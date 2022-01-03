Odkurzacze parowe do domu: jak działają, czy warto?

Odkurzacz parowy – zalety parownicy i odkurzacza w jednym urządzeniu

Odkurzacz parowy Kärcher SV 7 to urządzenie wielofunkcyjne. Łączy w sobie zalety parownicy i odkurzacza uniwersalnego. W praktyce oznacza to, że jednocześnie:

zasysa suche śmieci;

myje gorącą parą wodną, usuwając zanieczyszczenia i niszcząc chorobotwórcze drobnoustroje;

odsysa nadmiar wilgoci wraz z brudem, osuszając podłogę.

Odkurzacz parowy dokładnie i skutecznie czyści bez stosowania środków chemicznych, gwarantując wysoki poziom higieny w całym domu. Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu wyróżnia się imponującym zakresem zastosowania. Różne akcesoria umożliwiają czyszczenie parą i odkurzanie podłóg, różnych powierzchni, mebli tapicerowanych, a także odświeżanie dywanów.

Ponadto odkurzacz parowy Kärcher SV 7 ma pięciostopniową regulację wydatku pary, co pozwala na dostosowanie jej ilości do rodzaju czyszczonej powierzchni oraz stopnia zabrudzenia. Możliwe jest także ustawienie odpowiedniej siły ssania (cztery stopnie do wyboru). Obsługę ułatwia tryb „para non stop” i system dwóch zbiorników. Dzięki temu nie trzeba czekać, aż bojler ostygnie – można go szybko napełnić w dowolnym czasie, bez przerywania pracy.

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