4 urządzenia do sprzątania w domu, z którymi porządki staną się przyjemnością
Sprzątanie to obowiązek, który wiele osób postrzega jako przykrą konieczność. Utrzymanie czystości nie musi być jednak aż tak trudne i czasochłonne. Wystarczy sięgnąć po urządzenia, które pomagają w szybkim i bezproblemowym wykonywaniu prac domowych. Poznaj cztery najbardziej przydatne sprzęty do sprzątania w domu od marki Kärcher.
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z akcesoriami – niezbędny zestaw do sprzątania w domu
Trudno wyobrazić sobie sprzątanie w domu lub mieszkaniu bez odkurzacza dobrej jakości. Zamiast jednak ciągnąć za sobą spore urządzenie przewodowe, możesz postawić na bezprzewodowy odkurzacz pionowy z serii VC Cordless marki Kärcher.
Zaletą odkurzacza pionowego z zasilaniem akumulatorowym jest wysoki komfort odkurzania – nie trzeba przełączać urządzenia pomiędzy gniazdkami. Odkurzacze VC Cordless są lekkie i wyposażone w szereg przydatnych akcesoriów, jak ssawki (szczelinowa, do tapicerki, do odkurzania podłóg) oraz uchwyt ścienny z ładowarką. Są to urządzenia o stosunkowo niewielkich gabarytach, dzięki czemu świetnie spisują się nawet w najmniejszych mieszkaniach.
Myjka ciśnieniowa – must have dla właścicieli domów z ogrodem
Musisz dbać nie tylko o wnętrze swojego domu, ale też o jego otoczenie? Wiele prac porządkowych ułatwi Ci myjka ciśnieniowa marki Kärcher. Z pomocą tego urządzenia wyczyścisz niemal każdą powierzchnię!
Myjki ciśnieniowe Kärcher mogą posłużyć Ci do czyszczenia:
· nawierzchni utwardzanych – na przykład tarasu czy podjazdu z kostki brukowej, kamienia naturalnego lub płytek ceramicznych,
· elewacji, ogrodzeń i elementów małej architektury,
· mebli i narzędzi ogrodowych,
· rowerów, motocykli i samochodów.
Tak szeroka funkcjonalność myjek ciśnieniowych wynika z faktu, iż wykorzystują one wodę pod odpowiednio wysokim ciśnieniem, która już sama w sobie jest w stanie usunąć wiele rodzajów zabrudzeń. Dodatkowo możesz stosować również środki czyszczące, na przykład do czyszczenia posadzek lub szkła.
Co ważne, myjki ciśnieniowe występują w czterech różnych liniach. Jeśli cenisz sobie nowoczesne rozwiązania techniczne, postaw na model z serii Smart Control. Gdy priorytetem jest dla Ciebie wysoka wydajność urządzenia, wybierz myjki Power Control. Jeśli masz mało miejsca, by przechowywać gadżety do sprzątania w domu i w ogrodzie, zerknij na linię Compact. Gdy poszukujesz myjki zasilanej akumulatorowo, zdecyduj się na model z serii K2 Battery.
Mop parowy Kärcher – gadżet do sprzątania w domu, który musisz mieć
Pora na akcesoria do sprzątania domu, które mają szeroki zakres zastosowania. Takim urządzeniem jest parownica marki Kärcher. To sprzęt, który można wykorzystywać do sprzątania:
· podłóg,
· łazienek,
· kuchni,
· innych pomieszczeń,
· a nawet do prasowania!
Gorąca para ma wiele zastosowań – z jednej strony eliminuje większość bakterii czy wirusów oraz usuwa brud, z drugiej odświeża, a także ułatwia prasowanie. Parownice marki Kärcher mogą być wyposażone w szereg akcesoriów, które umożliwiają m.in. czyszczenie fug, podłóg, a także usuwanie zagnieceń z ubrań. Jeśli nie potrzebujesz aż tak wielofunkcyjnego sprzętu, możesz zdecydować się na zakup mopa parowego. Ułatwi on czyszczenie podłóg oraz umożliwi odświeżanie dywanów i wykładzin. To urządzenie w rozsądnej cenie, które przyda się w każdym domu lub mieszkaniu.
Roboty sprzątające – a podobno samo się nie posprząta!
Niektóre gadżety do sprzątania mogą niemal wyręczyć Cię w sporej części domowych obowiązków. Mowa o robotach sprzątających z funkcją mopowania, które znajdziesz w asortymencie marki Kärcher. Urządzenia te wiele potrafią. Po stworzeniu mapy pomieszczeń i odpowiednim zaprogramowaniu w aplikacji, możesz cieszyć się wolnym czasem, gdy Twój robot sprzątający będzie odkurzał i mopował podłogę.
Odkurzacze samojezdne Kärcher są wyposażone w szereg czujników, które ułatwiają im omijanie przeszkód i zabezpieczają przed upadkiem ze schodów. Urządzenia te możesz zaprogramować tak, by włączały się pod Twoją nieobecność, dzięki czemu zawsze będziesz wracać do czystego domu. Nawet jeśli sporą część podłogi w Twoim domu pokrywają dywany, nic straconego – odkurzacz samojezdny poradzi sobie także z nimi. Urządzenie jest wyposażone w czujniki wykrywające dywany, dzięki czemu automatycznie uruchamia wyższą moc podczas trybu odkurzania.
Inwestycja w urządzenia do sprzątania w domu od Kärcher – korzyści i niezawodność
Marka Kärcher ma w swojej ofercie wyłącznie przydatne gadżety do sprzątania. Urządzenia te są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby użytkowników, którzy nie chcą tracić czasu i poświęcać swoich sił na żmudne prace domowe. W odkurzaniu pomocny może być zarówno odkurzacz pionowy, jak również robot sprzątający samojezdny z funkcją mopowania. Do mycia i dezynfekowania podłóg możesz wybrać również mop parowy, a utrzymanie porządku na zewnątrz ułatwi Ci myjka ciśnieniowa.
Decydując się na zakup urządzeń marki Kärcher, stawiasz na solidność, niezawodność i wielofunkcyjność. Sprzęty te nie bez powodu są chętnie wybierane zarówno przez użytkowników domowych, jak i profesjonalistów. Dzięki szerokiej ofercie, z łatwością dobierzesz preferowany model odkurzacza, mopa parowego lub myjki ciśnieniowej. Jeśli nie potrzebujesz wielu akcesoriów dodatkowych na start, wybierz odpowiednią wersję produktu. Gdy zmienisz zdanie i uznasz, że przydałaby Ci się dodatkowa końcówka do odkurzacza lub akcesoria do parownicy, możesz zakupić je oddzielnie.
Podsumowanie
Sprzątanie w domu i w jego najbliższym otoczeniu nie musi być czasochłonne i trudne. Zamiast posługiwać się tradycyjnymi akcesoriami do czyszczenia i porządkowania, postaw na nowoczesne sprzęty, które uczynią porządkowanie szybkim i bezproblemowym. Sięgnij po zaproponowane sprzęty albo stwórz własny zestaw do sprzątania domu dzięki szerokiej ofercie marki Kärcher.