Myjka terenowa OC 4

Kompaktowa myjka ciśnieniowa z akumulatorem litowo-jonowym i zbiornikiem wody do czyszczenia mobilnego bez źródła zasilania lub podłączenia do wody – optymalna wydajność czyszczenia w wielu zastosowaniach.

Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej – wystarczy napełnić wodą i rozpocząć pracę. Dzięki technologii dysz Kärcher czyszczenie może być delikatne, ale skuteczne. Niezależnie od tego, czy jesteś na kempingu, po przejażdżce rowerowej, błotnistej wędrówce, czy po prostu w przydomowym ogrodzie – OC 4 to doskonałe szybkie rozwiązanie do różnych tymczasowych zadań związanych z czyszczeniem. Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora i pozostałej mocy. Zajmuje minimalną ilość miejsca – urządzenie i wszelkie akcesoria można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę, aby zaoszczędzić miejsce. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów zapewnia jeszcze szerszy zakres zastosowań.

Cechy i zalety
Myjka terenowa OC 4: Czyszczenie mobilne
Zbiornik na wodę 8 l i zintegrowany akumulator ułatwiają czyszczenie mobilne – nawet bez dostępu do wody lub zasilania. Zbiornik można wyjąć w celu napełnienia z kranu lub innego źródła wody, a dzięki szczelnej nasadce można go bez obaw przewozić np. w bagażniku samochodu. Elastyczna w użyciu do wielu różnych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, psów lub wózków dziecięcych.
Myjka terenowa OC 4: Zintegrowana bateria litowo-jonowa
Jedno ładowanie akumulatora zapewnia czas pracy do 22 minut, co wystarcza na dokładne wyczyszczenie kilku zanieczyszczonych przedmiotów, takich jak rowery lub meble ogrodowe. Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora. Gniazdo ładowania USB-C umożliwia elastyczne ładowanie nawet poza domem, np. w samochodzie lub z powerbanku.
Myjka terenowa OC 4: Przemyślany projekt urządzenia
Podczas transportu i przechowywania urządzenie, wąż i pistolet spustowy zajmują minimalną ilość miejsca i można je spakować do pustego zbiornika na wodę. Torby na akcesoria, dostępne jako wyposażenie dodatkowe, można również przechowywać wewnątrz zbiornika. Łatwy transport i oszczędność miejsca podczas przechowywania.
Skuteczne i delikatne niskie ciśnienie
  • Dzięki wydajnej technologii dysz Kärcher myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i jednocześnie oszczędza wodę. Zanieczyszczenia są bardzo skutecznie usuwane.
  • Doskonały wybór do ochrony delikatnych elementów rowerów, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty.
  • Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Prosta i wygodna obsługa
  • Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Wystarczy napełnić wodą i gotowe.
  • Pistolet spustowy ma funkcję blokady, która zapewnia nieprzerwane spryskiwanie bez wysiłku.
  • Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia duży promień roboczy.
Duży wybór akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
  • Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (roweru, sprzętu outdoorowego, mebli ogrodowych, zwierząt i wielu innych).
Specyfikacja

Dane techniczne

Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/min) maks. 2
Urządzenie akumulatorowe
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) maks. 22
Czas ładowania baterii (h) 3,5
Kolor szary
Waga bez akcesoriów (kg) 3,1
Waga z opakowaniem (kg) 4,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 296 x 291 x 240

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
  • Długość węża: 2.8 m
  • Typ węża: Wąż spiralny niskociśnieniowy
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
  • Filtr

Wideo

Zastosowania
  • Rowery
  • Namioty
  • Zwierzęta / psy
  • Buty
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Wózki spacerowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Zabawki
  • Kwietniki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.