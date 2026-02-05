Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej – wystarczy napełnić wodą i rozpocząć pracę. Dzięki technologii dysz Kärcher czyszczenie może być delikatne, ale skuteczne. Niezależnie od tego, czy jesteś na kempingu, po przejażdżce rowerowej, błotnistej wędrówce, czy po prostu w przydomowym ogrodzie – OC 4 to doskonałe szybkie rozwiązanie do różnych tymczasowych zadań związanych z czyszczeniem. Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora i pozostałej mocy. Zajmuje minimalną ilość miejsca – urządzenie i wszelkie akcesoria można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę, aby zaoszczędzić miejsce. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów zapewnia jeszcze szerszy zakres zastosowań.