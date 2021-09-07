Bezworkowy odkurzacz cyklonowy: zasada działania, co to jest?

Co to jest odkurzacz cyklonowy?

Odkurzacze cyklonowe w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność z uwagi na liczne zalety, które dają im przewagę nad tradycyjnymi sprzętami. Należą do kategorii urządzeń bezworkowych, ponieważ zebrane zanieczyszczenia trafiają do specjalnego pojemnika zamiast do worka filtracyjnego. Sposób ich zasysania opiera się na technologii cyklonowej, która zrewolucjonizowała odkurzanie.

Na czym polega technologia cyklonowa? W środku odkurzacza znajduje się pojemnik, do którego zasysane jest powietrze wraz z brudem. Silnik wprowadza je w ruch wirowy (siła odśrodkowa) o bardzo dużej sile, dzięki temu następuje oddzielenie większych i cięższych zanieczyszczeń od mniejszych. W efekcie strumień powietrza oczyszcza się, a dodatkowo przechodzi przez system filtracji.