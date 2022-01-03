Odkurzacze parowe do domu: jak działają, czy warto?
Marzą Ci się higienicznie czyste podłogi bez detergentów i niepotrzebnego wysiłku? Odkurzacz parowy Kärcher w jednym kroku zasysa drobne zabrudzenia, czyści gorącą parą wodną i osusza powierzchnię. To praktyczne urządzenie łączące funkcje odkurzacza uniwersalnego i parownicy sprawdzi się w każdym domu czy mieszkaniu. Sprawdź, dlaczego warto mieć odkurzacz parowy.
Odkurzacz parowy – zalety parownicy i odkurzacza w jednym urządzeniu
Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 to urządzenie wielofunkcyjne. Łączy w sobie zalety parownicy i odkurzacza uniwersalnego. W praktyce oznacza to, że jednocześnie:
- zasysa suche śmieci;
- myje gorącą parą wodną, usuwając zanieczyszczenia i niszcząc chorobotwórcze drobnoustroje;
- odsysa nadmiar wilgoci wraz z brudem, osuszając podłogę.
Odkurzacz parowy dokładnie i skutecznie czyści bez stosowania środków chemicznych, gwarantując wysoki poziom higieny w całym domu. Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu wyróżnia się imponującym zakresem zastosowania. Różne akcesoria umożliwiają czyszczenie parą i odkurzanie podłóg, różnych powierzchni, mebli tapicerowanych, a także odświeżanie dywanów.
Ponadto odkurzacz parowy Kärcher SV 7 ma pięciostopniową regulację wydatku pary, co pozwala na dostosowanie jej ilości do rodzaju czyszczonej powierzchni oraz stopnia zabrudzenia. Możliwe jest także ustawienie odpowiedniej siły ssania (cztery stopnie do wyboru). Obsługę ułatwia tryb „para non stop” i system dwóch zbiorników. Dzięki temu nie trzeba czekać, aż bojler ostygnie – można go szybko napełnić w dowolnym czasie, bez przerywania pracy.
Jak działa odkurzacz parowy?
Zasada działania odkurzacza parowego to połączenie pracy parownicy i tradycyjnego odkurzacza, co oznacza, że urządzenie myje i zasysa jednocześnie. Wyposażone jest w dwa zbiorniki. Po napełnieniu jednego z nich woda jest podgrzewana w bojlerze. W efekcie powstaje sprężona para wodna o temperaturze ok. 100ºC. Wydostaje się ona przez dyszę pod wysokim ciśnieniem, które maksymalnie wynosi aż 4 bary.
Cząsteczki pary wodnej uderzają z dużą prędkością w czyszczoną powierzchnię. Dzięki temu rozbijają brud i dogłębnie penetrują nawet najmniejsze szczeliny, których nie widać gołym okiem. Efekt potęguje wysoka temperatura, która nagrzewa drobiny zanieczyszczeń szybciej niż czyszczoną powierzchnię. W wyniku różnicy ciepła powstają odkształcenia termiczne, które sprzyjają odspajaniu brudu bez konieczności szorowania. Co więcej, wysoka temperatura pozwala pozbyć się większości chorobotwórczych drobnoustrojów. Odkurzacz parowy zapewnia zatem dogłębne i higieniczne czyszczenie. Na tym jednak nie kończy się jego działanie.
Odkurzacz parowy ma także funkcję zasysania. W tym samym przejściu roboczym zbiera rozluźnione zabrudzenia wraz z nadmiarem wilgoci. Zanieczyszczona ciecz trafia do oddzielnego zbiornika. W efekcie urządzenie pozostawia powierzchnie nie tylko higienicznie czyste, ale także suche. Dodatkowo SV 7 cechuje wydajny system filtracji zatrzymujący większość zanieczyszczeń.
Fot.: Odkurzacz parowy odciągnie także wilgoć z płaskich powierzchni. Może pełnić funkcję myjki do okien, luster, blatów, płyt grzewczych itp.
Czy odkurzacz parowy może zastąpić zwykły odkurzacz?
Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 to urządzenie wielofunkcyjne, które może być wykorzystywane jako odkurzacz z filtrem wodnym (bez worków). Pracuje bowiem także wyłącznie w trybie zasysania. Odkurzacz parowy przystosowany jest do pracy na sucho, jak również do zbierania niewielkich ilości wody (maksymalnie 0,5 l). Oznacza to, że wciągniemy nim luźne zabrudzenia i kurz oraz zbierzemy rozlane płyny.
Czy odkurzacz na parę może zastąpić parownicę?
Można powiedzieć, że odkurzacz parowy Kärcher SV 7 to parownica wyposażona w funkcję zasysania. Zatem może być wykorzystywany do czyszczenia parowego różnych powierzchni w domu. Do zestawu dołączone są praktyczne akcesoria, które umożliwiają wygodne i efektywne usuwanie zabrudzeń. Zakres zastosowania poszerza także wyposażenie dodatkowe.
Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 polecany jest do higienicznego czyszczenia całego domu bez stosowania środków chemicznych. Przyda się w kuchni do usuwania tłustych zabrudzeń i przypaleń z piekarnika, okapu, płyty grzewczej, kuchenki gazowej i innych powierzchni. W łazience pomaga w walce z kamieniem i osadem. Czyści płytki, fugi, armaturę, umywalki, wanny, toalety, kabiny prysznicowe.
Odkurzacz parowy SV 7 wyposażony w odpowiednią dyszę posłuży do mycia okien, luster, szklanych blatów, drzwi itp. Znajduje zastosowanie także w czyszczeniu kaloryferów, żaluzji czy kwiatów doniczkowych. Ponadto odkurzacz może być wykorzystany do prasowania (wymagane dokupienie żelazka parowego), odświeżania tekstyliów, a nawet czyszczenia mebli ogrodowych, grilla i samochodu (kokpit, tapicerka oraz felgi).
Fot.: Odkurzacz parowy oczyści i odświeży tapicerkę meblową
Co więcej, funkcja odsysania sprawia, że odkurzacz doskonale sprawdza się w czyszczeniu powierzchni wrażliwych na wilgoć, np. podłóg drewnianych i tapicerki, bez ich nadmiernego przemoczenia.
Para nanoszona za pomocą odkurzacza Kärcher SV 7 gwarantuje skuteczne i dokładne czyszczenie bez użycia chemii.
Odkurzacz parowy – dla kogo będzie odpowiednim wyborem?
Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 gwarantuje najlepsze efekty czyszczenia i wysoki poziom higieny. Przyda się w każdym domu czy mieszkaniu. Szczególnie polecany jest dla alergików, rodzin z małymi dziećmi oraz opiekunów zwierząt domowych.
Olbrzymią zaletą odkurzacza SV 7 jest efektywny, wieloetapowy system filtracji. Filtry: wodny i HEPA (zgodny z normą 1822:1998) zatrzymują roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki. W efekcie powietrze wylotowe jest czystsze od tego w pomieszczeniu, co jest korzystne dla osób cierpiących z powodu uczuleń.
Ponadto wyeliminowanie środków chemicznych podczas sprzątania domu także przynosi wiele korzyści dla zdrowia i środowiska. Kondensat pary nie pozostawia na czyszczonej powierzchni żadnych potencjalnie alergizujących resztek. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa małych dzieci, które chętnie bawią się na podłodze. Poza tym para wodna wiąże drobinki kurzu, przez co nie rozprzestrzeniają się one w powietrzu podczas sprzątania. Czyszczenie parą jest także przyjazne dla środowiska, ponieważ odkurzacz parowy zużywa niewielką ilość wody w porównaniu do sprzątania tracyjnego. Do ścieków nie trafiają też resztki detergentów. Dodatkowo używanie odkurzacza parowego jest ekonomiczne.
Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 to idealne urządzenie do utrzymania higienicznej czystości w każdym domu. Zastępuje wiele urządzeń, gwarantując przy tym doskonałe efekty sprzątania bez detergentów.
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