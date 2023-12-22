Odkurzacz samojezdny z funkcją mycia czy bez?

Utrzymanie czystości w domu jest o wiele łatwiejsze, gdy ma się do dyspozycji urządzenia takie, jak odkurzający robot samojezdny. W sprzedaży można znaleźć zarówno urządzenia mające jedynie funkcję odkurzania, jak i modele wyposażone w funkcję mopowania. Który z nich będzie lepszym wyborem? Sprawdźmy!

Odkurzacz samojezdny z mopem Karcher odkurza i jednocześnie myje zabrudzoną podłogę drewnianą.

Odkurzacz samojezdny – jaki wybrać? Typy robotów samojezdnych

Jeśli chcesz wybrać najlepszy odkurzacz samojezdny, musisz określić swoje kryteria oraz poznać oferowane typy urządzeń, po jakie można sięgnąć. Wśród robotów sprzątających można znaleźć:

·        odkurzacze samojezdne mające wyłącznie funkcję odkurzania – mogą zastąpić klasyczny odkurzacz i wyręczyć Cię w części domowych obowiązków; w zależności od wybranego modelu, będą wyposażone w większy lub mniejszy zbiornik na zabrudzenia oraz różne funkcje, które skonfigurujesz w dedykowanej aplikacji;

·        odkurzacze samojezdne z funkcją mopa – mają wszystko to, co modele bez mopa, ale dodatkowo umożliwiają kompleksowe wyczyszczenie podłogi; funkcja mopa pozwala pozbyć się nie tylko kurzu, ale też plam i innych zabrudzeń.

Funkcjonalność odkurzacza samojezdnego może być różna. Jeśli zależy Ci na urządzeniu, które będzie niemal bezobsługowe, łatwe w konfiguracji i w dużej mierze zautomatyzowane, postaw na nowoczesne roboty sprzątające Kärcher, które:

·        posługują się czujnikami i sztuczną inteligencją podczas nawigowania, a także wówczas, gdy na swej drodze napotkają jakąś przeszkodę;

·        automatycznie wykrywają dywany, dzięki czemu nie korzystają na nich z funkcji mopowania, ale za to uruchamiają tryb intensywnego odkurzania;

·        mogą uruchamiać się automatycznie i sprzątać, gdy jesteś w pracy lub na zakupach; swój odkurzacz możesz precyzyjnie zaprogramować w dedykowanej aplikacji.

Jaki odkurzacz samojezdny lepszy? Porównanie robotów sprzątających

Samo odkurzanie podłogi to za mało, by usunąć z niej wszystkie drobinki kurzu. Na jej powierzchni często powstają również różnego typu plamy, które można usunąć wyłącznie na mokro. Najlepsze roboty sprzątające powinny więc mieć zarówno tryb odkurzania, jak i przecierania podłogi. Właśnie takie urządzenia znajdziesz w ofercie marki Kärcher – warto przyjrzeć się im bliżej.

Kobieta mocuje nakładkę do mopowania w odkurzaczu samojezdnym z funkcją mycia Karcher.

1.      Kärcher  RCV-3 – to odkurzacz samojezdny z funkcją mopa, który może pracować na trzy różne sposoby: jako odkurzacz, jako mop i łącząc oba tryby działania. Jego zaletami są długa praca na baterii oraz fakt, że sprawdza się zarówno na powierzchniach twardych, jak i na dywanach o krótkim włosiu.

2.      Kärcher  RCV-5 – również jest to odkurzacz samojezdny z mopem, który może pracować w trzech różnych trybach: na sucho, na mokro lub w trybie łączonym. Od modelu RCV-3 odróżnia go jeszcze bardziej zaawansowana nawigacja, która wykorzystuje podwójny czujnik laserowy oraz kamerę. Może być używany na każdym rodzaju podłogi, także na dywanach o krótkim włosiu.

Porównanie robotów sprzątających przed zakupem pozwala podjąć najkorzystniejszą decyzję. Jeśli zależy Ci na niższej cenie, wybierz model RCV-3. Gdy priorytetem jest dla Ciebie jak najwyższa automatyzacja pracy urządzenia, postaw na odkurzacz samojezdny mopujący RCV-5. Ten model posługuje się czujnikami oraz kamerą, co pozwala mu pracować bez przeszkód na różnych powierzchniach i omijać przeszkody, jakie napotka na drodze (na przykład kable, zabawki dziecięce, skarpetki).

Jak działa odkurzacz samojezdny z funkcją mopa?

Robot sprzątający z funkcją mopa to urządzenie zasilane akumulatorowo i wyposażone w stację ładującą. Może pracować w trzech trybach: odkurzania, mopowania lub w trybie łączonym.

Odkurzacz samojezdny z mopem jest wyposażony w:

·        szereg czujników, które umożliwiają mu mapowanie pomieszczeń, wykrywanie przeszkód, dywanów i schodów;

·        szczotki: główną oraz boczną;

·        pojemniki: na wodę, a także na zabrudzenia;

·        przycisk sterujący, a także styki służące do ładowania;

·        nakładkę mopującą z wymiennymi ściereczkami.

Jakie powierzchnie sprząta odkurzacz samojezdny mopujący?

Odkurzacz samojezdny z funkcją mycia może pracować praktycznie na dowolnym rodzaju podłogi. Świetnie radzi sobie na płytkach podłogowych i okładzinach kamiennych. Skutecznie odkurza i przeciera podłogi drewniane oraz panele podłogowe.

Odkurzacz samojezdny z mopowaniem, jeśli jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym, nie powinien rysować podłogi ani nadmiernie jej moczyć podczas pracy w trybie mopowania.

Odkurzacz samojezdny Karcher wjeżdża na dywan.

Czy robot sprzątający odkurza dywany?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, a odpowiedź na nie jest bardzo prosta – odkurzacz samojezdny Kärcher pracujący w trybie mopowania automatycznie wykrywa i omija dywany. Gdy uruchomione jest wyłącznie odkurzanie, bezproblemowo odkurza dywany o krótszym włosiu.

Jak dbać o robota sprzątającego z funkcją mopowania?

Regularne czyszczenie i konserwacja odkurzacza samojezdjego pozwoli na jego bezproblemowe użytkownie przez długi czas. W jaki sposób dbać o to urządzenie?

·        Zanim przystąpisz do czyszczenia robota sprzątającego, zdejmij go ze stacji ładującej oraz wyłącz przyciskiem.

·        Pojemnik na kurz opróżniaj zawsze, gdy się zapełni. Resztki kurzu usuwaj z niego wyłącznie na sucho – do urządzenia dołączony jest specjalny pędzelek do czyszczenia.

·        Regularnie usuwaj ze szczotek włosy oraz inne zabrudzenia, które się w nie wplątały.

·        Przecieraj czujniki oraz skaner z kurzu, by zapewnić ich prawidłowe działanie. Posługuj się wyłącznie suchą, niepylącą szmatką.

·        Opróżniaj zbiornik na wodę, gdy nie zamierzasz mopować podłogi przez dłuższy czas. Stosuj świeżą i zimną wodę – najlepiej wolną od kamienia.

·        Obudowę urządzenia można przecierać delikatnie zwilżoną i mocno odciśniętą ściereczką.

Aplikacja kompatybilna z wybranym modelem odkurzacza automatycznie poinformuje Cię, gdy zajdzie konieczność wymiany któregoś z elementów eksploatacyjnych na nowy – na przykład filtra lub szczotki. Stosuj się do tych zaleceń, by urządzenie pracowało z maksymalną wydajnością.

Podsumowanie

Odkurzacze sprzątające są obecnie na tyle popularne, że coraz rzadziej padają pytania o to, czy warto je kupić. Pytaniem jest raczej: jaki odkurzacz samojezdny będzie najlepszy? Z pewnością warto wziąć pod uwagę model z funkcją mopowania, który zapewni o wiele wyższy poziom higieny podłogi niż urządzenie, które potrafi wyłącznie odkurzać.