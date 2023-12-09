4 urządzenia do sprzątania w domu, z którymi porządki staną się przyjemnością

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z akcesoriami – niezbędny zestaw do sprzątania w domu

Trudno wyobrazić sobie sprzątanie w domu lub mieszkaniu bez odkurzacza dobrej jakości. Zamiast jednak ciągnąć za sobą spore urządzenie przewodowe, możesz postawić na bezprzewodowy odkurzacz pionowy z serii VC Cordless marki Kärcher.

Zaletą odkurzacza pionowego z zasilaniem akumulatorowym jest wysoki komfort odkurzania – nie trzeba przełączać urządzenia pomiędzy gniazdkami. Odkurzacze VC Cordless są lekkie i wyposażone w szereg przydatnych akcesoriów, jak ssawki (szczelinowa, do tapicerki, do odkurzania podłóg) oraz uchwyt ścienny z ładowarką. Są to urządzenia o stosunkowo niewielkich gabarytach, dzięki czemu świetnie spisują się nawet w najmniejszych mieszkaniach.