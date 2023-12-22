Odkurzacz samojezdny z funkcją mycia czy bez?

Odkurzacz samojezdny – jaki wybrać? Typy robotów samojezdnych

Jeśli chcesz wybrać najlepszy odkurzacz samojezdny, musisz określić swoje kryteria oraz poznać oferowane typy urządzeń, po jakie można sięgnąć. Wśród robotów sprzątających można znaleźć:

· odkurzacze samojezdne mające wyłącznie funkcję odkurzania – mogą zastąpić klasyczny odkurzacz i wyręczyć Cię w części domowych obowiązków; w zależności od wybranego modelu, będą wyposażone w większy lub mniejszy zbiornik na zabrudzenia oraz różne funkcje, które skonfigurujesz w dedykowanej aplikacji;

· odkurzacze samojezdne z funkcją mopa – mają wszystko to, co modele bez mopa, ale dodatkowo umożliwiają kompleksowe wyczyszczenie podłogi; funkcja mopa pozwala pozbyć się nie tylko kurzu, ale też plam i innych zabrudzeń.

Funkcjonalność odkurzacza samojezdnego może być różna. Jeśli zależy Ci na urządzeniu, które będzie niemal bezobsługowe, łatwe w konfiguracji i w dużej mierze zautomatyzowane, postaw na nowoczesne roboty sprzątające Kärcher, które:

· posługują się czujnikami i sztuczną inteligencją podczas nawigowania, a także wówczas, gdy na swej drodze napotkają jakąś przeszkodę;

· automatycznie wykrywają dywany, dzięki czemu nie korzystają na nich z funkcji mopowania, ale za to uruchamiają tryb intensywnego odkurzania;

· mogą uruchamiać się automatycznie i sprzątać, gdy jesteś w pracy lub na zakupach; swój odkurzacz możesz precyzyjnie zaprogramować w dedykowanej aplikacji.