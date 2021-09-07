Bezworkowy odkurzacz cyklonowy: zasada działania, co to jest?
Co to jest odkurzacz cyklonowy? Co jest ważne przy wyborze? Sprawdź, co odróżnia ten typ odkurzaczy od pozostałych i czy będzie to dobry wybór dla Ciebie!
Co to jest odkurzacz cyklonowy?
Odkurzacze cyklonowe w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność z uwagi na liczne zalety, które dają im przewagę nad tradycyjnymi sprzętami. Należą do kategorii urządzeń bezworkowych, ponieważ zebrane zanieczyszczenia trafiają do specjalnego pojemnika zamiast do worka filtracyjnego. Sposób ich zasysania opiera się na technologii cyklonowej, która zrewolucjonizowała odkurzanie.
Na czym polega technologia cyklonowa? W środku odkurzacza znajduje się pojemnik, do którego zasysane jest powietrze wraz z brudem. Silnik wprowadza je w ruch wirowy (siła odśrodkowa) o bardzo dużej sile, dzięki temu następuje oddzielenie większych i cięższych zanieczyszczeń od mniejszych. W efekcie strumień powietrza oczyszcza się, a dodatkowo przechodzi przez system filtracji.
Budowa i zasada działania odkurzacza cyklonowego
Odkurzacz cyklonowy budową przypomina tradycyjne urządzenie. Główną różnicą jest brak worka na zanieczyszczenia. Podstawowym elementem jest pojemnik, który po zapełnieniu się opróżnia i myje. Komora posiada jednak specjalną budowę zapewniającą skuteczną filtrację.
Najlepsze odkurzacze cyklonowe działają w oparciu o technologię multicyklonową, co oznacza, że w komorze powstaje duża liczba cyklonów. Wpływa to na doskonałe efekty filtracji.
Multicyklon oddziela zanieczyszczenia od powietrza w kilku krokach. W zbiorniku duże zabrudzenia zostają odseparowane dzięki wysokiej mocy zasysania. Następnie powietrze przechodzące przez drobne szczeliny filtra siatkowego oczyszczane jest z włosów i włókien. Kolejny etap to wytworzenie 9 cyklonów, których siła odśrodkowa wyrzuca cząsteczki brudu na zewnątrz i do zbiornika. Z kolei filtr gąbkowy (filtr HV) zatrzymuje 99,9% drobnych pyłów, większych niż 0,3 μm, dla ochrony silnika. Zmywalny filtr HEPA usuwa 99,95% pyłu, roztoczy i mikrocząsteczek. W rezultacie wydostające się z odkurzacza powietrze jest doskonale oczyszczone.
Czy warto kupić odkurzacz cyklonowy? Wady i zalety
Odkurzacze cyklonowe posiadają znacznie więcej zalet niż wad. Głównym atutem jest łatwość użytkowania wynikająca z braku worków. Transparentny pojemnik pozwala na bieżąco kontrolować stan napełnienia. Po pracy wystarczy go opróżnić i umyć. Dodatkowo w czasie odkurzania nie pojawiają się nieprzyjemne zapachy, co ma miejsce w przypadku odkurzaczy z tradycyjnymi workami. Warto także zwrócić uwagę na niższe koszty eksploatacyjne – nie kupując worków, oszczędzasz.
Ważną zaletą jest doskonały system filtracji, przez co jakość powietrza w sprzątanym pomieszczeniu znacznie się poprawia. Z tego powodu odkurzacze cyklonowe polecane są zwłaszcza dla alergików.
Warto wspomnieć, że w przypadku odkurzaczy cyklonowych siła ssąca nie maleje wraz z zapełnianiem się pojemnika, ponieważ wpadający do niego kurz jest oddzielony od zasysanego powietrza. W efekcie urządzenie cały czas pracuje tak samo wydajnie.
Natomiast za wadę odkurzaczy cyklonowych uznaje się konieczność częstego czyszczenia pojemnika na zabrudzenia. Najlepiej robić to po każdym odkurzaniu.
Na co koniecznie zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza cyklonowego?
Przy wyborze odkurzacza cyklonowego warto zwrócić uwagę na wiele parametrów, w tym na: moc ssącą, głośność pracy, pojemność zbiornika, wagę czy długość kabla zasilającego. Jednak z uwagi na brak worka, najważniejszy jest system filtracji. Najlepszym wyborem jest odkurzacz cyklonowy z wysokiej klasy filtrami HEPA, których skuteczność zatrzymywania cząsteczek wynosi nawet 99,95%. Warto także zwrócić uwagę na dostępność akcesoriów, takich jak dodatkowe ssawki i szczotki oraz wymienne filtry. Trzeba mieć świadomość, że kupując odkurzacz no-name może wystąpić problem z dokupieniem nowego filtra.
Jaki odkurzacz cyklonowy wybrać?
Dobry odkurzacz cyklonowy wyposażony jest przede wszystkim w innowacyjną technologię multicyklon i filtry HEPA. Wówczas zyskuje się pewność doskonałej wydajności usuwania kurzu oraz najwyższego poziomu filtracji.
W ofercie Kärcher dostępne są kompaktowe odkurzacze bezworkowe VC 3 z doskonałej jakości filtrami HEPA 12 lub HEPA 13>>.
Fot.: Bezworkowe odkurzacze cyklonowe cechują się szczególnie zwartą, lekką i niewielką konstrukcją
Bezworkowy odkurzacz cyklonowy z filtrem HEPA 12
Odkurzacz cyklonowy VC 3>> Kärcher wyróżnia się technologią multicyklonową umożliwiającą odkurzanie bez worka filtracyjnego, co eliminuje konieczność wymiany i kupowania nowych. Pojemnik na odpady można łatwo wyczyścić wodą. Dzięki temu, że jest przezroczysty, widać, kiedy wymaga opróżnienia.
CV 3 oferuje bardzo wysoką siłę ssania. Przekłada się to na szybkie i dokładne odkurzanie nawet gęstych dywanów o długim włosiu. Co ważne, moc ssania pozostaje na stałym poziomie niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. Warto też podkreślić cichą pracę odkurzacza – poziom hałasu wynosi jedynie 76 dB.
Odkurzacz multicyklonowy wyposażony jest w zmywalny filtr HEPA 12 (EN1822:1998), który gwarantuje filtrację zanieczyszczeń o wielkości powyżej 0,3 μm na poziomie 99,9%. W efekcie zapewnia czyste powietrze wylotowe, wolne od pyłków, roztoczy, zarodników grzybów i innych cząsteczek wywołujących alergię. Dlatego VC 3 jest dobrym rozwiązaniem dla alergików.
Dzięki kompaktowym rozmiarom i optymalnej pojemności zbiornika (0,9 l) VC 3 doskonale sprawdza się w mieszkaniach i mniejszych domach. Odkurzacz jest także prosty w obsłudze i komfortowy w użytkowaniu. Miękkie gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a duży przycisk na obudowie umożliwia włączanie i wyłączanie bez potrzeby schylania się. Przewód zasilający zwija się automatycznie. Zdejmowana ssawka podłogowa umożliwia podłączenie innych akcesoriów. W zestawie znajdują się ssawka szczelinowa i miękka ssawka szczotkowa, dzięki którym można dokładnie usunąć zabrudzenia z wąskich szczelin i delikatnych powierzchni. Pozycja parking to szybkie i bezpieczne odstawianie odkurzacza podczas przerw w pracy.
Bezworkowy odkurzacz cyklonowy z filtrem HEPA 13
Dla użytkowników, którzy cierpią na różnego rodzaju alergie Kärcher oferuje odkurzacz cyklonowy VC 3 Premium Home Line>>, który wyposażony jest w higieniczny filtr HEPA 13 (EN1822:1998), gwarantujący skuteczne zatrzymywanie najdrobniejszych zanieczyszczeń, takich jak: roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i cząstki wywołujące alergię. Wydajność filtracji sięga 99,95%, co oznacza, że powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu.
Poza tym multicyklonowy odkurzacz wyróżnia się bardzo wysoką siłą ssania, która pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od stopnia napełnienia pojemnika. Przezroczysty pojemnik ułatwia kontrolę poziomu napełnienia i jest bezproblemowy w czyszczeniu. Technologia multicyklonowa eliminuje konieczność wymiany i zakupu tradycyjnych worków.
Fot.: Odkurzaczem cyklonowym odkurzysz nie tylko podłogi. Wystarczy dobrać odpowiednią wymienną ssawkę, aby wyczyścić np. wnętrze szuflady
Dużą zaletą VC 3 Premium Home Line jest cicha praca – poziom hałasu wynosi tylko 76 dB. Warto też podkreślić kompaktową i przemyślaną konstrukcję. Gumowe koła nie rysują parkietów, a duży włącznik nożny umieszczony na obudowie ułatwia uruchomienie odkurzacza bez schylania się. Kabel zasilający zwija się automatycznie, a pozycja parking umożliwia szybkie odstawianie urządzenia w czasie przerw w pracy. VC 3 posiada w zestawie miękką ssawkę szczotkową, szczelinową oraz dyszę podłogową do parkietów. Warto też dodać, że odkurzacze cyklonowe VC 3 wyposażone są w turbinę o wysokiej sprawności, która zużywa mniej energii elektrycznej i jest przyjazna dla środowiska.
A może odkurzacz myjący, piorący lub bezprzewodowy?
Oprócz nowoczesnych odkurzaczy cyklonowych dostępne są także inne modele, które mają różne przeznaczenie – od piorących po myjące i bezprzewodowe.
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