieniową do tarasu lub balkonu w bloku wybrać?
Myjki ciśnieniowe nie są zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy dużej przestrzeni przydomowej. Nawet jeśli dysponujesz jedynie niewielkim balkonem w bloku, możesz czerpać korzyści płynące z posiadania urządzenia ciśnieniowego. Dzięki niemu z łatwością zadbasz o to, aby Twój kawałek zieleni był jeszcze piękniejszy.
Balkon lub taras w bloku – dlaczego warto regularnie sprzątać?
Balkon lub taras w bloku pełni wiele funkcji. Zwykle jest miejscem relaksu i namiastką ogrodu, chociaż duże trasy często zamieniają się w zielony azyl z licznymi roślinami, a nawet drzewami oraz elementami architektury ogrodowej, takimi jak: ścieżki, ławki czy meble ogrodowe. W tak zaaranżowanych miejscach z przyjemnością spędza się czas. Jednak trzeba również pamiętać o systematycznym sprzątaniu.
Balkony i tarasy narażone są na działanie czynników atmosferycznych, które przyczyniają się do powstawania uciążliwych zabrudzeń. Warto też wspomnieć, że z uwagi na zewnętrzne usytuowanie miejsca te zanieczyszczane są także przez ptaki. Ich odchody są trudne do usunięcia, a przy tym mają nieprzyjemny zapach. Nieczystości na tarasie lub balkonie powstają także wskutek użytkowania tej przestrzeni, czyli w czasie przebywania lub przechowywania różnych przedmiotów.
Regularne czyszczenie balkonów i tarasów jest konieczne nie tylko ze względów estetycznych, ale także by nie dopuścić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Brak systematyczności prowadzi do poważnych konsekwencji, jak: brzydki zapach, uszkodzenia elementów balkonu, np. podłogi, balustrady, elewacji, mebli ogrodowych, koszty związane z koniecznością remontu. Poza tym każdy właściciel mieszkania powinien sprzątać swój balkon, ponieważ niektóre zabrudzenia są groźne dla zdrowia i życia mieszkańców (zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne), np. gdy ptaki zbudują gniazda, problemem są nie tylko odchody, ale także martwe pisklęta.
Czysty balkon lub taras wpływa na poprawę humoru, a także działa pozytywnie na samopoczucie. Regularne sprzątanie sprzyja chwilom relaksu i zapewnia radość z odpoczynku w pięknie zaaranżowanym i zadbanym miejscu.
Jak zachować porządek na tarasie i balkonie na co dzień?
Sprzątanie balkonu czy tarasu nie należy do prostych czynności, niemniej należy usuwać zabrudzenia systematycznie. Szczególnie pierwsze sprzątanie po zimie może przysporzyć wielu problemów. Tym bardziej, że zwykle na tarasach o dużej powierzchni, które są właściwie ogrodami miejskimi, znajdują się liczne elementy aranżacji ogrodowej, np. skrzynie, donice, kamienne ścieżki, murki, meble balkonowe itp. Wyczyszczenie wszystkich przedmiotów w tradycyjny sposób jest zadaniem niezwykle czasochłonnym i męczącym.
Codzienne utrzymanie porządku na balkonie czy tarasie również jest wyzwaniem, ponieważ miejsca na zewnątrz narażone są na silniejsze zabrudzenia. Przed każdym sprzątaniem najpierw warto zadbać o znajdujące się tam rośliny, czyli je podlać, pourywać uschnięte liście, zaaplikować nawóz, a w razie potrzeby przesadzić. Dzięki temu zabrudzenia powstaną przed sprzątaniem. Należy także sprawdzić stan balustrad, jeżeli są brudne, to właśnie od nich trzeba zacząć czyszczenie, ponieważ wszelkie zabrudzenia opadną na podłogę. Następnie można przystąpić do mycia mebli balkonowych i innych elementów. Na końcu myje się posadzkę. Zwykle sięga się po tradycyjne detergenty, szmatki, wiadro i mop, ale sprzątanie jest uciążliwe i zajmuje dużo czasu, kosztuje też sporo wysiłku. Jak sprawnie i szybko uporządkować balkon lub taras?
Nie każdy wie, ale pomocnym urządzeniem do sprzątania balkonów i tarasów jest myjka ciśnieniowa, która dotąd kojarzyła się raczej z domami wolnostojącymi. Czyszczenie wodą podawaną pod wysokim ciśnieniem zajmuje niewiele czasu, skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia oraz pozwala zachować estetyczny wygląd otoczenia. Dodatkowo odpowiednio dobrane detergenty poprawią jakość posadzki, tworząc powłokę chroniącą przed ponownymi zabrudzeniami. Kärcher posiada w ofercie urządzenie wysokociśnieniowe K Mini, które doskonale nadaje się do mycia balkonów i tarasów w blokach, jak również do wielu innych zastosowań. To idealna myjka do miasta.
Jaką myjkę ciśnieniową do tarasu lub balkonu w bloku wybrać? Czy warto?
K Mini to najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe w ofercie Kärcher. Wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami – długość: 27,8 cm, szerokość: 23,3 cm, wysokość: 29,6 cm i niewielką wagą – myjka gotowa do pracy wraz z akcesoriami waży zaledwie 4,7 kg (3,9 kg bez akcesoriów). Przekłada się to na bezproblemowe przechowywanie (wewnątrz lub na zewnątrz) oraz łatwy transport.
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Fot.: Domycie okien balkonowych i szklanych balustrad na zewnątrz? Z urządzeniem ciśnieniowym to nie problem!
Mimo kompaktowej budowy myjka posiada odpowiednie parametry do błyskawicznej i skutecznej walki z zabrudzeniami. Generuje ciśnienie robocze na poziomie aż 110 barów, wydajność tłoczenia wody to 360 l/h, a wydajność powierzchniowa wynosi 20 m²/h. Moc sięga 1400 W. Oznacza to, że K Mini jest równie wydajna jak popularne urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher klasy K2.
Dla dokładnego i szybkiego czyszczenia myjka wyposażona jest w lancę Vario Power z regulacją ciśnienia roboczego od poziomu SOFT do HARD. Ustawienia zmienia się w wygodny i prosty sposób poprzez obracanie lancy. Urządzenie wysokociśnieniowe K Mini świetnie sprawdza się do kompleksowego mycia balkonów i tarasów w bloku oraz wszystkich elementów tam się znajdujących, czyli mebli ogrodowych, donic, skrzynek, balustrad, powierzchni różnego rodzaju.
Myjka cechuje się wyjątkowo prostą obsługą. Pistolet wysokociśnieniowy G 110 Q Short, przedłużkę i lancę spryskującą Vario Power montuje się w ciągu kilku sekund bez użycia jakichkolwiek narzędzi. System szybkozłącza Quick Connect umożliwia błyskawiczne oraz łatwe podłączenie wyjątkowo cienkiego węża wysokociśnieniowego PremiumFlex, który się nie skręca oraz szybko można go zwinąć i rozwinąć. Dodatkowo ma długość aż 5 m, co zapewnia swobodne manewrowanie podczas czyszczenia.
Konstrukcja urządzenia wysokociśnieniowego K Mini została dopracowana w najmniejszym szczególne. Dotyczy to nawet praktycznego przechowywania akcesoriów. Myjka ma bowiem zdejmowany uchwyt na wyposażenie. Przewód zasilający można owinąć wokół podstawy sprzętu i za pomocą klipsa przymocować we właściwym miejscu. K Mini wyróżnia się także unikalnym designem.
Do czego jeszcze może przydać się mała myjka ciśnieniowa?
Mała myjka K Mini charakteryzuje się imponującymi parametrami technicznymi jak na tak kompaktowy sprzęt. Jest w pełni funkcjonalna i służy nie tylko do mycia balkonów i tarasów. To wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe pozwala na elastyczne czyszczenie wielu różnych przedmiotów i powierzchni. Doskonale nadaje się do mycia rowerów, wózków dziecięcych, hulajnóg, jak również małych samochodów. Dzięki temu, że myjka jest niewielkich rozmiarów, można ją zabrać na działkę rekreacyjną, gdzie sprawnie i szybko usunie brud z mebli ogrodowych, murków, schodów, narzędzi i maszyn ogrodowych oraz wielu innych wodoodpornych powierzchni.
Fot.: Kärcher K2 Mini to pełna funkcjonalność w kompaktowej formie. Zrobisz z niej użytek nie tylko na balkonie czy tarasie!
Bogaty wybór dodatkowych akcesoriów (m.in. różnego rodzaju szczotki, w tym do felg i kół czy obrotowe oraz dysze pianowe) i środków czyszczących do mycia i pielęgnacji wielu powierzchni poszerza spektrum zastosowań urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher K Mini.
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