Akcesoria do domowej myjki ciśnieniowej: końcówki i osprzęt
Akcesoria do myjek ciśnieniowych decydują o funkcjonalności i usprawniają czyszczenie. Im szersza gama dodatkowego wyposażenia, tym większy zakres zastosowań. Przedstawiamy zestawienie dodatkowych końcówek i akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher do użytku domowego.
Gdzie znaleźć akcesoria pasujące do myjek Kärcher?
Bogata oferta dodatkowych akcesoriów do myjek ciśnieniowych to niewątpliwy atut urządzeń marki Kärcher. Decydując się na opcjonalne wyposażenie, warto jednak pamiętać, by wybierać oryginalne końcówki, ponieważ tylko takie gwarantują najwyższą jakość, niezawodne działanie i pełną kompatybilność.
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Przydatne końcówki do myjki ciśnieniowej
Marka Kärcher jako lider czyszczenia wysokociśnieniowego, oferuje bogatą gamę akcesoriów do urządzeń ciśnieniowych, które rozszerzają obszary zastosowania myjek, zapewniają wygodną i szybką pracę oraz najlepsze efekty usuwania zabrudzeń. Dzięki odpowiednio dobranym końcówkom, dopasowanym do konkretnych prac, szybko i wydajnie wyczyścisz wiele różnych powierzchni i przedmiotów: tarasy, balkony, samochody, meble ogrodowe, okna, elewację, bramę garażową, ogród zimowy, rower. Ponadto niektóre akcesoria przeznaczone są do zadań specjalnych, np. czyszczenia i udrażniania rynien czy usuwania zabrudzeń z wysoko położonych powierzchni.
Lanca do wytwarzania piany za pomocą myjki ciśnieniowej
Lanca pianowa Connect’n’Clean FJ 10 C przeznaczona jest to do wytwarzania i aplikowania wysokiej jakości aktywnej piany przy niskim zużyciu preparatu. Dzięki systemowi szybkiej zmiany za jednym kliknięciem wygodnie wymienisz środek czyszczący. Z pomocą lancy i odpowiedniego preparatu szybko umyjesz samochód, motor, rower, ale także meble ogrodowe. W zależności od potrzeb możesz także łatwo regulować dozowanie środka i intensywność strumienia za pomocą żółtego pokrętła na dyszy.
Innowacyjna lanca pianowa jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher w klasach wydajności K 2–K 7. Dostępna w zestawie z szamponem samochodowym 3 w 1.
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Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer
T-Racer to przystawka do precyzyjnego czyszczenia dużych powierzchni płaskich wokół domu, takich jak: tarasy, podjazdy, chodniki, ale również powierzchni pionowych, np. bramy garażowej. Dzięki regulacji wysokości dysz nadaje się do usuwania zabrudzeń z różnych podłoży, zarówno delikatnych (drewno), jak i odpornych na wysokie ciśnienie (kamień, beton). Dwie płaskie dysze wysokociśnieniowe zamontowane na obracającym się śmigle gwarantują wysoką wydajność czyszczenia. T-Racer czyści 2 razy szybciej niż lanca spryskująca.
Fot.: Końcówka T-Racer dotrze w każdy zakamarek!
Zaletą T-Racer jest specjalna dysza, która zapobiega rozpryskom wody i kieruje strumień dokładnie w miejsce, które chcemy wyczyścić. Posiada także wygodny uchwyt, a manewrowanie nie wymaga wysiłku, ponieważ siła strumienia wody lekko unosi przystawkę nad czyszczoną powierzchnię.
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W ofercie dostępne są 2 rodzaje T-Racer. Przystawka T 5 przeznaczona jest do urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 do K 7. Z kolei T-Racer T 7 Plus dodatkowo posiada dyszę Power, która efektywnie czyści kąty i krawędzie, oraz dyszę do spłukiwania zabrudzeń z czyszczonej powierzchni, bez wysiłku i straty czasu. Wszystkie funkcje można łatwo przełączać przyciskami nożnymi. Przystawka T 7 Plus jest kompatybilna z urządzeniami wysokociśnieniowymi klas K 4 do K 7.
Szczotka do czyszczenia podjazdu, tarasu, balkonu
Zabrudzenia na podjeździe, tarasie, balkonie czy schodach potrafią być szczególnie uciążliwe. Tam, gdzie chcesz wzmocnić działanie strumienia wody z urządzenia wysokociśnieniowego, sprawdzi się szczotka PS 30 Plus. Połączenie silnego strumienia wody i nacisku podczas ręcznego czyszczenia zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie.
Szczotka wyposażona jest w 3 dysze wysokociśnieniowe dla znakomitych rezultatów i optymalnej wydajności powierzchniowej. Przy tym dyszę boczną można obracać o 45º, co umożliwia skuteczne czyszczenie wszystkich narożników i krawędzi bez najmniejszego wysiłku. Ruchoma głowica obracana w zakresie 360º ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Wkład szczotkowy (również na dyszy bocznej) chroni przez rozbryzgiwaniem wody, niezależnie od ustawień dyszy. Po czyszczeniu powierzchnię łatwo osuszyć przy pomocy zintegrowanej ściągaczki, która usuwa brudną wodę, a taras czy schody są od razu gotowe do użytkowania. Szczotka PS 30 Plus może być stosowana ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klas K 2–K 7.
Szczotka Power – połączenie przystawki T-Racer ze szczotką
Szczotka Power WB 150 wyróżnia się imponującym wachlarzem zastosowań. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej. Idealnie sprawdza się do mycia różnych obiektów, w tym delikatnych. Skutecznie usuwa zabrudzenia z: mebli ogrodowych, karoserii samochodu, motocykli, okien, ogrodów zimowych, elewacji, bram garażowych, rolet, żaluzji, rowerów itp. Czyszczenie bez zarysowań i rozprysków jest możliwe dzięki miękkiej szczecinie. Dwie obracające się dysze płaskostrumieniowe zapewniają wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń.
Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką, a kompaktowe wymiary idealnie sprawdzają się do czyszczenia małych lub trudno dostępnych powierzchni. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7.
Szczotka obrotowa WB 120
Szczotka obrotowa WB 120 została zaprojektowana z myślą o czyszczeniu gładkich wodoodpornych powierzchni, takich jak: szkło, powłoki lakierowane czy tworzywa sztuczne. Obrotowa głowica szczotki gwarantuje delikatne i efektywne usuwanie brudu. Do wyboru w zestawie są wymienne wkłady szczotkowe o różnych twardościach włosia, w zależności od czyszczonej powierzchni. Wymiana padów jest prosta i bez kontaktu z brudem – wystarczy zwolnić blokadę. Przezroczysta obudowa zapewnia wysoką jakość czyszczenia dzięki widoczności procesu. Ponadto możliwa jest aplikacja środka czyszczącego z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej Kärcher od K 2 do K 7 oraz podłączenie szczotki do węża ogrodowego (posiada uniwersalne złącze).
Fot.: Szczotka obrotowa szybko, dokładnie i delikatnie myje nawet wrażliwe powierzchnie
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Dostępna jest także szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike, czyli wersja przeznaczona do mycia szczególnie wrażliwych na zarysowania powierzchni, np. karoserii. Model ten wyposażony jest w wymienny pad z mikrofibry z miękkim włosiem, który mocowany jest na rzep oraz może być prany w pralce w temperaturze do 60°C.
Miękka szczotka powierzchniowa
Do czyszczenia większych powierzchni sprawdzi się uniwersalna podłużna szczotka powierzchniowa WB 60 o szerokości 248 mm. Zaletą jest miękka szczecina, bezpieczna nawet dla wrażliwych na zarysowania powłok. Ochronę przed uszkodzeniami stanowi też specjalny pierścień. Szczotka ma zastosowanie m.in. do mycia samochodów, łodzi, przyczep kempingowych czy rolet zewnętrznych. Dodatkowo wyposażona jest w gumowy pad do usuwania uporczywych zabrudzeń, np. przyschniętych insektów. Poza tym posiada funkcję podawania środka czyszczącego dla dokładnego i efektywnego czyszczenia. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 2 do K 7.
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Inną propozycją do mycia delikatnych powierzchni, bez zarysowań jest standardowa szczotka z miękkim włosiem, która nadaje się do czyszczenia samochodu czy mebli ogrodowych itp. Jest kompatybilna ze wszystkimi modelami myjek K 2–K 7.
Końcówka do mycia felg i kół za pomocą myjki wysokociśnieniowej
Czyszczenie kół i felg jest czasochłonne, a żeby umyć je dokładnie, potrzebna jest precyzja. Dlatego warto sięgnąć po specjalną końcówkę przeznaczoną do takich zadań. Szczotka do kół i felg z okrągłym włosiem równomiernie w zakresie 360° rozprowadza wodę, dzięki czemu dociera do trudno dostępnych miejsc, nawet do najmniejszych otworów i szczelin, zapewniając dokładne usuwanie zabrudzeń. Przy tym miękka szczecina nie rysuje delikatnych powierzchni, a możliwość aplikacji środka czyszczącego potęguje efekt mycia. Szczotka do kół i felg pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher K 2 do K 7.
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Lanca, przedłużka do myjki wysokociśnieniowej ułatwiająca czyszczenie wysoko położonych miejsc
Usuwanie zabrudzeń z wysoko położonych miejsc, takich jak elewacja, oranżeria czy szklarnia, jest trudne i wymaga użycia drabiny. Aby ułatwić sobie pracę, wystarczy sięgnąć po teleskopową lancę spryskującą, która sprawdza się do czyszczenia nawet na wysokości 4 m.
Konstrukcja lancy jest przemyślana przede wszystkim pod kątem komfortu pracy. Wyposażona jest w praktyczny pasek naramienny, wygodne złącze bagnetowe do podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją w zakresie 1,2–4 m. Poza tym lanca jest dość lekka, waży ok. 2 kg. Pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K 2–K 7.
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Końcówka do czyszczenia rur za pomocą myjki wysokociśnieniowej
Zestaw do czyszczenia rur przeznaczony jest do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach. Główny element to elastyczny i wytrzymały wąż wysokociśnieniowy o długości 15 m, który wzmocniony jest oplotem tekstylnym i posiada powłokę zapobiegającą skręcaniu. Z kolei przez krótką, mosiężną dyszę wydostają się 4 wysokociśnieniowe strumienie skierowane do tyłu, które samoczynnie przesuwają wąż w rurach. Efektem jest skuteczne usuwanie zatorów. Praktyczne oznaczenia na wężu pozwalają śledzić postęp czyszczenia. Zestaw nadaje się do zastosowania w domu i jego otoczeniu jako wyposażenie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K 2– K 7.
Zestaw do udrażniania rynien dachowych za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego
Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur PC20 Kärcher przyda się w każdym domu. Umożliwia wygodne czyszczenie bez potrzeby korzystania z drabiny. Zestaw zawiera niezbędne elementy do kompleksowego udrażniania rynien i rur spustowych. Płoza, którą mocuje się do węża wysokociśnieniowego z dyszą, samoczynnie (pod wpływem wysokiego ciśnienia) przemieszcza się wzdłuż rynny, jednocześnie usuwając zalegający brud. Zanieczyszczenia trafiają do filtra siatkowego, który umieszcza się w sztucerze. Z kolei rury spustowe czyści się za pomocą węża wysokociśnieniowego o długości 20 m, który podłącza się bezpośrednio do pistoletu natryskowego oraz mosiężnej dyszy z 4 strumieniami skierowanymi do tyłu. Dla ułatwienia specjalny znacznik pokazuje, w którym miejscu znajduje się przewód.
Fot.: Odpowiednio dobrane akcesoria Kärcher pozwolą Ci np. udrażniać rynny bez sięgania po drabinę
Całą procedurę kontroluje się z poziomu ziemi. Dołączone różne typy dysz (żółte i czerwone) umożliwiają podłączenie zestawu do wszystkich myjek ciśnieniowych K 2 –K 7.
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