Odkurzacz samojezdny z funkcją mycia czy bez?
Utrzymanie czystości w domu jest o wiele łatwiejsze, gdy ma się do dyspozycji urządzenia takie, jak odkurzający robot samojezdny. W sprzedaży można znaleźć zarówno urządzenia mające jedynie funkcję odkurzania, jak i modele wyposażone w funkcję mopowania. Który z nich będzie lepszym wyborem? Sprawdźmy!
Odkurzacz samojezdny – jaki wybrać? Typy robotów samojezdnych
Jeśli chcesz wybrać najlepszy odkurzacz samojezdny, musisz określić swoje kryteria oraz poznać oferowane typy urządzeń, po jakie można sięgnąć. Wśród robotów sprzątających można znaleźć:
· odkurzacze samojezdne mające wyłącznie funkcję odkurzania – mogą zastąpić klasyczny odkurzacz i wyręczyć Cię w części domowych obowiązków; w zależności od wybranego modelu, będą wyposażone w większy lub mniejszy zbiornik na zabrudzenia oraz różne funkcje, które skonfigurujesz w dedykowanej aplikacji;
· odkurzacze samojezdne z funkcją mopa – mają wszystko to, co modele bez mopa, ale dodatkowo umożliwiają kompleksowe wyczyszczenie podłogi; funkcja mopa pozwala pozbyć się nie tylko kurzu, ale też plam i innych zabrudzeń.
Funkcjonalność odkurzacza samojezdnego może być różna. Jeśli zależy Ci na urządzeniu, które będzie niemal bezobsługowe, łatwe w konfiguracji i w dużej mierze zautomatyzowane, postaw na nowoczesne roboty sprzątające Kärcher, które:
· posługują się czujnikami i sztuczną inteligencją podczas nawigowania, a także wówczas, gdy na swej drodze napotkają jakąś przeszkodę;
· automatycznie wykrywają dywany, dzięki czemu nie korzystają na nich z funkcji mopowania, ale za to uruchamiają tryb intensywnego odkurzania;
· mogą uruchamiać się automatycznie i sprzątać, gdy jesteś w pracy lub na zakupach; swój odkurzacz możesz precyzyjnie zaprogramować w dedykowanej aplikacji.
Jaki odkurzacz samojezdny lepszy? Porównanie robotów sprzątających
Samo odkurzanie podłogi to za mało, by usunąć z niej wszystkie drobinki kurzu. Na jej powierzchni często powstają również różnego typu plamy, które można usunąć wyłącznie na mokro. Najlepsze roboty sprzątające powinny więc mieć zarówno tryb odkurzania, jak i przecierania podłogi. Właśnie takie urządzenia znajdziesz w ofercie marki Kärcher – warto przyjrzeć się im bliżej.
1. Kärcher RCV-3 – to odkurzacz samojezdny z funkcją mopa, który może pracować na trzy różne sposoby: jako odkurzacz, jako mop i łącząc oba tryby działania. Jego zaletami są długa praca na baterii oraz fakt, że sprawdza się zarówno na powierzchniach twardych, jak i na dywanach o krótkim włosiu.
2. Kärcher RCV-5 – również jest to odkurzacz samojezdny z mopem, który może pracować w trzech różnych trybach: na sucho, na mokro lub w trybie łączonym. Od modelu RCV-3 odróżnia go jeszcze bardziej zaawansowana nawigacja, która wykorzystuje podwójny czujnik laserowy oraz kamerę. Może być używany na każdym rodzaju podłogi, także na dywanach o krótkim włosiu.
Porównanie robotów sprzątających przed zakupem pozwala podjąć najkorzystniejszą decyzję. Jeśli zależy Ci na niższej cenie, wybierz model RCV-3. Gdy priorytetem jest dla Ciebie jak najwyższa automatyzacja pracy urządzenia, postaw na odkurzacz samojezdny mopujący RCV-5. Ten model posługuje się czujnikami oraz kamerą, co pozwala mu pracować bez przeszkód na różnych powierzchniach i omijać przeszkody, jakie napotka na drodze (na przykład kable, zabawki dziecięce, skarpetki).
Jak działa odkurzacz samojezdny z funkcją mopa?
Robot sprzątający z funkcją mopa to urządzenie zasilane akumulatorowo i wyposażone w stację ładującą. Może pracować w trzech trybach: odkurzania, mopowania lub w trybie łączonym.
Odkurzacz samojezdny z mopem jest wyposażony w:
· szereg czujników, które umożliwiają mu mapowanie pomieszczeń, wykrywanie przeszkód, dywanów i schodów;
· szczotki: główną oraz boczną;
· pojemniki: na wodę, a także na zabrudzenia;
· przycisk sterujący, a także styki służące do ładowania;
· nakładkę mopującą z wymiennymi ściereczkami.
Jakie powierzchnie sprząta odkurzacz samojezdny mopujący?
Odkurzacz samojezdny z funkcją mycia może pracować praktycznie na dowolnym rodzaju podłogi. Świetnie radzi sobie na płytkach podłogowych i okładzinach kamiennych. Skutecznie odkurza i przeciera podłogi drewniane oraz panele podłogowe.
Odkurzacz samojezdny z mopowaniem, jeśli jest utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym, nie powinien rysować podłogi ani nadmiernie jej moczyć podczas pracy w trybie mopowania.
Czy robot sprzątający odkurza dywany?
To pytanie zadaje sobie wiele osób, a odpowiedź na nie jest bardzo prosta – odkurzacz samojezdny Kärcher pracujący w trybie mopowania automatycznie wykrywa i omija dywany. Gdy uruchomione jest wyłącznie odkurzanie, bezproblemowo odkurza dywany o krótszym włosiu.
Jak dbać o robota sprzątającego z funkcją mopowania?
Regularne czyszczenie i konserwacja odkurzacza samojezdjego pozwoli na jego bezproblemowe użytkownie przez długi czas. W jaki sposób dbać o to urządzenie?
· Zanim przystąpisz do czyszczenia robota sprzątającego, zdejmij go ze stacji ładującej oraz wyłącz przyciskiem.
· Pojemnik na kurz opróżniaj zawsze, gdy się zapełni. Resztki kurzu usuwaj z niego wyłącznie na sucho – do urządzenia dołączony jest specjalny pędzelek do czyszczenia.
· Regularnie usuwaj ze szczotek włosy oraz inne zabrudzenia, które się w nie wplątały.
· Przecieraj czujniki oraz skaner z kurzu, by zapewnić ich prawidłowe działanie. Posługuj się wyłącznie suchą, niepylącą szmatką.
· Opróżniaj zbiornik na wodę, gdy nie zamierzasz mopować podłogi przez dłuższy czas. Stosuj świeżą i zimną wodę – najlepiej wolną od kamienia.
· Obudowę urządzenia można przecierać delikatnie zwilżoną i mocno odciśniętą ściereczką.
Aplikacja kompatybilna z wybranym modelem odkurzacza automatycznie poinformuje Cię, gdy zajdzie konieczność wymiany któregoś z elementów eksploatacyjnych na nowy – na przykład filtra lub szczotki. Stosuj się do tych zaleceń, by urządzenie pracowało z maksymalną wydajnością.
Podsumowanie
Odkurzacze sprzątające są obecnie na tyle popularne, że coraz rzadziej padają pytania o to, czy warto je kupić. Pytaniem jest raczej: jaki odkurzacz samojezdny będzie najlepszy? Z pewnością warto wziąć pod uwagę model z funkcją mopowania, który zapewni o wiele wyższy poziom higieny podłogi niż urządzenie, które potrafi wyłącznie odkurzać.