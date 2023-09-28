Bielenie drzew – po co się je wykonuje?

Kiedy bielić drzewa?

Jak już wspomnieliśmy, drzewa bieli się zimą. W zależności od sytuacji pogodowej bielenie można wykonać już w grudniu, choć większość sadowników zaleca wykonanie zabiegu w styczniu lub w pierwszych dniach lutego. Właśnie wtedy zdarza się, że temperatura zaczyna regularnie przekraczać 0oC, a promienie słoneczne ogrzewają pnie drzew. Jeśli po słonecznym i ciepłym dniu nastanie mroźna noc, młode drzewko może ulec przemarznięciu. Chcąc temu zapobiec, warto zawczasu wykonać bielenie drzew, tym samym zabezpieczając drzewo przed przemarznięciem.

Bielenie drzew wiosną nie ma większego sensu, gdyż najbardziej newralgiczny moment mamy już za sobą. Z każdym dniem ryzyko przemarznięcia zmniejsza się, a tym samym bielenie traci sens. Bielenie drzew w maju daje już wyłącznie efekty wizualne, choć niektórzy sadownicy powtarzają bielenie wiosną z obawy przed występującą niemal co roku w połowie maja „zimną Zośką”, czyli falą przymrozków po ciepłym początku wiosny.

Najlepiej bielenie wykonać w pochmurny, lecz bezdeszczowy dzień, kiedy temperatura powietrza wynosi około 5oC. Zanim przystąpimy do bielenia drzewek, warto usunąć trawę wokół pni. W tym celu można zastosować kosiarkę akumulatorową . Przydatne mogą być również nożyce do trawy, które pomogą usunąć trawę z trudno dostępnych miejsc. Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu warto ponadto pozbyć się chwastów, które lubią wyrastać szczególnie wokół młodych, dobrze nawiezionych drzewek. Z najbardziej uporczywymi chwastami doskonale poradzi sobie wycinak do chwastów. Przy jego pomocy usunięcie nawet najbardziej uciążliwych roślin nie stanowi najmniejszego problemu.

Zobacz również podkaszarkę akumulatorową >>